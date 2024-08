Fortnite è tornato in Europa con AltStore PAL

Una nuova era si apre per i giocatori di Fortnite su dispositivi iOS in Europa. Dopo una lunga assenza dalle piattaforme Apple, il popolare battle royale fa il suo ritorno trionfale, non attraverso l’App Store ufficiale, ma tramite una via alternativa e innovativa: AltStore PAL.

Questa svolta rappresenta non solo una vittoria per gli appassionati del gioco, ma anche un cambiamento significativo nel panorama della distribuzione delle app su iOS. AltStore PAL si pone come pioniere in un mercato in evoluzione, offrendo agli utenti europei la possibilità di accedere a contenuti precedentemente inaccessibili sui loro dispositivi Apple.

Vediamo passo dopo passo come installare Fortnite su iOS utilizzando AltStore PAL. Dalla configurazione iniziale all’effettivo gameplay.

Cos’è AltStore PAL e perché è importante

Nel cuore di questo ritorno troviamo AltStore PAL, un negozio di applicazioni alternativo per gli utenti iOS in Europa. Ma cosa rende AltStore PAL così speciale e perché dovrebbe interessare ai giocatori di Fortnite?

AltStore PAL, dove “PAL” sta per “Platform and App Licensing”, è una versione europea di AltStore, progettata specificamente per conformarsi alle nuove normative dell’UE sul mercato digitale. A differenza dell’App Store ufficiale di Apple, AltStore PAL offre una piattaforma di distribuzione alternativa che permette agli sviluppatori di pubblicare le loro app senza dover passare attraverso il rigoroso processo di approvazione di Apple.

La caratteristica principale che distingue AltStore PAL dall’App Store tradizionale è la sua apertura. Mentre l’App Store di Apple mantiene un controllo stretto sulle app che possono essere distribuite, AltStore PAL offre una maggiore libertà sia agli sviluppatori che agli utenti. Questo significa che app come Fortnite, precedentemente bandite dall’ecosistema Apple, possono ora trovare una nuova casa su dispositivi iOS.

Per i giocatori europei di Fortnite, l’importanza di AltStore PAL non può essere sottovalutata. Rappresenta un ponte che colma il divario creato dalla disputa tra Epic Games e Apple, permettendo finalmente ai fan di accedere al loro gioco preferito sui dispositivi iOS. Non si tratta solo di un singolo gioco, ma di un precedente che potrebbe aprire la strada a una maggiore diversità e concorrenza nel mercato delle app per iOS.

Inoltre, AltStore PAL offre potenzialmente una serie di vantaggi per gli utenti:

Accesso a contenuti esclusivi: App e giochi che non erano disponibili sull’App Store ufficiale possono ora essere accessibili. Maggiore controllo: Gli utenti hanno più libertà nella scelta delle app da installare sul proprio dispositivo. Innovazione: La piattaforma potrebbe incoraggiare gli sviluppatori a creare app più innovative, sapendo di avere un percorso alternativo per raggiungere gli utenti.

Tuttavia, è importante notare che con questa maggiore libertà viene anche una maggiore responsabilità . Gli utenti dovranno essere più vigili riguardo alla sicurezza e all’affidabilità delle app che scaricano, dato che potrebbero non passare attraverso lo stesso rigoroso processo di verifica dell’App Store ufficiale.

In definitiva, AltStore PAL rappresenta un cambiamento significativo nel panorama delle app per iOS in Europa. Per i fan di Fortnite, è la chiave per sbloccare nuovamente l’accesso al loro gioco preferito. Ma su scala più ampia, potrebbe segnare l’inizio di una nuova era di diversità e innovazione nell’ecosistema delle app iOS.

