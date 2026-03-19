Comet per iPhone è la risposta di Perplexity a una domanda che in pochi avevano formulato ad alta voce: e se il browser stesso fosse intelligente? Non un’app separata da affiancare a Safari, non un chatbot da aprire in un altro tab — ma un browser che integra ricerca AI, navigazione agentica e continuità tra dispositivi direttamente nell’esperienza di navigazione.

Il modo in cui cerchiamo informazioni sullo smartphone è rimasto uguale per anni. Si apre Safari, si digita una parola, arriva una lista di link, si clicca, si legge, si torna indietro. Uno schema talmente radicato da sembrare naturale — fino a quando non ci si chiede se debba davvero essere così. Il problema reale non è la velocità della ricerca, ma la frammentazione: il browser sta da una parte, il chatbot dall’altra. Comet per iPhone nasce per eliminare questo attrito.

Arrivato su iOS il 18 marzo 2026 dopo un rinvio di una settimana rispetto alla data annunciata, Comet per iPhone porta su iPhone funzionalità già disponibili su Mac, Windows e Android. Come avevamo raccontato lo scorso luglio con l’arrivo di Comet su Mac, l’idea di fondo è la stessa: un assistente che non affianca il browser, ma coincide con lui. Perplexity descrive Comet per iPhone come “un assistente personale e partner di pensiero. Aumenta la concentrazione, semplifica il flusso di lavoro e trasforma la curiosità in slancio.” La domanda concreta: Comet per iPhone aggiunge qualcosa di reale all’uso quotidiano, o è AI applicata dove non serve?

Come funziona Comet per iPhone

Comet per iPhone non è un’app AI che usa Safari in background. È un browser autonomo — basato su WebKit, obbligatorio per tutte le app iOS — che integra l’engine di risposta di Perplexity direttamente nell’interfaccia di navigazione. La struttura è ibrida per design: quando si effettua una ricerca, Comet decide in automatico se rispondere con una pagina di risultati tradizionale o con una risposta AI.

Per query veloci e locali — “farmacie aperte a Milano ora”, “previsioni meteo Roma” — Comet per iPhone mostra risultati standard, più rapidi e adatti all’intenzione mobile. Per domande complesse — “quale piano fibra è più conveniente per chi lavora da casa?” — attiva l’assistant e produce una sintesi ragionata con fonti citate. Questo approccio risolve uno dei limiti storici dei browser AI: la tendenza a rispondere sempre con testo generato, anche quando una semplice lista di link sarebbe più utile. Perplexity aveva già mostrato questa logica con Perplexity Computer, il suo agente AI nel browser per desktop.

Deep Research

Deep Research è la funzione di punta di Comet per iPhone. Invece di aprire dieci tab e leggere dieci articoli, Deep Research legge per te: analizza più fonti web, sintetizza le informazioni rilevanti e restituisce un riassunto strutturato con riferimenti verificabili. Perplexity cita casi d’uso concreti: aggiornarsi sulle ultime ricerche farmacologiche, prepararsi per un colloquio di lavoro con documentazione esperta, ottenere una panoramica tecnica su un argomento complesso — in pochi secondi anziché decine di minuti di lettura manuale.

Navigazione agentica

La navigazione agentica è la caratteristica che più distingue Comet per iPhone da un browser tradizionale con AI aggiunta. L’assistente non si limita a rispondere a domande: può navigare in modo autonomo per trovare informazioni, confrontare prezzi su siti diversi, riassumere contenuti di pagine specifiche. Non serve cambiare app o aprire nuovi tab — l’AI opera dentro il flusso di navigazione esistente.

Continuità cross-device

Se si inizia una sessione di ricerca su Mac, la si ritrova su iPhone esattamente nel punto in cui l’avevi lasciata: thread, contesto e pagina inclusi. Per chi lavora su Mac durante il giorno e consulta il telefono fuori ufficio, questo cambia concretamente il ritmo di lavoro. La continuità funziona anche con Windows — non è legata all’ecosistema Apple.

Voice Mode e automazione dei task

Voice Mode permette di fare domande parlando e ricevere risposte elaborate senza digitare. Comodo in mobilità, mentre si cammina o si è in auto. Comet per iPhone integra anche automazione dei task: è possibile delegare al browser operazioni come riassumere email, cercare prodotti, confrontare prezzi o pianificare acquisti — tutto dall’interfaccia di navigazione.

Cosa manca (per ora)

A differenza della versione desktop, Comet per iPhone non supporta le estensioni del browser, disponibili invece su Mac e Windows. La versione iPad esiste, ma la gestione dei tab è ancora acerba: manca la fluidità che ci si aspetterebbe su un display più grande e l’esperienza non è ancora all’altezza di Safari su iPadOS — un’area di miglioramento che Perplexity dovrà affrontare nei prossimi aggiornamenti.

Comet per iPhone vs Safari

Safari su iOS è un browser maturo, ottimizzato per chip Apple, integrato in modo profondo nell’ecosistema Apple Silicon. Ha iCloud Keychain, Handoff con Mac, Reader Mode, tab groups, Intelligent Tracking Prevention. È veloce, consuma poca batteria, conosce ogni angolo del sistema operativo. Comet per iPhone gioca su un campo diverso: non compete con Safari sulla profondità di integrazione con iOS, ma sulla qualità dell’assistenza cognitiva durante la navigazione. Lo stesso vale per i principali competitor nel segmento browser AI, come ChatGPT Atlas di OpenAI.

