Con l’avvento di iPadOS 18, gli utenti Apple si trovano di fronte a un aggiornamento che promette di elevare ulteriormente l’esperienza d’uso del loro dispositivo.

Questo nuovo sistema operativo si distingue per le sue migliorie e nuove funzionalità pensate per migliorare la produttività, l’usabilità e la sicurezza. Tra le novità, funzionalità come la Calcolatrice, Math Notes e Smart Script, oltre a miglioramenti nell’app Messaggi e nel browser Safari, delineano un upgrade significativo che mira a rendere l’utilizzo dell’iPad ancora più intuitivo e poliedrico.

Principali Novità di iPadOS 18

Apple Intelligence

iPadOS 18 segna l’introduzione di Apple Intelligence, un sistema di intelligenza personale progettato per integrarsi perfettamente con l’ecosistema Apple, inclusi iPhone, iPad e Mac.

Questa tecnologia sfrutta modelli generativi avanzati e il contesto specifico dell’utente per offrire soluzioni personalizzate e pertinenti, mantenendo al contempo un forte impegno per la privacy. Grazie al chip Apple e al Neural Engine, questa funzionalità è supportata sui modelli di iPad equipaggiati con chip serie M.

Math Notes e Calcolatrice

Con iPadOS 18, l’introduzione della nuova calcolatrice e delle Math Notes rappresenta un salto qualitativo nella gestione delle operazioni matematiche. Gli utenti possono ora inserire espressioni matematiche manualmente o attraverso la tastiera e ottenere soluzioni immediate.

È possibile anche inserire grafici con un semplice tocco e aggiungere più equazioni per analizzare le loro interrelazioni, rendendo questo strumento ideale per l’ambiente educativo e professionale.

Strumenti di Scrittura in Note

La funzionalità Smart Script, integrata nell’app Note, migliora significativamente l’esperienza di scrittura a mano su iPad. Questo strumento permette agli utenti di scrivere in modo fluido e leggibile, preservando la grafia personale. Modificare il testo scritto a mano è ora facile quanto editare testo digitato, rendendo l’interazione con l’app Note più intuitiva e efficace.

Personalizzazioni della Schermata Home e del Centro di Controllo

iPadOS 18 introduce nuove opzioni per personalizzare la schermata Home e il Centro di Controllo. Gli utenti possono ora posizionare widget e icone delle app in qualsiasi punto della schermata Home, creando layout personalizzati che migliorano l’accessibilità e l’estetica dell’interfaccia.

Il Centro di Controllo è stato completamente ridisegnato per offrire maggiore flessibilità e facilitare l’accesso alle funzioni quotidiane.

Riorganizzazione dell’App Foto

L’app Foto su iPadOS 18 ha subito il più grande redesign della sua storia, ottimizzando l’uso del display più ampio dell’iPad. Le librerie sono ora organizzate automaticamente, permettendo agli utenti di passare meno tempo nella ricerca di contenuti e più tempo nel godimento delle immagini. Nuove raccolte tematiche e una vista carosello aggiornata quotidianamente arricchiscono ulteriormente l’esperienza utente.

Miglioramenti alla Privacy e Sicurezza

Privacy Avanzata

iPadOS 18 introduce una gestione avanzata delle credenziali con la nuova app di gestione delle password, integrata con il portachiavi di iCloud. Questa permette la sincronizzazione sicura delle credenziali su tutti i dispositivi Apple, garantendo un accesso facilitato e protetto. L’uso di metodi di autenticazione biometrica come FaceID e TouchID aumenta ulteriormente la sicurezza, consentendo un inserimento automatico delle credenziali nei siti web e nei servizi.

App Bloccate e Nascoste

Le nuove funzionalità di iPadOS 18 consentono agli utenti di bloccare e nascondere app specifiche, aumentando la privacy. Le app bloccate richiedono autenticazione biometrica o un PIN per l’accesso, e possono essere nascoste in cartelle dedicate.

Questo impedisce la visualizzazione accidentale di informazioni sensibili da parte di terzi, proteggendo i contenuti sensibili come messaggi ed email.

Gestione Accesso ai Dati

Con iPadOS 18, gli utenti hanno un controllo più granulare su chi può accedere alle loro app e come i dati vengono condivisi. È possibile limitare l’accesso a contatti specifici e gestire come gli accessori di terze parti si collegano al dispositivo senza compromettere la sicurezza degli altri dispositivi collegati alla rete.

Private Cloud Compute

Apple ha introdotto Private Cloud Compute, una soluzione che equilibra la capacità computazionale tra l’elaborazione locale e i server basati su Apple silicon. Questa tecnologia assicura che i dati degli utenti non vengano memorizzati né accessibili da Apple, ma utilizzati esclusivamente per rispondere alle richieste.

