In vista dei 50 anni di Apple, l’industria tech affronta un problema taciuto: i dispositivi hanno smesso di ispirare. La rincorsa alle specifiche li ha trasformati in freddi elettrodomestici, barattando la scoperta con un’automazione che genera fatica mentale. Di fronte al rischio che l’hardware diventi una commodity fatta di aggiornamenti solo incrementali, gli utenti cercano un ecosistema che risolva gli attriti reali. Per rispondere a questa frustrazione tangibile, l’azienda californiana rilancia la filosofia del Think Different 2026.

Se nel 1997 la campagna originale salvò la società ricordando il suo scopo, oggi la sfida è mantenere un’anima umanistica in un mercato ossessionato dall’intelligenza artificiale. L’obiettivo di questo storico anniversario è dimostrare come la tecnologia tornerà a essere un’estensione della mente, riprogettata per potenziare la creatività dell’utente anziché sostituirla.

Il primo aprile 2026 segnerà esattamente cinquant’anni dal giorno in cui Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne firmarono i documenti di fondazione. Ripercorrere questa linea temporale significa osservare l’evoluzione del concetto stesso di personal computing.

L’azienda ha storicamente operato prendendo concetti grezzi e trasformandoli in standard accessibili. Dal mouse all’interfaccia grafica, dalla ghiera dell’iPod al multitouch dell’iPhone, il filo conduttore è sempre stato la riduzione della distanza cognitiva tra la macchina e l’utente.

Per comprendere l’impatto di questo momento, basta esplorare la storia di Apple e notare come i cicli di trasformazione abbiano sempre richiesto un forte richiamo ai valori fondanti. L’annuncio ufficiale dei festeggiamenti, dettagliato sulle pagine della Apple Newsroom, delinea un mese di aprile ricco di appuntamenti. Non si tratterà solo del lancio di edizioni speciali dell’hardware, ma di una riflessione strutturata su come la tecnologia dovrà comportarsi nel prossimo quarto di secolo.

Per inaugurare questo periodo di avvicinamento al primo aprile, il CEO ha condiviso un messaggio diretto alla comunità globale. La lettera aperta di Tim Cook rappresenta un manifesto programmatico che lega il passato dell’azienda alle responsabilità del futuro. Di seguito proponiamo la traduzione integrale e contestualizzata del documento.

“A tutti i sognatori, i creatori e i ribelli che ci accompagnano,

Cinquant’anni fa, in una modesta casa di Los Altos, tre persone condivisero una convinzione audace: la tecnologia non doveva appartenere solo alle grandi corporazioni o ai laboratori di ricerca. Poteva essere democratizzata, rimpicciolita e messa nelle mani delle persone comuni per liberare il loro potenziale creativo. Quel primo aprile 1976 è nato molto più di un semplice circuito stampato; è nata un’idea che ha cambiato per sempre il nostro rapporto con le macchine.

Mentre ci avviciniamo al cinquantesimo anniversario di Apple, mi trovo a riflettere non solo sui dispositivi che abbiamo costruito, ma sulle vite che essi hanno contribuito a plasmare. Dal primo Macintosh che ha dato una voce a chi non era programmatore, fino all’iPhone che ha connesso il mondo in modi inimmaginabili, il nostro traguardo più grande siete sempre stati voi. Siete voi che usate i nostri strumenti per comporre musica, curare malattie, dirigere film, lanciare imprese e restare vicini alle persone che amate.

Nel 1997 abbiamo invitato il mondo a ‘Pensare in modo diverso’. Quella campagna onorava coloro che spingevano avanti l’umanità. Oggi, nel 2026, ci troviamo di fronte a una nuova frontiera tecnologica, guidata dall’intelligenza artificiale e dal calcolo spaziale. Le domande che il settore affronta sono profonde e, a volte, inquietanti. In molti si chiedono quale sarà il ruolo dell’essere umano quando le macchine diventeranno capaci di generare autonomamente pensiero e creatività.

La nostra risposta affonda le radici nella nostra storia. Noi crediamo, oggi come cinquant’anni fa, che la tecnologia debba intersecarsi con le arti liberali e le discipline umanistiche. Le nostre difese per la privacy, il nostro impegno per un ambiente privo di emissioni di carbonio e il nostro ostinato focus sull’accessibilità non sono accessori ai nostri prodotti: sono le fondamenta stesse su cui li costruiamo. Il nostro obiettivo per i prossimi cinquant’anni non è creare macchine che pensino per voi, ma creare strumenti capaci di amplificare la vostra mente e proteggere la vostra identità.

Festeggeremo questo mezzo secolo ad aprile, tornando a celebrare l’essenza del Think Different. Lo faremo insieme alle menti brillanti dei nostri sviluppatori, ai nostri instancabili dipendenti e a voi, che continuate a sfidarci per dare il meglio.

Il viaggio è appena iniziato.

Tim.”