Preparazione all’installazione di AltStore PAL

Prima di tuffarsi nel processo di installazione di AltStore PAL, è fondamentale preparare adeguatamente il proprio dispositivo iOS. Questa fase di preparazione non solo faciliterà l’installazione, ma garantirà anche una migliore esperienza complessiva. Ecco cosa bisogna considerare:

Requisiti di sistema per dispositivi iOS

Per utilizzare AltStore PAL e, di conseguenza, installare Fortnite, il dispositivo iOS deve soddisfare alcuni requisiti minimi:

Sistema operativo : iOS 14.0 o versioni successive. Si consiglia di aggiornare all’ultima versione di iOS disponibile per garantire la massima compatibilità e sicurezza.

: iOS 14.0 o versioni successive. Si consiglia di aggiornare all’ultima versione di iOS disponibile per garantire la massima compatibilità e sicurezza. Spazio di archiviazione : Assicurarsi di avere almeno 10 GB di spazio libero sul dispositivo. Fortnite è un gioco di grandi dimensioni e richiederà spazio significativo.

: Assicurarsi di avere almeno 10 GB di spazio libero sul dispositivo. Fortnite è un gioco di grandi dimensioni e richiederà spazio significativo. Connessione internet : Una connessione Wi-Fi stabile e veloce è essenziale per il download e l’installazione sia di AltStore PAL che di Fortnite.

: Una connessione Wi-Fi stabile e veloce è essenziale per il download e l’installazione sia di AltStore PAL che di Fortnite. Batteria: Il processo di installazione può richiedere tempo. Assicurarsi che il dispositivo sia sufficientemente carico o, meglio ancora, collegarlo a una fonte di alimentazione.

Backup del dispositivo

Prima di procedere con qualsiasi modifica significativa al proprio dispositivo iOS, è sempre consigliabile effettuare un backup completo. Questo passo precauzionale può salvaguardare i dati in caso di problemi imprevisti durante l’installazione. Ecco due metodi per effettuare il backup:

iCloud Backup: Connettere il dispositivo a una rete Wi-Fi. Andare su Impostazioni > [nome utente] > iCloud > Backup iCloud. Attivare “Backup iCloud” e toccare “Esegui backup ora”.

Backup su computer: Collegare il dispositivo al computer con un cavo USB. In iTunes (per Windows o macOS Mojave e precedenti) o Finder (macOS Catalina e successivi), selezionare il dispositivo. Scegliere “Backup su questo computer” e cliccare su “Esegui backup adesso”.

Guida passo-passo all’installazione di AltStore PAL

Con il dispositivo preparato, è il momento di passare all’installazione di AltStore PAL. Questo processo, sebbene leggermente diverso dall’installazione di app tramite l’App Store ufficiale, è progettato per essere il più semplice possibile per gli utenti europei.

Download di AltStore PAL sul dispositivo iOS

Aprire Safari sul dispositivo iOS. Non usare altro browser. Navigare al sito ufficiale di AltStore PAL. L’indirizzo esatto potrebbe variare, quindi è consigliabile cercarlo su un motore di ricerca affidabile. Nella pagina di AltStore PAL, cercare il pulsante di download e toccarlo. Safari chiederà conferma per il download. Confermare l’azione.

Processo di installazione dettagliato

Una volta completato il download, aprire l’app Impostazioni sul dispositivo. Navigare su Generali > Profili e gestione dispositivo (il nome esatto potrebbe variare leggermente a seconda della versione di iOS). Qui si dovrebbe vedere il profilo di AltStore PAL. Selezionarlo. Toccare “Installa” nell’angolo in alto a destra. Potrebbe essere richiesto di inserire il codice di sblocco del dispositivo. Confermare nuovamente l’installazione quando richiesto. Una volta completata l’installazione, tornare alla schermata Home. L’icona di AltStore PAL dovrebbe essere visibile.

Gestione delle impostazioni di sicurezza e fiducia

Dopo l’installazione, iOS potrebbe mostrare un avviso riguardante un’app di uno sviluppatore non fidato. Per risolvere questo problema:

Andare su Impostazioni > Generali > Gestione profili e dispositivo. Trovare il profilo di AltStore PAL e selezionarlo. Toccare “Autorizza [Nome sviluppatore]”.

Questo passaggio comunica a iOS che ci si fida di AltStore PAL e delle app che verranno installate attraverso di esso.

