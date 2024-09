Videosorveglianza Ajax: la recensione di DomeCam Mini, TurretCam e NVR 13

Il mondo della sicurezza domestica e aziendale sta vivendo una vera e propria rivoluzione tecnologica. In prima linea in questa trasformazione troviamo Ajax Systems, un’azienda ucraina che sta ridefinendo gli standard della videosorveglianza moderna. Con una gamma di prodotti che spazia dalle telecamere compatte ai sofisticati sistemi di registrazione, Ajax si sta affermando come un punto di riferimento nel settore della sicurezza.

Di recente la società ha messo in vendita il suo sistema di videosorveglianza. Un elemento che mancava alla famiglia Ajax. Precisamente abbiamo la DomeCam Mini, il JunctionBox, la TurretCam e l’Ajax NVR.

Ciascuno di questi dispositivi rappresenta un tassello fondamentale in un sistema di videosorveglianza all’avanguardia, progettato per offrire non solo sicurezza, ma anche semplicità d’uso e integrazione seamless.

La DomeCam Mini, con il suo design discreto e le sue capacità avanzate, promette di essere gli occhi vigili in ogni angolo della casa o dell’ufficio. Il JunctionBox, apparentemente un semplice accessorio, si rivela essere un elemento cruciale per un’installazione pulita e professionale. La TurretCam, robusta e versatile, si propone come la sentinella ideale per gli ambienti esterni. Infine, l’Ajax NVR si pone come il cervello dell’intero sistema, gestendo e archiviando i flussi video con intelligenza e efficienza.

Ajax Systems: Innovazione nella Sicurezza

Nel panorama sempre più affollato della sicurezza domestica e aziendale, Ajax Systems emerge come un pioniere dell’innovazione. Fondata in Ucraina nel 2011, l’azienda ha rapidamente guadagnato una reputazione internazionale per la sua capacità di coniugare tecnologia avanzata e design funzionale.

La filosofia di Ajax si basa su tre pilastri fondamentali: sicurezza, semplicità e affidabilità . Questo approccio si riflette in ogni aspetto dei loro prodotti, dalla progettazione all’implementazione. L’azienda ha compreso che la sicurezza efficace non deve essere necessariamente complessa o intimidatoria per l’utente finale.

Una delle caratteristiche distintive di Ajax è il suo ecosistema interconnesso. Invece di offrire prodotti isolati, l’azienda ha sviluppato una suite di dispositivi che comunicano tra loro in modo fluido e intelligente. Questa sinergia permette di creare sistemi di sicurezza altamente personalizzabili e scalabili, adatti sia per piccole abitazioni che per grandi complessi commerciali.

L’impegno di Ajax nell’innovazione si manifesta anche nella loro attenzione ai protocolli di comunicazione. L’azienda ha sviluppato Jeweller, una tecnologia proprietaria di trasmissione radio bidirezionale che offre una portata eccezionale e una lunga durata della batteria, riducendo al contempo il rischio di interferenze.

Un altro aspetto cruciale dell’approccio Ajax è l’attenzione all’esperienza utente. L’app mobile Ajax, cuore pulsante del sistema, è stata progettata per essere intuitiva e potente allo stesso tempo. Permette agli utenti di controllare e monitorare il proprio sistema di sicurezza con pochi tocchi, ovunque si trovino.

La gamma di prodotti Ajax spazia dai sensori di movimento alle sirene, dalle tastiere ai rilevatori di fumo, fino ad arrivare alle telecamere di sicurezza e ai sistemi di registrazione video. Questa varietà permette di creare soluzioni di sicurezza complete e integrate, eliminando la necessità di ricorrere a dispositivi di marche diverse che potrebbero non comunicare efficacemente tra loro.

L’impegno di Ajax nell’innovazione non si ferma al prodotto finito. L’azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo, cercando sempre nuovi modi per migliorare la sicurezza e la facilità d’uso dei suoi sistemi. Questo approccio proattivo ha permesso ad Ajax di rimanere al passo con le minacce alla sicurezza in continua evoluzione e di anticipare le esigenze future dei suoi clienti.

