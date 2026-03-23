ChatGPT Plus vs Claude Pro dividono il mondo del vibecoding esattamente a metà: prezzo simile, stessa promessa, ma esperienza radicalmente diversa non appena inizia una sessione di codice intensiva. A marzo 2026, con GPT-5.4 appena rilasciato da OpenAI e Claude Opus 4.6 disponibile da febbraio, è il momento più utile per confrontarli — non sui benchmark astratti, ma su cosa succede davvero quando si lavora a un progetto reale.

Il vibecoding — l’approccio allo sviluppo software in cui si descrive ciò che si vuole costruire a parole e l’AI genera il codice — ha un costo nascosto che emerge solo con l’uso: consuma token a una velocità molto superiore a qualsiasi altra conversazione testuale. Ogni iterazione include il contesto dell’intera codebase passata in input, le istruzioni di aggiornamento, le risposte del modello, i cicli di debug. Moltiplicato per ore di lavoro, il consumo è nell’ordine delle centinaia di migliaia di token per sessione.

Il punto dove i due abbonamenti divergono davvero non è la qualità del modello, né il prezzo. È ciò che accade quando i token finiscono. E da questa differenza dipende molta della frustrazione — o della fluidità — con cui si lavora ogni giorno. Quello che segue è un confronto pensato per chi usa questi strumenti per costruire cose, non per chi li valuta in astratto.

GPT-5.4 e Claude Opus 4.6: i modelli inclusi

GPT-5.4, rilasciato il 5 marzo 2026, è il modello principale di ChatGPT Plus. OpenAI lo descrive come la prima versione general-purpose con capacità native di computer use: può operare su sistemi, aprire applicazioni, eseguire sequenze di azioni su interfacce reali. Supporta fino a 1 milione di token di contesto e incorpora le capacità di codice di GPT-5.3-Codex. OpenAI indica che le affermazioni errate sono il 33% in meno rispetto alla versione precedente.

Claude Opus 4.6, rilasciato il 5 febbraio 2026, è il modello di punta di Anthropic nel piano Claude Pro. Introduce l’Adaptive Thinking, un sistema per cui il modello ragiona silenziosamente prima di rispondere alle richieste complesse. La finestra di contesto standard è di 200.000 token — con accesso beta a 1 milione per alcuni utenti. Su task di ragionamento strutturato e analisi logica, i suoi risultati sono tra i più alti della categoria.

ChatGPT Plus costa €23 al mese in Italia, IVA inclusa. Claude Pro, fatturato in USD a $20/mese con IVA aggiunta al checkout, arriva indicativamente a €22-23 al mese al cambio attuale. Sulla carta, lo stesso investimento.

Due abbonamenti allo stesso prezzo, esperienze molto diverse nel vibecoding

ChatGPT Plus vs Claude Pro: token e limiti a confronto

Questo è il punto dove le due piattaforme fanno scelte architetturalmente diverse.

ChatGPT Plus Claude Pro Prezzo in Italia €23/mese (IVA incl.) ~€22-23/mese (fatturato in USD) Modello incluso GPT-5.4 Claude Opus 4.6 Contesto 1M token 200K token (beta: 1M) Limite settimanale 3.000 msg (GPT-5.4 Thinking) Pool token condiviso (~5x free) Budget chat + Codex Separati Condivisi Quando finisce il limite Downgrade a mini, chat continua Chat bloccata, attesa reset (5h)

ChatGPT Plus offre fino a 3.000 messaggi a settimana in modalità GPT-5.4 Thinking. Per l’utilizzo standard con GPT-5.3, il limite è di 160 messaggi ogni 3 ore. I limiti sono dinamici — variano con il traffico globale. Un dettaglio rilevante: i budget tra ChatGPT e Codex sono separati. Esaurire i messaggi in chat non intacca il budget di Codex, e viceversa.

