Il token nell’intelligenza artificiale è già la valuta invisibile del nostro tempo. Ogni volta che si chiede qualcosa a un sistema AI — una risposta, un’analisi, una riga di codice — c’è un costo che si muove dietro le quinte. Non si paga in euro, non si paga in ore di lavoro. Si paga in token. Frammenti minimi di linguaggio, mattoncini che l’AI processa per trasformare una domanda in una risposta utile. Eppure, nonostante i token dell’intelligenza artificiale stiano diventando l’unità fondamentale della nuova economia digitale, la maggior parte delle persone non sa nemmeno cosa siano.

Il problema non è tecnico. È culturale. Ci siamo abituati a misurare il lavoro in ore, i costi in abbonamenti mensili, la produttività in output visibili. Ma l’AI funziona diversamente: il suo costo è variabile, granulare, legato alla complessità di ogni singola operazione. Ed è qui che il token entra in scena, non come dettaglio per addetti ai lavori, ma come parametro che riguarderà sempre più da vicino la vita privata, il lavoro e le scelte strategiche di ogni azienda.

Secondo un rapporto di Deloitte pubblicato a gennaio 2026, l’intelligenza artificiale è oggi la voce in più rapida crescita nei budget tecnologici aziendali, con alcune imprese che dichiarano di spendere fino alla metà del proprio budget IT in sistemi AI . Capire i token non è più un optional: è il primo passo per capire dove andranno i soldi nei prossimi anni.

Token e intelligenza artificiale: che cos’è e perché conta

Un token è l’unità minima di informazione che un modello di intelligenza artificiale elabora. In inglese, un token corrisponde circa a quattro caratteri o a tre quarti di una parola. In italiano, il rapporto è simile, anche se parole più lunghe e articolate possono consumare più token.

Per fare un esempio concreto: questa frase che si sta leggendo — dalla lettera iniziale al punto finale — equivale a circa 20 token. Un’email professionale di 300 parole ne consuma circa 400. Un documento contrattuale di 10 pagine può arrivare a 15.000. Ogni volta che un modello AI riceve un input e produce un output, processa token in entrambe le direzioni, e il costo di ogni operazione dipende esattamente da quanti token vengono consumati.

Il meccanismo è diverso da qualsiasi modello di spesa a cui si è abituati. Non è un abbonamento fisso. Non è una licenza annuale. È un consumo granulare, più simile alla bolletta dell’energia elettrica che a un canone software. Di conseguenza, il costo dei token AI diventa un parametro da monitorare con la stessa attenzione che si dedica ai consumi energetici.

Quanto costa un token nel 2026

Il costo dei token AI varia enormemente in base al modello utilizzato e alla complessità del compito. I principali provider — OpenAI, Anthropic, Google — adottano tutti un sistema di tariffazione per milione di token, distinguendo tra token di input (ciò che si invia al modello) e token di output (ciò che il modello restituisce).

I dati aggiornati a febbraio 2026 mostrano un panorama stratificato :

I modelli economici — pensati per compiti semplici e ripetitivi — costano frazioni di dollaro. GPT-4o mini di OpenAI parte da $0,15 per milione di token in input, Gemini 2.5 Flash-Lite di Google scende a $0,10. Sono le opzioni ideali per chatbot di assistenza, classificazione di testi, risposte standardizzate.

I modelli premium, adatti a ragionamento più complesso, si posizionano tra i $2 e i $3 per milione di token in input. GPT-4o costa $2,50, Claude Sonnet 4.6 di Anthropic $3,00. Qui il salto di qualità nelle risposte giustifica costi da cinque a venti volte superiori.

Il token è l’unità fondamentale con cui l’intelligenza artificiale misura, elabora e fattura ogni singola operazione

I modelli di punta — quelli usati per compiti critici, analisi sofisticate, generazione di codice avanzato — toccano i $5 per milione di token in input. Claude Opus 4.6 arriva a $25 per milione di token in output. Una conversazione complessa con un modello flagship può costare qualche centesimo. Migliaia di conversazioni al giorno, in un’azienda, possono tradursi in migliaia di dollari al mese. Strumenti come Craft Agents per Mac rendono già oggi visibile questo meccanismo, mostrando il consumo di token in tempo reale.

