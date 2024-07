Voi paghereste per usare un motore di ricerca? Perché mai bisognerebbe pagare se esistono delle alternative gratis e che funzionano anche bene? Oggi parliamo di Kagi.

Nato da un team di ingegneri californiani, questo innovativo servizio punta ad offrire ricerche online accurate e personalizzabili, garantendo al contempo la massima riservatezza.

Kagi utilizza algoritmi avanzati per analizzare i risultati di ricerca, consentendo agli utenti di scoprire contenuti di alta qualità e influenzare il ranking delle pagine web. A differenza di altri motori, non raccoglie dati personali né mostra pubblicità, proponendo invece un modello a pagamento che assicura la totale privacy delle ricerche.

Cos’è Kagi?

Il “nocciolo” di Kagi risiede nel suo motore di ricerca per il Web, affiancato da un sistema di mappe, un meccanismo per creare riassunti di testi online, un chatbot chiamato FastGPT simile a ChatGPT, un browser Web e altre funzionalità.

Caratteristiche Principali

Kagi si propone come un’alternativa rispettosa della privacy ai giganti del settore. Il modello di business di Kagi è dichiaratamente diverso: la piattaforma non raccoglie dati degli utenti, non utilizza informazioni legate alle ricerche online e non mostra pubblicità, nemmeno nelle pagine dei risultati di ricerca (SERP).

Invece, richiede il pagamento di un abbonamento mensile a partire da 5 dollari (10 dollari per ricerche illimitate).

Per rispondere alle interrogazioni degli utenti, Kagi utilizza un “search client” che attinge alle informazioni raccolte dai suoi crawler e si connette a vari indici e sorgenti. Ogni ricerca coinvolge simultaneamente un numero variabile di fonti, con l’obiettivo di restituire i migliori risultati possibili.

Idee Fondanti

Kagi si appoggia al suo indice Web chiamato Teclis e a un indice di notizie, TinyGem. Questi indici forniscono risultati unici che aiutano a scoprire siti Web non commerciali e discussioni online particolarmente rilevanti su specifici argomenti.

Gli ideatori di Kagi hanno lanciato l’iniziativa Kagi Small Web che raccoglie contenuti da blog personali e discussioni sul Web. “Scoprire contenuti di alta qualità scritti senza fini di lucro conferisce ai risultati di ricerca di Kagi un sapore unico e ne fa sembrare più umano l’utilizzo”, spiegano.

Le 10 ragioni perché vale la pena usarlo

Rispetto della privacy: Kagi non raccoglie dati degli utenti né informazioni sulle ricerche. Assenza di pubblicità: Le pagine dei risultati di ricerca sono prive di annunci pubblicitari. Risultati di qualità: Kagi mira a restituire i migliori risultati possibili attingendo da molteplici fonti. Indici unici: Gli indici di Kagi includono siti Web non commerciali e discussioni online rilevanti. Contenuti senza fini di lucro: L’iniziativa Kagi Small Web raccoglie contenuti di blog e discussioni online di alta qualità. Personalizzazione: È possibile personalizzare l’aspetto delle pagine dei risultati di ricerca. Influenza sul ranking: Gli utenti possono far salire o “affossare” le pagine Web in base alla qualità dei contenuti, creando il proprio ranking personale. Riassunti di pagine Web: Universal Summarizer crea riassunti dei contenuti di qualsiasi pagina. Chatbot: FastGPT risponde alle domande degli utenti in linguaggio naturale, come ChatGPT. Funzionalità aggiuntive: Kagi offre anche un sistema di mappe e un browser Web integrato.

Esperienza d’Uso di Kagi

L’esperienza d’uso di Kagi si distingue per la sua interfaccia grafica intuitiva e le prestazioni veloci. Utilizzarlo ricorda molto le prime versioni web dei motori di ricerca, dove non c’erano pubblicità, caroselli, gallerie e così via, ma solo risultati della ricerca.

Interfaccia Utente

Kagi offre un’interfaccia grafica che consente agli utenti di interagire con il motore di ricerca in modo semplice e user-friendly.

Ispirata alla metafora della “scrivania”, l’interfaccia presenta icone e finestre per rappresentare file, applicazioni e directory.

Prestazioni e Velocità

Oltre all’usabilità, Kagi si distingue per le elevate prestazioni e la velocità di risposta. Il motore di ricerca è progettato per restituire i risultati in tempi rapidi, garantendo un’esperienza fluida e senza rallentamenti.

