L’Apple Watch 10 sta per fare il suo ingresso nel mercato, portando con sé una serie di novità interessanti. Questo nuovo smartwatch di Apple promette di offrire un’esperienza utente migliorata grazie a un design più sottile e leggero, un display più ampio e luminoso, e funzionalità avanzate per la salute.

Con l’introduzione del chip S10 SiP e del sistema operativo watchOS 11, l’Apple Watch 10 si prepara a stabilire nuovi standard nel mondo degli indossabili.

Tra le caratteristiche principali, spicca l’attenzione di Apple verso la sostenibilità, con l’obiettivo di rendere l’Apple Watch 10 carbon neutral. Inoltre, sono state apportate migliorie significative per le attività acquatiche e le prestazioni audio.

Design più sottile e leggero

L’Apple Watch Series 10 si presenta con un design rinnovato che punta sulla leggerezza e sulla sottigliezza. Questa nuova iterazione dello smartwatch di Apple porta con sé miglioramenti significativi in termini di comfort e praticità d’uso.

Riduzione dello spessore

La Series 10 si distingue per essere l’Apple Watch più sottile mai realizzato. Con uno spessore di soli 9,6 mm, il nuovo modello è circa il 10% più sottile rispetto alla Serie 9. Questo risultato è stato ottenuto grazie a un’attenta re-ingegnerizzazione della componentistica interna.

Un esempio notevole è il sistema di altoparlanti, completamente riprogettato per occupare il 30% di spazio in meno, pur mantenendo la capacità di riprodurre musica e podcast con qualità.

Nuovi materiali

Apple ha introdotto importanti novità anche nella scelta dei materiali. La Series 10 è disponibile anche in titanio Grado 5, che sostituisce l’acciaio inossidabile delle generazioni precedenti.

Questo materiale usato anche negli iPhone 16 Pro, è noto per la sua resistenza e leggerezza, contribuendo a rendere il dispositivo più robusto e leggero al tempo stesso. È interessante notare che il titanio utilizzato è riciclato al 95%, dimostrando l’impegno di Apple verso la sostenibilità ambientale.

Le opzioni di colore sono state ampliate, includendo una nuova livrea “Jet Black” e il ritorno del popolare oro rosa, oltre alla tradizionale colorazione silver. Per la versione in titanio, sono disponibili tre colorazioni: naturale, oro e grigio ardesia scuro, accompagnate da cinturini in metallo abbinati.

Comfort migliorato

La combinazione di un corpo più sottile e materiali più leggeri si traduce in un notevole miglioramento del comfort per l’utente. Il peso ridotto rende l’Apple Watch Series 10 più piacevole da indossare per periodi prolungati, adattandosi perfettamente a diverse situazioni, dal lavoro all’allenamento.

Il design raffinato, caratterizzato da un vetro curvo, conferisce al dispositivo un aspetto più elegante, trasformandolo non solo in uno strumento tecnologico avanzato, ma anche in un accessorio di moda che enfatizza lo stile personale di chi lo indossa.

Evoluzione del design Apple Watch

Nuove dimensioni 42mm e 46mm

Apple ha introdotto nuove dimensioni per l’Apple Watch, ampliando la gamma di opzioni per soddisfare le preferenze degli utenti. La Serie 10 offre ora modelli da 42 mm e 46 mm, un aumento rispetto alle dimensioni precedenti di 41 mm e 45 mm.

Questo cambiamento permette di avere uno schermo più ampio, migliorando la leggibilità e l’interazione con il dispositivo.

Il display della versione da 45 mm vanta un’area di 1.143 mm quadrati con una risoluzione di 396 x 484 pixel, offrendo una visualizzazione più dettagliata delle informazioni.

La versione da 41 mm, invece, presenta un’area di display di 904 mm quadrati con una risoluzione di 352 x 430 pixel.

Peso ridotto

Uno dei miglioramenti più notevoli della Serie 10 è la riduzione del peso. Apple ha lavorato per ottimizzare il “pacchetto” complessivo del dispositivo, risultando in un Apple Watch più leggero rispetto alle generazioni precedenti.

Per fare un confronto, l’Apple Watch Ultra, noto per la sua robustezza, pesa 61,3 grammi, quasi il doppio di un Apple Watch Series 8 in alluminio da 41 mm che pesa 32 grammi. La Serie 10 si posiziona tra questi due estremi, offrendo un equilibrio tra durabilità e comfort.

