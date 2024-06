Oggi alla WWDC 2024 la maggior parte dell’attenzione si è concentrata su iOS 18: l’ultimo sistema operativo di Apple destinato a ridefinire l’esperienza utente su iPhone.

Quest’ultimo aggiornamento promette di portare con sé una serie di funzionalità innovative e migliorie significative, tra cui aggiornamenti al Centro di Controllo, una nuova modalità dark più sofisticata e possibilità di personalizzazione iOS senza precedenti.

Le novità previste si preannunciano come una svolta per gli appassionati della mela morsicata, in un’epoca dove la personalizzazione e l’efficienza nell’utilizzo quotidiano del proprio dispositivo sono sempre più ricercate.

Nuove funzionalità di iOS 18

Personalizzazione

iOS 18 porta un livello di personalizzazione ancora più profondo. Gli utenti possono ora posizionare liberamente le icone delle app sulla Home Screen, rompendo la tradizionale griglia e creando un’esperienza più personalizzata.

Le icone appaiono con un nuovo background che può variare in base alla modalità scura attivata o al colore selezionato manualmente, offrendo una gamma di personalizzazione visiva nuova.

Centro di Controllo

Il Centro di Controllo è stato completamente rivisitato in iOS 18. Presenta una struttura suddivisa in più pagine, facilitando l’accesso a controlli specifici come la riproduzione multimediale o la gestione della domotica.

Gli sviluppatori possono ora integrare i controlli delle loro app direttamente nel Centro di Controllo grazie a nuove API, mentre gli utenti hanno la possibilità di ridimensionare e organizzare le icone secondo le proprie preferenze.

Privacy e Sicurezza

In termini di privacy e sicurezza, iOS 18 introduce funzionalità significative. Gli utenti possono richiedere l’autenticazione per accedere a determinate app o nasconderle completamente, rendendole visibili solo dopo l’identificazione tramite Face ID.

Questo aggiornamento assicura che informazioni sensibili rimangano protette e private, limitando l’accesso non autorizzato.

Messaggistica

L’app Messaggi in iOS 18 si arricchisce di nuove funzioni. Ora è possibile utilizzare qualsiasi emoji come reazione e formattare il testo con opzioni come grassetto, corsivo, sottolineato e barrato. Inoltre, gli utenti possono programmare l’invio dei messaggi, una novità che migliora la flessibilità nella comunicazione.

Mail, Mappe e Pagamenti

L’app Mail ora categorizza automaticamente i messaggi, facilitando la gestione della posta in arrivo e migliorando la produttività. Mappe offre nuove mappe topografiche, ideali per escursionisti, e permette di scaricare percorsi per l’uso offline.

Infine, Wallet introduce la funzione Tap to Cash per trasferimenti rapidi di denaro tramite Apple Pay, elevando l’efficienza e la comodità nelle transazioni quotidiane.

Miglioramenti dell’app Foto

L’app Foto su iOS 18 ha subito un significativo redesign, rendendo la gestione delle immagini più intuitiva e accessibile. La nuova interfaccia presenta una visualizzazione unificata che migliora notevolmente l’esperienza utente.

Visualizzazioni unificate

La schermata principale dell’app Foto ora mostra una griglia di foto in alto, con l’intera libreria visualizzabile in un colpo d’occhio. Sotto questa griglia, gli utenti trovano le visualizzazioni Mesi e Anni, che permettono una navigazione temporale delle immagini.

Un pulsante di filtro aggiuntivo offre la possibilità di nascondere gli screenshot e di ordinare le immagini in altri modi, facilitando la ricerca di contenuti specifici.

Nuove collezioni

Le Collezioni sono una novità che permette agli utenti di navigare le foto per tag come Tempo, Persone, Ricordi, e Viaggi. Questa funzionalità aiuta a organizzare le immagini senza la necessità di creare album manualmente. Ogni collezione può essere personalizzata e fissata per un accesso rapido, rendendo semplice mantenere i momenti preferiti sempre a portata di mano.