Nel contesto della videosorveglianza, Ajax ha portato la stessa filosofia di innovazione e integrazione. I prodotti che analizzeremo in dettaglio nelle prossime sezioni – DomeCam Mini, JunctionBox, TurretCam e Ajax NVR – sono esempi perfetti di come l’azienda stia ridefinendo gli standard del settore.

Questi dispositivi non sono solo strumenti di sorveglianza, ma parte integrante di un ecosistema più ampio progettato per offrire una sicurezza completa e intelligente. Con Ajax, la videosorveglianza diventa un elemento naturale e non invasivo della vita quotidiana, capace di adattarsi alle esigenze mutevoli degli utenti e di integrarsi perfettamente con altri sistemi di sicurezza.

DomeCam Mini

Videosorveglianza Ajax: la recensione di DomeCam Mini, TurretCam e NVR 14

La DomeCam Mini rappresenta l’ingresso di Ajax nel mondo delle telecamere di sicurezza compatte e versatili. Questo dispositivo incarna perfettamente la filosofia dell’azienda: unire funzionalità avanzate a un design discreto e elegante.

Caratteristiche tecniche

La DomeCam Mini vanta specifiche tecniche che la pongono al vertice della sua categoria:

Risoluzione video : fino a 3840 × 2160 px

: fino a 3840 × 2160 px Angolo di visione : 110°

: 110° Visione notturna : IR LED con portata fino a 15 metri

: IR LED con portata fino a 15 metri Audio : Microfono e altoparlante integrati

: Microfono e altoparlante integrati Connettività : Ethernet

: Ethernet Archiviazione: Supporto per schede microSD fino a 256 GB

Design e installazione

Il design della DomeCam Mini è stato pensato per integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente. Con un diametro di soli 113 mm e un’altezza di 60 mm, questa telecamera può essere posizionata discretamente su scaffali, mensole o montata a parete o soffitto. La sua forma a cupola non solo le conferisce un aspetto elegante, ma permette anche una copertura ottimale dell’area da sorvegliare.

L’installazione è stata progettata per essere semplice e veloce. È disponibile anche un kit di montaggio a vite. Tutte cose che un rivenditore Ajax potrà utilizzare per installare l’impianto in poco tempo.

Qualità video e funzionalitÃ

La DomeCam Mini offre una qualità video fino a 3840 × 2160 px. L’ampio angolo di visione di 110° permette di coprire facilmente stanze di medie dimensioni con una singola telecamera. La visione notturna, grazie ai LED infrarossi, garantisce immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione fino a 15 metri di distanza.

Integrazione con l’app Ajax

L’integrazione con l’app Ajax è uno dei punti di forza della DomeCam Mini. Attraverso l’applicazione, gli utenti possono:

Visualizzare lo streaming live in tempo reale

Accedere alle registrazioni archiviate

Ricevere notifiche in caso di movimento rilevato

Controllare la modalità privacy

L’interfaccia intuitiva dell’app rende queste operazioni accessibili anche agli utenti meno esperti di tecnologia.

Inoltre la videocamera possiede la tecnologia AI, per rivelare in automatico persone, animali o automobili e attivare scenari diversi in base alla categoria rilevata.

Sempre dall’app è possibile selezionare solo un’area della scena da monitorare, oscurando la rilevazione su parti specifiche. Utile se si vuole mantenere la privacy di determinate sezioni dell’inquadratura.

Pros e cons

Pros:

Design compatto e elegante

Facile installazione

Ottima qualità video

Integrazione seamless con l’ecosistema Ajax

Modalità privacy fisica

Cons:

Richiede una porta PoE 802.3at/af per Ethernet, in modo da alimentare anche la videocamera, oppure un cavo da 12V. Non funziona con batteria o wireless.

Non si integra con l’ecosistema HomeKit.

