Il termine Sherlocked è diventato un incubo ricorrente per migliaia di sviluppatori che vedono il proprio lavoro vanificato da un semplice keynote Apple. Durante la WWDC 2025, tenutasi dall’10 al 14 giugno, Cupertino ha presentato iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 e watchOS 26, portando con sé una delle più estese ondate di “sherlocking” degli ultimi anni.

Il fenomeno prende il nome da Sherlock, un software di ricerca che Apple integrò in Mac OS 8.5 nel 1999, rendendo obsoleta l’app di terze parti Watson. Da allora, ogni volta che Apple integra gratuitamente nei propri sistemi operativi funzionalità precedentemente disponibili solo tramite app a pagamento, si parla di app sherlocked.

La WWDC 2025 ha segnato un punto di svolta particolare: mai prima d’ora Apple aveva integrato così tante funzioni di app popolari in un singolo aggiornamento. Dalle utility per la produttività alle app per la gestione delle chiamate, passando per strumenti di registrazione e monitoraggio, l’elenco delle vittime è impressionante.

Le Vittime Eccellenti della WWDC 2025

Raycast: Addio al Launcher Avanzato

Raycast, uno dei launcher più apprezzati su macOS, ha visto la propria value proposition completamente assorbita dal nuovo Spotlight integrato in macOS 26.

Apple ha potenziato drasticamente il proprio sistema di ricerca, aggiungendo funzionalità come la ricerca semantica, l’integrazione con Apple Intelligence e la possibilità di eseguire azioni complesse direttamente dalla barra di ricerca.

Il nuovo Spotlight può ora gestire calcoli avanzati, convertire unità di misura, cercare all’interno dei file con precisione millimetrica e persino generare snippet di codice. Funzioni che Raycast aveva reso popolari tra i power user Mac vengono ora offerte gratuitamente e con un’integrazione di sistema superiore.

Flighty e il Tracking dei Voli Integrato

L’app Flighty, specializzata nel tracciamento dettagliato dei voli con notifiche in tempo reale, ha subito un colpo devastante. iOS 26 e iPadOS 26 introducono un sistema nativo di monitoraggio voli che si integra automaticamente con Mail, Calendar e Wallet.

Quando gli utenti ricevono una conferma di prenotazione via email, il sistema estrae automaticamente i dettagli del volo e inizia il tracking. Le notifiche includono aggiornamenti su ritardi, cambi di gate, meteo nella destinazione e persino suggerimenti per il trasporto dall’aeroporto. Tutto questo senza scaricare app aggiuntive.

Il Settore delle Chiamate: Una Strage Silenziosa

Truecaller e Robokiller: Identificazione e Blocco Chiamate

Due giganti del settore anti-spam telefonico, Truecaller e Robokiller, hanno visto Apple introdurre un sistema nativo di identificazione e blocco chiamate estremamente sofisticato. iOS 26 utilizza Apple Intelligence per analizzare in tempo reale i pattern delle chiamate spam, confrontandoli con un database crittografato e privato.

Il sistema non si limita al blocco: identifica automaticamente aziende, servizi di delivery e persino call center legittimi, mostrando informazioni contestuali durante la chiamata. La funzione opera completamente offline, garantendo la privacy che ha sempre contraddistinto l’approccio Apple.

Hello: Screening delle Chiamate Potenziato

L’app Hello, popolare per le sue funzionalità di screening avanzato, è stata praticamente replicata dal nuovo sistema di gestione chiamate intelligente di iOS 26. Apple ha introdotto la possibilità di far rispondere Apple Intelligence alle chiamate sconosciute, che può gestire una conversazione di base e fornire un riassunto testuale dell’interazione.

