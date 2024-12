IRIS2: la risposta europea a Starlink per internet satellitare europeo 2

L’Europa non ha intenzione di rimanere indietro. Mentre il mondo osserva la crescita vertiginosa di progetti come Starlink di Elon Musk, il Vecchio Continente ha scelto di lanciare la propria iniziativa: IRIS2. Con l’obiettivo di costruire una costellazione di satelliti dedicati alla connettività sicura e resiliente, il progetto IRIS2 si posiziona come un pilastro strategico per l’autonomia digitale europea. La sua missione non è solo tecnologica, ma anche politica ed economica: offrire connessioni rapide e sicure, soprattutto in situazioni di crisi.

Questa costellazione non nasce per sfidare direttamente i sistemi privati come Starlink, ma per offrire un’infrastruttura pubblica e controllata in grado di rispondere a esigenze critiche, come interruzioni delle reti terrestri o emergenze geopolitiche. IRIS2 rappresenta la risposta dell’Europa a un futuro sempre più interconnesso e vulnerabile, costruendo resilienza digitale in un panorama globale in costante evoluzione.

Perché nasce il progetto IRIS2?

Negli ultimi anni, la crescente dipendenza dalle infrastrutture digitali ha evidenziato una criticità: la vulnerabilità delle connessioni terrestri. Cavi oceanici danneggiati, disastri naturali o eventi geopolitici possono compromettere l’accesso globale a internet. L’Europa, consapevole di queste fragilità, ha deciso di rispondere con IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), un progetto per la costruzione di una costellazione di 290 satelliti entro il 2030. L’obiettivo? Garantire autonomia digitale e una connessione affidabile, soprattutto in situazioni di emergenza.

L’idea di IRIS2 non nasce per competere direttamente con Starlink di Elon Musk, ma per offrire una soluzione complementare e strategicamente autonoma.

Come funzionerà IRIS2?

IRIS2 sarà una costellazione di satelliti in orbita bassa (LEO), progettata per fornire connessioni satellitari veloci e sicure. Entro il 2030, l’Unione Europea punta a mettere in orbita 290 satelliti, garantendo copertura a larga scala.

Caratteristiche principali:

Banda larga ad alta velocità : Connessione stabile anche in aree remote o non servite dalle infrastrutture terrestri.

: Connessione stabile anche in aree remote o non servite dalle infrastrutture terrestri. Ridondanza e sicurezza : Comunicazioni protette e resilienza in caso di blackout o attacchi.

: Comunicazioni protette e resilienza in caso di blackout o attacchi. Copertura globale: Garantita sia per i servizi pubblici che per l’uso commerciale.

La progettazione sfrutta tecnologie all’avanguardia per ottimizzare la gestione dei satelliti e delle frequenze, mantenendo costi contenuti e sostenibilità energetica.

IRIS2 contro Starlink: confronto tra i due sistemi satellitari

Il paragone con Starlink è inevitabile, visto il successo del progetto di Elon Musk nell’ambito delle connessioni satellitari. Tuttavia, IRIS2 presenta alcune differenze significative:

Caratteristiche IRIS2 Starlink Finanziamento Supportato dall’UE Privato (SpaceX) Scopo principale Sicurezza e resilienza delle reti Copertura globale commerciale Numero di satelliti 290 entro il 2030 Oltre 4.000 (in continua espansione) Gestione dei dati Controllo europeo Gestione privata USA

IRIS2, finanziato con circa 6 miliardi di euro dall’Unione Europea, punta a creare un equilibrio tra sicurezza pubblica e servizi commerciali. Sarà particolarmente utile in situazioni di emergenza, quando le connessioni terrestri potrebbero venire meno.

L’importanza strategica di IRIS2 per l’Europa

IRIS2 non è solo un progetto tecnologico: rappresenta un elemento chiave per la sovranità digitale europea. Le telecomunicazioni satellitari possono garantire:

Sicurezza nazionale : Comunicazioni crittografate e indipendenti da infrastrutture straniere.

: Comunicazioni crittografate e indipendenti da infrastrutture straniere. Risposta alle emergenze : Connessione stabile anche durante catastrofi naturali o attacchi informatici.

: Connessione stabile anche durante catastrofi naturali o attacchi informatici. Competitività economica: Offerta di servizi avanzati per aziende e governi.

Inoltre, il progetto include obiettivi di sostenibilità. I satelliti saranno progettati per ridurre l’impatto ambientale e limitare i detriti spaziali, un problema sempre più rilevante con la crescita delle costellazioni satellitari.

I prossimi passi per il lancio della costellazione IRIS2

Il piano di sviluppo prevede diverse fasi, con la collaborazione di aziende europee leader nel settore spaziale, come Airbus e Thales Alenia Space. La timeline include:

2024-2025: Sviluppo e progettazione delle infrastrutture satellitari. 2026-2028: Test di lancio e validazione dei primi satelliti in orbita. 2030: Completamento della costellazione con 290 satelliti operativi.

Le sfide non mancano: competizione con altri operatori globali, costi di lancio e coordinamento tra i partner europei. Tuttavia, l’ambizione dell’UE è chiara: costruire un sistema resiliente e sicuro per il futuro.

Conclusione

IRIS2 è una risposta concreta alle esigenze di sicurezza digitale e autonomia europea. La costruzione di una costellazione satellitare permetterà all’Europa di affrontare le sfide delle telecomunicazioni moderne, proteggendo infrastrutture critiche e garantendo connessioni affidabili.

Il progetto non si limita a una competizione con Starlink, ma punta a stabilire un modello di gestione sovrana delle reti satellitari, essenziale per la sicurezza del continente.