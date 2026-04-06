La storia delle PWA vietate da Apple in Europa: una necessità o una ritorsione? [u] racconta sempre lo stesso copione: Apple proibisce. Gli sviluppatori protestano. La stampa tech si indigna. E poi, lentamente, Apple cambia idea — spesso senza ammettere di aver sbagliato, spesso fingendo che le nuove linee guida siano il naturale progresso di una piattaforma in evoluzione.

Ogni episodio viene trattato come una novità. Come se i precedenti non esistessero. Eppure il pattern è identico: arriva una categoria di app nuova, difficile da inquadrare nelle regole esistenti. Apple reagisce con una stretta, invocando sicurezza, privacy o la tutela degli utenti. Le app vengono rimosse o rifiutate in blocco. Gli sviluppatori perdono mesi di lavoro. Poi — dopo settimane, a volte anni — Apple ammorbidisce la posizione, aggiorna silenziosamente le linee guida e riammette le app che aveva espulso.

Sta succedendo adesso con le app di vibe coding: quelle che permettono di costruire software descrivendo ciò che si vuole in linguaggio naturale, lasciando fare il lavoro all’intelligenza artificiale. Apple le sta rifiutando sistematicamente, citando violazioni delle linee guida. Gli sviluppatori sono furiosi. Ma chiunque conosca la storia dell’App Store sa già come andrà a finire.

App vietate App Store — storia dei divieti Apple

2009: Google Voice, il primo no clamoroso

Il primo grande episodio risale al luglio 2009. Apple rifiutò Google Voice — l’app che permetteva di gestire chiamate e SMS da un numero Google alternativo, con trascrizione automatica della segreteria e tariffe internazionali ridotte.

Il motivo ufficiale non venne mai dichiarato apertamente. Apple disse che l’app “duplicava funzionalità native di iPhone.” La realtà era più scomoda: Google Voice minacciava il modello di business degli operatori telefonici, con cui Apple aveva accordi commerciali delicati. La Federal Communications Commission aprì un’indagine formale . Il caso finì sui giornali di tutto il mondo.

Meno di un anno dopo, nel novembre 2010, Google Voice era disponibile sull’App Store. Senza spiegazioni. Senza scuse. Come se il rifiuto non fosse mai avvenuto.

2014: i Bitcoin che sparirono dall’App Store

Nel febbraio 2014, Apple rimosse Blockchain: Bitcoin Wallet dall’App Store — all’epoca l’app di criptovaluta più scaricata e affidabile disponibile su iOS . Non fu un caso isolato: Coinbase, Gliph e praticamente ogni altra app legata a Bitcoin vennero eliminate nel giro di settimane.

La motivazione ufficiale parlava di “applicazioni che facilitano transazioni potenzialmente illegali.” Il mercato delle criptovalute era ancora agli albori, il quadro normativo era nebuloso, e Apple preferì il rischio zero. La mossa fu criticata duramente: si trattava di portafogli digitali legittimi, non di piattaforme per attività illecite.

L’ironia è che quattro mesi dopo, a giugno 2014, Apple aggiornò le proprie linee guida per includere esplicitamente le legitimate digital currency apps. Le stesse app che erano state cacciate tornarono, questa volta con il bollino di approvazione. Blockchain Bitcoin Wallet rientrò in App Store. Coinbase pure. Oggi ci sono migliaia di app crypto disponibili — exchange, wallet, tracker — e nessuno ricorda più che Apple le aveva bandite tutte.

2019: le app di controllo parentale nel mirino

Nel 2019 Apple rimosse dall’App Store numerose app di controllo parentale — tra cui OurPact, Qustodio e Mobicip. La motivazione: violazione delle linee guida sulla privacy. Queste app usavano profili MDM (Mobile Device Management) che, secondo Apple, davano agli sviluppatori un accesso eccessivo al dispositivo.

Il tempismo fu imbarazzante. Apple stava lanciando proprio in quel periodo la sua funzione Screen Time, integrata direttamente in iOS. Il New York Times pubblicò un’inchiesta. Diverse aziende accusarono Apple di comportamento anticoncorrenziale. Il Congresso americano aprì un’indagine sul monopolio delle piattaforme digitali.

Questo episodio si distingue dagli altri per una ragione: Apple non fece una completa marcia indietro. Alcune app rientrarono dopo aver modificato il proprio funzionamento, ma il caso rimase irrisolto — e il sospetto di conflitto di interessi rimane difficile da ignorare ancora oggi. È l’eccezione che conferma la regola: quando il concorrente fa comodo, la stretta dura più a lungo.

2020: la guerra del cloud gaming

Agosto 2020. Microsoft annuncia xCloud, il servizio di game streaming che avrebbe permesso di giocare ai titoli Xbox direttamente su iPhone. Apple rifiuta l’app. Stessa sorte per Google Stadia e Nvidia GeForce Now .

La motivazione: ogni singolo gioco disponibile su questi servizi doveva essere presentato separatamente all’App Store per la revisione. Una condizione tecnicamente rispettabile ma praticamente impossibile: un servizio come Xbox Game Pass contava centinaia di titoli, ognuno dei quali avrebbe richiesto tempi e costi incompatibili con qualsiasi modello di business.

Phil Spencer, CEO di Xbox, criticò pubblicamente Apple. La Commissione Europea aprì un’indagine antitrust. La soluzione arrivò in modo frammentato: Nvidia GeForce Now fu ammessa nel 2021 con un compromesso — permetteva di giocare a titoli già posseduti dall’utente, senza vendere nulla direttamente nell’app. Microsoft e Google dovettero aspettare versioni web progressive. La vera apertura arrivò solo nel 2024, quando il Digital Markets Act europeo costrinse Apple ad abbassare le barriere nell’Unione Europea — e, per evitare asimmetrie evidenti, la policy venne estesa globalmente.

