L’attesa è terminata. Con l’evento It’s Glowtime di Apple, sono stati presentati ufficialmente i nuovi iPhone 16 e 16 Pro, che rappresentano la nuova generazione di smartphone per il 2024 e 2025.

Quali caratteristiche possono i nuovi dispositivi? Per rispondere a questa domanda vediamo tutte le novità.

Caratteristiche di iPhone 16

Dimensioni e colori

L’iPhone 16 si presenta con una gamma di colori ricchi e vibranti, pensati per soddisfare tutti i gusti. Il design richiama quello dell’iPhone 12, ma con miglioramenti significativi in termini di funzionalità e prestazioni.

Lo smartphone è disponibile in due varianti: l’iPhone 16 standard con un display da 6,1 pollici e l’iPhone 16 Plus con uno schermo più ampio da 6,7 pollici. Entrambi i modelli vantano una luminosità di picco di 2.000 nit e possono scendere fino a 1 nit in condizioni di scarsa illuminazione.

Apple ha introdotto il Tasto Azione anche sui modelli base, permettendo agli utenti di personalizzare scorciatoie rapide per varie funzioni. Accanto a questo, troviamo il nuovo Camera Control, un tasto sensibile al tocco che facilita lo scatto di foto e la registrazione di video sia in modalità verticale che orizzontale.

Nuove funzionalità della fotocamera

Il comparto fotografico dell’iPhone 16 ha subito un’importante evoluzione. La fotocamera principale vanta un sensore da 48 MP con obiettivo grandangolare da 26 mm, affiancata da un modulo da 12 MP con teleobiettivo da 52 mm e apertura f/1.6, offrendo uno zoom ottico 2x. Entrambe le fotocamere beneficiano della stabilizzazione ottica OIS Sensor-shift.

Una caratteristica interessante è la capacità di fondere un’immagine ad alta risoluzione da 48 MP con una foto pixel binned da 12 MP, risultando in un’ottima immagine da 24 MP.

Questo permette di catturare foto incredibilmente nitide anche in condizioni di illuminazione non ottimali. L’iPhone 16 supporta anche la registrazione di video 4K a 60 fps in Dolby Vision e la possibilità di scattare foto e video spaziali, compatibili con il visore Apple Vision Pro.

Prestazioni del chip A18

Il cuore pulsante dell’iPhone 16 è il nuovo chip A18, realizzato con un processo produttivo a 3 nm. Questo processore offre un incremento delle prestazioni del 30% rispetto alla CPU dell’iPhone 15, garantendo una maggiore velocità e reattività nelle operazioni quotidiane.

La CPU a sei core (con due core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza) è affiancata da una GPU a cinque core, descritta come il 40% più veloce rispetto alla generazione precedente.

Il chip A18 supporta il Ray Tracing hardware-accelerated e permette di gestire titoli tripla AAA come Resident Evil e Assassin’s Creed Mirage direttamente su mobile. Inoltre, il Neural Engine è due volte più veloce, potenziando le funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning del dispositivo.

Specifiche di iPhone 16 Pro

Display più grande

L’iPhone 16 Pro si presenta con un notevole aggiornamento nelle dimensioni del display. Apple ha deciso di aumentare la grandezza dello schermo, portandolo a 6,3 pollici. Questo rappresenta un incremento significativo rispetto al modello precedente, offrendo agli utenti una superficie di visualizzazione più ampia per godere di contenuti multimediali e lavorare con maggiore comodità.

Il fratello maggiore, l’iPhone 16 Pro Max, non è da meno. Il suo display cresce fino a raggiungere i 6,9 pollici, stabilendo un nuovo standard per gli smartphone di fascia alta di Apple.

La differenza è percepibile, ma non così marcata da compromettere l’ergonomia o la maneggevolezza del dispositivo.

Potenza del chip A18 Pro

Il cuore pulsante dell’iPhone 16 Pro è il nuovo chip A18 Pro, un’evoluzione significativa rispetto al suo predecessore. Questo processore si basa sull’architettura M4 e promette prestazioni eccezionali.

La CPU è composta da 6 core, di cui 2 ad alta potenza capaci di raggiungere frequenze fino a 4,05 GHz, e 4 core a risparmio energetico.

Le prestazioni del chip A18 Pro sono notevoli. Si prevede un miglioramento del 5% nelle prestazioni della CPU rispetto all’A17, mentre la GPU potrebbe offrire un incremento fino al 30%.

I consumi energetici dovrebbero ridursi del 10%, garantendo una maggiore efficienza.

Sistema fotocamera avanzato

Il comparto fotografico dell’iPhone 16 Pro subisce un importante aggiornamento. La fotocamera principale mantiene i 48 megapixel, ma introduce miglioramenti significativi. La novità più interessante riguarda la fotocamera ultra-grandangolare, che passa a 48 megapixel, promettendo scatti più dettagliati e versatili.

