Il sipario si è alzato e, come da tradizione, Apple ha catalizzato l’attenzione del mondo tecnologico. Al centro della scena ci sono loro: le nuove AirPods Pro 3. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un’evoluzione che ridefinisce il concetto di auricolari personali, introducendo nuove funzionalità. L’obiettivo è chiaro: non solo migliorare l’ascolto, ma integrarlo con la nostra salute e le nostre interazioni quotidiane.

In un mercato affollato, la vera sfida è l’innovazione significativa. Gli utenti non si accontentano più di un suono pulito; cercano un’esperienza completa, un dispositivo che si adatti al loro stile di vita. Le nuove AirPods Pro rispondono a questa esigenza con una combinazione di design riprogettato, potenza di calcolo e, per la prima volta, un sensore per il monitoraggio della salute.

Cancellazione del rumore e architettura acustica

Il cuore dell’esperienza audio delle AirPods Pro 3 è la loro capacità di isolamento acustico. Apple dichiara di aver raggiunto la “migliore cancellazione attiva del rumore (ANC) al mondo per auricolari in-ear”. Questo risultato è ottenuto grazie a microfoni a bassissimo rumore, un’avanzata elaborazione audio computazionale e nuovi gommini con inserti in schiuma che migliorano l’isolamento passivo.

I numeri forniti sono impressionanti: la nuova generazione è in grado di rimuovere fino a 2 volte più rumore rispetto alle AirPods Pro 2 e ben 4 volte in più rispetto al modello originale. Questo è reso possibile da una nuova architettura acustica multiporta che controlla con precisione il flusso d’aria. Insieme all’Equalizzazione Adattiva di nuova generazione, questa architettura migliora la risposta dei bassi e amplia il palcoscenico sonoro.

Anche la modalità Trasparenza è stata resa più “personalizzata”, promettendo di far suonare la propria voce e quella degli interlocutori in modo più naturale. L’autonomia ne beneficia direttamente: con l’ANC attivo, le AirPods Pro 3 offrono ora fino a 8 ore di ascolto, un aumento del 33% rispetto alla generazione precedente.

Design, comfort e resistenza: una nuova vestibilità

Apple ha completamente riprogettato l’architettura interna per rendere ogni auricolare più piccolo, basandosi su oltre 10.000 scansioni di orecchie e 100.000 ore di ricerca. La geometria esterna del gommino è stata allineata al centro del corpo dell’auricolare per aumentare la stabilità, un design informato da un dataset di oltre 300 milioni di punti.

Per garantire una vestibilità ottimale a un numero ancora maggiore di persone, i nuovi gommini con inserti in schiuma sono disponibili in cinque misure, inclusa una nuova taglia XXS.

Un passo avanti fondamentale è la certificazione di resistenza. Le AirPods Pro 3 (e la loro custodia) sono ora certificate IP57, garantendo protezione non solo da sudore e acqua, ma anche dalla polvere. Questo le rende compagni molto più robusti per gli allenamenti intensi e l’uso in condizioni meteorologiche avverse, un tema caro anche a chi segue le novità su Melamorsicata.it riguardo la resistenza dei dispositivi.

Workout e salute: il sensore che non ti aspetti

La vera sorpresa delle AirPods Pro 3 è l’integrazione di un sensore di frequenza cardiaca. Si tratta del più piccolo sensore PPG (fotopletismografia) personalizzato mai costruito da Apple, che proietta una luce infrarossa invisibile pulsata a 256 volte al secondo per misurare l’assorbimento della luce nel flusso sanguigno.

In combinazione con gli altri sensori (accelerometri, giroscopio, GPS) e un nuovo modello di IA su iPhone, gli utenti possono monitorare oltre 50 diversi tipi di allenamento direttamente dall’app Fitness. Sarà possibile tracciare la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e chiudere l’anello Movimento.

Inoltre, viene introdotto il Workout Buddy, un’esperienza basata su Apple Intelligence che fornisce feedback motivazionali personalizzati durante l’allenamento, basandosi sui dati storici dell’utente.

Confronto generazionale: cosa cambia davvero?

Caratteristica AirPods Pro (1ª gen) AirPods Pro (2ª gen) AirPods Pro 3 Cancellazione Rumore Standard Fino a 2x più efficace della 1ª gen Fino a 2x più efficace della 2ª gen, 4x della 1ª gen Design / Vestibilità 3 misure di gommini 4 misure di gommini Design riprogettato, 5 misure (con XXS), gommini in schiuma Sensori Standard Standard Sensore di frequenza cardiaca (PPG) Resistenza IPX4 IPX4 IP57 (auricolari e custodia) Autonomia (ANC attivo) Dato non specificato nel comunicato Dato non specificato nel comunicato Fino a 8 ore Autonomia (Trasparenza) Dato non specificato nel comunicato Fino a 6 ore (stima basata su dati di mercato) Fino a 10 ore (+67% vs gen precedente) Funzioni Esclusive – Conversation Boost, Test dell’udito Live Translation, Workout Buddy, Monitoraggio Allenamenti Confronto tra AirPods 1, AirPods 2 e AirPods 3

Domande Frequenti (FAQ)

La funzione Live Translation richiede che anche il mio interlocutore abbia le AirPods Pro 3? No. La funzione Live Translation, basata su Apple Intelligence, permette di tradurre una conversazione in tempo reale. Se l’interlocutore non ha le AirPods, è possibile usare l’iPhone in orizzontale per mostrargli la trascrizione live. La funzione supporta inizialmente inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo. Il sensore di frequenza cardiaca funziona con app di terze parti? Il comunicato stampa specifica l’integrazione con l’app Fitness di Apple per tracciare oltre 50 tipi di allenamento e con Apple Fitness+. Non menziona esplicitamente il supporto diretto per app di terze parti al lancio. I nuovi gommini in schiuma sono compatibili con le AirPods Pro 2? Il comunicato stampa non lo specifica. Tuttavia, dato che l’architettura interna ed esterna degli auricolari è stata “completamente riprogettata”, è molto probabile che i gommini non siano intercambiabili.

Costo e disponibilità

Le AirPods Pro 3 sono ordinabili da subito e la disponibilità è fissata per il 19 settembre. Il prezzo di vendita in Italia è di 249 €.