I risultati di ricerca vengono caricati in modo efficiente, consentendo agli utenti di esplorare e navigare tra le pagine web senza attese prolungate. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata dagli utenti abituati alla velocità di navigazione offerta dai principali motori di ricerca.

La combinazione di un’interfaccia grafica intuitiva e prestazioni veloci rende Kagi un’opzione attraente per chi cerca un’esperienza di ricerca online semplice, ma allo stesso tempo efficiente e piacevole.

Benefici di Usare Kagi

Utilizzare Kagi come motore di ricerca comporta numerosi vantaggi per gli utenti. Ecco i principali benefici:

Personalizzazione

Kagi consente di personalizzare l’esperienza di ricerca in vari modi. Gli utenti possono scegliere il tema chiaro o scuro dell’interfaccia, decidere come allineare i risultati e se mostrare le icone (favicon) dei siti web. È anche possibile regolare il posizionamento e lo stile degli URL visualizzati. Questa flessibilità permette di adattare l’aspetto delle SERP (pagine dei risultati di ricerca) in base alle proprie preferenze.

Risultati di Qualità

Kagi restituisce agli utenti il potere di influenzare il ranking delle pagine web. È possibile “far salire” i risultati che contengono contenuti di alta qualità e, al contrario, contribuire ad “affossare” i siti con informazioni di scarso valore. Questo meccanismo mira a migliorare costantemente la qualità dei risultati di ricerca.

Inoltre, lo strumento Universal Summarizer crea riassunti dei contenuti di qualsiasi pagina web, evidenziandone i punti chiave. Questa funzione aiuta a valutare rapidamente la rilevanza delle pagine trovate.

L’uso di intelligenza artificiale

Kagi sfrutta l’intelligenza artificiale in diversi modi per migliorare l’esperienza utente. Ad esempio, il chatbot FastGPT risponde alle domande in linguaggio naturale, proprio come ChatGPT. Questa interazione conversazionale rende più semplice ottenere informazioni mirate.

Gli algoritmi di Kagi analizzano i risultati di ricerca per individuare i contenuti più pertinenti da molteplici fonti. L’AI gioca un ruolo cruciale nel fornire risultati accurati e contestualizzati.

Confronto con Altri Motori di Ricerca

Per comprendere appieno le peculiarità di Kagi, è utile confrontarlo con alcuni dei principali motori di ricerca attualmente disponibili sul mercato.

Google

Google rappresenta senza dubbio il colosso indiscusso nel settore delle ricerche online. Con una quota di mercato globale dell’86,6%, il motore di ricerca di Big G domina incontrastato. La sua superiorità risiede in diversi fattori chiave:

Vastità dell’indice : Google è in grado di scandagliare e indicizzare una quantità sterminata di informazioni presenti sul web, garantendo risultati completi e aggiornati su qualsiasi argomento.

: Google è in grado di scandagliare e indicizzare una quantità sterminata di informazioni presenti sul web, garantendo risultati completi e aggiornati su qualsiasi argomento. Funzionalità avanzate : Gmail, Google Drive, YouTube e altri servizi si integrano perfettamente con il motore di ricerca, offrendo funzionalità extra agli utenti.

: Gmail, Google Drive, YouTube e altri servizi si integrano perfettamente con il motore di ricerca, offrendo funzionalità extra agli utenti. Ricerche locali precise : Grazie a Google Maps e Google Business Profile, le ricerche locali sono estremamente accurate e dettagliate.

: Grazie a Google Maps e Google Business Profile, le ricerche locali sono estremamente accurate e dettagliate. Ottimizzazione mobile: Google dà priorità ai siti web ottimizzati per dispositivi mobili, riflettendo l’importanza crescente della navigazione da smartphone e tablet.

Bing

Microsoft Bing rappresenta una valida alternativa, sebbene con una quota di mercato nettamente inferiore (6,7%). Bing si distingue per alcuni aspetti peculiari:

Interfaccia visiva accattivante : L’interfaccia utente di Bing è ricca di elementi visivi come immagini di sfondo e suggerimenti visivi nella pagina principale.

: L’interfaccia utente di Bing è ricca di elementi visivi come immagini di sfondo e suggerimenti visivi nella pagina principale. Ricerca di immagini e video avanzata : Bing offre funzionalità di filtro avanzate per la ricerca di immagini e presenta i risultati video in modo più visivo rispetto a Google.