Questo stabilisce un nuovo standard per la privacy nell’intelligenza artificiale, proteggendo le informazioni personali mentre si utilizzano le funzionalità avanzate di iOS.

Nuove Funzionalità in Messaggi e Safari

Messaggi Programmati

iPadOS 18 porta una novità significativa nell’app Messaggi: la possibilità di programmare l’invio dei messaggi. Questa funzione consente agli utenti di decidere quando far partire un messaggio, offrendo maggiore controllo sulla comunicazione e la possibilità di rimanere in contatto nei momenti più opportuni.

Formattazione Testo in Messaggi

L’aggiornamento migliora anche le opzioni di formattazione del testo all’interno delle conversazioni. Gli utenti possono ora enfatizzare i propri messaggi utilizzando grassetto, corsivo, sottolineato e altri effetti testuali come barrato.

Queste opzioni rendono la comunicazione più espressiva e personalizzata, adattandosi alle esigenze e agli stati d’animo degli utenti.

Modalità Lettura e Highlights in Safari

Safari, riconosciuto come il browser più veloce, introduce la nuova Modalità Lettura e la funzione Highlights. Grazie al machine learning, Safari ora può identificare e evidenziare le informazioni chiave di una pagina web, come sintesi di articoli, localizzazione di punti di interesse o tracce musicali menzionate.

La Modalità Lettura è stata ridisegnata per una lettura senza distrazioni, offrendo un riassunto e un indice dei contenuti per gli articoli più estesi, migliorando significativamente l’esperienza di navigazione.

Altre Migliorie di iPadOS 18

SharePlay e Freeform

Con l’aggiornamento a iPadOS 18, SharePlay si arricchisce di nuove funzionalità per la condivisione dello schermo. Gli utenti possono ora toccare e disegnare sul display per indicare azioni specifiche, rendendo la collaborazione a distanza più interattiva.

Inoltre, con Freeform, dare forma alle idee diventa più semplice grazie alla possibilità di organizzare contenuti in scene tematiche, facilitando la presentazione e la gestione dei progetti.

Modalità Gioco

La nuova Modalità Gioco in iPadOS 18 promette un’esperienza di gioco migliorata, riducendo le attività in background per mantenere alte le prestazioni. Questa funzione, estesa anche a iPhone, permette connessioni più reattive con dispositivi come AirPods e controller wireless, garantendo un’immersione totale nei giochi più esigenti.

Mappe e Calendario

Le Mappe di Apple offrono ora accesso offline a percorsi personalizzati e sentieri nei parchi nazionali, ideali per gli appassionati di escursioni. Queste mappe possono essere salvate e consultate anche senza connessione internet. Parallelamente, l’app Calendario integra ora i promemoria, permettendo agli utenti di gestire eventi e attività in un’unica soluzione, mostrando anche le modifiche al design per una migliore leggibilità.

Accessibilità Estesa

iPadOS 18 introduce importanti novità nell’ambito dell’accessibilità. Funzioni come Eye Tracking permettono di controllare il dispositivo semplicemente con lo sguardo, mentre Music Haptics offre un nuovo modo per gli utenti ipoudenti di percepire la musica attraverso vibrazioni.

Inoltre, le Scorciatoie Vocali personalizzabili e le nuove opzioni di navigazione con Vehicle Motion Cues migliorano significativamente l’accessibilità per tutti gli utenti, rendendo i dispositivi Apple ancora più inclusivi.

Nuove funzionalità di Apple Pencil in iPadOS 18

Calcolatrice con Math Notes

iPadOS 18 introduce una significativa innovazione nell’utilizzo della Calcolatrice con l’integrazione delle Math Notes. Questa nuova funzionalità consente agli utenti di scrivere espressioni matematiche manualmente con l’Apple Pencil e di vedere i risultati calcolati immediatamente.

È possibile anche assegnare valori alle variabili, facilitando l’apprendimento di nuovi concetti o la gestione di calcoli complessi come il budgeting. Inoltre, l’app Calcolatrice ora supporta la creazione di grafici dinamici: inserendo un’equazione, si può generare un grafico con un semplice tocco e aggiungere più equazioni per analizzare le loro interazioni.

Queste funzionalità non solo arricchiscono l’esperienza educativa ma anche quella professionale, rendendo la gestione delle operazioni matematiche più intuitiva e immediata.

Smart Script per Note

L’aggiornamento di iPadOS 18 porta notevoli miglioramenti anche nell’app Note, grazie alla funzione Smart Script. Questa tecnologia ottimizza la scrittura a mano, rendendo il testo più fluido, leggibile e coerente, preservando al contempo la grafia personale.