Manca lo zoom ottico

Videosorveglianza Ajax: la recensione di DomeCam Mini, TurretCam e NVR 15

Esperienza d’uso

Nell’uso quotidiano, la DomeCam Mini si rivela un dispositivo affidabile e poco invasivo. La qualità dell’immagine è molto buona, sia di giorno che di notte. Anche grazie alla tecnologia True WDR.

Questa tecnologia evita che nella scena ci siano parti sovra esposte o altre sotto esposte, consentendo di vedere in maniera chiara tutti gli elementi nell’immagine.

Un aspetto particolarmente apprezzato è la reattività del sistema. Le notifiche di movimento arrivano quasi istantaneamente, permettendo una rapida verifica della situazione attraverso lo streaming live.

Anche la lettura delle registrazioni video precedenti ha una velocità e fluidità molto elevata, permettendo di controllare gli eventi della giornata su una linea temporale ben scandita.

Il prezzo di questa videocamera è di 299 € + IVA. L’acquisto è possibile solo presso i rivenditori ufficiali Ajax.

JunctionBox

Videosorveglianza Ajax: la recensione di DomeCam Mini, TurretCam e NVR 16

Il JunctionBox di Ajax è un dispositivo che, pur non essendo una telecamera, gioca un ruolo cruciale nell’installazione e nel funzionamento ottimale dei sistemi di videosorveglianza Ajax. Questo accessorio rappresenta una soluzione intelligente per semplificare l’installazione e migliorare l’estetica complessiva del sistema.

Funzionalità e scopo del dispositivo

Il JunctionBox è essenzialmente un hub di collegamento progettato per:

Facilitare il passaggio dei cavi

Fornire un’alimentazione stabile alle telecamere

Proteggere le connessioni da manomissioni e agenti atmosferici

Migliorare l’aspetto estetico dell’installazione nascondendo i cavi

Compatibilità e integrazione nel sistema Ajax

Il JunctionBox è stato progettato per integrarsi perfettamente con le telecamere Ajax, in particolare con modelli come la TurretCam. La sua compatibilità si estende anche ad altre telecamere IP di terze parti, rendendolo un accessorio versatile per vari scenari di installazione.

Facilità di installazione e configurazione

L’installazione del JunctionBox è stata pensata per essere semplice e intuitiva. Il dispositivo può essere montato a parete o a soffitto, e il suo design compatto (110 x 110 x 48 mm) lo rende facile da posizionare in vari contesti.

Il JunctionBox offre:

Connettori pre-cablati per un’installazione plug-and-play

Spazio interno organizzato per la gestione ordinata dei cavi

Guarnizioni in gomma per proteggere le connessioni dall’umiditÃ

La configurazione è minimale, limitandosi al collegamento dei cavi della telecamera e dell’alimentazione.

Videosorveglianza Ajax: la recensione di DomeCam Mini, TurretCam e NVR 17

Vantaggi per l’installazione di telecamere

I principali vantaggi offerti dal JunctionBox includono:

Protezione dalle manomissioni: Nascondendo le connessioni all’interno di un involucro robusto, il JunctionBox aumenta la sicurezza del sistema. Estetica migliorata: Eliminando la vista di cavi esposti, contribuisce a un’installazione più pulita e professionale. Semplificazione della manutenzione: In caso di necessità , l’accesso alle connessioni è facilitato, rendendo più agevoli eventuali interventi. Protezione dagli agenti atmosferici: Per le installazioni esterne, il JunctionBox offre un livello aggiuntivo di protezione contro umidità e polvere.



Pros e cons

Pros:

Semplifica notevolmente l’installazione

Migliora l’estetica e la sicurezza del sistema

Compatibile con telecamere Ajax e di terze parti

Robusto e resistente agli agenti atmosferici

Cons:

Costo aggiuntivo al sistema di videosorveglianza

Potrebbe risultare superfluo per installazioni molto semplici

Richiede uno spazio adeguato per il montaggio

Esperienza d’uso

Nella pratica, il JunctionBox si rivela un accessorio prezioso, specialmente per installazioni professionali o in contesti dove l’estetica gioca un ruolo importante. La sua presenza rende l’intero sistema di videosorveglianza più ordinato e meno invasivo visivamente.

