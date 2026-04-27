Eternity su Apple TV è una commedia romantica diretta da David Freyne che affronta con leggerezza e delicatezza una domanda insolita: cosa succederebbe se, nell’aldilà, dovessimo scegliere con chi trascorrere l’eternità? Il film descrive l’aldilà come un luogo dove le anime devono confrontarsi con le loro relazioni passate e presenti, svelando dinamiche umane e sentimentali in un contesto soprannaturale.
Nel catalogo Apple TV, “Eternity” si distingue per il suo approccio originale al tema dell’amore eterno, proponendo una riflessione agrodolce sulla fedeltà, i sentimenti e le seconde possibilità.
Il film mescola elementi di commedia e romanticismo con una buona dose di ironia, rendendo la narrazione accessibile a chiunque abbia mai riflettuto su cosa significhi davvero l’amore dopo la morte. A differenza di molte opere fantasy o drammatiche sull’aldilà, “Eternity” punta su personaggi che sembrano più umani che spiriti, rendendo la loro esperienza più credibile e vicina. La sceneggiatura alterna momenti leggeri a riflessioni più profonde, supportata da un cast capace di trasmettere empatia e simpatia senza cadere nel cliché.
Indice dei contenuti
Trama
La protagonista principale è Joan Cutler, interpretata da Elizabeth Olsen1Ruoli: Wanda Maximoff in “WandaVision” (2021), Leigh Shaw in “Sorry for Your Loss” (2018–2019), una donna che, dopo essere morta, si ritrova nell’aldilà con una settimana di tempo per scegliere con chi trascorrere l’eternità. Al suo fianco ci sono i suoi due mariti: Larry Cutler, interpretato da Miles Teller2Ruoli: Bradley “Rooster” Bradshaw in “Top Gun: Maverick” (2022), Andrew Neiman in “Whiplash” (2014), il marito con cui Joan ha condiviso 65 anni di vita, e Luke, interpretato da Callum Turner3Ruoli: Buck Compton in “Band of Brothers” (2001), Gale Harold in “Masters of the Air” (2024), il primo amore di Joan morto durante la Guerra di Corea, che l’ha aspettata per 67 anni.
La storia si apre con Joan e Larry anziani, stanchi e un po’ logorati dalla routine, in viaggio verso un pranzo di famiglia. Larry muore inaspettatamente prima di Joan — strozzato da uno spuntino — e quando Joan lo raggiunge nell’aldilà, scopre che lui l’ha preceduta. L’aldilà in cui si ritrovano è la Junction: un vivace e caotico centro congressi dove le anime appena arrivate riacquistano le sembianze della loro età più felice e hanno esattamente una settimana per scegliere in quale “mondo” trascorrere l’eternità. Le opzioni sono numerose e stravaganti: Paris Land, Casino World, Studio 54 World, Mountain Town e molte altre — ma una volta scelta la destinazione, non si può tornare indietro.
La complicazione arriva quando Joan incontra Luke: il suo primo marito, morto durante la Guerra di Corea quando erano appena sposati, che l’ha aspettata per 67 anni nella Junction senza mai scegliere la sua destinazione. Luke è rimasto esattamente come Joan lo ricordava — affascinante, romantico, tutto ciò che avrebbero potuto essere insieme. Joan si trova così davanti a un dilemma impossibile: scegliere Larry, l’uomo con cui ha costruito tutta la sua vita, fatto di abitudini e imperfezioni condivise, oppure Luke, il grande amore interrotto troppo presto, che rappresenta una strada mai percorsa.
L’ambientazione è un paradiso che si allontana dall’idea tradizionale di pace eterna, presentandosi come un luogo ricco di tensioni e compromessi. Le motivazioni dei personaggi ruotano attorno al desiderio di chiudere i conti con il passato, riscoprire sé stessi e capire cosa significhi amare davvero, in eterno o solo per un tempo limitato.
La recensione
Eternity si avventura su un terreno poco battuto: l’aldilà visto attraverso la lente della commedia romantica. La scelta di umanizzare fortemente questo spazio ultraterreno è al contempo forza e limite. Da un lato, permette agli spettatori di immedesimarsi facilmente nelle vicende di coppia, grazie a dialoghi arguti e situazioni riconoscibili anche in un contesto surreale. Dall’altro, questa umanizzazione rischia di banalizzare alcuni aspetti più misteriosi o spirituali dell’aldilà, riducendolo quasi a un condominio di anime con problemi sentimentali.