Display più grande e luminoso

Tecnologia OLED a grande angolo

Il nuovo display OLED dell’Apple Watch Series 10 presenta un angolo di visuale migliorato. Questa caratteristica permette agli utenti di visualizzare le informazioni sullo schermo con maggiore chiarezza, anche quando guardano il dispositivo da diverse angolazioni. La tecnologia OLED garantisce colori vividi e neri profondi, contribuendo a una resa visiva di alta qualità.

Nuove funzionalità per la salute

L’Apple Watch Series 10 introduce una serie di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, offrendo agli utenti strumenti più sofisticati per tenere sotto controllo il proprio benessere.

Rilevamento apnea del sonno

L’Apple Watch si sta evolvendo nella capacità di riconoscere potenziali disturbi del sonno. Sebbene non possa ancora diagnosticare l’apnea notturna, può fornire indicazioni utili sulla qualità del riposo.

Il dispositivo analizza parametri come la frequenza cardiaca, i movimenti del corpo e la saturazione di ossigeno nel sangue durante la notte. Se rileva ripetutamente una scarsa qualità del sonno, può suggerire all’utente di consultare un medico per ulteriori indagini.

App Vitals

La nuova app Vitals rappresenta un significativo passo avanti nel monitoraggio della salute. Questa applicazione raccoglie e visualizza i principali parametri vitali misurati dall’Apple Watch, tra cui frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura del polso, durata del sonno e livello di ossigeno nel sangue.

L’app offre una panoramica completa dello stato di salute quotidiano, permettendo agli utenti di individuare facilmente eventuali variazioni rispetto ai propri valori tipici.

Una caratteristica interessante di Vitals è la capacità di inviare notifiche quando due o più parametri escono dal range abituale dell’utente. In questi casi, l’app fornisce anche un messaggio contestualizzato che aiuta a comprendere come queste variazioni possano essere collegate ad altri aspetti della vita quotidiana, come cambiamenti di altitudine o consumo di alcol.

Migliorie per attività acquatiche

L’Apple Watch Series 10 porta con sé significativi miglioramenti per gli appassionati di attività acquatiche. Queste nuove funzionalità rendono il dispositivo uno strumento indispensabile per marinai, subacquei, canoisti, pescatori, surfisti e nuotatori.

Sensore di profondità

Il nuovo sensore di profondità dell’Apple Watch Series 10 offre una precisione di ± 1 metro, funzionando fino a una profondità massima di 40 metri. L’app Profondità mostra in tempo reale informazioni cruciali come la profondità attuale, la profondità massima raggiunta e il tempo trascorso in immersione. Queste informazioni sono facilmente visualizzabili su un unico schermo, rendendo l’esperienza subacquea più sicura e informativa.

Misurazione temperatura acqua

Una novità interessante è la capacità di misurare la temperatura dell’acqua. L’Apple Watch Series 10 può rilevare temperature comprese tra 0°C e 40°C, fornendo dati preziosi per gli atleti acquatici. Questa funzione è particolarmente utile per nuotatori e surfisti che desiderano monitorare le condizioni dell’acqua durante le loro attività.

App Maree

L’app Maree rappresenta un’aggiunta significativa per chi pratica sport acquatici. Con oltre 7000 stazioni di marea precaricate in tutto il mondo, l’app fornisce previsioni accurate delle maree, dati lunari e informazioni meteorologiche. Gli utenti possono visualizzare grafici delle maree, tavole con una settimana di anticipo e dettagli sulle profondità minime e massime.

Una caratteristica particolarmente apprezzata è la possibilità di impostare stazioni preferite e passare rapidamente da una all’altra. L’app funziona anche offline, garantendo l’accesso alle informazioni essenziali anche senza connessione internet. Inoltre, l’estensione “Oggi” permette di visualizzare i dati necessari senza aprire l’applicazione, rendendo l’accesso alle informazioni rapido e conveniente.

Queste migliorie trasformano l’Apple Watch Series 10 in uno strumento versatile e affidabile per tutte le attività acquatiche, dalla semplice nuotata all’immersione ricreativa.