Gli installatori apprezzano particolarmente la facilità con cui possono accedere alle connessioni per eventuali modifiche o manutenzioni, riducendo i tempi di intervento e migliorando l’efficienza complessiva del lavoro.

Prezzo e valore aggiunto al sistema

Il JunctionBox ha un prezzo di listino che si aggira intorno ai 43 € + IVA. Considerando il valore aggiunto in termini di sicurezza, estetica e facilità di installazione, rappresenta un investimento giustificato per chi cerca una soluzione di videosorveglianza professionale e ben integrata.

Il suo costo va valutato non solo in termini monetari, ma anche considerando i vantaggi a lungo termine: una maggiore durata del sistema grazie alla protezione delle connessioni, una riduzione dei costi di manutenzione e un aumento del valore percepito dell’installazione grazie all’aspetto più curato.

TurretCam

Videosorveglianza Ajax: la recensione di DomeCam Mini, TurretCam e NVR 18

La TurretCam di Ajax rappresenta l’apice della tecnologia di videosorveglianza esterna, offrendo una combinazione di robustezza, versatilità e prestazioni avanzate in un design compatto ed efficiente.

Specifiche tecniche e design

La TurretCam si distingue per le sue specifiche tecniche all’avanguardia, disponibili in diverse configurazioni:

Risoluzione video : Modelli 5 MP: fino a 2880 × 1620 px Modelli 8 MP: fino a 3840 × 2160 px

: Frame rate : Modelli 5 MP: fino a 25 fps Modelli 8 MP: fino a 20 fps

: Angolo di visione : Lente 2.8 mm: da 100° a 110° Lente 4 mm: da 75° a 85°

: Visione notturna : Illuminazione IR intelligente con portata fino a 35 metri

: Illuminazione IR intelligente con portata fino a 35 metri Grado di protezione : IP65 (resistente a polvere e getti d’acqua), IK08 (resistenza agli impatti)

: IP65 (resistente a polvere e getti d’acqua), IK08 (resistenza agli impatti) Temperatura operativa: da -30°C a +60°C

Il design della TurretCam è tanto funzionale quanto discreto. Con dimensioni di 103 × 98 × 98 mm e un peso di 496 g, permette un’installazione poco invasiva, mentre la struttura robusta garantisce resistenza agli agenti atmosferici e ai tentativi di manomissione.

Tecnologia video e streaming

La TurretCam utilizza il protocollo video proprietario JetSparrow, sviluppato da Ajax Systems. Questo protocollo peer-to-peer veloce e criptato assicura una trasmissione video efficiente e sicura. La telecamera supporta i codec video H.265 e H.264, ottimizzando la qualità dell’immagine e l’utilizzo della larghezza di banda.

La funzionalità True WDR (Wide Dynamic Range) permette alla telecamera di catturare immagini nitide anche in condizioni di illuminazione contrastata, come ingressi retroilluminati o aree con forti ombre.

Capacità di visione notturna e diurna

Videosorveglianza Ajax: la recensione di DomeCam Mini, TurretCam e NVR 19

La TurretCam eccelle in ogni condizione di illuminazione. L’illuminazione IR intelligente con portata fino a 35 metri si regola automaticamente in tempo reale per evitare sovraesposizioni, garantendo una visibilità ottimale degli oggetti sia vicini che lontani in condizioni di scarsa illuminazione.

La cornice, inoltre, diffonde la copertura IR in modo uniforme su tutta l’area di visione.

Funzionalità avanzate di rilevamento

La TurretCam non si limita alla semplice registrazione video, ma offre funzionalità avanzate di analisi:

Rilevamento del movimento: software integrato per identificare movimenti nell’inquadratura. Rilevamento degli oggetti tramite intelligenza artificiale, capace di distinguere tra: Umani

Animali domestici

Veicoli

Queste funzionalità contribuiscono a ridurre i falsi allarmi e a focalizzare l’attenzione su eventi realmente significativi.