Funzione Comet per iPhone Safari AI integrata nella navigazione ✅ Nativa ❌ Assente Deep Research multi-fonte ✅ Sì ❌ No Navigazione agentica ✅ Sì ❌ No Voice Mode AI ✅ Sì Parziale (Siri) Continuità cross-device non-Apple ✅ Mac + Windows ❌ Solo ecosistema Apple Estensioni browser ❌ Non su iOS ✅ Sì Integrazione iCloud / Apple Pay ❌ No ✅ Nativa Gestione bookmark ⚠️ Da migliorare ✅ Rapida e fluida Gestione tab su iPad ⚠️ Acerba ✅ Matura Privacy dei dati di navigazione ⚠️ Raccolta per ads ✅ Privacy-first Prezzo base Gratuito Gratuito (incluso in iOS)

Il punto critico riguarda la privacy: Perplexity raccoglie cronologia di navigazione e ricerche degli utenti per costruire profili pubblicitari. Una scelta coerente con il modello di business dell’azienda — che monetizza anche attraverso la pubblicità — ma che segna una differenza netta rispetto all’approccio privacy-first di Apple.

Da migliorare anche la gestione dei bookmark: salvare e organizzare i preferiti in Comet per iPhone non è fluido come in Safari, e in uso quotidiano questo rallentamento si avverte. È probabilmente l’area in cui il browser mostra di essere ancora acerbo per la navigazione di tutti i giorni.

Cosa cambia nella pratica quotidiana

Comet per iPhone aggiunge valore reale in contesti precisi. Capire quali aiuta a decidere se affiancarlo a Safari o tenerlo come strumento specializzato.

Quando Comet per iPhone fa la differenza Ricerche complesse e comparazioni: per confrontare prezzi e specifiche di un laptop, valutare polizze assicurative o scegliere un piano tariffario, Deep Research produce un confronto strutturato in meno di un minuto. Comet per iPhone diventa un acceleratore concreto per chi fa ricerche elaborate da mobile. Studio e preparazione: chi si prepara per un esame, una riunione o un approfondimento su un tema tecnico trova nel browser un aggregatore intelligente. Le fonti sono citate, il riassunto è contestualizzato — senza aprire tab su tab. Flussi di lavoro multi-dispositivo: chi lavora su Mac durante il giorno e prosegue su iPhone fuori casa trova nella continuità cross-device di Comet per iPhone un vantaggio diretto rispetto a soluzioni più frammentate.

Dove non convince: per navigazione quotidiana — social, email, siti preferiti, pagamenti online — Safari rimane superiore per velocità, integrazione e affidabilità. Comet per iPhone non sostituisce Safari in ogni scenario, ma lo affianca efficacemente nei momenti in cui l’AI aggiunge valore misurabile.

Come scaricare Comet per iPhone

Comet per iPhone è disponibile gratuitamente sull’App Store. Si cerca “Comet AI Browser” e si installa come qualsiasi altra app. È raggiungibile anche tramite il link diretto all’App Store Italia.

Una volta installato, Comet per iPhone propone un tour guidato e l’accesso con account Perplexity, necessario per attivare la continuità cross-device. La versione base è gratuita e funzionale. I piani a pagamento — Pro da circa 20 dollari al mese, Max fino a 200 dollari — sbloccano Deep Research esteso e i modelli AI più avanzati. Al lancio su desktop, il prezzo di ingresso era di 200 dollari al mese: la versione Comet per iPhone è significativamente più accessibile, con una base gratuita che copre la maggior parte degli scenari d’uso quotidiano.

Cos’è Comet per iPhone? Comet per iPhone è il browser AI di Perplexity disponibile su iOS. Integra ricerca intelligente, Deep Research multi-fonte, navigazione agentica e Voice Mode direttamente nell’esperienza di navigazione. È basato su WebKit e si scarica gratuitamente dall’App Store. Comet per iPhone è gratuito? Sì. La versione base si scarica gratuitamente e offre le funzionalità AI core senza abbonamento. I piani a pagamento — Pro da circa 20 dollari al mese, Max fino a 200 dollari — sbloccano Deep Research esteso e i modelli AI più avanzati. Comet per iPhone raccoglie i miei dati? Perplexity raccoglie cronologia di navigazione e ricerche per costruire profili pubblicitari. Chi tiene alla privacy dei propri dati di navigazione dovrebbe valutare questa politica prima di adottare Comet per iPhone come browser principale. Qual è la differenza tra Comet su iPhone e su Mac? La versione iOS non supporta le estensioni del browser, disponibili invece su Mac e Windows. La versione iPad esiste ma la gestione dei tab è ancora acerba. Le funzionalità principali — AI search, Deep Research, Voice Mode, continuità cross-device — sono presenti su tutte le versioni. Vale la pena usare Comet al posto di Safari? Dipende dall’uso. Per navigazione quotidiana, pagamenti e integrazione con l’ecosistema Apple, Safari rimane superiore. Comet per iPhone è più efficace come browser complementare per ricerche approfondite, comparazioni complesse e flussi di lavoro multi-dispositivo. Come funziona la ricerca ibrida di Comet per iPhone? Comet per iPhone analizza automaticamente la query e decide se mostrare risultati tradizionali (per ricerche veloci e locali) o una risposta AI strutturata (per domande complesse). Non è necessario scegliere manualmente: il browser adatta il tipo di risposta al tipo di domanda.