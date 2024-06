Con iOS 18, Apple introdurrà una funzionalità che permetterà agli utenti di registrare le chiamate sul proprio iPhone in maniera semplice e intuitiva, tutelando al contempo la privacy.

Questa novità , basata sull’intelligenza artificiale, offrirà la possibilità di registrare le conversazioni telefoniche e trascriverle automaticamente, consentendo di riesaminarle successivamente.

La registrazione delle chiamate con iOS 18 avverrà in locale, direttamente sul dispositivo, garantendo la massima riservatezza. I dati sensibili rimarranno crittografati e non verranno inviati ai server di Apple, preservando così la sicurezza delle informazioni personali.

Sarà inoltre possibile riascoltare i riassunti delle conversazioni o visualizzare le trascrizioni delle telefonate, grazie all’avanzata tecnologia di riconoscimento vocale integrata nel sistema operativo.

Come funzionerà il sistema di registrazione delle chiamate di iOS 18

Durante una chiamata, sarà possibile attivare la registrazione con un semplice tocco. Attivazione della registrazione: L’app “Telefono” di iOS 18 includerà un nuovo pulsante per avviare la registrazione. Basterà premere questo pulsante per iniziare a registrare la conversazione in corso.

Notifica ai partecipanti: Per garantire trasparenza e conformità alle normative sulla privacy, tutti i partecipanti alla chiamata riceveranno una notifica automatica che avviserà dell’avvenuta registrazione. Questo approccio mira a prevenire problemi legali ed etici, assicurando che nessuno sia registrato a propria insaputa.

Tracciamento della durata della registrazione: Mentre la chiamata viene registrata, l’interfaccia dell’app Telefono mostrerà un’onda sonora e la durata della registrazione in corso. Ciò consentirà di tenere traccia del tempo trascorso e di interrompere la registrazione in qualsiasi momento.

Dopo la fine della chiamata, la registrazione verrà salvata direttamente sul dispositivo iOS.

Inoltre, durante la conversazione, l’iPhone genererà automaticamente una trascrizione in tempo reale, permettendo di rivedere facilmente il contenuto della chiamata in un secondo momento.

La funzione di trascrizione automatica delle chiamate

La funzione di trascrizione automatica delle chiamate rappresenta un’innovazione destinata a semplificare notevolmente il processo per giornalisti e professionisti che necessitano di documentare le conversazioni telefoniche.

Lingue supportate

Secondo quanto riportato nella pagina di anteprima di iOS 18, la trascrizione audio sarà inizialmente disponibile in inglese, spagnolo, tedesco, francese, giapponese, cinese mandarino, cantonese e portoghese.

Apple prevede di aggiungere il supporto per altre lingue in futuro, ampliando così l’accessibilità della funzione. Quindi in prima battuta non ci sarà il supporto dell’italiano.

Integrazione con l’app Note

Una volta terminata la chiamata, la trascrizione verrà automaticamente inserita nell’app Note. Questa integrazione offre un’ulteriore flessibilità , consentendo di registrare e trascrivere l’audio direttamente dall’app.

Utilizzo dell’intelligenza artificiale per riepiloghi

Grazie al sistema Apple Intelligence, basato sull’intelligenza artificiale, sarà possibile generare un riassunto della conversazione direttamente nell’app Note. Questa funzionalità consentirà di riesaminare facilmente i punti chiave della chiamata in un secondo momento.

Misure per preservare la privacy degli utenti

Consenso dei partecipanti

Prima di avviare la registrazione di una chiamata, iOS 18 avviserà tutti i partecipanti. Questo passaggio fondamentale permetterà a chi non desidera essere registrato di rifiutare, rispettando così la privacy degli interlocutori.

Un approccio trasparente che garantisce la conformità alle normative sulla privacy e previene potenziali controversie legali o etiche.

Implicazioni legali

In Italia, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso degli interlocutori è lecita se chi registra è parte della chiamata. Secondo la giurisprudenza consolidata, chi parla al telefono in presenza di altre persone accetta il rischio di essere registrato.

Non è consentito, tuttavia, registrare conversazioni all’interno di abitazioni o uffici privati.

Indicazioni visive durante la registrazione

Durante la registrazione di una chiamata, l’interfaccia di iOS 18 mostrerà un’indicazione visiva che la segnala. Sulla schermata Home, un riquadro con le forme d’onda dell’audio indicherà che la registrazione è in corso. Inoltre, verranno visualizzati dettagli come la durata della registrazione attiva, permettendo di tenerne traccia.

Altre novità dell’app Telefono di iOS 18

Interfaccia di ricerca avanzata

L’app Telefono di iOS 18 presenterà un’interfaccia di ricerca avanzata all’interno della cronologia delle chiamate. Questa nuova funzionalità consentirà di trovare rapidamente le conversazioni desiderate, semplificando la consultazione dello storico delle chiamate.

Compilazione automatica dei numeri

Quando si inizierà a digitare le cifre di un numero di telefono, iOS 18 offrirà una compilazione automatica suggerendo i contatti corrispondenti. Questo accorgimento renderà più agevole la composizione dei numeri, riducendo il rischio di errori e accelerando il processo.

Gestione delle SIM

Gli utenti potranno passare agevolmente tra SIM diverse direttamente dall’app Telefono. Questa opzione risulterà particolarmente utile per coloro che utilizzano più linee telefoniche, consentendo di gestire le chiamate in entrata e in uscita in modo semplice e intuitivo.

Conclusione

La nuova funzionalità di registrazione delle chiamate in iOS 18 rappresenta un passo avanti significativo per la privacy degli utenti. Consente di documentare conversazioni telefoniche in modo semplice, senza compromettere la riservatezza. L’app Telefono offre un’esperienza intuitiva con la trascrizione automatica e la crittografia dei dati sensibili localmente sul dispositivo.

Sebbene rivoluzionaria, questa innovazione mira a semplificare la vita quotidiana, consentendo agli utenti di rivedere facilmente i contenuti delle chiamate. Apple ha dimostrato un approccio ponderato, dando priorità alla trasparenza e al consenso di tutti i partecipanti. Nel complesso, una soluzione pratica che bilancia funzionalità e privacy.