Integrazione con l’ecosistema Ajax

La TurretCam si integra perfettamente con l’ecosistema Ajax, offrendo funzionalità avanzate come la verifica visiva per gli allarmi Ajax. Questo permette di impostare scenari in cui i rilevatori Ajax attivano le telecamere selezionate per avviare la registrazione, inviando immediatamente il risultato all’app di monitoraggio mobile o desktop.

Connettività e alimentazione

La TurretCam offre opzioni flessibili di connettività e alimentazione:

Ethernet : fino a 100 Mbps

: fino a 100 Mbps Alimentazione :

: Alimentatore 12 V⎓ ± 20%, 1 А (fino a 15 W)

PoE (Power over Ethernet) standard 802.3at/af

Archiviazione

La TurretCam supporta due opzioni di archiviazione:

NVR: compatibile con dischi rigidi fino a 16 TB (connettività SATA, formato 3,5″) microSD: supporto per schede fino a 256 GB (Classe 10 o superiore)



Sicurezza e privacy

Ajax pone grande enfasi sulla sicurezza dei dati e la privacy degli utenti:

mTLS : connessione criptata per la protezione dei dati

: connessione criptata per la protezione dei dati Autenticazione via Cloud : senza diritti di accesso locale

: senza diritti di accesso locale Secure Boot : protezione contro la contraffazione del firmware

: protezione contro la contraffazione del firmware Verifica della firma OTA : aggiornamenti automatici sicuri del firmware

: aggiornamenti automatici sicuri del firmware Privacy: distribuzione dei diritti di accesso per utenti e operatori

Pros e cons

Pros:

Eccellente qualità video con opzioni ad alta risoluzione

Robusta e resistente agli agenti atmosferici (IP65, IK08)

Illuminazione IR intelligente per visione notturna avanzata

Funzionalità AI per rilevamento oggetti

Integrazione perfetta con l’ecosistema Ajax

Cons:

Il prezzo potrebbe essere elevato per utenti domestici

La videocamera non è motorizzata.

Non può essere usata senza cavo.

L’installazione potrebbe richiedere competenze tecniche

Esperienza d’uso in diversi scenari

La TurretCam si adatta efficacemente a vari contesti. In ambito residenziale, è ideale per monitorare ingressi, giardini o vialetti. Nel settore commerciale, trova applicazione nella sorveglianza di parcheggi, aree di carico/scarico o perimetri di edifici.

Gli utenti apprezzano particolarmente la qualità dell’immagine in varie condizioni di illuminazione, la affidabilità del sistema di notifiche basato sull’AI, e la capacità della telecamera di operare in condizioni meteorologiche avverse senza compromettere le prestazioni.

L’installazione di questo dispositivo è veramente semplice. L’unico ostacolo è il fatto che dà il meglio di se posizionata sul soffitto, dove deve esserci la predisposizione per l’attacco per il cavo di alimentazione e Ethernet (o PoE).

La resa, comunque, è alta. Si integra perfettamente con tutto l’ecosistema Ajax e l’attivazione dall’app richiede pochi secondi, evitando tutta la noia di configurazioni IP tipiche di altri modelli concorrenti.

Ajax NVR (Network Video Recorder)

Videosorveglianza Ajax: la recensione di DomeCam Mini, TurretCam e NVR 20

L’Ajax NVR rappresenta il cuore pulsante del sistema di videosorveglianza Ajax, offrendo una soluzione centralizzata e potente per la gestione e l’archiviazione dei flussi video.

Capacità di archiviazione e gestione video

L’NVR Ajax si distingue per le sue notevoli capacità :

Supporto fino a 16 canali

Archiviazione : slot per HDD SATA 3.5″

: slot per HDD SATA 3.5″ Compressione video : H.265, H.264

: H.265, H.264 Risoluzione di registrazione : supporto per telecamere fino a 8 MP (4K)

: supporto per telecamere fino a 8 MP (4K) Larghezza di banda: fino a 100 Mbps

Queste specifiche rendono l’NVR Ajax adatto sia per installazioni domestiche che per contesti commerciali di medie dimensioni.

