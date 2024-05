Oggi è un giorno importante per il mondo Apple. È il giorno dell’evento Apple per la presentazione dei nuovi iPad, Apple Pencil e altre novità.

Il tanto atteso evento “Let Loose” si terrà alle 16:00 italiane, con l’attenzione rivolta ai nuovi modelli di iPad Pro e iPad Air. Dopo gli ultimi aggiornamenti nell’ottobre 2022 e marzo 2022 rispettivamente, ci si aspetta che Apple presenti le ultime novità hardware come schermi OLED per iPad Pro, un possibile nuovo SoC M4 e una rinnovata Apple Pencil con funzionalità “Find My” e punte intercambiabili.

Sebbene una presunta versione pieghevole dell’iPad sia ancora in fase prototipale, l’evento “Let Loose” promette aggiornamenti entusiasmanti per gli appassionati di iPad.

Potrete seguire la diretta streaming dell’evento sul sito web di Apple, l’app Apple TV e YouTube per scoprire tutte le novità su iPad Pro, iPad Air, Apple Silicon e molto altro ancora.

Come seguire l’evento Let Loose

Dove guardare l’evento

L’evento “Let Loose” di Apple si terrà oggi 7 maggio 2024 alle 16:00 CEST. Potrete seguire la diretta streaming su:

apple.com L’app Apple TV YouTube

Dopo l’evento

Una volta concluso l’evento, potrete rimanere aggiornati su tutte le novità annunciate grazie alle approfondite analisi che verranno pubblicate su questo sito.

Il logo dell’evento, che ritrae una Apple Pencil mentre disegna un logo Apple colorato, suggerisce che il focus principale sarà sui nuovi iPad e sulle loro funzionalità legate alla matita intelligente della Mela.

Sebbene si preveda che l’evento duri poco più di un’ora, concentrandosi principalmente sull’hardware degli iPad, Apple potrebbe approfittarne per approfondire la sua strategia sull’intelligenza artificiale applicata ai tablet.

Tutte le indiscrezioni sugli iPad Pro 2024

I nuovi modelli di iPad Pro attesi per il 2024 promettono di essere un vero passo avanti in termini di design e prestazioni.

Ecco alcune delle principali novità che potrebbero essere svelate durante l’evento “Let Loose” di Apple:

Display OLED

Una delle caratteristiche più attese è l’adozione di display OLED sui nuovi iPad Pro. Questi schermi offrirebbero neri più profondi, contrasti elevati e una migliore efficienza energetica rispetto ai tradizionali display LCD.

Si vocifera che il modello da 13 pollici sarà il primo a beneficiare di questa tecnologia.

Chip M3 e M4

I prossimi iPad Pro dovrebbero montare i nuovi chip M3 ma anche un’inedita versione con M4 di Apple, offrendo prestazioni nettamente superiori rispetto alle generazioni precedenti.

Il chip M4, in particolare, potrebbe essere il vero protagonista grazie alla sua Neural Engine potenziata per l’Intelligenza Artificiale.

Design più sottile e leggero

Le indiscrezioni suggeriscono che i nuovi iPad Pro saranno più sottili e leggeri rispetto ai modelli attuali. Questo potrebbe essere reso possibile grazie all’adozione di cornici più sottili e all’ottimizzazione dei componenti interni.

Fotocamera frontale orizzontale

Un’altra novità interessante potrebbe essere l’introduzione di una fotocamera frontale orientata orizzontalmente. Questa modifica renderebbe molto più naturale l’utilizzo della fotocamera durante le videochiamate, soprattutto quando l’iPad è posizionato in modalità landscape.

Altro

Secondo alcune voci, i nuovi iPad Pro potrebbero supportare la ricarica wireless MagSafe, consentendo una ricarica più rapida e comoda rispetto ai metodi tradizionali.

Oltre alla nuova Apple Pencil con punte intercambiabili, Apple potrebbe svelare una nuova Magic Keyboard con un corpo in alluminio e un trackpad più ampio, progettata appositamente per i nuovi iPad Pro.

Insomma, le indiscrezioni suggeriscono che i nuovi iPad Pro potrebbero rappresentare un notevole passo avanti in termini di design, prestazioni e funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale.

Tutte le indiscrezioni sugli iPad Air 2024

Per quanto riguarda le indiscrezioni sui nuovi iPad Air 2024, ecco cosa si prospetta:

Nuovi Modelli con Chip M2

Secondo le voci, Apple lancerà due nuovi modelli di iPad Air, entrambi alimentati dal potente chip M2. Questo garantirà prestazioni nettamente superiori rispetto alla generazione precedente.

iPad Air da 12,9 Pollici con Display Mini-LED

La vera novità sarà l’introduzione di un inedito iPad Air da 12,9 pollici con display mini-LED. Questa tecnologia offre neri più profondi, contrasti elevati e una migliore efficienza energetica rispetto ai tradizionali schermi LCD.

In linea con i nuovi iPad Pro, i prossimi iPad Air dovrebbero montare una fotocamera frontale orientata orizzontalmente. Un piccolo accorgimento che renderà molto più naturale l’utilizzo della fotocamera durante le videochiamate.

Design Rinnovato

Le indiscrezioni suggeriscono che i nuovi iPad Air avranno un design più sottile e leggero, con cornici più sottili e una riduzione generale dello spessore. Un aspetto più moderno ed elegante.

