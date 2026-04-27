Eternity su Apple TV è una commedia romantica diretta da David Freyne che affronta con leggerezza e delicatezza una domanda insolita: cosa succederebbe se, nell’aldilà, dovessimo scegliere con chi trascorrere l’eternità? Il film descrive l’aldilà come un luogo dove le anime devono confrontarsi con le loro relazioni passate e presenti, svelando dinamiche umane e sentimentali in un contesto soprannaturale.

Nel catalogo Apple TV, “Eternity” si distingue per il suo approccio originale al tema dell’amore eterno, proponendo una riflessione agrodolce sulla fedeltà, i sentimenti e le seconde possibilità.

Il film mescola elementi di commedia e romanticismo con una buona dose di ironia, rendendo la narrazione accessibile a chiunque abbia mai riflettuto su cosa significhi davvero l’amore dopo la morte. A differenza di molte opere fantasy o drammatiche sull’aldilà, “Eternity” punta su personaggi che sembrano più umani che spiriti, rendendo la loro esperienza più credibile e vicina. La sceneggiatura alterna momenti leggeri a riflessioni più profonde, supportata da un cast capace di trasmettere empatia e simpatia senza cadere nel cliché.

Trama

La protagonista principale è Joan Cutler, interpretata da Elizabeth Olsen , una donna che, dopo essere morta, si ritrova nell’aldilà con una settimana di tempo per scegliere con chi trascorrere l’eternità. Al suo fianco ci sono i suoi due mariti: Larry Cutler, interpretato da Miles Teller , il marito con cui Joan ha condiviso 65 anni di vita, e Luke, interpretato da Callum Turner , il primo amore di Joan morto durante la Guerra di Corea, che l’ha aspettata per 67 anni.

La storia si apre con Joan e Larry anziani, stanchi e un po’ logorati dalla routine, in viaggio verso un pranzo di famiglia. Larry muore inaspettatamente prima di Joan — strozzato da uno spuntino — e quando Joan lo raggiunge nell’aldilà, scopre che lui l’ha preceduta. L’aldilà in cui si ritrovano è la Junction: un vivace e caotico centro congressi dove le anime appena arrivate riacquistano le sembianze della loro età più felice e hanno esattamente una settimana per scegliere in quale “mondo” trascorrere l’eternità. Le opzioni sono numerose e stravaganti: Paris Land, Casino World, Studio 54 World, Mountain Town e molte altre — ma una volta scelta la destinazione, non si può tornare indietro.

La complicazione arriva quando Joan incontra Luke: il suo primo marito, morto durante la Guerra di Corea quando erano appena sposati, che l’ha aspettata per 67 anni nella Junction senza mai scegliere la sua destinazione. Luke è rimasto esattamente come Joan lo ricordava — affascinante, romantico, tutto ciò che avrebbero potuto essere insieme. Joan si trova così davanti a un dilemma impossibile: scegliere Larry, l’uomo con cui ha costruito tutta la sua vita, fatto di abitudini e imperfezioni condivise, oppure Luke, il grande amore interrotto troppo presto, che rappresenta una strada mai percorsa.

L’ambientazione è un paradiso che si allontana dall’idea tradizionale di pace eterna, presentandosi come un luogo ricco di tensioni e compromessi. Le motivazioni dei personaggi ruotano attorno al desiderio di chiudere i conti con il passato, riscoprire sé stessi e capire cosa significhi amare davvero, in eterno o solo per un tempo limitato.

La recensione

Eternity si avventura su un terreno poco battuto: l’aldilà visto attraverso la lente della commedia romantica. La scelta di umanizzare fortemente questo spazio ultraterreno è al contempo forza e limite. Da un lato, permette agli spettatori di immedesimarsi facilmente nelle vicende di coppia, grazie a dialoghi arguti e situazioni riconoscibili anche in un contesto surreale. Dall’altro, questa umanizzazione rischia di banalizzare alcuni aspetti più misteriosi o spirituali dell’aldilà, riducendolo quasi a un condominio di anime con problemi sentimentali.

