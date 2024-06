L’arrivo di macOS Sequoia segna un nuovo capitolo significativo nell’evoluzione dei sistemi operativi di Apple, portando con sé una pletora di funzionalità e miglioramenti che promettono di migliorare l’esperienza degli utenti su Mac.

Questo aggiornamento, anche noto come macOS 15, non si limita solo a introdurre miglioramenti estetici; mira piuttosto a rafforzare l’integrazione tra i Mac e gli altri dispositivi Apple, come iPhone e iPad, e ad amplificare l’interazione degli utenti con le applicazioni quotidiane attraverso l’uso avanzato di Apple Intelligence.

Nuove Funzionalità di Continuity tra Mac e iPhone

macOS Sequoia introduce significative migliorie in termini di interoperabilità tra Mac e iPhone, rendendo l’esperienza utente più fluida e integrata. Le nuove funzionalità di Continuity sono progettate per sfruttare al meglio la sinergia tra i dispositivi.

Specchiare lo schermo dell’iPhone su Mac

Questa funzione permette agli utenti di visualizzare lo schermo del proprio iPhone direttamente sul Mac. È particolarmente utile durante le presentazioni o quando si desidera una visione più ampia delle applicazioni mobile. La connessione è immediata e garantisce una qualità dell’immagine impeccabile, rendendo le transizioni tra i dispositivi quasi impercettibili.

Controllare l’iPhone dal Mac

Grazie a questa innovativa caratteristica, è possibile gestire l’iPhone direttamente dal Mac. Questo include la possibilità di rispondere a messaggi, gestire chiamate e persino utilizzare app specifiche dell’iPhone senza mai doverlo prendere in mano. Questa integrazione porta la produttività a un nuovo livello, permettendo agli utenti di concentrarsi su un unico dispositivo.

Funzione StandBy

La funzione StandBy migliora ulteriormente la continuità tra Mac e iPhone. Quando il Mac rileva che l’iPhone è vicino, può automaticamente uscire dalla modalità di riposo. Questo è particolarmente utile in ambienti lavorativi dove la rapidità nel riprendere le attività è cruciale. Questa funzione assicura che gli utenti possano riprendere il lavoro senza ritardi, migliorando l’efficienza complessiva.

Le nuove funzionalità di Continuity tra Mac e iPhone in macOS Sequoia non solo migliorano l’usabilità e l’efficienza, ma rafforzano anche l’ecosistema Apple, rendendo i dispositivi più coesivi e funzionali per gli utenti.

App Password e Gestione delle Password

Apple ha introdotto una nuova app dedicata alla gestione delle password, denominata semplicemente “Passwords”. Questa applicazione rappresenta un significativo avanzamento rispetto all’app Keychain esistente, offrendo una centralizzazione di tutte le password e i codici di autenticazione. Grazie a questa innovazione, gli utenti possono popolare automaticamente i campi di inserimento delle password su tutti i dispositivi Apple e anche su Windows tramite l’app iCloud.

App standalone per le password

La nuova app Passwords, basata sulla funzione Portachiavi sviluppata oltre un quarto di secolo fa, permette di accedere facilmente a password di account, passkey e password delle reti Wi-Fi. L’interfaccia utente è stata migliorata rispetto alla precedente versione integrata nel pannello delle impostazioni, rendendola più intuitiva e facile da usare. Inoltre, l’app include avvisi sui punti deboli più comuni, come le password troppo semplici o quelle già esposte in precedenti fughe di dati.

Integrazione con Safari e altri browser

Passwords funziona perfettamente con il browser Safari e offre una sincronizzazione senza soluzione di continuità tra i dispositivi Apple e Windows, grazie all’app iCloud per Windows.

Nonostante l’ottimizzazione per Safari, non ci sono ancora conferme riguardo alla sua integrazione con altri browser. Tuttavia, l’uso di Touch ID potrebbe rendere il processo di autenticazione più comodo e pratico, anche se la compatibilità con altri browser rimane una questione aperta.