Questi aggiornamenti renderanno gli iPad Air 2024 dei dispositivi ancora più performanti e versatili, adatti sia all’intrattenimento che alla produttività.

Una nuova Apple Pencil

Tra le novità più attese per l’evento “Let Loose” di Apple c’è sicuramente l’annuncio di una nuova Apple Pencil. Nelle ultime ore sono arrivati due indizi su questo:

Il logo dell’evento sul sito di Apple è diventato cancellabile. Segno di una nuova funzione di cancellazione in arrivo.

in arrivo. Sono stati trovati riferimenti alla parola Apple Pencil Pro sul sito di Apple giapponese.

Inoltre potremmo vedere alte novità in merito.

Integrazione con “Dov’è”

Una delle principali novità sembra essere l’integrazione con l’app “Dov’è”, che permetterà di localizzare facilmente una Apple Pencil smarrita, proprio come avviene per gli AirPods e gli AirTag.

Non è ancora chiaro se la nuova Pencil utilizzerà la tecnologia Ultra Wideband per un tracciamento preciso o se mostrerà semplicemente l’ultima posizione nota sulla mappa.

Feedback Aptico

Secondo le indiscrezioni, la nuova Apple Pencil 3 sarà dotata di un motore Taptic in grado di fornire un feedback aptico quando si cambia strumento di disegno. Questa funzione potrebbe sfruttare un nuovo “gesture di pressione” scoperto nella beta di iPadOS 17.5.

Supporto per Vision Pro

Un’altra novità interessante riguarda il supporto per Vision Pro, il visore per la realtà mista di Apple. La nuova Pencil dovrebbe essere pienamente compatibile con visionOS, il sistema operativo del visore, ampliando le possibilità creative in ambienti di realtà aumentata e virtuale.

Punte Intercambiabili

Secondo alcune voci, la Pencil 3 potrebbe avere punte intercambiabili magneticamente, in grado di simulare diversi strumenti di scrittura e disegno. Un accorgimento che renderebbe l’esperienza d’uso ancora più realistica e versatile.

Insomma, la nuova generazione di Apple Pencil sembra promettere un’esperienza di disegno e scrittura ancora più avanzata, con funzionalità innovative che potrebbero rivoluzionare il modo di interagire con iPad e visori per la realtà mista.

Potremmo vedere un inedito processore M4

Uno dei protagonisti dell’evento “Let Loose” potrebbe essere il nuovo processore M4 di Apple, progettato per offrire prestazioni rivoluzionarie nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale (AI).

Focalizzato sull’AI

Le indiscrezioni suggeriscono che il chip M4 sarà il primo vero dispositivo “AI-based” di Apple. A differenza dei predecessori, il focus principale sarà sulle capacità di elaborazione AI, grazie a un Neural Engine potenziato e ottimizzazioni hardware dedicate.

Il nuovo processore sfrutterà appieno le potenzialità dell’AI per offrire funzionalità all’avanguardia su iPad, Mac e altri dispositivi Apple. Ci aspettiamo miglioramenti significativi in ambiti come:

Elaborazione del linguaggio naturale

Computer vision

Apprendimento automatico

Nuovi Mac con M4

Sebbene l’attenzione dell’evento sia rivolta agli iPad, Apple dovrebbe svelare i piani per i nuovi Mac con chip M4. Questi computer porteranno l’AI a un livello superiore, con prestazioni nettamente migliori rispetto alle generazioni precedenti.

I nuovi Mac con M4 potrebbero essere i primi a sfruttare appieno le funzionalità AI di macOS, offrendo un’esperienza rivoluzionaria per creativi, professionisti e utenti esigenti.

Integrazione con iOS e iPadOS

Non dimentichiamoci di iOS e iPadOS: il chip M4 potrebbe portare miglioramenti AI anche su iPhone e iPad. Ci aspettiamo che Apple integri tecnologie come Google Gemini per offrire funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale e computer vision.

Insomma, il processore M4 potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’AI su dispositivi Apple. Dovremo attendere l’evento “Let Loose” per scoprire tutti i dettagli, ma le aspettative sono alte.

Tuttavia non bisogna dimenticare che tutte le funzionalità relative all’intelligenza artificiale non dovrebbero essere presentate questa sera, ma nel corso della prossima WWDC 2024, che inizierà il 10 giugno.

In conclusione

L’evento “Let Loose” di Apple promette di offrire numerose novità entusiasmanti per gli appassionati di iPad. I nuovi iPad Pro sembrano destinati a fare un notevole passo avanti grazie all’introduzione di display OLED, chip M4 potenziati per l’AI e design più sottili ed eleganti.

Allo stesso modo, gli iPad Air si preparano a ricevere un significativo aggiornamento con modelli da 12,9 pollici con display mini-LED e il potente chip M2.

Inoltre, la nuova Apple Pencil potrebbe rappresentare una svolta nell’esperienza di disegno e scrittura. Con funzionalità come l’integrazione con “Dov’è”, il feedback aptico e le punte intercambiabili, la Pencil 3 promette di elevare ulteriormente le potenzialità creative degli iPad.

Insomma, l’evento “Let Loose” si prospetta come un’occasione imperdibile per scoprire le nuove frontiere dell’innovazione nel mondo iPad.