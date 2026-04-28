Quando Tim Cook ha annunciato il suo ritiro e la tua nomina a CEO di Apple, milioni di utenti europei hanno provato un misto di speranza e scetticismo. Speranza perché ogni cambio di leadership porta con sé l’opportunità di correggere errori sistemici. Scetticismo perché da anni assistiamo a un’Apple che tratta i mercati non-USA come cittadini di serie B, privandoci di servizi che negli Stati Uniti sono ormai routine.

Non è retorica: è la realtà quotidiana di chi vive a Milano, Berlino o Madrid e vede funzionalità annunciate con grande enfasi durante i keynote che poi, silenziosamente, non arrivano mai. O arrivano anni dopo, quando la concorrenza ha già saturato il mercato.

Il peso delle aspettative: perché questa lettera ora

Il momento della transizione è cruciale. Tu, John Ternus, hai l’opportunità di ridefinire le priorità strategiche di un’azienda che vale oltre 4 trilioni di dollari ma che continua a comportarsi come se il mondo finisse ai confini degli Stati Uniti.

La tua carriera in Apple è stata costruita sull’eccellenza ingegneristica: hai guidato lo sviluppo di prodotti iconici, dal MacBook Air con chip M1 agli iPhone più recenti. Conosci l’importanza dell’integrazione hardware-software. Ma l’eccellenza tecnica non basta più quando metà dei tuoi clienti globali si sente sistematicamente ignorata.

Gli utenti europei non chiedono privilegi. Chiedono parità di trattamento. Chiedono che i servizi annunciati siano disponibili contemporaneamente, o almeno con roadmap trasparenti. Chiedono di essere considerati parte integrante dell’ecosistema Apple, non un ripensamento.

Apple Card: il simbolo di un’esclusione programmata

Lanciata nel 2019 negli USA con Goldman Sachs, Apple Card è diventata il simbolo perfetto delle disuguaglianze geografiche imposte da Cupertino. Una carta di credito integrata nell’ecosistema Apple, con cashback, gestione trasparente delle spese, zero commissioni nascoste.

Cinque anni dopo, in Europa: nulla. Zero comunicazioni ufficiali. Nessuna roadmap. Solo silenzio.

Le giustificazioni ufficiali parlano di “complessità normative” e “partnership bancarie difficili”. Ma la realtà è che competitor come Google Pay, Revolut, N26 operano tranquillamente in Europa con servizi finanziari avanzati. Il problema non è la regolamentazione: è la volontà strategica.

L’impatto non è solo simbolico. Apple Card rappresenta un tassello fondamentale della strategia di fidelizzazione: chi la usa negli USA tende a rimanere nell’ecosistema Apple per l’integrazione con Wallet, le notifiche intelligenti, il cashback automatico. Gli utenti europei sono privati di questo vantaggio competitivo.

Altri servizi fantasma

Apple News+: disponibile in USA, Canada, UK, Australia. Il resto d’Europa? Inesistente, nonostante mercati editoriali ricchissimi come Francia, Germania, Italia.

Apple Fitness+: lanciato nel 2020, è arrivato in Italia solo nel 2022, con cataloghi ridotti e contenuti spesso non localizzati.

Siri avanzato: le funzionalità più sofisticate di Siri, comprese quelle legate all’AI generativa, arrivano in Europa con ritardi sistematici di 6-12 mesi. Quando arrivano.

Questa non è strategia di mercato: è discriminazione geografica programmata. E crea un circolo vizioso: gli utenti europei percepiscono Apple come meno innovativa, perché di fatto lo è, per loro.

Il confronto impietoso con i competitor

Mentre OpenAI rilasciava ChatGPT, Google integrava Bard (ora Gemini) in tutti i suoi servizi e Microsoft trasformava Bing con Copilot, Apple rimaneva in silenzio imbarazzante.

La WWDC 2024 ha finalmente portato Apple Intelligence, ma con limitazioni geografiche e linguistiche che hanno fatto infuriare metà del mondo. Le funzionalità AI più avanzate sono disponibili solo in inglese USA, con espansione graduale che esclude sistematicamente l’Europa.