Il paradosso: prezzi in calo, spesa in aumento

C’è un dato che sembra controintuitivo ma che definisce perfettamente questa fase storica. Il prezzo unitario dei token sta scendendo — i modelli diventano più efficienti, la competizione tra provider spinge i costi verso il basso. Eppure la spesa complessiva delle aziende in AI continua a salire. Le bollette cloud delle imprese sono cresciute del 19% nel 2025, trainate proprio dal consumo di intelligenza artificiale .

Il motivo è semplice: man mano che i token costano meno, le aziende li usano di più. Più utenti accedono ai sistemi AI. I compiti diventano più complessi. I modelli di ragionamento avanzato — quelli che “pensano” più a lungo prima di rispondere — consumano volumi di token significativamente superiori. È quello che Forbes ha definito il “paradosso dei token dell’agentic AI”: quando il prezzo scende, la spesa cresce .

Trattare il token come una semplice unità tecnica è l’errore più costoso che un’azienda possa fare oggi.

Agenti AI: colleghi pagati a token

La frontiera più concreta di questa trasformazione non riguarda solo i chatbot o i motori di ricerca. Riguarda gli agenti AI pagati a token — software autonomi progettati per eseguire compiti specifici: scrivere report, analizzare contratti, rispondere ai clienti, gestire prenotazioni, monitorare dati finanziari. Il fenomeno è già visibile: Perplexity Computer, ad esempio, porta un agente AI direttamente nel browser.

Il modello è in rapida espansione. Un agente AI che gestisce il customer service di un e-commerce non ha uno stipendio mensile fisso. Il suo costo è proporzionale al lavoro svolto, misurato in token consumati. Più richieste gestisce, più token consuma, più costa.

In un mese tranquillo, la “busta paga” dell’agente cala. In un mese di picco — un Black Friday, un lancio prodotto — sale. Questo cambia radicalmente il modo in cui le aziende pianificano il personale e i budget. Non si tratta più solo di assumere persone o acquistare software. Si tratta di allocare token come si allocano risorse umane: con obiettivi, limiti di spesa e metriche di rendimento.

Cosa cambia nella pratica quotidiana

L’impatto dei token nell’intelligenza artificiale non si limita ai dipartimenti IT o ai budget enterprise. Sta entrando nella quotidianità con una velocità che pochi hanno colto.

Quanto costa in token? Una guida pratica Per capire quanto pesa un token nella vita reale, basta guardare alcune operazioni comuni e il loro costo in token AI stimato: Operazione Token stimati Modello economico Modello premium Scrivere un’email professionale (300 parole) ~800 < $0,01 ~$0,01 Riassumere un PDF di 20 pagine ~25.000 ~$0,01 ~$0,08 Analizzare un foglio Excel con 500 righe ~40.000 ~$0,02 ~$0,15 Generare un report di 2.000 parole ~10.000 ~$0,01 ~$0,06 Revisionare un contratto di 30 pagine ~55.000 ~$0,03 ~$0,20 Stime basate su modelli budget (GPT-4o mini, $0,15/1M input) e premium (Claude Sonnet 4.6, $3/1M input) I numeri sembrano irrisori presi singolarmente. Ma un team di 10 persone che esegue queste operazioni 20 volte al giorno, per 22 giorni lavorativi, consuma circa 180 milioni di token al mese. Con un modello premium, il conto supera i 500 dollari mensili solo per queste attività di routine.

Nel lavoro: ad esempio, chi usa strumenti AI per scrivere, programmare, analizzare dati sta già consumando token a ogni interazione. Un copywriter che utilizza un assistente AI per generare 20 bozze al giorno consuma migliaia di token. Un analista che carica fogli di calcolo in un modello per ottenere sintesi automatiche ne consuma decine di migliaia. L’azienda che non monitora questi flussi perde il controllo dei costi prima ancora di accorgersene. Chi utilizza strumenti come OpenAI Codex su Mac per la programmazione conosce bene il meccanismo.

Nella vita privata: gli assistenti AI integrati nei telefoni, nelle auto, negli elettrodomestici funzionano tutti a token. Ogni domanda a Siri, ogni suggerimento di Apple Intelligence, ogni ricerca conversazionale consuma token elaborati da un modello. Oggi il costo è assorbito dagli abbonamenti o dal prezzo del dispositivo. Ma man mano che l’uso si intensifica, il token diventerà un’unità di misura visibile anche per il consumatore, esattamente come oggi si controllano i gigabyte del piano telefonico.