Claude Pro non misura i messaggi ma i token, con un contatore condiviso tra chat web e Claude Code — browser e terminale. Il reset avviene ogni 5 ore. La quota esatta non è pubblicata in modo fisso — Anthropic la descrive come circa cinque volte il piano gratuito, soggetta a variazioni di carico.

Con Claude Pro, ogni token speso nel terminale è un token in meno per la chat. Con ChatGPT Plus, i due budget non comunicano.

Il vibecoding e il costo reale in token

Prima di capire cosa succede quando i token finiscono, vale la pena capire quanto velocemente si esauriscono in una sessione reale di vibecoding.

I dati disponibili parlano chiaro: una sessione mediana di Claude Code consuma circa 592.000 token — tra input, output e chiamate agli strumenti. Su progetti più articolati, con codebase ampie passate ripetutamente come contesto, il numero cresce rapidamente: un developer ha documentato una sessione da 2,5 milioni di token su un singolo progetto, prima di ottimizzare il flusso.

Per dare un riferimento concreto: una conversazione testuale standard consuma nell’ordine dei 2.000-5.000 token. Una sessione di vibecoding è un ordine di grandezza superiore, a volte due. Il pool di un abbonamento mensile può esaurirsi in poche sessioni intensive, non in settimane.

Come si comportano i due modelli nel vibecoding

Chi fa vibecoding chiede qualcosa di specifico al proprio modello: propositività. Non basta rispondere correttamente — serve un interlocutore che, di fronte a un errore di compilazione o a un comportamento inatteso, anticipi il passo successivo, proponga alternative, identifichi il problema prima ancora di essere guidato.

GPT-5.4, per la sua architettura orientata all’agentività e al codice, tende a comportarsi in modo proattivo nelle sessioni di sviluppo: suggerisce revisioni, identifica dipendenze problematiche, propone approcci alternativi senza aspettare che l’utente formuli la domanda giusta. Nelle sessioni intensive questa differenza emerge in modo netto, specialmente quando il progetto accumula complessità su più file o livelli architetturali.

Claude Opus 4.6 eccelle nel ragionamento strutturato e nell’analisi logica: la sua Adaptive Thinking lo rende particolarmente preciso su task complessi e ragionamenti a più passaggi. La sua natura è però più reattiva che proattiva — risponde con grande precisione a ciò che viene chiesto, ma raramente anticipa la prossima mossa in modo autonomo. Nel vibecoding, dove la fluidità della conversazione accelera il lavoro, questa differenza si avverte nelle sessioni più lunghe.

Cosa succede quando i token finiscono

Questo è il momento che distingue più nettamente i due piani — e che la community di developer ha già imparato a riconoscere.

ChatGPT Plus: al raggiungimento del limite, OpenAI effettua automaticamente un downgrade al modello mini per la sessione corrente. La chat continua, la conversazione non si interrompe, e si può ancora lavorare — con un modello meno capace, ma attivo. Il progetto non si blocca.

Claude Pro: al raggiungimento del limite, la piattaforma mostra un messaggio con il tempo mancante al reset — ogni 5 ore. La conversazione e tutta la sua cronologia rimangono visibili, ma non è possibile inviare nuovi messaggi fino al ripristino del contatore. L’unica alternativa per continuare immediatamente è acquistare extra usage a tariffe API standard.

La frustrazione nella community non è teorica. A gennaio 2026, The Register ha documentato una ondata di lamentele da parte di sviluppatori che esaurivano il limite di Claude Pro nel giro di 10-15 minuti di sessione intensiva. Su Reddit, diversi utenti hanno riportato di aver bruciato l’equivalente del budget mensile in un singolo giorno di lavoro. Anthropic ha risposto a marzo 2026 con una promozione temporanea che raddoppia i limiti nelle ore di bassa affluenza, ma la struttura del blocco rimane invariata.

La differenza è concettuale prima che pratica: OpenAI ha scelto la continuità degradata, Anthropic ha scelto il blocco netto con attesa.

