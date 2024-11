Ajax Special Event: tutte le novità su DoorBell, IndoorCam e le nuove categorie di prodotto 6

Ajax Systems si distingue come la Apple dei sistemi di sicurezza, e lo ha dimostrato ancora una volta con il suo sesto Ajax Special Event, intitolato Multiverse. L’evento ha attirato l’attenzione di oltre due milioni di spettatori online e ha visto la partecipazione di esperti e professionisti del settore in 43 paesi.

Quest’anno, il pubblico ha potuto assistere a una serie di novità che spaziano dai nuovi dispositivi di videosorveglianza a un completo aggiornamento del portafoglio prodotti, rendendo l’evento un appuntamento irrinunciabile per chi opera nel settore.

Ajax non si è limitata a confermare il suo ruolo di leader nelle soluzioni di sicurezza, ma ha sorpreso gli addetti ai lavori con una serie di nuovi prodotti e aggiornamenti che cambieranno il volto della protezione domestica.

Nella presentazione, l’azienda ha mostrato come sia possibile integrare sicurezza, comfort e innovazione in un unico ecosistema, coinvolgendo diversi aspetti della vita quotidiana. Questo non solo per garantire una protezione migliore contro le intrusioni, ma anche per migliorare qualità della vita, comfort e automazione.

Le principali novità di Ajax: DoorBell e IndoorCam

DoorBell: sicurezza professionale alla porta d’ingresso

Una delle novità più attese è stata l’introduzione di DoorBell, un videocitofono intelligente che offre un livello di sicurezza professionale anche per le abitazioni private. La telecamera da 4 MP con tecnologia HDR e illuminazione IR garantisce immagini chiare e nitide, indipendentemente dalle condizioni di luce. Questo significa che sia di giorno che di notte, l’utente potrà contare su una visione precisa di chi si trova all’ingresso.

DoorBell è dotato di un canale di comunicazione di riserva tramite Jeweller e Wings, che ne garantisce il funzionamento anche in caso di problemi con la rete Wi-Fi. Questa caratteristica lo distingue dalla concorrenza, offrendo una sicurezza costante senza rischi di disconnessione.

Inoltre, DoorBell può essere facilmente integrato con altri dispositivi Ajax, creando così una soluzione di sicurezza completa per la casa, che va oltre il semplice controllo visivo dell’ingresso.

Disponibile per l’ordinazione dal primo trimestre del 2025, DoorBell rappresenta una soluzione pratica per chi desidera gestire la sicurezza della propria casa direttamente dal proprio smartphone, grazie all’integrazione con l’app di Ajax. La comodità di poter interagire con i visitatori anche quando si è lontani da casa offre un ulteriore livello di protezione e comfort.

IndoorCam: sicurezza Wi-Fi per interni

Un altro prodotto presentato è stato IndoorCam, una telecamera Wi-Fi pensata per monitorare gli spazi interni. Dotata di sensore PIR, intelligenza artificiale integrata e un canale di comunicazione di riserva, questa videocamera è in grado di rilevare movimenti e distinguere tra persone e animali. La capacità di discriminare tra tipi di movimento aiuta a ridurre i falsi allarmi, migliorando la gestione della sicurezza in modo più efficiente.

IndoorCam è ideale per contesti in cui l’installazione di soluzioni cablate potrebbe risultare scomoda, come negozi, ristoranti o abitazioni. Con la sua telecamera da 4 MP e l’illuminazione IR, garantisce immagini di alta qualità sia di giorno che di notte. La comunicazione bidirezionale senza eco e rumori di fondo la rende uno strumento pratico per interagire con chi si trova all’interno dell’abitazione.

Inoltre, la connessione Wi-Fi semplifica l’installazione e la gestione, rendendola una soluzione perfetta anche per ambienti temporanei. La disponibilità è prevista per il primo trimestre del 2025.

Nuove categorie di prodotto: segmentazione chiara per una protezione completa

Ajax ha deciso di riorganizzare il proprio portafoglio prodotti, introducendo quattro nuove categorie: Protezione contro le intrusioni, Protezione antincendio e qualità della vita, Comfort e automazione, e Videosorveglianza. Questa nuova segmentazione rende più facile per gli utenti comprendere quale soluzione è più adatta alle loro esigenze e per i professionisti orientarsi nel vasto catalogo di dispositivi offerti.

La chiarezza di questa suddivisione semplifica la scelta delle soluzioni più adatte ai diversi scenari, aiutando a ottimizzare gli interventi di installazione e manutenzione.

Protezione contro le intrusioni

La protezione contro le intrusioni si suddivide ulteriormente in due linee: Baseline e Superior. La linea Baseline include i dispositivi wireless Jeweller, mentre la linea Superior offre dispositivi wireless Jeweller e cablati Fibra, pensati per progetti di alto profilo. Grazie a questa nuova segmentazione, Ajax punta a offrire soluzioni chiare e facilmente identificabili, adatte a ogni tipo di progetto.

I dispositivi Superior, inoltre, includono funzionalità avanzate come il rilevamento antimascheramento e una comunicazione più robusta, rendendoli ideali per la protezione di ambienti con esigenze particolarmente elevate.

Protezione antincendio e qualità della vita

La protezione antincendio diventa una parte essenziale dell’offerta di Ajax. Grazie a dispositivi che rispettano gli standard più severi a livello mondiale, Ajax riesce a garantire una sicurezza elevata anche in ambienti particolarmente a rischio, come impianti industriali o commerciali.

Questa categoria è stata pensata per migliorare la qualità della vita, riducendo al minimo i rischi e garantendo un ambiente sicuro per tutti. I rilevatori di fumo e monossido di carbonio di Ajax offrono una protezione continua, con avvisi tempestivi che possono salvare vite e minimizzare i danni.