Personalizzazione della libreria

La personalizzazione è al centro delle nuove funzionalità dell’app Foto. Gli utenti possono ora organizzare le loro raccolte come preferiscono, evidenziarle per un accesso più rapido e includere i contenuti che considerano più importanti.

Inoltre, il nuovo carosello che si aggiorna quotidianamente mette in primo piano foto con persone, animali e luoghi, animando la libreria e permettendo di rivivere i ricordi più belli con facilità.

Questi miglioramenti mirano a rendere l’app Foto di iOS 18 uno strumento ancora più potente e personale per la gestione delle proprie immagini digitali.

Novità per i giocatori

La Modalità Gioco rappresenta una delle innovazioni più attese per gli appassionati di gaming su iPhone. Questa funzione, introdotta con iOS 18, ottimizza il gameplay durante le lunghe sessioni di gioco, assicurando frame rate più costanti.

Questo miglioramento è cruciale per un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni, particolarmente apprezzata durante l’uso di giochi che richiedono elevate prestazioni grafiche.

Accessori e connessioni più reattive

Un ulteriore miglioramento significativo riguarda la reattività degli accessori wireless, come gli AirPods e i controller di gioco. Con iOS 18, la connessione con questi dispositivi è stata resa ancora più precisa.

Gli AirPods, in particolare, offrono ora la migliore latenza audio in wireless mai raggiunta da Apple nel settore del gaming mobile. Inoltre, l’introduzione dell’audio spaziale personalizzato eleva ulteriormente l’esperienza di gioco, immergendo completamente l’utente nell’azione del gioco.

Queste novità non solo migliorano l’esperienza ludica attuale, ma aprono anche nuove possibilità per i futuri sviluppi di giochi su piattaforme iOS, rendendo gli iPhone dispositivi ancora più attraenti per i giocatori.

AI e Intelligenza Apple

Apple Intelligence

Apple Intelligence offre nuovi modi per ottimizzare la scrittura e comunicare con maggiore efficacia. Integrato in iOS 18, il sistema è progettato per rispettare la privacy, permettendo agli utenti di rielaborare, rivedere e sintetizzare testi in quasi tutte le applicazioni, come Mail, Note e Pages. Questa funzionalità è essenziale per chi cerca soluzioni rapide ed efficienti nella gestione quotidiana della comunicazione digitale.

Strumenti di scrittura

Gli strumenti di scrittura di Apple Intelligence, disponibili a livello di sistema, sono una risorsa preziosa per chi desidera migliorare la propria efficienza. Gli utenti possono accedere a funzioni avanzate per la riscrittura e la correzione di testi, facilitando la creazione di contenuti più chiari e impattanti. Questi strumenti sono particolarmente utili in applicazioni come Keynote e Pages, dove la generazione automatica di slide e la scrittura assistita rappresentano un notevole vantaggio.

Immagini e Playground

Image Playground è una funzione creativa che permette agli utenti di generare immagini in stili diversi come animazione, illustrazione e schizzo. Integrata in applicazioni come Messaggi e disponibile anche come app dedicata, questa funzione trasforma la comunicazione visiva rendendola più divertente e personalizzata. Gli utenti possono sfruttare questa tecnologia per creare contenuti visivi unici, migliorando l’interazione nelle conversazioni digitali.

Aggiornamenti in Messaggi e Mail

Messaggistica via satellite

Con iOS 18, l’innovazione continua con l’introduzione della messaggistica via satellite. Questa funzione permette di inviare e ricevere messaggi di testo, emoji e reazioni tramite iMessage e SMS anche in assenza di una rete cellulare o Wi-Fi.

Utilizzando la tecnologia satellitare già integrata in alcuni modelli di iPhone, gli utenti possono collegarsi al satellite più vicino direttamente dall’app Messaggi.

Questa capacità assicura una comunicazione continua, essenziale in situazioni di emergenza o in aree remote dove la connessione tradizionale è limitata.

