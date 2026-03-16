Le AirPods Max 2 arrivano con un’ambizione concreta: rendere la promessa del silenzio molto più vicina alla realtà. Il 16 marzo 2026, Apple ha presentato la seconda generazione delle sue cuffie premium, integrando il chip H2 — lo stesso processore già presente nelle AirPods Pro 2 — e portando nella linea Max un insieme di funzionalità che fino ad oggi erano esclusive delle cuffie in-ear del marchio.

Le cuffie over-ear hanno sempre promesso qualcosa che la realtà ha faticato a mantenere: un isolamento acustico abbastanza efficace da far sparire il rumore del mondo, senza rinunciare alla qualità del suono. Chi viaggia spesso in aereo, chi lavora in open space, chi si muove ogni giorno in metropolitana conosce bene questa promessa — e sa quanto spesso resti parzialmente disattesa. La cancellazione attiva del rumore, per anni, è stata una funzione utile ma raramente abbastanza precisa sui suoni a bassa frequenza, i più fastidiosi e i più pervasivi nella vita quotidiana.

Non si tratta di un aggiornamento puramente estetico. Il chip H2 permette un’elaborazione del segnale significativamente più sofisticata rispetto al precedente H1, con ricadute dirette sull’esperienza d’ascolto: dalla riduzione del rumore all’audio lossless via cavo, fino all’integrazione con Apple Intelligence per funzioni come la Traduzione Live e il Rilevamento Conversazione.

Le AirPods Max 2 saranno disponibili per il pre-ordine dal 25 marzo 2026 e in vendita dall’inizio di aprile, al prezzo di 579 euro in Italia. Le colorazioni disponibili sono cinque: Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia e Arancione.

AirPods Max 2: chip H2 e cancellazione attiva del rumore 1,5x più efficace

Il salto tecnologico principale delle AirPods Max 2 parte dal chip H2. Grazie a una capacità computazionale superiore rispetto al precedente H1, il nuovo processore gestisce la cancellazione attiva del rumore con un’efficacia fino a 1,5 volte maggiore rispetto alla prima generazione . Apple cita esplicitamente i suoni tipici del trasporto — motori di aerei, rumori di treni e metropolitane — le frequenze più difficili da attenuare e al tempo stesso più presenti nella vita di chi si sposta regolarmente.

Anche la Modalità Trasparenza ha ricevuto un aggiornamento: il risultato dichiarato è un suono più naturale, che riduca quell’effetto artificiale che spesso caratterizza le implementazioni meno riuscite. Quando la Modalità Trasparenza funziona bene, non si percepisce di indossare cuffie — si sente semplicemente l’ambiente circostante.

Sul fronte della qualità audio pura, le AirPods Max 2 introducono un nuovo amplificatore ad alta gamma dinamica, pensato per garantire un suono più pulito con distorsione ridotta anche ad alti volumi. La novità più significativa per chi si cura della fedeltà sonora è il supporto all’audio lossless a 24 bit, 48 kHz attraverso il connettore USB-C: una funzione inedita per la linea Max. Lo stesso chip H2 aveva già cambiato le cose con le AirPods Pro 3, portando prestazioni di cancellazione del rumore allora inedite per un formato in-ear.

Audio Spaziale e latenza ridotta per il gaming

L’Audio Spaziale delle AirPods Max 2 beneficia delle potenzialità dell’H2 anche nella localizzazione degli strumenti musicali, con un’immagine sonora tridimensionale più precisa. Per chi utilizza le cuffie durante il gaming, Apple ha ridotto la latenza audio wireless: un vantaggio concreto nei titoli in cui la sincronizzazione tra suono e immagine è critica, come gli sparatutto o i giochi d’azione su iPhone e Apple TV.

Apple Intelligence nelle AirPods Max 2

Le AirPods Max 2 portano nella linea over-ear le funzionalità Apple Intelligence già disponibili sulle AirPods Pro 2, molte delle quali erano assenti nella prima generazione Max.

L’Audio Adattivo alterna automaticamente tra cancellazione attiva del rumore e Modalità Trasparenza in base al contesto sonoro rilevato, senza intervento manuale. Il Rilevamento Conversazione abbassa il volume della musica non appena l’utente inizia a parlare con qualcuno vicino, permettendo la comunicazione senza rimuovere le cuffie. La Traduzione Live porta la traduzione in tempo reale direttamente nelle orecchie — una funzione che sulle AirPods Pro 3 avevamo già testato e che ora debutta sulla linea Max.

Sul fronte delle chiamate, Voice Isolation isola la voce dell’utente riducendo i rumori di fondo captati dai microfoni. La Riduzione dei suoni forti protegge l’udito attenuando automaticamente i picchi sonori inattesi, mentre il Volume Personalizzato adatta nel tempo il livello d’ascolto in base alle preferenze rilevate.

Due funzioni completano il quadro: le interazioni con Siri tramite gesti della testa — rispondere a chiamate o messaggi con un cenno (sì) o una scossa (no) — e il controllo remoto della fotocamera, che trasforma le AirPods Max 2 in un telecomando per scattare foto o avviare video dall’iPhone a distanza. I microfoni delle cuffie supportano infine la registrazione audio in qualità studio, con output diretto sull’iPhone.