: Bing offre funzionalità di filtro avanzate per la ricerca di immagini e presenta i risultati video in modo più visivo rispetto a Google. Integrazione con Microsoft : Bing è spesso integrato con prodotti Microsoft come Windows e Office, risultando particolarmente utile per gli utenti di questi ambienti.

: Bing è spesso integrato con prodotti Microsoft come Windows e Office, risultando particolarmente utile per gli utenti di questi ambienti. Copilot: Bing integra l’uso di Copilot, la versione brandizzata di Microsoft di chatGPT.

DuckDuckGo

DuckDuckGo si propone come un’alternativa incentrata sulla tutela della privacy degli utenti. A differenza di Google e Bing, non raccoglie dati personali né mostra pubblicità, garantendo un’esperienza di navigazione anonima.

Altre caratteristiche di DuckDuckGo includono:

Interfaccia semplice e intuitiva : La schermata pulita e priva di elementi complessi rende DuckDuckGo estremamente facile da utilizzare.

: La schermata pulita e priva di elementi complessi rende DuckDuckGo estremamente facile da utilizzare. Blocco automatico di annunci invasivi : Il motore di ricerca integra un sistema di blocco degli annunci pubblicitari più dannosi per la privacy.

: Il motore di ricerca integra un sistema di blocco degli annunci pubblicitari più dannosi per la privacy. Navigazione sicura: DuckDuckGo consente di navigare solo su pagine con protocollo HTTPS, garantendo maggiore sicurezza.

Mentre Google mantiene una posizione dominante, Bing e DuckDuckGo offrono funzionalità uniche che possono risultare più adatte a determinate esigenze o preferenze degli utenti.

Motore di Ricerca Senza Pubblicità

Uno degli aspetti distintivi di Kagi è il suo modello di business innovativo, che lo differenzia nettamente dai principali motori di ricerca come Google.

Kagi non raccoglie alcun dato degli utenti, non utilizza informazioni legate alle ricerche online e, soprattutto, non mostra pubblicità di alcun genere, nemmeno nelle pagine dei risultati (SERP).

Modello di Business

A fronte dell’assenza di pubblicità e della totale privacy garantita, Kagi richiede il pagamento di un canone mensile di entità variabile a seconda dell’utilizzo del servizio.

Questo approccio si discosta radicalmente dal modello pubblicitario adottato da giganti come Google, il cui fatturato deriva prevalentemente dalle inserzioni collegate ai risultati di ricerca.

Trasparenza e Fiducia

Kagi non rivela i dettagli della sua “ricetta segreta”, ma dichiara di utilizzare un “search client” in grado di attingere alle informazioni raccolte dai suoi crawler e di connettersi a vari indici e sorgenti per comporre le SERP. Questo processo avviene in modo trasparente, senza raccogliere dati sugli utenti o sulle loro ricerche.

L’iniziativa Kagi Small Web raccoglie contenuti da blog personali e discussioni online di alta qualità, scritti senza fini di lucro. Questo conferisce ai risultati di Kagi un sapore unico e un’impronta più “umana”, come spiegano gli stessi creatori.

Il prezzo e i piani di utilizzo

Kagi adotta un sistema di abbonamento che prevede diverse fasce di prezzo. L’abbonamento base di 5 dollari al mese consente un numero di 300 ricerche al mese, mentre quello da 10 dollari offre ricerche illimitate.

Questo approccio restituisce agli utenti il potere di influenzare il ranking delle pagine web, permettendo di “far salire” i contenuti di qualità e “affossare” quelli di scarso valore. In tal modo, Kagi mira a migliorare costantemente la rilevanza dei risultati di ricerca.

Inoltre si avrà la certezza di non “essere il prodotto”, ma di pagare per usare un prodotto, senza smercio di dati personali.

Conclusione

Questo motore di ricerca si propone come un’innovativa alternativa ai motori di ricerca tradizionali. Ponendo l’accento sulla privacy e sulla qualità dei risultati, questo servizio offre un’esperienza di ricerca unica.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle numerose opzioni di personalizzazione, Kagi si adatta alle preferenze di ogni utente. Il modello a pagamento senza pubblicità e la trasparenza sul trattamento dei dati rappresentano punti di forza distinti.

Tutta la roadmap del progetto è sul loro sito e si può interagire con loro mediante un canale di Discord.

Nel complesso, Kagi potrebbe rivelarsi un’opzione interessante per gli utenti attenti alla tutela della privacy online. Ma le persone saranno interessate a pagare per usare un motore di ricerca?