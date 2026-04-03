Il dibattito sull’accesso dei giovani alle piattaforme digitali si riapre con forza nelle aule parlamentari. Una nuova proposta di legge della Lega punta a vietare i social network per minori di 15 anni, introducendo il consenso verificabile dei genitori e misure tecniche di protezione. Non si tratta di un’idea nuova: nel 2024 una proposta analoga fissava il limite a 14 anni. Ma questa volta, dopo i processi a Meta e Google per dipendenza by design e le leggi già operative in Australia, il clima politico e culturale sembra davvero cambiato.

L’uso dei social network di notte interrompe il sonno e alimenta il ciclo di dipendenza nei giovani.

Perché vietare i social network per minori: una proposta che evolve

La proposta del 2026 si inserisce in un percorso legislativo che ha radici nell’anno precedente. Nel settembre 2024, un progetto di legge bipartisan aveva proposto di vietare smartphone e social ai minori di 14 anni , con un approccio educativo che accompagnava il divieto a programmi di alfabetizzazione digitale. La nuova proposta alza l’asticella a 15 anni e introduce elementi tecnici fondamentali: il consenso dei genitori deve essere verificabile, non una semplice dichiarazione.

Secondo i promotori della legge, il problema non è tanto l’accesso in sé quanto l’assenza di strumenti culturali adeguati. Le piattaforme digitali sono progettate per massimizzare il tempo di utilizzo, e questo è particolarmente dannoso per i cervelli in formazione. Gli algoritmi di raccomandazione, come documentato dal Social Dilemma, non distinguono tra contenuti educativi e contenuti dannosi: ottimizzano semplicemente il coinvolgimento.

I pericoli più gravi dei social network per i giovani

I rischi cui sono esposti i minori sui social network sono ampiamente documentati dalla ricerca scientifica e dalla cronaca. Non si tratta solo di cyberbullismo, che pure resta una piaga significativa, ma di una serie di effetti sistemici che agiscono sulla psicologia dei giovani.

I 5 rischi principali per i minori online Dipendenza da dopamina : like, notifiche e scroll infinito attivano gli stessi circuiti neurali delle dipendenze da sostanze.

: like, notifiche e scroll infinito attivano gli stessi circuiti neurali delle dipendenze da sostanze. Disturbi dell’umore : l’esposizione costante a immagini ideali aumenta ansia, depressione e bassa autostima, soprattutto nelle ragazze.

: l’esposizione costante a immagini ideali aumenta ansia, depressione e bassa autostima, soprattutto nelle ragazze. Distorsione del sonno : l’uso notturno dello smartphone prima di dormire riduce la qualità del riposo in modo significativo.

: l’uso notturno dello smartphone prima di dormire riduce la qualità del riposo in modo significativo. Esposizione a contenuti inappropriati : violenza, autolesionismo, disturbi alimentari: gli algoritmi amplificano anche questi contenuti se generano engagement.

: violenza, autolesionismo, disturbi alimentari: gli algoritmi amplificano anche questi contenuti se generano engagement. Cyberbullismo e grooming: le piattaforme offrono agli adulti malintenzionati accesso diretto e non mediato ai minori.

Fisicamente insieme, digitalmente isolati: l’uso compulsivo dei social network riduce la qualità delle relazioni sociali reali.

Genitori e scuola: perché non siamo ancora pronti

Uno dei nodi centrali del dibattito è l’impreparazione degli adulti. Molti genitori usano gli stessi social network che vorrebbero vietare ai figli, spesso con lo stesso livello di dipendenza. La scuola, dal canto suo, ha aggiornato i programmi con estrema lentezza: l’alfabetizzazione digitale è ancora uno spazio frammentato, affidato all’iniziativa dei singoli insegnanti più che a una politica organica.

Il paradosso è evidente: chiediamo ai bambini di usare Internet in modo responsabile, ma non forniamo loro — né agli insegnanti — gli strumenti per farlo. Un divieto legislativo, in questo contesto, non è una soluzione ma un argine temporaneo che dovrebbe accompagnarsi a investimenti seri nell’educazione digitale. Per questo motivo, anche chi sostiene la proposta di legge precisa che il divieto da solo non basta.