I numeri parlano chiaro:

– ChatGPT: oltre 900 milioni di utenti attivi settimanali

– Google Gemini: integrato in Gmail, Docs, Search, disponibile in 100+ lingue

Il problema non è solo il ritardo: è l’approccio

Apple ha sempre giustificato i suoi tempi con la necessità di “fare le cose bene”. Ma l’AI generativa è una corsa dove arrivare secondi significa essere irrilevanti.

Gli utenti stanno costruendo abitudini con ChatGPT e Gemini. Stanno integrando questi strumenti nei loro flussi di lavoro quotidiani.

E c’è un problema più profondo: la mancanza di trasparenza. Apple non comunica roadmap chiare, non spiega i motivi tecnici dei ritardi, non offre alternative temporanee. Lascia gli utenti nel limbo, alimentando frustrazione e sfiducia.

L’impatto sull’ecosistema

L’AI non è un servizio accessorio: è il futuro dell’interazione uomo-macchina. Siri dovrebbe essere il centro di questo futuro, ma è rimasto indietro per anni.

Gli sviluppatori europei non possono costruire app innovative basate su Apple Intelligence perché le API non sono disponibili. Questo rallenta l’intero ecosistema, creando un gap competitivo con Android.

Le aziende europee che vorrebbero standardizzare su dispositivi Apple si trovano costrette a integrare soluzioni AI di terze parti, perdendo i vantaggi dell’integrazione nativa.

Gli utenti finali vivono l’esperienza paradossale di possedere iPhone da 1.500€ che, per le funzionalità AI, sono meno capaci di smartphone Android di fascia media.

L’appello: equità e innovazione come nuova strategia

Cosa chiediamo concretamente

1. Roadmap pubbliche e vincolanti

Basta annunci vaghi. Quando presenti un servizio, comunica date precise per ogni mercato. Se ci sono ritardi, spiegane i motivi tecnici reali. La trasparenza costruisce fiducia.

2. Parità di lancio per servizi chiave

Apple Card, Apple News+, e tutti i futuri servizi finanziari o di contenuto devono avere piani di lancio europei contestuali o con gap massimo di 6 mesi. Non 5 anni.

3. AI multilingue come priorità assoluta

Apple Intelligence deve supportare italiano, francese, tedesco, spagnolo sin dal lancio dei servizi. Non come beta limitata, ma come esperienza completa. L’Europa rappresenta oltre il 25% dei ricavi Apple: merita investimenti proporzionali.

4. Partnership locali strategiche

Se le normative europee sono davvero un ostacolo, costruisci partnership con banche, editori, operatori locali. Google e Amazon lo fanno da anni. Apple ha le risorse per farlo meglio.

Il vantaggio competitivo dell’equità

Non si tratta solo di giustizia: è strategia commerciale intelligente.

Un utente europeo che riceve lo stesso trattamento di uno americano diventa un evangelista del brand. Costruisce fedeltà a lungo termine. Genera passaparola positivo.

Al contrario, l’attuale approccio sta erodendo la percezione di Apple come brand premium. Sempre più utenti europei considerano Samsung, Google, o brand cinesi come Xiaomi, perché offrono funzionalità AI avanzate oggi, non “forse l’anno prossimo”.

Il mercato europeo vale 101 miliardi di euro annui per Apple. Trattarlo come secondario è miope e controproducente.

La tua eredità può essere diversa

Tim Cook ha guidato Apple verso profitti record, ma ha anche cristallizzato una visione americanocentrica che non è più sostenibile in un mercato globale.

Tu, John Ternus, hai l’opportunità di scrivere una storia diversa. Di costruire un’Apple che innova per tutti, non solo per chi vive tra New York e San Francisco.

L’equità globale non è un costo: è un investimento. Ogni utente europeo che si sente rispettato diventa un ambasciatore del brand. Ogni sviluppatore che può accedere alle stesse API contemporaneamente arricchisce l’ecosistema. Ogni mercato trattato con parità contribuisce alla crescita sostenibile.

La palla ora è nelle tue mani, John. Il mondo ti sta guardando.

Con speranza (e un po’ di impazienza).