Il riciclo dei dispositivi elettronici è una delle sfide più pressanti del nostro tempo. Con l’aumento della produzione e del consumo di gadget tecnologici, cresce anche la quantità di rifiuti elettronici, o e-waste, che devono essere gestiti in modo responsabile.

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, il mondo ha generato circa 53,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici nel 2019, e questo numero è destinato a crescere. Questi rifiuti contengono materiali preziosi come l’oro, l’argento e il rame, ma anche sostanze pericolose che possono danneggiare l’ambiente e la salute umana se non gestite correttamente.

Apple, una delle aziende tecnologiche più influenti al mondo, ha riconosciuto la necessità di affrontare questo problema in modo proattivo. Da anni, l’azienda è impegnata a ridurre il proprio impatto ambientale attraverso iniziative di riciclo e riuso dei materiali.

Una delle soluzioni più innovative di Apple in questo ambito è il robot Liam 2.0, un sistema avanzato di smontaggio robotico progettato per disassemblare gli iPhone e recuperare i materiali preziosi contenuti al loro interno.

L’introduzione di Liam 2.0 rappresenta un passo significativo verso un’economia circolare, in cui i materiali utilizzati nei dispositivi elettronici possono essere riciclati e riutilizzati, riducendo così la necessità di estrarre nuove risorse.

Questo robot è in grado di smontare un iPhone in pochi secondi, separando con precisione componenti come batterie, display e circuiti stampati. Ogni componente viene quindi destinato a processi di riciclo specifici, massimizzando il recupero dei materiali e minimizzando i rifiuti.

Liam 2.0 non è solo una dimostrazione delle capacità tecnologiche di Apple, ma anche un simbolo dell’impegno dell’azienda verso la sostenibilità .

Cos’è il robot Liam 2.0 e come funziona?

Liam 2.0 è un sofisticato sistema di smontaggio robotico progettato specificamente per disassemblare gli iPhone. Utilizzando bracci robotici altamente precisi, Liam 2.0 smonta i dispositivi, separando componenti come batterie, schermi e circuiti stampati.

Questo processo automatizzato permette di recuperare materiali preziosi con un’efficienza mai vista prima. Ogni iPhone viene smontato in circa 11 secondi, con un livello di precisione che garantisce il recupero di materiali preziosi come l’oro e il rame​.

Quali sono i vantaggi del robot Liam 2.0 per il riciclo degli iPhone?

Uno dei principali vantaggi di Liam 2.0 è la sua capacità di recuperare materiali con una precisione elevata. Il robot può disassemblare un iPhone ogni 11 secondi, migliorando significativamente la velocità del riciclo.

Questo non solo riduce i rifiuti elettronici, ma contribuisce anche a preservare le risorse naturali, riducendo la necessità di estrarre nuovi materiali. Grazie a Liam 2.0, Apple riesce a recuperare fino a 14 materiali diversi da ciascun iPhone, inclusi metalli rari e preziosi come l’oro, l’argento e il rame​.

Quali miglioramenti sono stati apportati rispetto alla versione precedente di Liam?

Rispetto alla sua prima versione, Liam 2.0 presenta numerosi miglioramenti tecnologici. Sono stati integrati sistemi di visione artificiale più avanzati per riconoscere e separare i componenti in modo più efficace.

Inoltre, il robot ora è in grado di gestire una gamma più ampia di modelli di iPhone, rendendolo più versatile e capace di affrontare un volume maggiore di dispositivi da riciclare.

Mentre la versione originale di Liam poteva smontare solo un modello specifico in 12 minuti, Liam 2.0 riesce a smontare più modelli in un tempo significativamente ridotto​.

Quanti componenti riesce a recuperare Apple con Liam 2.0?

Liam 2.0 è in grado di recuperare fino a 14 materiali diversi da ciascun iPhone. Tra questi, troviamo metalli preziosi come oro, argento, rame, oltre a elementi rari come il tungsteno.

Questo processo di recupero non solo aiuta a ridurre l’impatto ambientale, ma contribuisce anche a creare una riserva di materiali preziosi che possono essere riutilizzati nella produzione di nuovi dispositivi elettronici.

Apple ha dichiarato che grazie a Liam 2.0, è possibile evitare l’estrazione di migliaia di tonnellate di materiali grezzi ogni anno, contribuendo così a una significativa riduzione dell’impatto ambientale.

Liam è un prodotto Apple

La scorsa settimana, TechCrunch ha visitato le strutture produttive di Apple a Austin, Texas. Dal 2013, l’azienda ha costruito il suo desktop Mac Pro a circa 20 minuti a nord del centro città . La struttura di 400.000 piedi quadrati si trova in un labirinto di parchi industriali, a breve distanza dal campus aziendale in costruzione.

Negli ultimi anni, la città è diventata un centro di innovazione tecnologica, grazie a un vasto bacino di talenti generato dall’Università del Texas ad Austin.

La costruzione del nuovo campus da un miliardo di dollari è iniziata nel 2019. Poco dopo il completamento della prima fase nel 2022, l’azienda ha annunciato ulteriori espansioni, previste per il completamento nel marzo 2025. Complessivamente, il campus di Austin si estenderà su 133 acri, avvicinandosi ai 175 acri della sede centrale di Cupertino.

All’interno di questo campus, Apple ha integrato una piccola struttura di riciclo dove opera il robot Liam 2.0. Questa struttura ospita un sistema industriale di smistamento dei rifiuti elettronici, che utilizza potenti magneti per estrarre metalli e materiali rari dai dispositivi Apple giunti a fine vita. Anche se gran parte dello smistamento effettivo dei rifiuti elettronici avviene fuori sede presso strutture di gestione dei rifiuti elettronici di terzi, il sistema specifico di Apple è utilizzato per migliorare continuamente il processo.

Il campus di Austin non è solo un centro di produzione, ma anche un hub per le iniziative di sostenibilità di Apple. Liam 2.0 gioca un ruolo cruciale in queste iniziative, contribuendo al recupero dei componenti preziosi dagli iPhone e aiutando a ridurre l’impatto ambientale complessivo dell’azienda.

Cosa fare se abbiamo un iPhone da buttare?

Se avete un iPhone da smaltire, Apple offre diversi programmi di riciclo. Potrete restituire il tuo dispositivo presso un Apple Store o utilizzare i servizi di spedizione gratuiti forniti da Apple.

L’azienda si assicurerà che il tuo vecchio iPhone venga riciclato in modo responsabile, utilizzando tecnologie come il robot Liam 2.0 per massimizzare il recupero dei materiali.

Apple ha anche un programma di trade-in, che permette di ottenere uno sconto sull’acquisto di un nuovo dispositivo in cambio del vecchio​​.

Conclusione

Il robot Liam 2.0 rappresenta un importante passo avanti nell’approccio di Apple al riciclo dei dispositivi elettronici. Con la sua capacità di recuperare materiali preziosi e ridurre i rifiuti elettronici, Liam 2.0 non solo contribuisce a preservare l’ambiente, ma anche a creare un futuro più sostenibile.

Il continuo impegno di Apple nel migliorare queste tecnologie promette di portare ulteriori benefici in termini di efficienza e sostenibilità .