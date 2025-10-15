Con l’iPad Pro M5, Apple ridefinisce il tablet professionale. Questo dispositivo non è un sostituto del Mac, ma una categoria a sé. Si allontana dall’idea di “iPhone gigante” per diventare uno strumento dove potenza e versatilità si fondono perfettamente.

Il chip M5 è il cuore pulsante di questa evoluzione. Non solo velocità, ma un’architettura progettata per l’AI. Apple ha integrato acceleratori neurali in ogni core della GPU. Il futuro è on-device: elaborazione locale, privacy garantita e reattività immediata.

Questa scelta solleva interrogativi importanti sulla strategia a lungo termine di Apple. L’iPad Pro M5 è pensato per i professionisti della creatività, per gli sviluppatori di modelli AI, per chiunque abbia bisogno di una potenza di calcolo estrema in un formato ultra-portatile.

Il Dominio del Chip M5

Il nuovo iPad Pro M5 porta con sé un System-on-a-Chip rivoluzionario. Prodotto con tecnologia a 3 nanometri di terza generazione, l’M5 è un ripensamento completo dell’architettura Apple Silicon. Il focus? Intelligenza artificiale nativa e performance senza compromessi.

CPU e GPU: Potenza Bruta e Intelligenza

La CPU a 10-core, con 4 performance core e 6 efficiency core, offre un incremento prestazionale fino al 15% nelle operazioni multithread rispetto al già potente M4. Ma è la GPU a 10-core a rappresentare il vero salto generazionale. Ogni core integra ora un Neural Accelerator, specializzato nell’accelerazione dei calcoli per l’intelligenza artificiale. Questo si traduce in una capacità di elaborazione per carichi di lavoro AI fino a 3,5 volte superiore rispetto all’iPad Pro con M4.

Applicazioni come DaVinci Resolve per il video masking o Draw Things per la generazione di immagini tramite modelli di diffusione vedono benefici tangibili, con operazioni completate in una frazione del tempo. Il rendering 3D con ray tracing, grazie a un motore di terza generazione, è fino a 1,5 volte più veloce, rendendo l’iPad Pro una stazione di lavoro grafica portatile a tutti gli effetti.

Memoria e Archiviazione: Il Flusso di Lavoro Ininterrotto

Per supportare questa potenza, Apple ha aumentato la banda di memoria unificata a 153 GB/s, quasi il 30% in più rispetto al modello precedente. Questo permette di gestire con fluidità app complesse e di far girare modelli AI di grandi dimensioni direttamente sul dispositivo.

Anche lo storage è stato potenziato, con una velocità di lettura e scrittura fino a due volte superiore. I modelli base da 256 GB e 512 GB ora partono da 12 GB di memoria unificata, un dettaglio non da poco per chi lavora in multitasking.

Display e Design: Sottile Non È Mai Stato Così Potente

Apple perfeziona il design con l’iPad Pro M5. Disponibile da 11 e 13 pollici, raggiunge spessori da record: 5,3 mm (11″) e 5,1 mm (13″). L’unibody in alluminio riciclato al 100% garantisce rigidità senza compromessi. Sottile ma potente.

Lo schermo Ultra Retina XDR utilizza una tecnologia a doppio strato OLED (tandem OLED), che permette di raggiungere una luminosità di picco di 1600 nit per i contenuti HDR e 1000 nit a tutto schermo. Per i professionisti dell’immagine che lavorano in condizioni di luce difficili, è disponibile l’opzione del vetro con nanotexture, che disperde la luce ambientale mantenendo un contrasto impeccabile.

L’esperienza visiva non è solo una questione di specifiche, ma di come la tecnologia si fonde con l’interazione. Il display dell’iPad Pro è la tela su cui la potenza dell’M5 prende vita.

Connettività di Nuova Generazione

Il nuovo iPad Pro introduce due chip progettati da Apple che ne espandono le capacità di connessione. Il modem C1X sui modelli Cellular offre prestazioni dati fino al 50% più veloci, con un’efficienza energetica migliorata.

Il chip N1, invece, abilita il supporto per lo standard Wi-Fi 7, garantendo connessioni più stabili e veloci, specialmente su reti a 5GHz. Questo si traduce in download più rapidi e una maggiore affidabilità per funzioni come AirDrop e Personal Hotspot.

Confronto: iPad Pro M5 vs iPad Pro M4

Per comprendere appieno il salto generazionale, è utile mettere a confronto diretto il nuovo modello con il suo predecessore.

Caratteristica iPad Pro (M5) iPad Pro (M4) Note Chip Apple M5 Apple M4 Architettura a 3nm di terza generazione per M5 CPU 10-core (4 performance + 6 efficiency) 10-core Fino al 15% più veloce in multithread GPU 10-core con Neural Accelerator per core 10-core AI performance fino a 3.5x superiori Memoria Unificata Da 12GB (su 256/512GB) a 32GB Da 8GB a 16GB Banda passante di 153 GB/s (+30%) Connettività Wi-Fi 7, Modem C1X (5G) Wi-Fi 6E, Modem precedente Prestazioni cellulari +50% Display Ultra Retina XDR (Tandem OLED) Ultra Retina XDR (Tandem OLED) Supporto monitor esterno fino a 120Hz Spessore 5,1 mm (13″) / 5,3 mm (11″) 5,1 mm (13″) / 5,3 mm (11″) Lo spessore rimane invariato, un’impresa data la nuova componentistica AI Performance Fino a 3.5x più veloce Riferimento base Il vero elemento differenziante

FAQ – Domande Frequenti

L’iPad Pro M5 può sostituire un MacBook Pro? Dipende dall’uso. Per i professionisti della creatività che usano app ottimizzate per iPadOS, la risposta è sempre più “sì”. Per chi necessita di software specifici per macOS o di una maggiore flessibilità a livello di sistema operativo, il MacBook Pro rimane la scelta principale. L’iPad Pro è uno strumento specializzato, non un sostituto universale. Il salto di prestazioni dall’M4 all’M5 giustifica l’aggiornamento? Per l’utente medio, probabilmente no. Ma per i professionisti che lavorano con l’AI, il rendering 3D o il video editing avanzato, il guadagno in termini di tempo e fluidità è significativo. L’incremento delle prestazioni AI, in particolare, apre scenari completamente nuovi. La durata della batteria è migliorata? Apple dichiara una durata della batteria “per tutto il giorno”, in linea con i modelli precedenti. L’efficienza del chip M5 contribuisce a mantenere un’ottima autonomia nonostante l’enorme aumento di potenza. Quali accessori sono compatibili? Il nuovo iPad Pro è compatibile con la Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard per iPad Pro. Questi accessori sono fondamentali per trasformare il tablet in una vera e propria postazione di lavoro.