Un’altra novità riguarda il teleobiettivo periscopico con zoom 5x, che sarà disponibile su entrambi i modelli Pro, non solo sul Pro Max come nella generazione precedente.

Questa democratizzazione delle funzionalità avanzate permette agli utenti di scegliere il modello in base alle proprie preferenze di dimensioni, senza rinunciare alle capacità fotografiche.

Grazie ai nuovi sensori e al potente chip A18 Pro, l’iPhone 16 Pro può registrare video slow motion in 4K a 120 fps, aprendo nuove possibilità creative per i videomaker. Inoltre, il design avanzato del sensore, sviluppato in collaborazione con Samsung, promette prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione, rispondendo a una delle esigenze più sentite dagli utenti.

Evoluzione del design Apple

L’iPhone 16 segna un’evoluzione significativa nel design Apple, combinando eleganza, funzionalità e sostenibilità. Il nuovo modello mantiene la linea minimalista caratteristica del marchio, ma introduce raffinatezze che ne aumentano l’appeal estetico.

Gli angoli leggermente più arrotondati conferiscono un aspetto più morbido e uniforme, mentre il retro del dispositivo presenta una finitura opaca che riduce le impronte digitali e migliora la presa.

Nuovi materiali e finiture

Apple ha posto un’enfasi particolare sull’uso di materiali sostenibili e di alta qualità. Il telaio dell’iPhone 16 è realizzato in alluminio riciclato al 100%, una scelta che non solo riduce l’impatto ambientale ma rende anche il dispositivo più leggero e resistente agli urti.

Alcune versioni di fascia alta utilizzano il titanio per il telaio, un materiale che offre una combinazione eccezionale di leggerezza e resistenza.

La casa di Cupertino ha inoltre ridotto ulteriormente l’uso di plastica e materiali non riciclabili, dimostrando il suo impegno verso la sostenibilità. Questo approccio eco-friendly si estende all’intero processo produttivo, senza compromettere la qualità e le prestazioni del dispositivo.

Resistenza e durabilità

Apple ha migliorato notevolmente la resistenza e la durabilità dell’iPhone 16. Lo schermo è protetto da un nuovo Ceramic Shield, che promette di essere il 50% più resistente a graffi e cadute rispetto alle versioni precedenti. Questa innovazione mantiene l’eccellente qualità ottica del display pur offrendo una protezione superiore.

La certificazione IP68 garantisce la resistenza del dispositivo all’acqua (fino a 4 metri di profondità per 30 minuti), agli schizzi e alla polvere. È importante notare che questa caratteristica non implica l’impermeabilità totale e può diminuire con il tempo e l’uso, quindi i danni da liquidi non sono coperti dalla garanzia.

Funzionalità esclusive

Camera Control

Una delle innovazioni più interessanti dell’iPhone 16 è il Camera Control, un nuovo pulsante sensibile al tocco. Questo controllo permette di scattare foto o regolare lo zoom semplicemente scorrendo il dito.

La sua funzionalità va oltre la semplice cattura di immagini: offre un accesso rapido a nuove funzionalità di intelligenza artificiale, come l’identificazione degli oggetti.

Il Camera Control è stato progettato per essere intuitivo e versatile. Ad esempio, un utente potrebbe identificare rapidamente un fiore sconosciuto o un monumento storico semplicemente puntando la fotocamera e utilizzando questo nuovo controllo.

Intelligenza artificiale integrata

L’Apple Intelligence è il cuore pulsante delle nuove funzionalità esclusive dell’iPhone 16. Questa suite di intelligenza artificiale pervaderà l’intero ecosistema Apple, da Messaggi a Foto, passando per le email.

Siri, l’assistente vocale di Apple, si evolve significativamente, acquisendo la capacità di interagire con altre app e comprendere il contesto in modo più sofisticato.

Un aspetto interessante è l’integrazione di ChatGPT nelle prossime versioni dei sistemi operativi Apple, incluso iOS 18, il software nativo dei nuovi iPhone 16. Questa collaborazione con OpenAI promette di portare l’interazione uomo-macchina a un nuovo livello.

Per supportare queste funzionalità avanzate, Apple ha migliorato i microfoni degli iPhone 16, garantendo un’esperienza d’uso di Siri più fluida e precisa. Tuttavia, rimangono alcune incertezze sulle tempistiche di rilascio di Apple Intelligence in Europa, lasciando gli utenti in attesa di ulteriori dettagli.

La società si è limitata ad indicare l’apertura a nuove lingue il prossimo anno, tra cui il francese e lo spagnolo, ma nessuna notizia per l’italiano.

Confronto tra i modelli

Differenze tra iPhone 16 e 16 Pro

L’iPhone 16 e l’iPhone 16 Pro presentano alcune differenze significative che gli acquirenti dovrebbero considerare.

