eSIM al volo: la soluzione di Saily per viaggiare all’estero con meno spese 3

Quando viaggiamo all’estero, una delle preoccupazioni più comuni è come rimanere connessi senza spendere una fortuna. Gli anni della navigazione con la speranza di trovare una fonte Wi-Fi libera sono ormai alle spalle, e oggi esistono soluzioni più efficienti e accessibili.

Tra le opzioni disponibili, acquistare delle eSIM diventa sempre più popolare grazie alla loro comodità e flessibilità. L’app Saily di NordVPN si propone come una delle migliori soluzioni per comprare e utilizzare eSIM durante i viaggi internazionali, ma prima di addentrarci nei dettagli di Saily, è utile capire cosa sono le eSIM e perché sono diventate così popolari.

Le eSIM, o embedded SIM, sono delle SIM integrate direttamente nel dispositivo, come smartphone o smartwatch, che permettono di attivare e cambiare profili di rete digitalmente. Questo significa che non è più necessario inserire una nuova SIM fisica ogni volta che si arriva in un nuovo paese.

Le eSIM offrono una convenienza unica per i viaggiatori, consentendo di attivare e gestire facilmente piani di dati roaming internazionali senza dover cambiare SIM fisiche o perdere tempo alla ricerca di operatore locale per acquistarne una.

Problemi Tradizionali con i Dati Roaming

Chi ha viaggiato all’estero in passato sa bene quanto possa essere complicato gestire le connessioni estero. La classica preoccupazione è sempre stata il costo dei dati roaming quando si utilizzano i piani dati del proprio operatore mobile all’estero.

In molti casi, le spese possono salire rapidamente se non si ha un piano adatto per il roaming internazionale, e la scoperta di una bolletta salata al ritorno dal viaggio può essere una vera sorpresa sgradita.

Caratteristiche Principali di Saily

L’app Saily è stata pensata per semplificare il processo di acquisto e gestione delle eSIM quando si viaggia all’estero. Una delle funzionalità principali di Saily è la possibilità di acquistare e attivare piani dati internazionali direttamente dal proprio iPhone, bypassando la necessità di recarsi in negozi fisici o attendere la consegna di una SIM postale.

Questo significa che i viaggiatori possono avere una connessione attiva non appena scendono dall’aereo, rendendo più facile orientarsi in città sconosciute o restare in contatto con amici e familiari.

eSIM al volo: la soluzione di Saily per viaggiare all’estero con meno spese 4

Come Acquistare e Utilizzare le eSIM con Saily

Il processo di acquisto delle eSIM tramite Saily è estremamente semplice e intuitivo. Sui dispositivi compatibili, basta scaricare l’app e seguire le istruzioni per selezionare il paese di destinazione e il piano dati preferito. Una volta completato l’acquisto, il profilo della SIM virtuale viene inviato al dispositivo via SMS o email, e si può attivare in pochi clic. Questo approccio riduce notevolmente i tempi di attesa e consente di gestire facilmente i piani dati acquistati.

Prezzi e Offerte

I prezzi delle eSIM su Saily sono competitivi rispetto ad altre opzioni disponibili sul mercato. Le tariffe variano a seconda del paese e del volume di dati selezionato, ma in generale offrono un buon rapporto qualità-prezzo.

Spesso, Saily propone anche offerte speciali e promozioni per nuovi utenti, facendo sì che i viaggiatori possano ottenere ulteriori risparmi sui loro piani di dati internazionali.

Vantaggi dell’Uso di eSIM con Saily

L’uso delle eSIM grazie a Saily offre diversi vantaggi significativi per i viaggiatori. Innanzitutto, la comodità di non dover gestire fisicamente le SIM è un grande risparmio di tempo. Inoltre, con Saily si può scegliere tra vari piani di dati adatti alle proprie esigenze, riducendo lo spreco di risorse finanziarie e assicurando che si abbia sempre una connessione disponibile durante il viaggio.