La regia di David Freyne mantiene un ritmo equilibrato, alternando momenti di leggerezza a sequenze più riflessive. Le interpretazioni di Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner sono convincenti e mostrano una buona chimica, essenziale per tenere insieme una trama che si dipana tra ironia romantica e malinconia.

La sceneggiatura, pur brillante in più passaggi, a volte si perde in dialoghi esplicativi che rallentano il ritmo narrativo. La colonna sonora accompagna bene le atmosfere oscillanti tra il romantico e il surreale, senza mai risultare invadente. La fotografia contribuisce a dare al paradiso un aspetto sospeso tra realtà e fantasia, con luci soffuse e colori pastello che accentuano la natura ambigua del luogo.

Rispetto ad altre commedie romantiche ambientate nell’aldilà, come “Il paradiso può attendere” o “Oltre la vita”, “Eternity” si distingue per un approccio più contemporaneo e meno idealizzato. Il film non cerca di confortare lo spettatore con visioni consolatorie, ma preferisce esplorare le complicazioni dell’amore eterno, evidenziando come i sentimenti possano essere conflittuali anche oltre la vita.

Per chi ama storie che mescolano romanticismo e riflessioni filosofiche, “Eternity” offre un’esperienza piacevole, anche se non priva di qualche sbavatura nel ritmo narrativo. Le coppie al centro della vicenda sono costruite con cura, e il confronto tra i personaggi fa emergere temi universali come gelosia, perdono e ricerca di senso. L’effetto complessivo è quello di una commedia romantica intelligente, che diverte e invita a riflettere senza prendersi troppo sul serio.

Curiosità

La regia di David Freyne, al suo primo lungometraggio in chiave commedia romantica, ha portato un’impronta originale a “Eternity”, con un tono capace di bilanciare leggerezza e riflessione sull’amore e sulla perdita.

La sceneggiatura di “Eternity” era presente nella Black List del 2022 — la lista annuale degli script più apprezzati a Hollywood non ancora prodotti — prima di essere selezionata da David Freyne e portata al cinema.

– Il film dura circa 100 minuti, offrendo un ritmo compatto che evita lungaggini inutili.

Come e dove vederlo

“Eternity” è disponibile in streaming esclusivo su Apple TV. Per accedere al film è necessario un abbonamento attivo alla piattaforma. Il film è in alta definizione, perfetto per la visione sia su dispositivi mobili che su televisori di grandi dimensioni. Sono disponibili sottotitoli in italiano e altre lingue, garantendo un’esperienza accessibile a un pubblico internazionale.

FAQ

Qual è la durata del film Eternity su Apple TV? Il film Eternity ha una durata di circa 100 minuti, offrendo una visione compatta e ben ritmata. Chi sono i protagonisti principali di Eternity? I protagonisti principali sono Elizabeth Olsen nel ruolo di Joan Cutler, Miles Teller in quello di Larry (il marito con cui Joan ha vissuto 65 anni) e Callum Turner nel ruolo di Luke, il primo amore di Joan morto durante la Guerra di Corea. Dove è stato girato Eternity? Eternity è una produzione americana di A24. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, con scenografie che riproducono un aldilà vivace e burocraticamente organizzato, ispirato all’estetica di hotel e centri congressi. Eternity è disponibile solo su Apple TV? Sì, Eternity è un film originale disponibile esclusivamente in streaming sulla piattaforma Apple TV. Che tipo di film è Eternity? Eternity è una commedia romantica che affronta temi dell’amore e dell’aldilà con un tono leggero e riflessivo.

Eternity Apple TV recensione: commedia romantica 2023 sull’amore eterno Regista: David Freyne Data di creazione: 2026-02-13 01:00 Valutazione dell'editor

3.88 Pro Cast eccellente: Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner convincenti

Premessa originale e ironica sull'aldilà

Bilancio riuscito tra commedia leggera e riflessione sentimentale

Scenografie creative e visivamente accattivanti Contro Il ritmo rallenta nella parte centrale del film

Il finale può risultare prevedibile per gli appassionati del genere

Richiede abbonamento Apple TV+ per la visione