Configurazione e utilizzo di AltStore PAL

Con AltStore PAL installato, è il momento di configurarlo e iniziare a esplorarne le funzionalità .

Primo avvio e impostazioni iniziali

Toccare l’icona di AltStore PAL sulla schermata Home per avviarlo. Al primo avvio, potrebbe essere richiesto di accettare i termini di servizio. Leggerli attentamente prima di accettare. AltStore PAL potrebbe chiedere alcune autorizzazioni, come l’accesso alla rete. Concederle per garantire il corretto funzionamento dell’app.

Navigazione nell’interfaccia di AltStore PAL

L’interfaccia di AltStore PAL è progettata per essere intuitiva, ricordando quella dell’App Store ufficiale:

Schermata principale : Mostra app in evidenza e nuove uscite.

: Mostra app in evidenza e nuove uscite. Cerca : Permette di trovare app specifiche.

: Permette di trovare app specifiche. Aggiornamenti : Mostra le app installate che hanno aggiornamenti disponibili.

: Mostra le app installate che hanno aggiornamenti disponibili. Impostazioni: Consente di gestire l’account, le preferenze e altre opzioni.

Aggiunta di fonti per le app e gestione del catalogo

AltStore PAL permette di aggiungere fonti esterne per espandere il catalogo di app disponibili:

Nella schermata principale, cercare un’opzione come “Aggiungi fonte” o “Gestisci fonti”. Selezionare “Aggiungi nuova fonte”. Inserire l’URL della fonte desiderata. Per Fortnite, sarà necessario aggiungere la fonte ufficiale di Epic Games. Confermare l’aggiunta della nuova fonte.

È importante aggiungere solo fonti affidabili e verificate per mantenere la sicurezza del dispositivo.

Download e installazione di Fortnite tramite AltStore PAL

Finalmente, siamo pronti per installare Fortnite sul dispositivo iOS.

Ricerca e selezione di Fortnite all’interno di AltStore PAL

Nella schermata principale di AltStore PAL, utilizzare la funzione di ricerca. Digitare “Fortnite” e premere invio. Tra i risultati, selezionare l’app ufficiale di Fortnite by Epic Games.

Processo di download e installazione del gioco

Nella pagina di Fortnite, toccare il pulsante “Ottieni” o “Installa”. Confermare l’azione se richiesto. Il download inizierà . Data la dimensione di Fortnite, questo processo potrebbe richiedere del tempo. Assicurarsi di avere una connessione Wi-Fi stabile. Una volta completato il download, l’installazione inizierà automaticamente. Al termine dell’installazione, l’icona di Fortnite apparirà sulla schermata Home.

Configurazione iniziale e login nell’account Epic Games

Avviare Fortnite toccando la sua icona. Al primo avvio, il gioco potrebbe richiedere alcuni aggiornamenti o il download di contenuti aggiuntivi. Una volta caricato, sarà necessario effettuare l’accesso con il proprio account Epic Games. Se non si possiede un account, seguire il processo di registrazione all’interno del gioco. Completare eventuali tutorial o configurazioni iniziali richieste dal gioco.

A questo punto, Fortnite dovrebbe essere completamente installato e pronto per essere giocato sul dispositivo iOS.

La saga di Fortnite vs Apple: un recap

La presenza di Fortnite su iOS attraverso AltStore PAL è il risultato di una lunga e complessa battaglia legale e commerciale tra Epic Games e Apple.

Cronologia degli eventi principali

Agosto 2020 : Epic Games introduce un sistema di pagamento diretto in Fortnite, bypassando il sistema di acquisti in-app di Apple.

: Epic Games introduce un sistema di pagamento diretto in Fortnite, bypassando il sistema di acquisti in-app di Apple. Lo stesso giorno : Apple rimuove Fortnite dall’App Store, citando violazioni delle linee guida.

: Apple rimuove Fortnite dall’App Store, citando violazioni delle linee guida. Immediatamente dopo : Epic Games avvia una causa legale contro Apple, accusandola di pratiche monopolistiche.