Nuove funzionalità in Mail

L’app Mail su iOS 18 si arricchisce di funzionalità che trasformano la gestione della posta in arrivo. Grazie all’intelligenza artificiale on-device, Mail ora organizza automaticamente le email in categorie come Primary per le comunicazioni personali e urgenti, Transactions per conferme e ricevute, Updates per notizie e notifiche dai social media, e Promotions per pubblicità e offerte.

Questa categorizzazione facilita gli utenti a prioritizzare la lettura dei messaggi in base alla loro importanza. Inoltre, una nuova vista riassuntiva raggruppa tutte le email di una stessa azienda, permettendo di visualizzare facilmente le comunicazioni più rilevanti.

Queste innovazioni, insieme agli strumenti di scrittura avanzati e alle risposte intelligenti generate dall’assistente virtuale Siri, rendono la gestione delle email più intuitiva e meno dispendiosa in termini di tempo.

Nuove funzionalità per app di sistema

Aggiornamenti in Note e Safari

L’app Note introduce la funzione Math Notes che risolve istantaneamente le equazioni matematiche, rendendo più semplice per gli utenti gestire calcoli complessi direttamente nelle loro note. Con l’aggiunta di sezioni richiudibili e nuove opzioni di evidenziazione, gli utenti possono ora organizzare meglio i loro appunti, mettendo in risalto le informazioni più importanti con maggiore facilità.

Parallelamente, Safari vede significativi miglioramenti con la nuova modalità Lettura che ridisegna l’esperienza di navigazione, offrendo riassunti e indici dei contenuti per articoli più lunghi. La funzione Intelligent Search, basata sull’intelligenza artificiale, permette di identificare argomenti e frasi chiave, facilitando la ricerca e la sintesi delle informazioni.

Inoltre, la funzionalità Web Eraser consente agli utenti di eliminare elementi indesiderati dalle pagine web, come banner pubblicitari o intere sezioni, migliorando così la pulizia visiva durante la navigazione.

Funzionalità aggiuntive in Salute e Home

L’app Salute ha migliorato la gestione dei dati della pressione sanguigna e ha ripensato la cartella clinica per facilitare l’accesso alle informazioni mediche essenziali in situazioni di emergenza. Durante la gravidanza, l’app fornisce aggiustamenti e consigli basati sull’evoluzione della salute fisica e mentale dell’utente, rendendo il monitoraggio più intuitivo e personalizzato.

Nell’ambito della domotica, l’app Casa introduce l’accesso per gli ospiti, permettendo a persone autorizzate di controllare determinati accessori smart home. La tecnologia Ultra Wideband ora facilita l’apertura delle serrature compatibili, attivandole automaticamente quando l’utente si trova a due metri dalla porta.

Aggiornamenti significativi nella gestione dell’energia aiutano gli utenti a comprendere e decidere più efficacemente riguardo ai loro consumi elettrici, promuovendo un uso più consapevole delle risorse.

Miglioramenti in Privacy e Sicurezza

Nuove funzionalità di privacy

iOS 18 introduce significativi miglioramenti nella gestione della privacy degli utenti. Una delle principali novità è la possibilità di bloccare o nascondere le app, una funzione che impedisce la visualizzazione accidentale di informazioni sensibili.

Una volta bloccata, l’app può essere spostata in una cartella dedicata, rendendo i suoi contenuti, come messaggi o email, invisibili nelle ricerche o nelle notifiche.

Inoltre, iOS 18 consente agli utenti di decidere quali contatti condividere con un’app e offre agli sviluppatori la possibilità di abbinare accessori di terze parti all’iPhone in modo più sicuro, senza esporre altri dispositivi sulla stessa rete.

Gestione dei dati e delle app

La gestione centralizzata delle password è un’altra innovazione di iOS 18, che migliora notevolmente la sicurezza e la comodità per l’utente. La nuova app Passwords, disponibile su tutte le piattaforme Apple, permette di salvare e gestire le credenziali di accesso, dalle password di rete ai passkey, attraverso il portachiavi di iCloud.