Comfort e automazione

La nuova categoria dedicata al comfort e automazione comprende dispositivi come la serie LightSwitch, che consente di controllare l’illuminazione con un semplice tocco, creando l’atmosfera giusta per ogni momento della giornata.

Questo tipo di tecnologia punta a migliorare la vita quotidiana degli utenti, automatizzando azioni semplici ma fondamentali per il comfort domestico. La serie LightSwitch include diverse varianti, come interruttori singoli e dimmer, che permettono una gestione personalizzata della luce, contribuendo a ridurre il consumo energetico e migliorare il benessere abitativo.

Videosorveglianza

La categoria della videosorveglianza è stata ampliata con nuovi dispositivi e aggiornamenti, tra cui JunctionBox e alimentatori specifici per NVR. Ajax punta a offrire una copertura completa per chi desidera un controllo costante sugli spazi, sia interni che esterni, grazie a telecamere intelligenti e facilmente integrabili nell’ecosistema Ajax.

I nuovi dispositivi di videosorveglianza sono progettati per essere scalabili, adatti a qualsiasi tipo di installazione, da quella residenziale a quella industriale, e includono soluzioni per la gestione remota e la condivisione delle immagini in tempo reale.

I dispositivi di punta: MotionCam, Hub BP e SpeakerPhone

MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

Uno dei dispositivi più interessanti è il MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller, un rilevatore di movimento da esterno estremamente versatile. Con la possibilità di essere montato ad altezze diverse, garantisce una copertura completa senza punti ciechi, rendendolo ideale per ambienti industriali, cantieri ed edifici residenziali.

Grazie alla sua tecnologia avanzata, è possibile ricevere immagini verificate in tempo reale direttamente sullo smartphone, migliorando la capacità di risposta in caso di allarme.

Hub BP Jeweller: sicurezza senza alimentazione elettrica

Un’altra novità è l’Hub BP Jeweller, un’unità centrale alimentata a batteria, perfetta per proteggere ambienti sprovvisti di alimentazione elettrica costante. Grazie alla possibilità di essere alimentato da batterie interne o esterne, l’hub offre una flessibilità unica, rendendolo ideale per proteggere cantieri o edifici vuoti.

L’Hub BP garantisce una connessione stabile con tutti i dispositivi collegati, grazie alle tecnologie Jeweller e Wings, anche in ambienti difficili dove i segnali radio possono essere disturbati.

SpeakerPhone Jeweller: verifica audio degli allarmi

Lo SpeakerPhone Jeweller è stato presentato come il primo modulo vocale dell’ecosistema Ajax. Pensato per aiutare gli operatori della Centrale di Ricezione Allarmi (CRA), permette di ascoltare l’audio di un impianto e rispondere rapidamente in caso di allarme, migliorando così l’efficacia della risposta.

La funzione di comunicazione bidirezionale consente agli operatori di parlare direttamente con chi si trova nell’area protetta, offrendo un ulteriore livello di verifica e controllo degli eventi che possono verificarsi.

Nuove funzionalità software e vantaggi per i partner

Ajax ha introdotto numerosi aggiornamenti software, tra cui la possibilità di avere un Videowall personalizzabile nell’app PRO Desktop, nuove funzionalità di notifica per il riconoscimento di oggetti tramite intelligenza artificiale e una funzione di esportazione video migliorata.

Questi aggiornamenti sono pensati per offrire ai partner un maggiore controllo sui dispositivi installati e semplificare la gestione dei sistemi di sicurezza. I partner possono ora configurare e monitorare i sistemi da un’unica interfaccia, riducendo i tempi di intervento e migliorando l’efficienza operativa.

Inoltre, l’azienda ha introdotto una serie di certificazioni internazionali che ne attestano la qualità e l’affidabilità, come la certificazione EN 50131 di Grade 3, rendendo i dispositivi Ajax adatti anche per la protezione di gioiellerie e istituti finanziari.

La nuova interfaccia Pannello di controllo delle performance dei partner offre una panoramica completa dello stato dei partner, della loro certificazione e delle metriche di performance essenziali, garantendo un supporto continuo per migliorare l’esperienza dei clienti finali.

In cammino verso il futuro: educazione e iniziative in Ucraina

Ajax non si limita a innovare nel campo della sicurezza, ma si impegna anche a investire nelle generazioni future. Attraverso il programma educativo Ajax Next, l’azienda supporta l’istruzione tecnica in Ucraina, fornendo agli studenti competenze teoriche e pratiche.

Questa iniziativa rappresenta un ponte tra il mondo accademico e il settore tecnologico, garantendo che i giovani talenti possano contribuire allo sviluppo del settore della sicurezza. Ajax ha già avviato programmi di formazione e attrezzato laboratori nelle principali università ucraine, offrendo a centinaia di studenti la possibilità di apprendere competenze fondamentali e di sperimentare direttamente sul campo.

Conclusione

Il sesto Ajax Special Event ha rappresentato una tappa fondamentale per l’azienda, che ha dimostrato come sia possibile integrare innovazione, sicurezza e comfort in un unico ecosistema.

Le novità presentate, da DoorBell a IndoorCam, passando per i nuovi dispositivi e aggiornamenti software, confermano la volontà di Ajax di offrire soluzioni complete e adatte a ogni tipo di esigenza, puntando sempre all’eccellenza.

Grazie a una visione chiara e a una continua innovazione, Ajax si pone come un punto di riferimento nel settore, capace di rispondere alle sfide della sicurezza moderna e di migliorare la qualità della vita dei propri utenti.