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2024: gli emulatori, vent’anni di attesa

Per quasi vent’anni — dall’apertura dell’App Store nel 2008 — Apple aveva sistematicamente vietato gli emulatori di console retro. Qualsiasi app che permettesse di far girare ROM di Game Boy, Super Nintendo o NES veniva rimossa. Gli sviluppatori sapevano che non valeva nemmeno tentare.

Ad aprile 2024, Apple cambiò le linee guida con una singola riga: gli emulatori di giochi retro erano ora permessi a livello globale .

Il risultato fu immediato. Delta — un emulatore per GBA, SNES, NDS e Nintendo 64, sviluppato per anni e distribuito fino ad allora solo attraverso canali non ufficiali — divenne l’app più scaricata dell’App Store in pochi giorni. Nessuna spiegazione ufficiale sul perché il divieto fosse durato così a lungo. Nessuna riflessione sul danno causato agli sviluppatori che avevano costruito questi strumenti nell’ombra per quasi due decenni.

2025: il vibe coding sotto esame

Oggi il ciclo si ripete con le app di vibe coding. Strumenti che permettono di generare applicazioni complete a partire da una descrizione testuale vengono rifiutati o rimossi richiamando le linee guida 4.2 (app di scarso valore) e 2.5.2 (interpretatori di codice non approvati).

Il paradosso è evidente: Apple ha costruito un’intera narrativa attorno a Xcode e allo sviluppo su iOS, promuove Swift Playgrounds per avvicinare i ragazzi alla programmazione, e contemporaneamente blocca gli strumenti che abbassano la barriera d’ingresso alla creazione di software. Le app di vibe coding non distribuiscono codice malevolo: generano interfacce, prototipi, piccole applicazioni funzionanti. Il problema, con ogni probabilità, è che Apple non sa ancora come regolamentarle — esattamente come non sapeva come regolamentare Bitcoin nel 2014.

Il finale, a questo punto, si scrive da solo.

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Perché Apple fa sempre così

C’è un filo comune in tutti questi episodi. Apple non vieta le app per incompetenza: le vieta perché le nuove categorie tecnologiche arrivano prima che le linee guida sappiano come gestirle. Bitcoin nel 2014 era ambiguo dal punto di vista regolatorio. Il cloud gaming nel 2020 sfidava il modello di revisione dell’App Store. Il vibe coding oggi pone domande sull’autenticità delle app, sull’IP, sulla qualità del software generato da AI. Il rifiuto è la risposta più sicura quando non si sa dove posizionarsi.

Il problema è il costo di questo approccio. Sviluppatori che perdono settimane o mesi di lavoro. Startup che perdono l’accesso al mercato principale per la propria categoria. Utenti che non possono usare strumenti legittimi. E poi, quando Apple decide che è pronta, tutto torna — senza risarcimenti, senza scuse, senza trasparenza sul perché il divieto fosse necessario.

Cosa cambia per chi usa l’App Store

La storia delle app vietate App Store ha conseguenze concrete, anche per chi non sviluppa software.

Anni di funzionalità negate: per quasi vent’anni gli utenti iPhone non hanno potuto usare un emulatore legalmente, mentre su Android erano disponibili da subito. Il divieto non proteggeva nessuno — rallentava solo la concorrenza.

Mercati alternativi che crescono nell’ombra: ogni volta che Apple blocca una categoria, nasce un ecosistema parallelo — sideloading, web app, strumenti su Android. Quando Apple riapre, questi ecosistemi sono già consolidati e il recupero è più difficile del previsto.

Il DMA cambia le regole del gioco in Europa: dal 2024, gli utenti nell’Unione Europea possono installare app da store alternativi. Alcune categorie storicamente vietate sull’App Store arrivano prima — e più facilmente — in Europa. Chi vuole stare sul pezzo ha oggi più opzioni di prima.

Perché Apple vieta certe categorie di app per poi riammetterle? Apple tende a bloccare le app appartenenti a categorie tecnologiche nuove quando le linee guida esistenti non le contemplano chiaramente. Il rifiuto è la risposta più sicura in caso di ambiguità normativa o competitiva. La revisione arriva quando la pressione esterna — antitrust, media, sviluppatori — diventa insostenibile, oppure quando Apple definisce internamente un framework per gestire quella categoria. Le app di vibe coding torneranno sull’App Store? Sulla base dei precedenti storici delle app vietate App Store, è probabile che Apple riammetta le app di vibe coding in una forma o nell’altra. Il quando dipende da quanto sarà forte la pressione degli sviluppatori e da come evolverà la regolamentazione internazionale del software generato da AI. Quali app vietate App Store sono rimaste escluse definitivamente? I casi di app vietate in modo permanente sono rari. Più spesso si tratta di app specifiche rimosse per violazioni precise — spam, malware, truffe — e non di intere categorie. Le categorie vengono quasi sempre riammesse nel tempo, a condizioni diverse e con tempi più lunghi del previsto. Il Digital Markets Act europeo ha cambiato qualcosa per le app vietate? Sì, in modo significativo. Il DMA ha costretto Apple ad aprire iOS a marketplace alternativi nell’UE e ha accelerato la riammissione di categorie come il cloud gaming. Alcune app che nell’UE possono essere distribuite attraverso store alternativi restano comunque soggette alle regole Apple al di fuori dell’Europa. Come faccio a sapere se un’app è stata vietata o è ancora disponibile? La fonte più affidabile è la pagina di ricerca dell’App Store. Se un’app non compare, è possibile che sia stata rimossa o non sia disponibile nel tuo paese. Siti come AppShopper o MacStories monitorano storicamente le variazioni del catalogo App Store e possono aiutare a ricostruire la timeline di rimozioni e rientri.