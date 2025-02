Aptoide su iOS: Lo Store Alternativo che Riporta in Vita le App del Passato 2

Aptoide, il celebre marketplace di applicazioni già noto nel mondo Android, ha ufficialmente aperto le sue porte agli utenti iOS in Europa. Dopo mesi di beta test con accesso limitato, questo store alternativo porta una ventata di novità nell’ecosistema Apple, offrendo in particolare la possibilità di accedere a versioni precedenti delle applicazioni.

L’annuncio arriva direttamente dal CEO Paulo Trezentos, che definisce questo lancio come un momento significativo per la distribuzione di giochi su iOS. La caratteristica più interessante di Aptoide è la funzione App Versions, che permette agli utenti di installare versioni meno recenti delle applicazioni, mantenendo così la compatibilità anche con i dispositivi più datati.

Al momento, il catalogo si concentra principalmente sui giochi, con una selezione ancora limitata ma destinata a crescere nelle prossime settimane. L’unica applicazione non ludica attualmente disponibile è Brilliantcrypto. Lo store vanta già una presenza consolidata su Android con oltre un milione di applicazioni e 400 milioni di utenti.

Per gli utenti europei che desiderano installare Aptoide sul proprio iPhone, la procedura è stata resa particolarmente semplice: basta visitare il sito ufficiale utilizzando Safari, seguire alcuni passaggi di autorizzazione nelle impostazioni del dispositivo e procedere con l’installazione.

Questa apertura rappresenta uno dei primi effetti concreti del Digital Markets Act europeo, che ha imposto ad Apple una maggiore flessibilità nel suo ecosistema.

Tra le caratteristiche distintive, Aptoide offre anche un sistema di pagamenti in-app alternativo, che include bonus per determinate transazioni, creando così un’esperienza di acquisto differenziata rispetto all’App Store tradizionale.

L’Impatto del Digital Markets Act

Il Digital Markets Act ha ridisegnato il panorama della distribuzione delle applicazioni in Europa. La normativa, entrata in vigore il 7 marzo 2024, ha obbligato Apple ad aprire iOS a store di terze parti, creando nuove opportunità per sviluppatori e utenti.

In questo contesto, Aptoide si distingue per un approccio particolare alla distribuzione delle applicazioni. La piattaforma ha scelto di concentrarsi inizialmente sul segmento gaming, offrendo una selezione di titoli classici e versioni precedenti di giochi popolari che non sono più disponibili sull’App Store ufficiale.

Il sistema di commissioni adottato da Aptoide merita particolare attenzione. Mentre l’App Store di Apple applica una commissione standard del 30% (ridotta al 15% per gli sviluppatori più piccoli), Aptoide propone una struttura più flessibile. Gli sviluppatori possono optare per una commissione base del 15% o scegliere un modello personalizzato basato sul volume delle transazioni.

La gestione delle versioni precedenti rappresenta uno dei punti di forza più interessanti. Prendiamo ad esempio il caso di Angry Birds Classic: mentre sull’App Store ufficiale è disponibile solo la versione più recente, su Aptoide gli utenti possono accedere anche alle versioni storiche del gioco, preservando così l’esperienza originale che molti ricordano con nostalgia.

Per quanto riguarda la sicurezza, Aptoide ha implementato un sistema di verifica a più livelli. Ogni applicazione viene sottoposta a controlli automatici e manuali prima della pubblicazione, con particolare attenzione alla presenza di malware e alla protezione dei dati degli utenti.

Il marketplace ha anche introdotto un sistema di valutazione comunitaria che permette agli utenti di segnalare problemi e condividere esperienze. Questo approccio collaborativo alla sicurezza si affianca ai controlli tecnici standard, creando un ambiente più trasparente e partecipativo.

Caratteristiche Distintive e Sistema di Sicurezza

L’aspetto della retrocompatibilità merita un’analisi approfondita. Gli utenti iOS si trovano spesso nella situazione di non poter più accedere ad applicazioni che hanno acquistato in passato, specialmente quando queste non vengono aggiornate per le versioni più recenti del sistema operativo.

Aptoide affronta questo problema conservando le versioni precedenti delle applicazioni in un archivio digitale accessibile. Un esempio pratico: un utente che possiede un iPhone 6 può trovare su Aptoide versioni di giochi compatibili con iOS 12, mentre sull’App Store ufficiale molte di queste applicazioni richiederebbero versioni più recenti del sistema operativo.

La gestione della privacy su Aptoide segue le linee guida del GDPR europeo. Gli utenti mantengono il controllo sui propri dati attraverso un pannello di gestione dedicato, dove possono visualizzare e modificare le autorizzazioni concesse alle singole applicazioni.

Per quanto riguarda i pagamenti, Aptoide ha implementato un sistema proprietario che offre diverse opzioni, inclusi i principali metodi di pagamento digitale. Gli acquisti effettuati attraverso questo sistema generano dei “bonus points” che possono essere utilizzati per sconti futuri.

Le prospettive future del marketplace appaiono promettenti. Paulo Trezentos ha annunciato che il catalogo verrà ampliato progressivamente, con l’obiettivo di includere anche applicazioni di produttività e utility entro la fine del 2025.

Uno Sguardo al Futuro degli App Store Alternativi

La presenza di Aptoide nel panorama iOS rappresenta più di un semplice nuovo store di applicazioni. Il marketplace sta tracciando un percorso che potrebbe influenzare il futuro della distribuzione delle app in Europa, con un focus particolare sulla preservazione del software e sull’accessibilità.

I numeri preliminari mostrano un interesse significativo da parte degli utenti europei, con migliaia di download nelle prime settimane dal lancio. La possibilità di accedere a versioni precedenti delle applicazioni sta attirando soprattutto gli appassionati di retrogaming e gli utenti con dispositivi meno recenti.

La vera innovazione di Aptoide non sta solo nella sua natura di store alternativo, ma nel suo approccio alla preservazione del software. In un’industria che spinge costantemente verso il nuovo, la possibilità di accedere alle versioni storiche delle applicazioni rappresenta un valore culturale oltre che pratico.