Con l’Apple Pencil, gli utenti possono ora modificare il testo scritto a mano con la stessa facilità del testo digitato, aggiungendo spazi, modificando frasi o incollando parole con semplicità. Queste modifiche sono integrate fluidamente nel testo, migliorando significativamente l’efficienza e l’esperienza di scrittura a mano su iPad.

Queste nuove funzionalità di Apple Pencil in iPadOS 18 rappresentano un passo avanti nell’interazione con il dispositivo, offrendo agli utenti strumenti avanzati per la gestione di note e calcoli con una naturalezza e precisione senza precedenti.

Personalizzazione della schermata Home e del Centro di Controllo

Con l’introduzione di iPadOS 18, Apple ha ulteriormente ampliato le possibilità di personalizzazione per gli utenti, permettendo una maggiore espressione individuale e una migliore organizzazione delle interfacce utente.

Posizionamento libero delle icone e widget

Una delle novità più significative è la libertà di posizionare icone e widget in qualsiasi punto della schermata Home. Questa funzionalità permette di creare un layout completamente personalizzato, che rispecchia le preferenze e le esigenze dell’utente.

Le icone non sono più vincolate da un allineamento a griglia rigido, ma possono essere disposte liberamente, lasciando trasparire l’immagine di sfondo e offrendo una visione più pulita e organizzata dello spazio digitale.

Riorganizzazione del Centro di Controllo

Il Centro di Controllo di iPadOS 18 è stato ridisegnato per offrire un accesso più rapido e intuitivo alle funzionalità più utilizzate. Gli utenti possono ora riorganizzare i controlli direttamente dall’interfaccia, senza la necessità di accedere alle impostazioni. Questo cambio consente di personalizzare le pagine di controllo, aggiungendo o rimuovendo elementi a seconda delle necessità quotidiane.

Il nuovo design facilita lo scorrimento tra i gruppi di controlli, come quelli dedicati alla riproduzione multimediale o alla gestione della casa e della connettività.

Queste modifiche non solo migliorano l’efficienza nell’uso quotidiano del dispositivo, ma anche ampliano le capacità espressive degli utenti, consentendo loro di adattare l’interfaccia alle proprie abitudini e stili di vita.

Dispositivi Compatibili e Disponibilità

Elenco Dispositivi Supportati

iPadOS 18 sarà disponibile per una vasta gamma di dispositivi, assicurando che gli utenti di modelli più recenti possano sfruttare al meglio le nuove funzionalità. La compatibilità si estende ai seguenti modelli: iPad Pro (M4), iPad Pro 12,9″ (dalla terza generazione in poi), iPad Pro 11″ (dalla prima generazione in poi), iPad Air (M2), iPad Air (dalla terza generazione in poi), iPad (dalla settima generazione in poi) e iPad mini (dalla quinta generazione in poi).

Beta per Sviluppatori

La developer beta di iPadOS 18 è già disponibile attraverso l’Apple Developer Program sul sito developer.apple.com. Questa fase iniziale permette agli sviluppatori di testare le nuove funzionalità e di adeguare le applicazioni prima del rilascio ufficiale. La beta pubblica seguirà il mese prossimo, accessibile tramite l’Apple Beta Software Program su beta.apple.com, permettendo così a un pubblico più ampio di provare le novità.

Rilascio Ufficiale in Autunno

L’aggiornamento a iPadOS 18 sarà lanciato ufficialmente questo autunno come un aggiornamento software gratuito. Questo rilascio coincide con l’introduzione di iOS 18 e macOS Sequoia, segnando un importante aggiornamento per l’ecosistema Apple. Gli utenti potranno scaricare l’aggiornamento direttamente sui loro dispositivi compatibili, assicurandosi così le ultime innovazioni in termini di prestazioni e sicurezza.

Conclusioni

L’avvento di iPadOS 18 segna un passo importante nella continua evoluzione del sistema operativo dedicato ai tablet di Apple, offrendo una serie di miglioramenti e nuove funzionalità che promettono di rafforzare l’esperienza utente in modi significativi.

Attraverso il consolidamento di strumenti come Apple Intelligence e le innovazioni nell’ambito di privacy e sicurezza, gli utenti possono aspettarsi una piattaforma più intuitiva e protetta, su cui poter contare per svolgere attività quotidiane, lavorative e di svago con maggiore efficacia.

Questo aggiornamento non solo amplifica il potenziale produttivo degli iPad, ma getta anche le basi per futuri sviluppi in campo tecnologico e applicativo, con implicazioni che vanno ben oltre l’uso personale e si estendono all’ambito professionale ed educativo.

L’invito agli utenti, ora, è di esplorare da vicino tutte le novità che iPadOS 18 ha da offrire, preparandosi a sfruttare al meglio le potenzialità del proprio dispositivo nell’immediato futuro, con un occhio sempre attento alle evoluzioni che queste innovazioni potrebbero portare nel mondo digitale.