Le Smart Stack di watchOS 11

Con l’introduzione di watchOS 11, Apple ha introdotto Smart Stack, una nuova funzionalità che sostituisce il precedente quadrante Siri.

Smart Stack offre un’esperienza più intelligente e interattiva sull’Apple Watch, consentendo di visualizzare informazioni contestuali e rilevanti.

Questa nuova funzionalità si integra perfettamente con Live Activities introdotte sin da iOS 16, mostrando automaticamente le attività in corso sullo Smart Stack. Inoltre, gli Smart Stack offrono widget suggeriti e interattivi, rendendo l’esperienza sull’Apple Watch ancor più personalizzata e intuitiva.

La storia della watchface Siri

La watchface Siri è stata introdotta da Apple con l’Apple Watch Series 3 nel 2017. Rappresentava un nuovo approccio per fornire informazioni contestuali e suggerimenti intelligenti direttamente dal quadrante dell’orologio.

Quando nasce la watchface Siri

La watchface Siri è nata con l’obiettivo di sfruttare le potenzialità dell’assistente vocale di Apple, Siri, per offrire un’esperienza più smart e personalizzata sull’Apple Watch. L’idea era quella di mostrare informazioni rilevanti in base al contesto, come il meteo, gli appuntamenti, le attività in corso e suggerimenti per azioni future.

La watchface Siri

Cosa mirava a fare Apple con la watchface Siri

Con la watchface Siri, Apple mirava a rendere l’Apple Watch un vero e proprio assistente digitale da polso. L’azienda voleva sfruttare l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per anticipare le esigenze dell’utente e fornire informazioni pertinenti in modo proattivo.

La watchface Siri avrebbe dovuto imparare dalle abitudini dell’utente e suggerire azioni rilevanti, come avviare un allenamento quando si arrivava in palestra o avvisare dell’arrivo di un appuntamento importante. L’obiettivo era creare un’esperienza più fluida e intuitiva, riducendo la necessità di interagire manualmente con l’orologio.

Perché la watchface Siri non ha avuto successo

Nonostante le buone intenzioni, la watchface Siri non ha riscosso il successo sperato. Molti utenti hanno lamentato la mancanza di personalizzazione e la scarsa accuratezza dei suggerimenti forniti. Inoltre, le informazioni mostrate erano spesso limitate e non sempre rilevanti per le esigenze individuali.

Un altro fattore che ha contribuito al mancato successo della watchface Siri è stato il ritardo nell’aggiornamento e nel miglioramento della funzionalità da parte di Apple. Mentre altre aziende hanno continuato a innovare nel campo degli assistenti digitali, la watchface Siri è rimasta sostanzialmente invariata nel corso degli anni.

Cos’è Smart Stack di watchOS 11

Smart Stack è un insieme di widget che utilizza informazioni come l’ora, la tua posizione e la tua attività per visualizzare automaticamente i widget più rilevanti al momento appropriato della tua giornata. Ad esempio, all’inizio della giornata, il widget Meteo mostrerà le previsioni oppure, quando sei in viaggio, Smart Stack mostrerà le carte d’imbarco dal Portafoglio.

Come funziona Smart Stack

Per visualizzare Smart Stack, basta scorrere la Corona Digitale per mostrare il quadrante se non è visibile. Ruotando la Corona Digitale per scorrere verso il basso fino a visualizzare i widget.

Smart Stack include un set predefinito di widget che potrete aggiungere, rimuovere e riorganizzare manualmente. Basta scorrere verso il basso dal quadrante, tenere premuto Smart Stack, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:

Aggiungi un widget : Toccate +, quindi tocca un widget consigliato o toccate un’app che appare sotto Tutte le app. Alcune app offrono più di un widget.

: Toccate +, quindi tocca un widget consigliato o toccate un’app che appare sotto Tutte le app. Alcune app offrono più di un widget. Rimuovi un widget : Toccate l’icona di rimozione.