Compatibilità e protocolli

Una delle caratteristiche più apprezzate dell’NVR Ajax è la sua ampia compatibilità :

Piena integrazione con le telecamere Ajax

Supporto per il protocollo proprietario JetSparrow

Compatibilità con dispositivi di terze parti conformi agli standard ONVIF Profile S e G

Questa flessibilità permette di creare sistemi ibridi o di aggiornare gradualmente impianti esistenti.

Funzionalità avanzate

L’NVR Ajax non si limita alla semplice registrazione, ma offre funzionalità avanzate:

Verifica visiva degli allarmi : integrazione con i sensori Ajax per attivare registrazioni in caso di allarme

: integrazione con i sensori Ajax per attivare registrazioni in caso di allarme Supporto per analisi video : compatibile con le funzioni AI delle telecamere Ajax per rilevamento di persone, veicoli e animali

: compatibile con le funzioni AI delle telecamere Ajax per rilevamento di persone, veicoli e animali Streaming e archiviazione flessibili: gestione intelligente dello streaming e dell’archiviazione in base alle esigenze e alle capacità della rete

Sicurezza dei dati

Ajax pone grande enfasi sulla sicurezza:

Crittografia end-to-end : tutte le comunicazioni tra NVR, telecamere e app sono criptate

: tutte le comunicazioni tra NVR, telecamere e app sono criptate Autenticazione robusta : protezione contro accessi non autorizzati

: protezione contro accessi non autorizzati Aggiornamenti sicuri: sistema OTA (Over-The-Air) con verifica della firma per gli aggiornamenti del firmware

Integrazione con l’ecosistema Ajax

Videosorveglianza Ajax: la recensione di DomeCam Mini, TurretCam e NVR 21

L’integrazione dell’NVR con l’ecosistema Ajax è seamless. Attraverso l’app Ajax, gli utenti possono:

Visualizzare stream live da tutte le telecamere connesse

Accedere alle registrazioni archiviate

Configurare regole di registrazione e notifica

Gestire le impostazioni di sistema

Impostare diritti di accesso differenziati per diversi utenti

Pros e cons

Pros:

Elevata capacità di archiviazione e gestione

Compatibilità estesa con telecamere Ajax e di terze parti

Funzionalità avanzate di integrazione con il sistema di allarme

Robuste misure di sicurezza

Cons:

Non supporta dischi SSD

Richiede conoscenze tecniche per una configurazione ottimale

L’interfaccia utente potrebbe risultare complessa per utenti meno esperti

Esperienza d’uso per monitoraggio e revisione

Videosorveglianza Ajax: la recensione di DomeCam Mini, TurretCam e NVR 22

Nell’uso quotidiano, l’NVR Ajax si rivela uno strumento potente e affidabile. La possibilità di accedere rapidamente sia agli stream live che alle registrazioni archiviate è particolarmente apprezzata dagli utenti.

L’integrazione con le funzioni di analisi video delle telecamere Ajax permette di ottimizzare l’archiviazione e semplificare la revisione delle registrazioni, concentrandosi sugli eventi rilevanti.

Per installarlo basta collegarlo a una prese di corrente e a una porta Ethernet. Dopo l’installazione di un disco da 3,5”, non presente nella confezione, archivierà tutte le registrazioni delle videocamere integrate nel proprio sistema Ajax.

In pratica inserendo un disco abbastanza generoso, anche solo da 1 TB, avrete mesi di registrazioni da usare nel caso vi servisse andare a ritroso su eventi giunti nelle aree dove sono puntate le videocamere.

Integrazione e Sinergia del Sistema Ajax

L’ecosistema Ajax brilla particolarmente quando i suoi componenti lavorano in sinergia. La combinazione di DomeCam Mini, JunctionBox, TurretCam e NVR crea un sistema di videosorveglianza completo, scalabile e altamente efficiente.