: Epic Games avvia una causa legale contro Apple, accusandola di pratiche monopolistiche. Settembre 2020 : Apple contro-cita Epic Games per violazione del contratto.

: Apple contro-cita Epic Games per violazione del contratto. Maggio 2021 : Inizia il processo tra Epic Games e Apple.

: Inizia il processo tra Epic Games e Apple. Settembre 2021: Il giudice emette una sentenza mista, ordinando ad Apple di permettere agli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso sistemi di pagamento alternativi.

Motivazioni del ban dall’App Store originale

Le ragioni principali citate da Apple per la rimozione di Fortnite includevano:

Violazione delle linee guida dell’App Store riguardanti i pagamenti in-app. Tentativo di aggirare la commissione del 30% di Apple sulle transazioni. Implementazione di un sistema di pagamento non autorizzato all’interno dell’app.

La battaglia legale tra Epic Games e Apple

Il cuore della disputa legale ruotava intorno a diverse questioni chiave:

Monopolio : Epic Games sosteneva che Apple mantenesse un monopolio illegale sulla distribuzione delle app su iOS.

: Epic Games sosteneva che Apple mantenesse un monopolio illegale sulla distribuzione delle app su iOS. Commissioni : La questione della legittimità della commissione del 30% di Apple era centrale nel dibattito.

: La questione della legittimità della commissione del 30% di Apple era centrale nel dibattito. Scelta del consumatore: Epic Games argomentava che gli utenti dovrebbero avere più scelta su come acquistare contenuti digitali.

Implicazioni per il futuro del gaming mobile e della distribuzione delle app

L’introduzione di AltStore PAL e il ritorno di Fortnite su iOS in Europa segnano un potenziale punto di svolta:

Maggiore competizione: L’apertura a store alternativi potrebbe portare a una maggiore competizione e innovazione. Cambiamenti normativi: Le normative europee stanno spingendo verso una maggiore apertura degli ecosistemi mobili. Modelli di business in evoluzione: Sviluppatori e piattaforme potrebbero dover adattare i loro modelli di monetizzazione. Sicurezza e privacy: L’apertura a store alternativi solleva nuove sfide in termini di sicurezza delle app e protezione dei dati degli utenti.

Conclusione

Riflessioni sull’importanza di alternative come AltStore PAL in Europa

L’emergere di AltStore PAL come alternativa all’App Store ufficiale in Europa rappresenta un cambiamento significativo nel panorama digitale. Questa piattaforma non solo offre agli utenti una maggiore scelta, ma sfida anche il monopolio percepito dei giganti tecnologici sulla distribuzione delle app. Per gli sviluppatori, potrebbe significare nuove opportunità di raggiungere il pubblico e monetizzare le proprie creazioni al di fuori dei canali tradizionali.

Il futuro di Fortnite e altre app su piattaforme iOS

Il ritorno di Fortnite su iOS attraverso AltStore PAL potrebbe essere solo l’inizio di una nuova era per le app su piattaforme Apple. Questo precedente potrebbe incoraggiare altri sviluppatori a esplorare canali di distribuzione alternativi, portando potenzialmente a una maggiore diversità di app disponibili per gli utenti iOS. Tuttavia, resta da vedere come Apple risponderà a lungo termine a questa sfida al suo ecosistema chiuso.

Per gli utenti, questa nuova realtà offre sia opportunità che sfide. Da un lato, c’è la promessa di un accesso più ampio a app e giochi precedentemente non disponibili su iOS. Dall’altro, c’è la necessità di una maggiore vigilanza in termini di sicurezza e privacy quando si scaricano app da fonti alternative.

In definitiva, il caso di Fortnite e AltStore PAL ci ricorda che il mondo della tecnologia è in costante evoluzione. Ciò che oggi sembra impossibile potrebbe diventare la norma domani. Per i giocatori di Fortnite, il futuro su iOS sembra luminoso, ma solo il tempo dirà come questa storia continuerà a evolversi.