L’elenco delle altre app sherlocked da Apple nel 2025

Launch Bar – launcher e utility di produttivitÃ

– launcher e utility di produttività Alex for Xcode – assistente AI per sviluppatori

– assistente AI per sviluppatori Riverside – registrazione podcast e interviste remote

– registrazione podcast e interviste remote App di Package Tracking (varie) – monitoraggio spedizioni

(varie) – monitoraggio spedizioni App di Note-Taking per Apple Watch (varie) – gestione note dal polso

(varie) – gestione note dal polso App di gestione PDF (varie) – annotazione e gestione documenti PDF

(varie) – annotazione e gestione documenti PDF Bartender – gestione menu bar macOS

– gestione menu bar macOS Ice – organizzazione menu bar

– organizzazione menu bar Paste/Pastebot – gestione cronologia clipboard

– gestione cronologia clipboard Hello – screening avanzato chiamate

– screening avanzato chiamate App di riconoscimento testo/OCR (varie) – estrazione testo da immagini

L’Impatto sugli Sviluppatori di App Terze Parti

Il fenomeno dello sherlocking 2025 ha dimensioni senza precedenti. Secondo AppleInsider, oltre 50 app hanno visto le proprie funzionalità principali integrate nativamente nei nuovi sistemi operativi Apple.

Gli sviluppatori app terze parti si trovano di fronte a una realtà complessa: da un lato Apple offre un ecosistema ricco e strumenti di sviluppo avanzati, dall’altro può eliminare intere categorie di business con un singolo aggiornamento software. Molti sviluppatori stanno ripensando le proprie strategie, concentrandosi su nicchie molto specifiche o su funzionalità che difficilmente Apple integrerà .

Strategie di Sopravvivenza

Le app che resistono al fenomeno dello sherlocking spesso condividono caratteristiche comuni: si concentrano su workflow molto specifici, offrono personalizzazioni estreme o servono mercati di nicchia. Alcune aziende stanno anche spostando il focus verso servizi B2B, dove la probabilità di essere “sherlockate” è minore.

Le Implicazioni per gli Utenti

Per gli utenti finali, le app sherlocked rappresentano un vantaggio innegabile: funzionalità prima a pagamento diventano gratuite e perfettamente integrate nel sistema. La batteria dura di più, le prestazioni sono ottimizzate e non servono download aggiuntivi.

Tuttavia, questa tendenza solleva questioni sulla diversità dell’ecosistema app. Quando Apple domina troppe categorie, l’innovazione rischia di rallentare e gli utenti hanno meno scelte. Inoltre, le soluzioni native di Apple, pur eccellenti, raramente offrono lo stesso livello di personalizzazione delle app specializzate.

FAQ: Tutto sullo Sherlocking 2025

Cosa significa esattamente “app sherlocked”?

Il termine indica app di terze parti che perdono la loro utilità principale perché Apple integra funzionalità simili gratuitamente nei propri sistemi operativi.

Quante app sono state sherlocked alla WWDC 2025?

Oltre 50 app hanno visto le proprie funzionalità principali integrate nativamente in iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 e watchOS 26.

Gli sviluppatori possono proteggersi dallo sherlocking?

Le strategie includono concentrarsi su nicchie specifiche, offrire personalizzazioni estreme o servire mercati B2B dove Apple raramente compete.

Le funzionalità native sono sempre migliori delle app di terze parti?

Non necessariamente. Le soluzioni Apple sono generalmente più integrate ed efficienti, ma spesso mancano della flessibilità e personalizzazione delle app specializzate.

Questo fenomeno è legale?

Sì, è perfettamente legale. Apple non copia codice ma sviluppa funzionalità simili, spesso migliorandole con l’integrazione di sistema.

Conclusione

La WWDC 2025 ha dimostrato come Apple continui a espandere il proprio controllo sull’esperienza utente, integrando funzionalità che prima richiedevano app di terze parti. Mentre gli utenti beneficiano di un ecosistema più coeso e gratuito, gli sviluppatori devono costantemente reinventarsi per evitare di essere “sherlockati”.

Il fenomeno rappresenta sia l’evoluzione naturale di un ecosistema maturo sia una sfida per l’innovazione indipendente nel lungo termine.