Vietare i social network senza educare all’uso critico della tecnologia è come togliere il coltello a un bambino senza insegnargli che cosa può tagliarsi.

I casi internazionali: cosa ha fatto il mondo

L’Italia non sarebbe la prima a muoversi. L’Australia ha approvato nel 2024 una legge che vieta i social network ai minori di 16 anni — la soglia più alta al mondo — con sanzioni per le piattaforme fino a 50 milioni di dollari australiani in caso di inadempienza. La Francia ha introdotto nel 2023 l’obbligo del consenso genitoriale per gli under 15, con verifica tecnica dell’identità. Il Regno Unito ha rafforzato l’Online Safety Act con norme specifiche per i minori.

Negli Stati Uniti il percorso è più frammentato, con leggi statali in Florida e Arkansas successivamente contestate in tribunale. Questo dimostra che il problema principale non è solo politico ma anche tecnico: come verificare l’età in modo efficace senza compromettere la privacy degli utenti adulti? Le soluzioni proposte — dall’identità digitale alle app di controllo parentale — hanno tutte limiti significativi.

Il monitoraggio attivo da parte dei genitori resta uno strumento fondamentale, anche in attesa di una legge che regolamenti l’accesso ai social network per i giovani.

Cosa cambia nella pratica: come monitorare i propri figli oggi

In attesa che la legge italiana prenda forma definitiva, i genitori non sono privi di strumenti. Le funzioni di Screen Time su iPhone e le impostazioni di Family Link su Android permettono di limitare il tempo di utilizzo delle singole app, definire orari di accesso e ricevere report dettagliati sulle abitudini digitali dei figli. Non è un sostituto della conversazione, ma è un punto di partenza concreto.

La cosa più importante rimane però il dialogo aperto: parlare con i figli di ciò che vedono online, spiegare il funzionamento degli algoritmi e normalizzare la conversazione sui rischi dei social network per i giovani è più efficace di qualsiasi ban applicato meccanicamente. I danni peggiori avvengono nel silenzio e nell’isolamento.

Una legge necessaria, ma non sufficiente

La proposta di legge italiana che punta a limitare l’accesso ai social network per minori va nella direzione giusta. Non perché un divieto possa da solo risolvere il problema — la storia delle proibizioni ci insegna che raramente funziona senza un cambiamento culturale parallelo — ma perché invia un segnale preciso: lo Stato riconosce il danno e si assume una responsabilità. Le piattaforme devono smettere di ottimizzare l’engagement a spese della salute mentale dei più giovani.

Il vero banco di prova sarà nei mesi successivi all’approvazione: verranno stanziati fondi per la formazione degli insegnanti? Saranno previsti programmi di educazione digitale per i genitori? Senza queste misure complementari, il divieto rischierà di diventare un’altra legge di facciata, aggirata con un VPN e ignorata nella pratica quotidiana.

A partire da quale eta la proposta di legge vieterebbe i social network in Italia? La nuova proposta di legge della Lega, depositata nel 2026, prevede il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni. Una proposta precedente del 2024 fissava il limite a 14 anni. Quali sono i rischi principali dei social network per i minori? I rischi principali includono dipendenza da dopamina, disturbi dell umore, distorsione del sonno, esposizione a contenuti inappropriati e rischi di cyberbullismo. Quali paesi hanno gia leggi che limitano i social per i minori? Australia (under 16), Francia (under 15 con consenso verificato), Regno Unito (Online Safety Act). Negli USA leggi statali in Florida e Arkansas, alcune contestate in tribunale. Come possono i genitori monitorare l uso dei social network dei loro figli? Su iPhone con Screen Time, su Android con Family Link. Il dialogo aperto con i figli resta pero lo strumento piu efficace. Il divieto bastera a proteggere i minori dai pericoli online? No, da solo non basta. Un divieto senza educazione digitale rischia di essere aggirato facilmente. La legge deve accompagnarsi a politiche culturali e formative concrete.