Questo sistema non solo sincronizza le informazioni su tutti i dispositivi connessi, ma offre anche funzioni avanzate come la sostituzione delle password tradizionali con l’autenticazione biometrica tramite FaceID o TouchID. In aggiunta, l’app include un generatore di password sicure e la capacità di compilare automaticamente i dati di login, elevando la protezione contro le violazioni di sicurezza.

Questi miglioramenti in iOS 18 rappresentano un passo avanti significativo nella protezione della privacy e nella gestione sicura dei dati personali, consolidando la posizione di Apple come leader nella sicurezza informatica mobile.

Quando sarà disponibile iOS 18?

Beta per sviluppatori

La fase iniziale del rilascio di iOS 18 inizia con la beta per sviluppatori, che sarà disponibile dal 10 giugno 2024. Questa versione è crucialmente importante poiché permette agli sviluppatori di testare il software e di fornire un feedback essenziale per l’affinamento delle funzionalità. La disponibilità di questa beta segna l’inizio del processo di test su larga scala, essenziale per identificare e risolvere eventuali problemi prima del rilascio ufficiale.

Beta pubblica

Segue la beta pubblica, prevista per il mese di luglio 2024. Questo stadio permette a un pubblico più ampio di provare le nuove funzionalità di iOS 18, estendendo il testing al di fuori della comunità degli sviluppatori. La partecipazione del pubblico è fondamentale per ottenere un ulteriore strato di feedback e per assicurare che il nuovo sistema operativo funzioni adeguatamente in una varietà di scenari di uso quotidiano.

Rilascio finale

Il culmine di questo processo è il rilascio finale di iOS 18, programmato per settembre 2024. Questa versione rappresenta il prodotto finito, pronto per essere distribuito a tutti gli utenti di iPhone compatibili. La data esatta rimane non specificata, mantenendo un velo di anticipazione tra gli utenti, ma seguendo la tradizione, si prevede che coincida con l’evento annuale di Apple e il lancio dei nuovi modelli di iPhone.

Compatibilità dei dispositivi

iOS 18 manterrà la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, estendendosi dai più recenti iPhone 15 fino ai modelli più datati come l’iPhone XS e l’iPhone XR. Questo assicura che un ampio numero di utenti possa beneficiare delle ultime innovazioni senza la necessità di aggiornare immediatamente il proprio dispositivo. La lista completa include:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR

iPhone SE (2ª generazione), iPhone SE (3ª generazione)

La continuità nella compatibilità dei dispositivi dimostra l’impegno di Apple nel supportare gli utenti di lungo termine, garantendo che possano accedere alle nuove funzionalità e miglioramenti di sicurezza che iOS 18 porta con sé.

Conclusione

L’arrivo di iOS 18 sui dispositivi Apple segna un passo avanti nel panorama tecnologico, non attraverso annunci sensazionalistici ma con miglioramenti tangibili e accessibili all’utente medio.

Le caratteristiche descritte, come la maggiore personalizzazione della schermata iniziale, l’evoluzione dell’app Foto e le novità nella modalità gioco, delineano un futuro dove la tecnologia si adatta sempre di più alle esigenze personali, mantenendo la sicurezza e la privacy al centro dell’esperienza utente. Questo aggiornamento non porta solamente novità digitali nelle nostre tasche, ma apre la porta a un uso più intuitivo e personale del nostro dispositivo quotidiano.

Guardando avanti, iOS 18 potrebbe essere il trampolino di lancio per ulteriori sviluppi nell’ambito mobile, offrendo agli sviluppatori nuove opportunità per creare applicazioni che sfruttano pienamente le capacità del sistema operativo. Gli utenti sono invitati a esplorare e personalizzare la loro esperienza, mentre rimangono attenti alle iniziative sulla sicurezza che Apple continua a rafforzare.

Man mano che accogliamo queste innovazioni nelle nostre vite, si evidenzia l’importanza del feedback continuo e dell’adattamento tecnologico alle reali necessità delle persone, guidando i futuri avanzamenti in uno spirito collaborativo tra produttore e consumatore.