Una sessione intensa di vibecoding può consumare centinaia di migliaia di token in poche ore

Cosa cambia nella pratica del vibecoding

Le differenze concrete Budget separati vs pool unico: chi usa Claude Pro e alterna sessioni in Claude Code con la chat web gestisce un unico contatore. Una sessione di debug su codebase ampie può consumare centinaia di migliaia di token, togliendo spazio alla chat. Con ChatGPT Plus, i due ambienti lavorano su budget indipendenti. Contesto lungo: GPT-5.4 supporta fino a 1 milione di token di contesto, permettendo di passare file di grandi dimensioni senza perdere coerenza tra le sessioni. Claude Opus 4.6 offre 200.000 token in modalità standard — sufficiente per molti progetti, ma un limite che si avverte con codebase più articolate. Upgrade disponibili: per chi vuole più spazio, OpenAI propone il piano Pro a circa €240/mese; Anthropic ha il piano Max a partire da circa €120/mese. Chi lavora con agenti AI in modo intensivo può valutare l’accesso diretto alle API a consumo, che offre più flessibilità sul budget.

Scegliere tra ChatGPT Plus vs Claude Pro per il vibecoding significa scegliere tra due filosofie di utilizzo distinte. ChatGPT Plus punta sulla continuità operativa e su un modello costruito per guidare sessioni di sviluppo in modo proattivo. Claude Pro offre un ragionamento più strutturato, ma una gestione dei limiti — e la conseguente interruzione forzata — che può spezzare il flusso nel momento meno opportuno. A parità di prezzo, la scelta dipende da quanto si è disposti ad adattare il proprio ritmo di lavoro ai vincoli della piattaforma.

ChatGPT Plus e Claude Pro costano uguale in Italia? Quasi. ChatGPT Plus costa €23 al mese in Italia, IVA inclusa. Claude Pro viene fatturato in USD a $20/mese con IVA locale aggiunta al checkout, per un totale indicativo di €22-23 al mese al cambio attuale. La differenza è minima, ma i due piani offrono logiche di utilizzo, limiti e comportamenti post-limite molto diversi. Quanti token consuma una sessione di vibecoding? Molto più di quanto si pensi. Una sessione mediana di Claude Code consuma circa 592.000 token tra input, output e chiamate agli strumenti. Su progetti con codebase ampie, il consumo può superare i 2 milioni di token. Il pool mensile di un piano standard può esaurirsi nel giro di poche sessioni intensive. Cosa succede con Claude Pro quando si finiscono i token durante il vibecoding? La conversazione rimane visibile con tutta la sua cronologia, ma non è possibile inviare nuovi messaggi fino al reset del contatore (ogni 5 ore). Per continuare immediatamente, è possibile acquistare extra usage a tariffe API. A differenza di ChatGPT Plus, non avviene nessun downgrade automatico a un modello inferiore per mantenere la sessione attiva. ChatGPT 5.4 è disponibile con il piano Plus standard? Sì, GPT-5.4 è accessibile con ChatGPT Plus a €23/mese in Italia. L’accesso è soggetto ai limiti settimanali. La variante GPT-5.4 Pro, pensata per workload enterprise, è disponibile con il piano Pro a circa €240/mese. Claude Opus 4.6 è incluso in Claude Pro? Sì, Claude Opus 4.6 è accessibile con Claude Pro a ~€22-23/mese, incluso l’accesso a Claude Code nel browser e nel terminale. Il budget è però condiviso tra tutti gli ambienti: sessioni intensive in Claude Code riducono i token disponibili per la chat web. Esiste un piano intermedio tra Claude Pro e Claude Max? No. Anthropic propone Claude Pro a ~€22-23/mese e Claude Max a partire da ~€120/mese. Chi esaurisce regolarmente i token con Claude Pro deve valutare direttamente il salto a Max, con un impatto rilevante sul budget mensile.