Miglioramenti audio e comunicazione

L’Apple Watch Series 10 introduce significativi miglioramenti nelle funzionalità audio e di comunicazione, offrendo agli utenti un’esperienza più ricca e versatile.

Isolamento vocale per chiamate

L’Apple Watch Series 10 offre la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate FaceTime e telefoniche. Questa funzione dà priorità alla voce dell’utente, bloccando i rumori ambientali per una comunicazione più chiara. Per situazioni in cui si desidera includere i suoni circostanti, è disponibile la modalità “Ampio spettro”.

Per attivare queste modalità, l’utente può accedere al Centro di controllo durante una chiamata e selezionare l’opzione desiderata. È importante notare che queste funzionalità richiedono iOS 15 o versioni successive per le chiamate FaceTime, e iOS 16.4 o successivi per le telefonate normali.

Siri on-device

Siri su Apple Watch Series 10 offre un’esperienza di assistente vocale migliorata. Gli utenti possono interagire con Siri in diversi modi: alzando il polso e parlando, dicendo “Ehi Siri”, o tenendo premuta la Digital Crown.

Le risposte di Siri possono essere personalizzate nelle impostazioni, con opzioni come “Sempre attivo” o “Solo cuffie”. È possibile anche modificare la lingua e la voce di Siri, e attivare le trascrizioni delle richieste e delle risposte.

Per gli utenti con difficoltà di parola, l’Apple Watch offre la possibilità di digitare le richieste a Siri o di aumentare il tempo di attesa per completare la frase. Infine, per la privacy, le interazioni con Siri vengono archiviate in modo anonimo e possono essere eliminate in qualsiasi momento dalle impostazioni dell’orologio.

Prestazioni e autonomia ottimizzate

Chip S10 più potente

L’Apple Watch Series 10 introduce il nuovo chip S10, dotato di un neural engine a quattro core. Questo processore rappresenta un significativo passo avanti rispetto al suo predecessore, offrendo prestazioni e potenza superiori.

Il chip S10 è progettato per gestire in modo efficiente le nuove funzionalità dell’orologio, come il rilevamento dell’apnea notturna, garantendo al contempo un’esperienza utente fluida e reattiva.

Ricarica ultra-rapida

Una delle innovazioni più apprezzate della Series 10 è il sistema di ricarica ultra-rapido. Grazie a un nuovo avvolgimento della bobina di ricarica, gli utenti possono ottenere l’80% della carica in soli 30 minuti.

Questo miglioramento si rivela particolarmente utile in situazioni di emergenza o durante i viaggi. Per sfruttare questa funzionalità, è necessario utilizzare il cavo magnetico USB-C per la ricarica rapida di Apple e un alimentatore USB-C compatibile.

Durata batteria migliorata

Nonostante l’introduzione di nuove funzionalità avanzate, Apple ha mantenuto la durata della batteria allineata alle 18 ore con una singola carica completa. Questo risultato è fondamentale per gli utenti che utilizzano l’orologio per monitorare l’attività fisica e le funzioni di salute, incluso il tracciamento del sonno.

Per estendere ulteriormente l’autonomia, la Series 10 offre una modalità di risparmio energetico che consente di disattivare alcune funzioni non essenziali.

Per gli utenti più esigenti, l’Apple Watch Ultra 2 promette fino a 36 ore di utilizzo normale e fino a 72 ore in modalità risparmio energetico.

Questa versione è stata progettata specificamente per atleti e appassionati di sport outdoor che necessitano di un’autonomia prolungata per le loro attività.

In conclusione, l’Apple Watch Series 10 e l’Ultra 2 offrono un equilibrio ottimale tra prestazioni avanzate e gestione efficiente dell’energia, soddisfacendo le esigenze di un’ampia gamma di utenti, dagli sportivi occasionali agli atleti professionisti.

Ultra 2: aggiornamenti e novità

L’Apple Watch Ultra 2 porta con sé miglioramenti significativi rispetto alla prima generazione, ma non c’è stata la presentazione di una terza generazione.

Il display raggiunge una luminosità massima di 3000 nit, il 50% in più rispetto alla prima generazione, garantendo una migliore leggibilità in condizioni di forte luminosità.

Una novità interessante è il gesto “doppio tap”, che permette di controllare l’orologio con una sola mano, senza toccare il display. L’Ultra 2 introduce anche la funzione “Posizione precisa” per iPhone, facilitando la localizzazione del telefono smarrito.