L’applicazione Passwords è un passo avanti nel rafforzare la sicurezza e la gestione delle credenziali digitali, facilitando la gestione quotidiana delle password e migliorando l’interoperabilità tra i vari dispositivi e piattaforme.

Miglioramenti alle Videochiamate

macOS Sequoia porta con sé notevoli miglioramenti nelle funzionalità di videochiamata, rendendo ogni interazione più fluida e professionale. Questi aggiornamenti sono pensati sia per l’ambiente lavorativo che per le comunicazioni personali, garantendo che ogni utente possa beneficiare delle ultime innovazioni in termini di comunicazione visiva.

Opzione di anteprima

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti di macOS Sequoia possono godere di una funzionalità di anteprima migliorata durante le videochiamate. Questa opzione permette di visualizzare in anteprima l’effetto di diverse impostazioni video prima di iniziare una chiamata.

Ad esempio, è possibile selezionare l’effetto “Verticale”, che sfoca automaticamente lo sfondo concentrandosi sul soggetto, oppure “Center Stage”, che mantiene l’utente al centro dell’inquadratura anche quando si muove.

Sfondi predefiniti e personalizzati

macOS Sequoia introduce una vasta gamma di sfondi predefiniti e la possibilità di personalizzarli, offrendo agli utenti la libertà di scegliere l’ambiente virtuale che preferiscono per le loro videochiamate.

Gli sfondi dinamici si adattano all’ora del giorno, mentre le viste aeree offrono scenari mozzafiato di paesaggi urbani o naturali. Inoltre, con la nuova funzionalità di sfondi casuali, l’utente può impostare un cambio automatico dello sfondo a intervalli predeterminati, aggiungendo un elemento di sorpresa e freschezza alle videochiamate.

Questi miglioramenti non solo aumentano l’efficacia delle comunicazioni ma anche l’engagement durante le riunioni virtuali, creando un’atmosfera più piacevole e professionale.

Apple Intelligence e Potenziamento delle Capacità AI

macOS Sequoia porta notevoli miglioramenti nelle capacità di intelligenza artificiale, ampliando notevolmente le funzionalità di Apple Intelligence. Questi avanzamenti sono progettati per rendere le interazioni con i dispositivi più intuitive e personalizzate, migliorando contestualmente l’efficienza e l’esperienza utente.

Strumenti di scrittura e comunicazione

L’aggiornamento introduce strumenti avanzati di scrittura e comunicazione, che facilitano la creazione di contenuti e la gestione delle comunicazioni quotidiane. Grazie all’integrazione di Apple Intelligence, gli utenti possono sfruttare suggerimenti contestuali durante la scrittura, migliorando la qualità e la velocità del lavoro redazionale.

Image Playground e Ricordi in Foto

Image Playground è una nuova funzionalità che utilizza l’intelligenza artificiale per permettere agli utenti di manipolare e modificare le immagini in modi creativi direttamente dall’app Foto. In aggiunta, la funzione Ricordi è stata potenziata per generare album fotografici personalizzati con una narrazione più ricca, basata sul riconoscimento contestuale degli eventi e delle persone nelle immagini.

Potenzialità di Siri migliorate

Siri, l’assistente virtuale di Apple, riceve un significativo potenziamento grazie a macOS Sequoia. Le capacità di comprensione e di risposta sono state affinate, permettendo a Siri di offrire un’assistenza più accurata e personalizzata. Questo include una migliore integrazione con le app del sistema, consentendo a Siri di eseguire compiti più complessi e fornire risposte più pertinenti alle richieste degli utenti.

Questi sviluppi in Apple Intelligence non solo migliorano le funzionalità esistenti ma introducono anche nuove possibilità che trasformano il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi Apple, rendendo ogni esperienza più coinvolgente e personalizzata.

Novità di Safari

Safari in macOS Sequoia introduce una serie di miglioramenti che rendono la navigazione più intuitiva e coinvolgente. Gli aggiornamenti sono progettati per migliorare l’esperienza utente, aumentando la personalizzazione e l’interattività durante la navigazione.