Nelle analisi di effort aziendali: inoltre, il token sta per affiancare — se non sostituire — le ore/uomo come parametro per valutare la complessità di un progetto. Quanto costa far analizzare 500 contratti a un agente AI? La risposta non è “tre settimane di lavoro di un junior”. È “12 milioni di token, pari a circa 36 dollari con un modello premium”. Una precisione di stima che cambia completamente il modo di fare preventivi e di confrontare l’effort umano con quello artificiale.

Nei team misti: ci si sta abituando all’idea di avere nei propri team operativi degli agenti AI pagati a token, affiancati a colleghi con uno stipendio fisso. L’agente che gestisce il triage delle email ha un costo mensile che oscilla tra 15 e 150 dollari in token, a seconda del volume. Il collega umano che supervisiona le risposte critiche ha uno stipendio fisso. La gestione di un team richiede già oggi di bilanciare queste due logiche economiche — e il divario tra costo fisso umano e costo variabile AI si allargherà con l’adozione.

Il token come nuova metrica strategica

Deloitte, nel suo rapporto, afferma che i modelli tradizionali di Total Cost of Ownership necessitano di un aggiornamento profondo. Non si può più valutare il costo dell’intelligenza artificiale come si valuta una licenza software. Il token introduce una variabilità che va governata con strumenti nuovi: previsioni di consumo, soglie di spesa per progetto, scelta consapevole del modello giusto per ogni compito. Per questo motivo, la disciplina del FinOps — la gestione finanziaria del cloud — si sta estendendo alla spesa in token, con monitoraggio in tempo reale, alert sui budget e chargeback alle singole divisioni aziendali.

Usare un modello da $5 per milione di token per rispondere a domande frequenti è uno spreco. Usare un modello da $0,15 per analizzare un contratto legale è un rischio. La competenza chiave, nei prossimi anni, sarà saper abbinare il modello giusto al compito giusto, ottimizzando il rapporto tra qualità dell’output e token consumati.

È una sfida che riguarda i CTO, i CFO e i responsabili delle operazioni. Ma anche i professionisti, i freelance e chiunque utilizzi AI nel proprio lavoro quotidiano. Il token come unità di misura in azienda non è una previsione: è un dato di fatto già operativo nelle organizzazioni più avanzate.

Chi impara a ragionare in token nell’intelligenza artificiale oggi avrà un vantaggio competitivo domani. Chi lo ignora, pagherà il conto — letteralmente — senza nemmeno sapere perché.

Che cos’è un token nell’intelligenza artificiale? Un token nell’intelligenza artificiale è l’unità minima di testo che un modello AI elabora. In inglese, un token corrisponde a circa quattro caratteri o tre quarti di una parola. Ogni interazione con un sistema AI — una domanda, una risposta, un’analisi — viene misurata in token consumati. Quanto costa un token AI nel 2026? Il costo di un token AI dipende dal modello utilizzato. I modelli economici come GPT-4o mini partono da $0,15 per milione di token in input. I modelli premium come Claude Sonnet 4.6 costano $3 per milione. I modelli flagship come Claude Opus 4.6 arrivano a $5 per milione di token in input e $25 per milione in output. Cosa sono gli agenti AI pagati a token? Gli agenti AI pagati a token sono software autonomi che eseguono compiti specifici — assistenza clienti, analisi documenti, generazione report — con un costo proporzionale al lavoro svolto. Non hanno un costo fisso mensile: la spesa varia in base ai token consumati, rendendo il costo direttamente collegato al volume di attività gestite. Perché il token è importante per le aziende? Il token sta diventando un parametro fondamentale nelle analisi di effort e nei budget aziendali. Permette di stimare con precisione il costo di un compito affidato all’AI, confrontarlo con il costo del lavoro umano e pianificare la spesa in modo granulare. Deloitte lo definisce la nuova valuta dell’economia AI. Come si calcola il consumo di token di un’operazione AI? Il consumo dipende dalla lunghezza dell’input inviato al modello e dalla lunghezza dell’output generato. Un’email di 300 parole equivale a circa 400 token. Il costo totale si calcola sommando token di input per il prezzo di input più token di output per il prezzo di output del modello scelto.