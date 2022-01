L’immagine dal brevetto dell’iPad con fotocamera frontale

Qualche tempo fa vi recensii la tastiera Magic Keyboard per iPad. Un accessorio che, come l’Apple Pencil, cambiano completamente il modo di usare il tablet di Apple. Diventa di fatto un mini computer portatile, molto veloce e dallo schermo touch. C’è un unico problema in tutto questo: la fotocamera frontale.

In un’epoca dove si utilizzano sempre di più software per i meeting da remoto, come Teams o Zoom, avere la fotocamera di lato è scomodo. Apple ha deciso di posizionare la fotocamera frontale nel lato corto del tablet perché l’esperienza d’uso originaria prevedeva di usarlo come un foglio. Un foglio A4 tenuto in mano.

La tendenza degli ultimi anni vede invece usare l’iPad in orizzontale. Tenendolo con entrambe le mani, oppure appunto appoggiato con un supporto al quale si associa spesso uno stand, una tastiera e un mouse. In commercio esistono soluzioni molto interessanti a tal proposito.

Se vi è capitato di effettuare una videochiamata con FaceTime o un meeting con Zoom con l’iPad in orizzontale, vi sarete accorti subito che la fotocamera posta sul lato destro o sinistro mostrano in video appunto il nostro volto ripreso da destra o sinistra. In pratica non guarderete mai l’interlocutore. Un effetto non molto professionale.

Apple tiene molto a questo tipo di cose. Con iOS 13, per esempio, integrò un sistema di machine learning per ruotare gli occhi dell’utente artificiosamente in direzione della fotocamera. In pratica l’utente vede lo schermo perché il soggetto con sui parliamo ha il viso al centro dello schermo, ma il sistema in FaceTime mostrerà i suoi occhi come se stesse guardando direttamente nella fotocamera, quindi come stesse guardando l’utente dritto negli occhi.

Per risolvere il problema della fotocamera negli iPad, quindi, la società avrebbe pensato bene di spostarla dal lato corto a quello lungo. Una soluzione che fu anche intravista in un brevetto del 2020.

Il sito giapponese Mocotakara dichiara che il prossimo iPad Air avrà effettivamente la fotocamera nel lato orizzontale del tablet e non in quello verticale. Questa dovrebbe essere di 12 megapixel con grandangolo.

L’iPad Air 5 avrà anche il processore A15 Bionic e il supporto alle connessioni 5G. È anche probabile che Apple eliminerà il taglio da 64 GB per partire direttamente con il taglio da 128 GB come è avvenuto per gli iPhone.

L’iPad Air 5 dovrebbe essere presentato con un evento che dovrebbe arrivare tra marzo e aprile.