Highlights

La nuova versione di Safari offre una serie di funzionalità arricchite, tra cui una gestione più intelligente dei tab e una barra degli indirizzi ottimizzata. Questi miglioramenti non solo rendono la navigazione più fluida, ma anche più intuitiva, permettendo agli utenti di trovare e gestire le informazioni più rapidamente.

Modalità Lettura migliorata

La modalità Lettura di Safari è stata notevolmente migliorata, offrendo un’esperienza di lettura più pulita e meno distrattiva. Gli utenti possono ora personalizzare l’aspetto delle pagine in modalità lettura, scegliendo tra diversi sfondi e dimensioni del testo, rendendo ogni sessione di lettura un piacere per gli occhi.

Viewer per i contenuti video

Il nuovo viewer per i contenuti video permette una visualizzazione ottimizzata dei video all’interno delle pagine web. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi consuma frequentemente contenuti multimediali, garantendo una visione chiara e senza interruzioni.

Questi aggiornamenti a Safari non solo migliorano l’usabilità e l’efficienza, ma rafforzano anche l’ecosistema Apple, rendendo i dispositivi più coesivi e funzionali per gli utenti.

Gaming su macOS Sequoia

macOS Sequoia introduce una serie di titoli di gioco molto attesi, che promettono di arricchire l’esperienza degli utenti Mac. Tra questi, spiccano Assassin’s Creed Shadows e Frostpunk 2, che sfruttano la potenza della nuova famiglia di chip M3 per offrire grafiche mozzafiato e un’esperienza di gioco immersiva grazie al ray tracing.

Titoli attesi

Gli appassionati di giochi possono aspettarsi una lineup eccitante con il lancio di macOS Sequoia. Ubisoft è pronta a lanciare Prince of Persia: The Lost Crown e Assassin’s Creed Shadows, mentre Capcom continua a espandere la sua popolare serie RESIDENT EVIL con titoli come RESIDENT EVIL 7 biohazard e RESIDENT EVIL 2. Altri giochi come World of Warcraft: The War Within, Frostpunk 2, Palworld, Sniper Elite 4, e RoboCop: Rogue City sono pronti a sfruttare le avanzate tecnologie software come MetalFX Upscaling, che garantisce prestazioni elevate e una qualità visiva superiore su tutti i dispositivi Mac.

Esperienza di gioco immersiva

L’introduzione dell’Audio Spaziale Personalizzato e la riduzione significativa della latenza audio con gli AirPods Pro (seconda generazione) trasformano l’esperienza di gioco, portando l’utente al centro dell’azione. Inoltre, la Modalità Gioco migliorata permette di ottenere frame rate più fluidi e una gestione dell’alimentazione più efficiente, migliorando così le prestazioni complessive su tutta la linea Mac.

Game Porting Toolkit 2

Il Game Porting Toolkit 2 rappresenta un passo avanti significativo nel facilitare lo sviluppo e l’adattamento dei giochi su piattaforme Apple. Questo toolkit permette agli sviluppatori di portare i loro giochi su Mac, iPhone e iPad più velocemente e con maggiore facilità, grazie alle nuove funzionalità basate sui feedback della comunità di developer. Questo strumento è essenziale per espandere l’offerta di giochi su macOS, rendendo l’esperienza di gioco su Mac più ricca e variegata.

Questi sviluppi non solo migliorano l’usabilità e l’efficienza, ma rafforzano anche l’ecosistema Apple, rendendo i dispositivi più coesivi e funzionali per gli utenti.

Funzionalità di Continuity tra iPhone e Mac

macOS Sequoia migliora notevolmente l’integrazione tra i dispositivi Apple, offrendo funzionalità che rendono l’esperienza utente tra iPhone e Mac più coesa e intuitiva. Le seguenti funzioni sono esempi di come la tecnologia Continuity abbia raggiunto nuovi livelli di efficienza e praticità.

Mirroring di iPhone

Questa funzionalità permette agli utenti di proiettare lo schermo del loro iPhone direttamente sul Mac. Questo si rivela particolarmente utile per presentazioni o per lavorare con app che non sono native per macOS. La transizione dello schermo da iPhone a Mac avviene in modo fluido, garantendo un’esperienza utente senza interruzioni.

