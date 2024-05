Immaginate di avere un assistente personale sempre disponibile su Telegram, capace di gestire le risposte ai messaggi e organizzare le attività quotidiane, è ora possibile grazie a Microsoft Copilot.

Questo potente strumento combina intelligenza artificiale e le funzionalità di Microsoft 365 direttamente nella popolare app di messaggistica.

Ecco una guida dettagliata su come ottenere e utilizzare Microsoft Copilot su Telegram.

Vantaggi di usare Microsoft Copilot su Telegram

Efficienza : Microsoft Copilot automatizza le risposte ai messaggi e le operazioni di routine, permettendo di risparmiare tempo prezioso. Ad esempio, se si ricevono frequentemente le stesse domande, Copilot può rispondere automaticamente, liberando l’utente da compiti ripetitivi.

: Microsoft Copilot automatizza le risposte ai messaggi e le operazioni di routine, permettendo di risparmiare tempo prezioso. Ad esempio, se si ricevono frequentemente le stesse domande, Copilot può rispondere automaticamente, liberando l’utente da compiti ripetitivi. Accessibilità : Integrando strumenti avanzati di intelligenza artificiale direttamente in Telegram, Copilot rende queste tecnologie accessibili a tutti. Non è necessario avere conoscenze tecniche avanzate per sfruttare le potenzialità di Copilot o scaricare altre app.

: Integrando strumenti avanzati di intelligenza artificiale direttamente in Telegram, Copilot rende queste tecnologie accessibili a tutti. Non è necessario avere conoscenze tecniche avanzate per sfruttare le potenzialità di Copilot o scaricare altre app. Produttività: Gestire le attività e le comunicazioni senza uscire dall’app di Telegram è un grande vantaggio per la produttività.

Come configurare Microsoft Copilot su Telegram?

Per utilizzare Microsoft Copilot su Telegram, è necessario seguire alcuni passaggi dettagliati. Ecco come procedere:

Scaricare Telegram: Android : Aprire Google Play Store, cercare “Telegram” e installare l’app.

: Aprire Google Play Store, cercare “Telegram” e installare l’app. iOS: Aprire Apple App Store, cercare “Telegram” e installare l’app.

Iscriversi a Microsoft Copilot: Andare su Microsoft Copilot.

Cliccare su “Get Started” e accedere con il proprio account Microsoft.

Seguire le istruzioni per completare l’iscrizione al servizio.

Collegare Copilot a Telegram: Premendo su Try Now si verrà rimandati a Telegram.

Avviare una chat con Microsoft Copilot.

Seguire le istruzioni inviate da Copilot, che potrebbero includere: Inserire il proprio numero di telefono.



Applicazioni pratiche di Microsoft Copilot su Telegram

Da quel momento è possibile usare Copilot direttamente da Telegram, senza passare da altre app. Potete usarlo per fare domande, come per chatGPT, oppure per compiere delle azioni. Per esempio:

/share : permette di invitare un amico all’uso do Copilot per Telegram.

: permette di invitare un amico all’uso do Copilot per Telegram. /restart : crea una nuova chat di Copilot.

: crea una nuova chat di Copilot. /ideas : offre qualche suggerimento di utilizzo.

: offre qualche suggerimento di utilizzo. /feedback: permette di inviare a Microsoft i propri feedback nell’uso del servizio.

Copilot è gratuito e si basa sulle tecnologie di OpenAI, quindi chatGPT, in cui Apple ha investito oltre 10 miliardi di dollari.

Tra li utilizzi più vari:

⏳ Solo per passare il tempo : “Mostra alcuni video divertenti di gatti” o “Puoi generare una breve storia con un colpo di scena alla fine?”

: “Mostra alcuni video divertenti di gatti” o “Puoi generare una breve storia con un colpo di scena alla fine?” 🏀 Sport : “Ultime notizie sul calcio” o “Quando è la prossima grande partita di cricket?”

: “Ultime notizie sul calcio” o “Quando è la prossima grande partita di cricket?” 🏃‍♂️ Fitness : “Mostrami una guida per principianti allo yoga.” o “Quali sono alcuni esercizi cardio efficaci?”

: “Mostrami una guida per principianti allo yoga.” o “Quali sono alcuni esercizi cardio efficaci?” 🍔 Cibo : “Qual è la ricetta per la pasta fatta in casa?” o “Puoi suggerire un piano pasti sano per la perdita di peso?”

: “Qual è la ricetta per la pasta fatta in casa?” o “Puoi suggerire un piano pasti sano per la perdita di peso?” ✈️ Viaggi : “Consigli per i viaggiatori solitari in Europa?” o “Elenca alcune località di vacanza a buon mercato in India.”

: “Consigli per i viaggiatori solitari in Europa?” o “Elenca alcune località di vacanza a buon mercato in India.” 🎵 Musica : “Quali sono gli ultimi successi hip-hop?” o “Consiglia alcune playlist per l’allenamento.”

: “Quali sono gli ultimi successi hip-hop?” o “Consiglia alcune playlist per l’allenamento.” 💘 Consigli per gli appuntamenti : “Quali sono alcune idee creative per un primo appuntamento?” o “Come scrivere un buon profilo per un’app di incontri?”

: “Quali sono alcune idee creative per un primo appuntamento?” o “Come scrivere un buon profilo per un’app di incontri?” 🎥 Film e spettacoli : “Quali sono le raccomandazioni per buone serie di fantascienza?” o “Suggerisci un film divertente da guardare.”

: “Quali sono le raccomandazioni per buone serie di fantascienza?” o “Suggerisci un film divertente da guardare.” 🎮 Giochi : “Quali sono i migliori giochi per dispositivi mobili di questo mese?” o “Suggerisci alcuni giochi da tavolo adatti a tutta la famiglia.”

: “Quali sono i migliori giochi per dispositivi mobili di questo mese?” o “Suggerisci alcuni giochi da tavolo adatti a tutta la famiglia.” 📚 Libri: “Consiglia libri popolari di auto-aiuto sulla gestione del tempo.”

Conclusione

L’integrazione di Microsoft Copilot su Telegram rappresenta un significativo miglioramento nella gestione delle attività e delle comunicazioni.

Può essere utile per chiedere domande al volo direttamente in Telegram senza lasciare l’app, oppure per usarlo tra i vari dispositivi senza dover scaricare app ad hoc.

Ricordate che attualmente Copilot per Telegram è in beta e potrebbe vedere delle migliorie in futuro.