Il modello Pro si distingue per il suo schermo da 6,3 pollici, mentre il Pro Max raggiunge i 6,9 pollici. I modelli standard, invece, mantengono le dimensioni di 6,1 e 6,7 pollici rispettivamente.

La tecnologia ProMotion con frequenza di aggiornamento a 120Hz rimane un’esclusiva dei modelli Pro, offrendo un’esperienza visiva più fluida.

Anche il design in titanio è riservato alle versioni Pro e Pro Max, garantendo maggiore resistenza e leggerezza rispetto all’alluminio dei modelli standard.

Il comparto fotografico mostra differenze sostanziali. L’iPhone 16 Pro vanta tre obiettivi (grandangolare, ultra-grandangolare e teleobiettivo), mentre il modello base si ferma a due. La novità più interessante è l’introduzione del teleobiettivo con zoom 5x anche sul 16 Pro, non più limitato al Pro Max. Inoltre, la fotocamera ultra-grandangolare del Pro passa da 12MP a 48MP, migliorando notevolmente la qualità degli scatti.

Entrambi i modelli montano il nuovo chip A18, ma il Pro beneficia di una versione potenziata chiamata A18 Pro. Quest’ultimo offre una GPU a 6 core e un Neural Engine più potente, aprendo la strada a funzionalità avanzate di intelligenza artificiale.

Quale scegliere in base alle esigenze

La scelta tra iPhone 16 e 16 Pro dipende dalle esigenze personali dell’utente. Per chi cerca prestazioni fotografiche al top e un display più ampio con tecnologia ProMotion, l’iPhone 16 Pro rappresenta la scelta ideale.

È particolarmente adatto a professionisti della fotografia o appassionati che desiderano sfruttare al massimo le capacità del dispositivo.

D’altra parte, l’iPhone 16 standard rimane un’ottima opzione per chi cerca un dispositivo potente ma non necessita delle funzionalità Pro. Offre comunque prestazioni elevate grazie al chip A18 e una buona qualità fotografica con le sue due fotocamere.

Un elemento da considerare è il nuovo tasto “Cattura”, presente su tutti i modelli. Questo pulsante capacitivo offre funzionalità aggiuntive per la fotocamera, rendendo l’esperienza d’uso più intuitiva e veloce.

In definitiva, la scelta dipenderà dal budget e dalle priorità dell’utente. L’iPhone 16 Pro offre il meglio della tecnologia Apple, mentre l’iPhone 16 standard rappresenta un equilibrio tra prestazioni e costo.

Autonomia e ricarica

L’iPhone 16 e l’iPhone 16 Pro promettono miglioramenti significativi in termini di autonomia e velocità di ricarica. Apple ha lavorato per ottimizzare le prestazioni della batteria, bilanciando l’aumento della capacità con tempi di ricarica più rapidi.

Miglioramenti nella durata della batteria

Oltre a un sistema di dissipazione del calore, i nuovi iPhone posseggono una batteria più potete che permette, insieme ai nuovi chip più efficienti, di aumentare le prestazioni. Ma di quanto? Considerando come attività la riproduzione video:

L’ iPhone 16 Pro Max passa a 33 ore rispetto alle 29 ore del 15 Pro Max.

passa a 33 ore rispetto alle 29 ore del 15 Pro Max. L’ iPhone 16 Pro passa a 27 ore rispetto alle 23 ore del 15 Pro.

passa a 27 ore rispetto alle 23 ore del 15 Pro. L’ iPhone 16 Plus passa a 27 ore rispetto alle 26 ore del 15 Plus.

passa a 27 ore rispetto alle 26 ore del 15 Plus. L’iPhone 16 passa a 22 ore rispetto alle 20 ore del 15.

Prezzi e disponibilità

Modelli e capacità di memoria

La gamma iPhone 16 si presenta con quattro modelli principali: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. I prezzi presunti per il mercato italiano sono:

iPhone 16 : 979 €

: 979 € iPhone 16 Plus : 1.129 €

: 1.129 € iPhone 16 Pro : 1.239 €

: 1.239 € iPhone 16 Pro Max: 1.489 €

I preordini partiranno il 13 settembre.

La disponibilità effettiva nei negozi è prevista per il 20 settembre, una settimana dopo l’apertura dei preordini. Questa tempistica consente ad Apple di gestire la domanda iniziale e preparare adeguatamente la distribuzione.

Conclusione

L’iPhone 16 e l’iPhone 16 Pro si presentano come dispositivi all’avanguardia, pronti a ridefinire l’esperienza mobile. Con miglioramenti significativi in termini di prestazioni, fotocamera e design, questi nuovi modelli promettono di soddisfare le aspettative degli utenti più esigenti.

Di certo le nuove caratteristiche con Apple Intelligence sono interessanti, ma visto che per l’Italia non ci sono notizie per il lancio, forse varrebbe la pena mirare verso i più ormai economici iPhone 15 o precedenti.