Posizionamento sul mercato

L’Apple Watch Ultra 2 si posiziona come lo smartwatch ideale per gli sport estremi e l’avventura. È stato testato per funzionare in un ampio range di altitudini, da 500 metri sotto il livello del mare fino a 9.000 metri. È certificato EN13319, lo standard internazionale per gli accessori subacquei.

La nuova generazione di Apple Watch offre funzionalità avanzate per il fitness e la salute, come il monitoraggio del sonno e la rilevazione delle apnee notturne. Con watchOS 10, gli utenti possono godere di un’interfaccia rinnovata e di nuove funzionalità come le raccolte smart di widget.

Software watchOS 11

Il nuovo sistema operativo watchOS 11 porta con sé una serie di miglioramenti significativi che rendono l’Apple Watch ancora più utile e personalizzabile. Questo aggiornamento si concentra principalmente su salute, fitness e una migliore integrazione con l’ecosistema Apple.

Nuove app e funzionalità

L’app Vitals offre una panoramica dettagliata dei parametri vitali come frequenza cardiaca, temperatura corporea e altri dati raccolti durante il sonno. Questa funzione permette agli utenti di comprendere meglio il proprio stato di salute quotidiano, confrontando le statistiche giornaliere con i dati storici.

Una novità interessante è il Training Load, che analizza l’intensità e la durata degli allenamenti. Questa funzione aiuta gli utenti a capire l’impatto fisico degli esercizi, fornendo un punteggio basato sull’analisi dei dati raccolti. Gli utenti possono così monitorare i propri progressi e adeguare gli sforzi in base alle proprie esigenze.

L’app Monitoraggio ciclo è stata migliorata per supportare le donne in gravidanza, mostrando l’età gestazionale e permettendo di registrare i sintomi più frequenti. Questa funzione si integra con l’app Salute su iPhone, offrendo una visione completa della gravidanza attraverso i grafici sanitari.

Interfaccia utente migliorata

Gli Anelli Attività sono ora più personalizzabili. Gli utenti possono definire obiettivi giornalieri per movimento, calorie bruciate e ore in piedi, e possono anche scegliere di mettere in pausa gli anelli durante i giorni di riposo, senza perdere i progressi accumulati.

Il quadrante Foto utilizza l’intelligenza artificiale per selezionare le migliori immagini, offrendo suggerimenti basati su estetica e composizione. L’algoritmo ottimizza la posizione del soggetto nell’immagine, mentre la modalità Dinamica mostra una nuova foto ogni volta che si solleva il polso.

Lo Smart Stack si adatta intelligentemente alle esigenze dell’utente, mostrando widget diversi in base a fattori come l’ora, la data e la posizione. Questa funzione rende l’interfaccia più intuitiva e personalizzata.

Integrazione con l’ecosistema Apple

WatchOS 11 migliora l’integrazione con altri dispositivi Apple. L’app Translate elimina le barriere linguistiche, permettendo traduzioni immediate direttamente dal polso. Riconoscendo automaticamente la lingua parlata nel paese visitato, questa app diventa un indispensabile compagno di viaggio.

Le Live Activities arrivano su Apple Watch, integrandosi nello Smart Stack con la stessa logica di priorità guidata dal machine learning. Questo permette agli utenti di avere informazioni in tempo reale su eventi sportivi o servizi come Uber direttamente sul proprio orologio.

Conclusione

L’Apple Watch Series 10 e l’Ultra 2 rappresentano un significativo passo avanti nel mondo degli smartwatch, offrendo funzionalità avanzate per la salute e il fitness. Con un design più sottile, prestazioni migliorate e nuove app come Vitals, questi dispositivi si propongono di diventare compagni indispensabili nella vita quotidiana degli utenti.

L’attenzione alla sostenibilità e l’integrazione più profonda con l’ecosistema Apple rendono questi orologi ancora più attraenti.

L’Apple Watch serie 10 ha un prezzo a partire da 459 € in alluminio e 809 € in titanio. La versione da 46 mm costa 50 € in più.

L’Apple Watch Ultra 2 ha un prezzo a partire da 909 €.

Le nuove versioni saranno disponibili all’acquisto dal 20 settembre in poi.