: Toccate l’icona di rimozione. Blocca e sblocca widget: Toccate sul lato destro del widget. Il widget bloccato apparirà sotto l’ultimo widget bloccato in Smart Stack. Per spostare quel widget in cima allo stack, sbloccate i widget sopra di esso toccando sul lato destro di ciascun widget.

Differenze rispetto alla watchface Siri

Smart Stack è chiaramente un discendente della vecchia watchface Siri, che era una funzionalità di punta in watchOS 4. Entrambe le interfacce sono costituite dalla data e dall’ora che galleggiano sopra un elenco di schede impilate verticalmente

L’elenco viene generato automaticamente e tenta di ordinare gli elementi più rilevanti in un determinato momento.

Tuttavia, Smart Stack presenta alcuni miglioramenti notevoli rispetto alla watchface Siri. Prima di tutto, ora potete toccare e tenere premuta qualsiasi scheda nello stack per accedere a una nuova interfaccia di modifica. Questa include pulsanti negli angoli per eliminare la scheda o per bloccarla manualmente in cima all’elenco. C’è anche un grande pulsante ‘+’ in alto che potete utilizzare per aggiungere manualmente altre schede allo stack.

Se non aggiungete nulla manualmente, la maggior parte delle schede apparirà comunque in modo programmato quando l’Apple Watch ritiene che siano rilevanti. Ma la possibilità di aggiungere esattamente ciò che preferisci, in particolare combinata con il blocco di ciò che è più importante per te in cima, trasforma la funzionalità di questa interfaccia da casuale a meravigliosamente coerente.

Integrazione con Live Activities

Una delle funzionalità più interessanti di Smart Stack è la sua integrazione con Live Activities, introdotta in iOS 16. Le Live Activities consentono di visualizzare informazioni in tempo reale e dinamiche direttamente dal quadrante dell’Apple Watch, senza dover aprire un’app specifica.

Notifiche in tempo reale

Quando un’attività inizia nell’iPhone, come il tracciamento di una consegna o l’aggiornamento di un punteggio sportivo, questa verrà automaticamente mostrata nella parte superiore di Smart Stack. In questo modo, potrete tenere d’occhio le informazioni più recenti semplicemente sollevando il polso.

Toccando la Live Activity, si aprirà l’app associata. Se non esiste un’app Apple Watch corrispondente, verrà visualizzata una pratica vista a schermo intero con un pulsante per aprire l’app sull’iPhone.

Sincronizzazione con iPhone

Le Live Activities si sincronizzano perfettamente tra iPhone e Apple Watch. Se un’attività inizia mentre state utilizzando un’altra app sull’Apple Watch, apparirà in una versione compatta nella parte inferiore del display.

Trascinando verso l’alto questa vista compatta, si ingrandirà nel widget completo. Toccandola, verrete reindirizzati all’app o alla vista a schermo intero.

Questa integrazione garantisce di essere aggiornati sulle attività in corso, indipendentemente dal dispositivo che state utilizzando in quel momento. Le informazioni vengono costantemente sincronizzate tra i tuoi dispositivi Apple, offrendo un’esperienza coerente e senza interruzioni.

Conclusione

La evoluzione di Smart Stack risiede nella sua capacità di adattarsi dinamicamente alle tue esigenze e alle abitudini. Offre un’esperienza personalizzata, mostrando automaticamente i widget più rilevanti nel momento giusto. Che voi stiate iniziando la giornata, viaggiando o svolgendo attività , Smart Stack sarà pronto a fornirvi le informazioni giuste, senza mai distrarvi.

Grazie all’integrazione con Live Activities, potrete tenere d’occhio le attività in corso direttamente dal quadrante. Inoltre, i widget interattivi vi permetteranno di eseguire azioni rapide senza dover aprire le app corrispondenti. Smart Stack diventa così un vero e proprio assistente digitale da polso, semplificando la tua vita quotidiana.

In altre parole, la watchface di Siri è morta definitivamente, o meglio morirà quando watchOS 11 arriverà per tutti. Nel frattempo è già risorta in Smart Stack, trasformandosi in qualcosa di nuovo. La speranza che quel qualcosa di nuovo sia più utile del precedente.