Un altro vantaggio importante è la possibilità di gestire facilmente più profili eSIM, il che significa che i viaggiatori possono avere diverse opzioni di connessione attive contemporaneamente. Ad esempio, si può mantenere un profilo locale del proprio paese e aggiungere uno nuovo per il paese di destinazione, senza dover cambiare fisicamente la SIM.

Considerazioni sul Risparmio e la Comodità

Il risparmio economico è un fattore critico per chi viaggia spesso, specialmente se si utilizzano le eSIM tramite Saily. Le tariffe competitive e la possibilità di scegliere piani personalizzati aiutano a ridurre le spese di dati roaming, che spesso possono generare costi imprevisti.

Inoltre, la comodità di poter acquistare e attivare una nuova eSIM in pochi minuti è impagabile, soprattutto quando si arriva in un nuovo paese e si ha bisogno di una connessione immediata. Questo permette ai viaggiatori di concentrarsi sulle attività turistiche e sulla scoperta della nuova meta senza preoccupazioni tecniche.

Paragoni con Altre Opzioni di Connessione

Rispetto alle soluzioni tradizionali, come l’acquisto di SIM locali o l’utilizzo dei piani di dati roaming del proprio operatore, le eSIM offerte da Saily rappresentano una scelta più flessibile e a volte più economica. Inoltre, il processo di attivazione è notevolmente più rapido e semplificato rispetto all’acquisto di una SIM in un negozio fisico.

Infine, mentre i router Wi-Fi portatili possono essere un’altra opzione per connettersi, richiedono un’ulteriore spesa di attrezzatura e una gestione più complessa. Le eSIM, invece, sfruttano la tecnologia già presente nello smartphone, rendendo l’esperienza ancora più semplice e integrata.

Caratteristica Saily (NordVPN) Airalo SIM fisica in negozio Compatibilità dispositivi Tutti gli smartphone compatibili con eSIM (es. iPhone, Android) Tutti gli smartphone compatibili con eSIM (es. iPhone, Android) Tutti i dispositivi mobili con slot per SIM fisica Paesi coperti 190+ paesi e regioni 200+ paesi e regioni Limitato al paese o alla regione dove si acquista Interfaccia dell’app Intuitiva, integrata con funzionalità di gestione di eSIM Intuitiva, focalizzata sull’acquisto e attivazione di eSIM Non applicabile: gestione fisica delle SIM Prezzi Varia a seconda del paese; tariffe competitive Tariffe competitive con opzioni low-cost per piccoli pacchetti Spesso meno economico, varia in base al paese Piani dati disponibili Da pochi MB a piani illimitati, a seconda della destinazione Ampia scelta: piccoli pacchetti e piani più grandi Spesso limitati, con meno opzioni personalizzabili Promozioni/offerte Promozioni occasionali per nuovi utenti Crediti gratuiti per nuovi utenti e sconti frequenti Raramente disponibili, raramente promozioni locali Facilità di utilizzo Molto semplice: acquistabile e attivabile in pochi clic Molto semplice: sistema di acquisto e attivazione veloce Reperire la SIM fisica richiede una visita in negozio Tempi di attivazione Pochi minuti Pochi minuti Da pochi minuti a diverse ore (richiede configurazione manuale) Supporto clienti Disponibile 24/7 tramite l’app Disponibile 24/7 tramite l’app Varia da negozio a negozio; spesso meno immediato Funzioni aggiuntive Integrazione con l’ecosistema NordVPN Programma fedeltà con crediti bonus Nessuna funzionalità digitale; richiede cambio SIM manuale

Conclusione

Mentre l’acquisto di una SIM fisica potrebbe ancora avere senso in situazioni specifiche, come lunghi soggiorni in un unico paese, i servizi di eSIM offerti da Saily e Airalo risultano molto più convenienti e user-friendly per chi cerca una connessione rapida, flessibile e immediata durante i viaggi internazionali.