Le AirPods Max 2 portano sulla linea over-ear tutto ciò che le AirPods Pro 3 avevano introdotto nell’in-ear: chip H2, Apple Intelligence e un audio più fedele di prima.

AirPods Max 2 confronto prima generazione

Il confronto tra AirPods Max 2 e AirPods Max prima generazione evidenzia un salto su più fronti. In termini di chip, si passa da H1 a H2. La cancellazione del rumore è ora 1,5x più efficace. Il connettore passa da Lightning a USB-C, con supporto all’audio lossless a 24 bit, 48 kHz via cavo — assente nella prima generazione. Le funzionalità Apple Intelligence, tra cui Rilevamento Conversazione e Traduzione Live, sono del tutto nuove per questa linea. Anche la latenza per il gaming è stata ridotta. L’autonomia con cancellazione attiva del rumore attiva rimane invariata a 20 ore. Un confronto completo di tutti gli aggiornamenti Apple è disponibile nel recap Apple 2025.

Sostenibilità

Apple ha incluso nel comunicato ufficiale i dettagli sull’impegno ambientale delle AirPods Max 2 . Le cuscinette auricolari utilizzano poliestere 100% riciclato, i magneti impiegano terre rare 100% riciclate, i circuiti stampati usano oro e stagno riciclati al 100% e la confezione è interamente in fibra riciclabile.

Cosa cambia nella pratica Per chi viaggia in aereo o in treno la cancellazione del rumore 1,5x più efficace è il beneficio più immediato. I suoni a bassa frequenza tipici dei mezzi di trasporto vengono attenuati con maggiore precisione, riducendo la fatica uditiva nei tragitti lunghi. Per chi lavora in ambienti rumorosi, Audio Adattivo e Rilevamento Conversazione rendono le cuffie meno intrusive nelle interazioni quotidiane. Non è necessario rimuoverle ogni volta che arriva un collega: le AirPods Max 2 gestiscono autonomamente il passaggio tra ascolto e conversazione. Per gli audiofili, il supporto audio lossless via USB-C porta le AirPods Max 2 su un piano di fedeltà sonora diverso rispetto alla connessione wireless, avvicinandole a cuffie da monitor in termini di dettaglio. Per i gamer, la riduzione della latenza wireless impatta direttamente l’esperienza nei titoli per iPhone o Apple TV che richiedono sincronizzazione precisa tra audio e immagine.

AirPods Max 2 prezzo Italia e disponibilità

Le AirPods Max 2 hanno un prezzo di 579 euro in Italia — in linea con il listino della prima generazione al lancio. Tutte e cinque le colorazioni disponibili — Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia e Arancione — hanno lo stesso prezzo di listino .

Il pre-ordine apre il 25 marzo 2026, con disponibilità effettiva prevista per l’inizio di aprile 2026. La confezione include le AirPods Max 2, la Smart Case, un cavo di ricarica USB-C e documentazione. Con l’acquisto è inclusa un’offerta di 3 mesi gratuiti di Apple Music per i nuovi abbonati al servizio. Le cuffie sono acquistabili su Apple Store Italia e nei punti vendita autorizzati. Le AirPods Max 2 su Amazon Italia saranno disponibili non appena in vendita.

Quali sono le novità delle AirPods Max 2 rispetto alla prima generazione? Le AirPods Max 2 integrano il chip H2, offrono una cancellazione attiva del rumore fino a 1,5 volte più efficace, supportano l’audio lossless a 24 bit, 48 kHz via USB-C e includono funzionalità Apple Intelligence come Rilevamento Conversazione, Traduzione Live e Audio Adattivo. La prima generazione era basata sul chip H1 e utilizzava il connettore Lightning. Qual è il prezzo delle AirPods Max 2 in Italia? Le AirPods Max 2 costano 579 euro in Italia, disponibili in cinque colorazioni: Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia e Arancione. Il pre-ordine apre il 25 marzo 2026. Quando escono le AirPods Max 2 in Italia? Le AirPods Max 2 saranno disponibili per il pre-ordine dal 25 marzo 2026, con disponibilità effettiva prevista per l’inizio di aprile 2026 in Italia e in oltre 30 paesi. Le AirPods Max 2 supportano l’audio lossless? Sì. Le AirPods Max 2 supportano l’audio lossless a 24 bit, 48 kHz attraverso il connettore USB-C e il cavo incluso nella confezione. La connessione wireless utilizza invece la codifica standard Bluetooth. Vale la pena passare dalle AirPods Max originali alle AirPods Max 2? Dipende dall’uso principale. Chi cerca una cancellazione del rumore più efficace o vuole accedere alle funzionalità Apple Intelligence troverà il salto generazionale concreto. Chi utilizza le cuffie per ascolto domestico in ambienti silenziosi potrebbe percepire meno la differenza. Le AirPods Max 2 hanno il connettore USB-C? Sì. Le AirPods Max 2 utilizzano il connettore USB-C sia per la ricarica sia per la riproduzione audio lossless a 24 bit, 48 kHz. Le AirPods Max originali erano dotate di connettore Lightning.