Panoramica dell’integrazione tra i dispositivi

L’integrazione tra i vari componenti Ajax si manifesta in diversi modi:

Connettività unificata: Tutti i dispositivi si possono connettere all’NVR, che funge da hub centrale. Protocollo proprietario: L’uso del protocollo JetSparrow garantisce comunicazioni veloci e sicure. Gestione centralizzata: L’app Ajax permette di controllare tutti i dispositivi da un’unica interfaccia. Automazioni intelligenti: Possibilità di creare scenari che coinvolgono più dispositivi (es. attivare la registrazione della TurretCam quando il sistema di allarme rileva un’intrusione).

Funzionalità dell’app Ajax per la gestione del sistema

L’app Ajax è il fulcro dell’esperienza utente, offrendo:

Dashboard unificata : Visualizzazione dello stato di tutti i dispositivi

: Visualizzazione dello stato di tutti i dispositivi Controllo remoto : Gestione di telecamere e NVR da qualsiasi luogo

: Gestione di telecamere e NVR da qualsiasi luogo Notifiche personalizzabili : Avvisi in tempo reale basati su eventi specifici

: Avvisi in tempo reale basati su eventi specifici Accesso multi-utente : Possibilità di assegnare diversi livelli di accesso

: Possibilità di assegnare diversi livelli di accesso Visualizzazione avanzata: Supporto per stream live e registrazioni ad alta risoluzione

Sicurezza dei dati e privacy

Ajax implementa misure di sicurezza a più livelli:

Crittografia end-to-end : Tutte le comunicazioni tra dispositivi e app sono criptate

: Tutte le comunicazioni tra dispositivi e app sono criptate Autenticazione robusta : Protezione contro accessi non autorizzati

: Protezione contro accessi non autorizzati Aggiornamenti sicuri : Sistema OTA con verifica della firma per gli aggiornamenti del firmware

: Sistema OTA con verifica della firma per gli aggiornamenti del firmware Gestione dei diritti: Controllo granulare degli accessi per diversi utenti e operatori

Scalabilità e flessibilità del sistema

Il sistema Ajax è progettato per crescere con le esigenze dell’utente:

Facile aggiunta di nuove telecamere e dispositivi

Supporto per telecamere di terze parti compatibili con ONVIF

Possibilità di espandere la capacità di archiviazione dell’NVR

Adattabilità a diverse scale di installazione, dalla piccola abitazione alla media impresa

Conclusione

L’ecosistema di videosorveglianza Ajax, composto da DomeCam Mini, JunctionBox, TurretCam e NVR, si presenta come una soluzione completa, integrata e tecnologicamente avanzata per le esigenze di sicurezza moderne.

La TurretCam si distingue per la sua robustezza, versatilità e capacità avanzate di analisi video, rendendola ideale per la sorveglianza esterna in vari contesti. L’NVR funge da cervello del sistema, offrendo potenti capacità di gestione, archiviazione e integrazione con l’intero ecosistema di sicurezza Ajax.

L’integrazione tra questi dispositivi, potenziata dal protocollo proprietario JetSparrow e dalle funzionalità avanzate di sicurezza, rappresenta il vero punto di forza del sistema Ajax. La facilità d’uso, unita alle funzionalità sofisticate, rende questa soluzione adatta sia per utenti domestici esigenti che per piccole e medie imprese.

In conclusione, il sistema di videosorveglianza Ajax si posiziona come una soluzione di alta qualità nel mercato della sicurezza. Offre un equilibrio tra facilità d’uso e funzionalità avanzate, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e alla scalabilità . È una scelta eccellente per chi cerca un sistema affidabile, tecnologicamente avanzato e ben integrato, capace di adattarsi a esigenze di sicurezza in evoluzione.

Il sistema si può integrare, inoltre, con un ecosistema di società di videosorveglianza partner, che si possono contattare in base alla regione di appartenenza. Anche i partner Ajax sono disponibili per installare il sistema ideale per il tipo di immobile, da residenziale a commerciale. Per altre informazioni vistate il sito Ajax.