Controllo delle notifiche

Gli utenti possono ora gestire le notifiche dell’iPhone direttamente dal loro Mac. Questo significa che tutte le notifiche di messaggi, chiamate, promemoria e app possono essere visualizzate e gestite dal Mac, eliminando la necessità di passare costantemente da un dispositivo all’altro. Questa integrazione porta a una maggiore concentrazione e produttività, riducendo le distrazioni.

Esperienza di uso fluida

La sinergia tra Mac e iPhone è stata ulteriormente rafforzata per garantire una transizione senza soluzione di continuità tra i dispositivi. Ad esempio, se un utente inizia a scrivere un’email sul proprio iPhone, può facilmente completarla sul suo Mac senza alcuna interruzione.

Questa fluidità incrementa notevolmente l’efficienza nell’uso quotidiano dei dispositivi.

Queste funzionalità di Continuity non solo migliorano l’interazione tra iPhone e Mac ma rafforzano l’ecosistema Apple, creando un’esperienza utente più integrata e coerente.

Disponibilità e versioni beta

macOS Sequoia sarà disponibile in una versione beta pubblica a partire da luglio, permettendo agli sviluppatori e agli utenti entusiasti di testare le nuove funzionalità e fornire feedback prima del rilascio ufficiale. La versione completa è prevista per l’autunno, con aggiornamenti gratuiti per tutti gli utenti di dispositivi compatibili.

Registrazione per la beta

Gli utenti interessati a partecipare al programma beta possono iscriversi tramite il sito ufficiale di Apple. È importante notare che, essendo una versione beta, potrebbero verificarsi instabilità o malfunzionamenti, quindi è consigliato installarla su un dispositivo non primario.

Compatibilità dei dispositivi

Non tutti i modelli di Mac saranno compatibili con macOS Sequoia. Apple fornirà un elenco dettagliato dei dispositivi supportati, che include generalmente i modelli più recenti. Questo assicura che le nuove funzionalità siano ottimizzate per hardware in grado di garantire una buona esperienza utente.

Feedback degli utenti

Il feedback raccolto durante la fase beta è cruciale per gli sviluppatori di Apple. Gli utenti sono incoraggiati a segnalare eventuali bug o problemi attraverso l’app Feedback Assistant, disponibile direttamente sul sistema operativo. Questo processo aiuta a raffinare e migliorare macOS Sequoia prima del lancio ufficiale.

Queste informazioni permettono agli utenti di prepararsi e decidere se partecipare alla fase di test, contribuendo così al miglioramento del sistema operativo.

Conclusione

L’arrivo di macOS Sequoia rappresenta un ulteriore passo avanti nella direzione di una connessione sempre più stretta e sinergica tra i dispositivi Apple.

Attraverso le sue nuove funzionalità, macOS Sequoia migliora non solo l’interazione quotidiana con i dispositivi, ma anche l’esperienza utente complessiva. La capacità di gestire le password in modo più sicuro e centralizzato, insieme a miglioramenti nell’ambito delle videochiamate, nella navigazione su Safari, e nel panorama gaming, mette in evidenza uno sforzo continuo per rendere la tecnologia non solo più accessibile, ma anche più integrata nella vita quotidiana.

Il focus sull’intelligenza artificiale e sulla personalizzazione delle esperienze digitali attraverso Apple Intelligence apre nuove porte per un’interazione più fluida e su misura tra la tecnologia e i suo utilizzatori.

Nonostante le numerose novità, l’approccio adottato rimane ancorato a un dialogo aperto con la comunità degli utenti, con un invito costante a partecipare attivamente attraverso feedback e suggerimenti.

Questo non solo garantisce che le innovazioni restino attinenti alle esigenze reali delle persone, ma consolida anche il legame tra gli utenti e l’ecosistema Apple, assicurando che ogni aggiornamento contribuisca a migliorare, in modo tangibile, la quotidianità digitale.