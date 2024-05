Viviamo in un’epoca dominata dagli algoritmi. Questi complessi insiemi di istruzioni decidono cosa vediamo sui social media, quali articoli leggiamo e persino quali prodotti acquistiamo online.

Mentre gli algoritmi diventano sempre più sofisticati, un fenomeno inquietante emerge: i siti web e i creatori di contenuti stanno iniziando a scrivere non più per le persone, ma per gli algoritmi stessi.

Questa dipendenza sta trasformando il panorama digitale, spesso a scapito della qualità e dell’autenticità dei contenuti.

Che cos’è la dipendenza da algoritmo nei siti web?

La dipendenza da algoritmo si verifica quando i siti web e i creatori di contenuti modellano i loro lavori per soddisfare i criteri degli algoritmi di piattaforme come Google e i social media.

Gli algoritmi utilizzano vari fattori, come l’engagement e la pertinenza, per decidere quali contenuti mostrare agli utenti. Questo significa che i creatori devono adattarsi a queste regole per aumentare la loro visibilità.

Ad esempio, un cambiamento nell’algoritmo di Facebook che favorisce i video rispetto ai testi può portare a un aumento dei contenuti video, anche se non sono necessariamente i più utili o interessanti per il pubblico​.

Immagina un mondo dove i contenuti online non sono più creati per te, ma per una macchina. Un mondo dove articoli, video e post sui social media vengono progettati non per informare o intrattenere, ma per soddisfare gli algoritmi che decidono cosa vediamo.

Questo non è un futuro distopico, ma la realtà attuale di Internet. I siti web, sempre più dipendenti dagli algoritmi, stanno cambiando il modo in cui creano contenuti, spesso mettendo da parte i veri interessi delle persone per soddisfare le esigenze dei motori di ricerca e delle piattaforme social.

Perché i siti web stanno scrivendo per gli algoritmi invece che per le persone?

Gli algoritmi sono diventati i nuovi “guardiani” di Internet. Determinano quale contenuto vediamo sui social media, quali articoli appaiono nei risultati di ricerca e persino quali video diventano virali su piattaforme come YouTube. Ma perché i siti web si stanno adattando così drasticamente a questi algoritmi?

La risposta è semplice: visibilità e traffico. Gli algoritmi di piattaforme come Google e Facebook sono progettati per massimizzare l’engagement degli utenti. Questo significa che favoriscono contenuti che generano più clic, commenti, condivisioni e visualizzazioni.

Di conseguenza, i creatori di contenuti si sentono obbligati a seguire le tendenze dettate dagli algoritmi per ottenere una maggiore visibilità e, di conseguenza, più traffico e ricavi pubblicitari​​.

Un esempio concreto è l’algoritmo di Google, che valuta i siti web in base a fattori come la qualità dei contenuti, la pertinenza delle parole chiave e l’esperienza dell’utente.

Questo ha portato a una proliferazione di articoli ottimizzati per la SEO (Search Engine Optimization), spesso a scapito della qualità e della profondità dei contenuti. Allo stesso modo, l’algoritmo di Facebook tende a favorire contenuti che generano molte interazioni in breve tempo, come video virali o post provocatori, incentivando i creatori a produrre questo tipo di contenuti​.

Quali sono le conseguenze di questa tendenza per i lettori e per i creatori di contenuti?

Le conseguenze di questa dipendenza dagli algoritmi sono significative sia per i lettori che per i creatori di contenuti.

Per i lettori, il risultato è una possibile diminuzione della qualità e della varietà dei contenuti disponibili. Poiché i contenuti sono creati per soddisfare gli algoritmi, possono diventare più omogenei, puntando su ciò che genera più engagement piuttosto che su ciò che è informativo o interessante. Questo può portare a una riduzione dell’accesso a informazioni approfondite e ben documentate, sostituite da contenuti più superficiali e sensazionalistici​​.

Per i creatori di contenuti, la dipendenza dagli algoritmi può portare a una creatività limitata e a una crescente frustrazione. Devono adattarsi costantemente ai cambiamenti degli algoritmi, che possono essere imprevedibili e spesso non trasparenti.

Questo può significare che i contenuti di alta qualità, ma che non generano engagement immediato, non ricevano la visibilità che meriterebbero. Inoltre, la pressione per conformarsi alle tendenze algoritmiche può ridurre la capacità dei creatori di esplorare nuovi formati e argomenti​.

Quali sono gli impatti futuri di questa tendenza con l’aumento dell’intelligenza artificiale?

Con l’aumento dell’intelligenza artificiale (IA), gli algoritmi diventeranno ancora più sofisticati, il che potrebbe amplificare questa tendenza.

Gli algoritmi basati sull’IA sono in grado di analizzare enormi quantità di dati e prevedere con maggiore precisione quale tipo di contenuto genererà il maggior engagement. Questo potrebbe portare a una maggiore personalizzazione dei contenuti, ma anche a un ulteriore incremento della dipendenza dai criteri algoritmici.

D’altra parte, l’IA potrebbe anche offrire nuove opportunità per migliorare l’esperienza degli utenti. Ad esempio, gli algoritmi potrebbero diventare più abili nel riconoscere e valorizzare contenuti di alta qualità, indipendentemente dall’engagement immediato. Questo potrebbe potenzialmente creare un equilibrio migliore tra le esigenze degli algoritmi e quelle degli utenti​​.

Esistono soluzioni o alternative per bilanciare le esigenze degli algoritmi e quelle delle persone?

Ci sono diverse soluzioni che potrebbero aiutare a bilanciare le esigenze degli algoritmi con quelle degli utenti. Una di queste è l’adozione di pratiche di SEO etico, che combinano l’ottimizzazione per gli algoritmi con la creazione di contenuti autentici e di valore.

I creatori di contenuti possono concentrarsi sulla produzione di articoli che rispondano realmente alle esigenze e agli interessi del loro pubblico, piuttosto che semplicemente cercare di manipolare gli algoritmi.

Inoltre, le piattaforme stesse potrebbero migliorare i loro algoritmi per premiare i contenuti di alta qualità. Ad esempio, Google ha introdotto aggiornamenti come il “Google Panda” per penalizzare i contenuti di bassa qualità e promuovere quelli che offrono un valore reale agli utenti.

Costruire e mantenere comunità online può anche essere una strategia efficace per ridurre la dipendenza dalle piattaforme algoritmiche, poiché consente ai creatori di avere un contatto diretto e più significativo con il loro pubblico​.

Conclusione

La dipendenza dagli algoritmi rappresenta una sfida significativa per il mondo dei contenuti online. Mentre gli algoritmi giocano un ruolo cruciale nella distribuzione dei contenuti, è fondamentale trovare un equilibrio che permetta di soddisfare sia le esigenze tecniche che quelle umane.

Solo così potremo garantire un ambiente digitale ricco, vario e veramente utile per tutti.

Allo stato attuale, invece, la maggior parte dei siti scrivono per macchine e non per persone. In un percorso che sembra doversi scontrare con un binario morto.

Quando l’intelligenza generativa prenderà il sopravvento, con macchine gestite principalmente con la voce, è probabile che l’intera industria del blogging non sarà più profittevole, destinata a morire e sostituita da una AI in grado di creare nuovo contenuto confezionato sull’esigenza degli utenti.

Sparirà il targeting dei contenuti, la raccolta di informazioni e tutto il resto. Sarà l’AI a farlo in tempo reale, uccidendo la fonte che ha permesso di addestrarla: i siti web.