La regia di David Freyne mantiene un ritmo equilibrato, alternando momenti di leggerezza a sequenze più riflessive. Le interpretazioni di Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner sono convincenti e mostrano una buona chimica, essenziale per tenere insieme una trama che si dipana tra ironia romantica e malinconia.
La sceneggiatura, pur brillante in più passaggi, a volte si perde in dialoghi esplicativi che rallentano il ritmo narrativo. La colonna sonora accompagna bene le atmosfere oscillanti tra il romantico e il surreale, senza mai risultare invadente. La fotografia contribuisce a dare al paradiso un aspetto sospeso tra realtà e fantasia, con luci soffuse e colori pastello che accentuano la natura ambigua del luogo.
Rispetto ad altre commedie romantiche ambientate nell’aldilà, come “Il paradiso può attendere” o “Oltre la vita”, “Eternity” si distingue per un approccio più contemporaneo e meno idealizzato. Il film non cerca di confortare lo spettatore con visioni consolatorie, ma preferisce esplorare le complicazioni dell’amore eterno, evidenziando come i sentimenti possano essere conflittuali anche oltre la vita.
Per chi ama storie che mescolano romanticismo e riflessioni filosofiche, “Eternity” offre un’esperienza piacevole, anche se non priva di qualche sbavatura nel ritmo narrativo. Le coppie al centro della vicenda sono costruite con cura, e il confronto tra i personaggi fa emergere temi universali come gelosia, perdono e ricerca di senso. L’effetto complessivo è quello di una commedia romantica intelligente, che diverte e invita a riflettere senza prendersi troppo sul serio.
Curiosità
La regia di David Freyne, al suo primo lungometraggio in chiave commedia romantica, ha portato un’impronta originale a “Eternity”, con un tono capace di bilanciare leggerezza e riflessione sull’amore e sulla perdita.
La sceneggiatura di “Eternity” era presente nella Black List del 2022 — la lista annuale degli script più apprezzati a Hollywood non ancora prodotti — prima di essere selezionata da David Freyne e portata al cinema.
– Il film dura circa 100 minuti, offrendo un ritmo compatto che evita lungaggini inutili.
Come e dove vederlo
“Eternity” è disponibile in streaming esclusivo su Apple TV. Per accedere al film è necessario un abbonamento attivo alla piattaforma. Il film è in alta definizione, perfetto per la visione sia su dispositivi mobili che su televisori di grandi dimensioni. Sono disponibili sottotitoli in italiano e altre lingue, garantendo un’esperienza accessibile a un pubblico internazionale.
FAQ
Qual è la durata del film Eternity su Apple TV?
Il film Eternity ha una durata di circa 100 minuti, offrendo una visione compatta e ben ritmata.
Chi sono i protagonisti principali di Eternity?
I protagonisti principali sono Elizabeth Olsen nel ruolo di Joan Cutler, Miles Teller in quello di Larry (il marito con cui Joan ha vissuto 65 anni) e Callum Turner nel ruolo di Luke, il primo amore di Joan morto durante la Guerra di Corea.
Dove è stato girato Eternity?
Eternity è una produzione americana di A24. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, con scenografie che riproducono un aldilà vivace e burocraticamente organizzato, ispirato all’estetica di hotel e centri congressi.
Eternity è disponibile solo su Apple TV?
Sì, Eternity è un film originale disponibile esclusivamente in streaming sulla piattaforma Apple TV.
Che tipo di film è Eternity?
Eternity è una commedia romantica che affronta temi dell’amore e dell’aldilà con un tono leggero e riflessivo.
Riferimenti:
- 1Ruoli: Wanda Maximoff in “WandaVision” (2021), Leigh Shaw in “Sorry for Your Loss” (2018–2019)
- 2Ruoli: Bradley “Rooster” Bradshaw in “Top Gun: Maverick” (2022), Andrew Neiman in “Whiplash” (2014)
- 3Ruoli: Buck Compton in “Band of Brothers” (2001), Gale Harold in “Masters of the Air” (2024)
Eternity Apple TV recensione: commedia romantica 2023 sull’amore eterno
Regista: David Freyne
Data di creazione: 2026-02-13 01:00
3.88
Pro
- Cast eccellente: Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner convincenti
- Premessa originale e ironica sull'aldilà
- Bilancio riuscito tra commedia leggera e riflessione sentimentale
- Scenografie creative e visivamente accattivanti
Contro
- Il ritmo rallenta nella parte centrale del film
- Il finale può risultare prevedibile per gli appassionati del genere
- Richiede abbonamento Apple TV+ per la visione