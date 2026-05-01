trimestre fiscale apple Q2 2026 — hero

Apple ha chiuso il trimestre fiscale Q2 2026 con un fatturato di 111,2 miliardi di dollari, segnando una crescita del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile netto ha raggiunto 29,6 miliardi di dollari, con un aumento del 19% anno su anno, mentre l’utile diluito per azione è salito a 2,01 dollari, in crescita del 22%.

Questi risultati confermano la capacità di Apple di mantenere una crescita sostenuta in un contesto globale complesso, grazie a un portafoglio prodotti diversificato e a una solida espansione dei servizi. Tim Cook, CEO di Apple, ha sottolineato come l’interesse per le nuove tecnologie e la forte domanda nei mercati chiave abbiano contribuito a questi risultati positivi.

Fatturato per prodotto

La crescita del fatturato nel trimestre fiscale apple Q2 2026 è stata trainata principalmente dall’iPhone, che ha registrato un incremento del 21,7% raggiungendo 56,994 miliardi di dollari. Anche i servizi hanno mostrato una solida performance, con un aumento del 16,3% a 30,976 miliardi di dollari. Le altre categorie di prodotto hanno contribuito con incrementi più contenuti ma comunque positivi, segnalando una domanda stabile e diversificata.

Prodotto Fatturato ($Mld) Variazione YoY iPhone 56,994 +21,7% Mac 8,399 +5,7% iPad 6,914 +8,0% Wearables & Home 7,901 +5,0% Services 30,976 +16,3%

Fatturato per prodotto

Il Mac ha registrato una crescita del 5,7%, raggiungendo 8,399 miliardi di dollari, sostenuta dalla domanda di dispositivi aggiornati per professionisti e studenti. L’iPad è cresciuto dell’8%, toccando 6,914 miliardi di dollari, beneficiando di nuove funzionalità e aggiornamenti hardware. La categoria Wearables, Home e Accessori ha visto un incremento del 5%, con un fatturato di 7,901 miliardi di dollari, mentre i servizi continuano a rappresentare un pilastro strategico con oltre 30 miliardi di dollari di ricavi.

trimestre fiscale apple Q2 2026 — contextual

Fatturato per area geografica

Sul fronte geografico, il trimestre fiscale apple Q2 2026 mostra una crescita diffusa in tutte le regioni, con una performance particolarmente robusta in Greater China. Questo mercato ha registrato un aumento del 28,1%, raggiungendo 20,497 miliardi di dollari, a dimostrazione della crescente penetrazione e dell’apprezzamento dei prodotti Apple in Asia.

Area geografica Fatturato ($Mld) Variazione YoY Americas 45,093 +11,9% Europe 28,055 +14,7% Greater China 20,497 +28,1% Japan 8,401 +15,1% Rest of Asia Pacific 9,138 +25,3%

Fatturato per area geografica

Le Americhe rappresentano la quota più consistente con 45,093 miliardi di dollari, crescendo dell’11,9%. L’Europa ha ottenuto un aumento del 14,7% a 28,055 miliardi di dollari, mentre il Giappone è cresciuto del 15,1% a 8,401 miliardi di dollari. Anche il resto dell’Asia Pacifico ha mostrato un incremento significativo del 25,3%, con 9,138 miliardi di dollari di fatturato.

Altri dati finanziari

Il margine lordo complessivo si è attestato a 54,8 miliardi di dollari, migliorando rispetto al trimestre precedente grazie a margini più elevati nei servizi. Il margine lordo dei prodotti è stato influenzato dalla composizione del mix di vendita, mentre i servizi hanno mantenuto margini più alti, contribuendo a incrementare la redditività complessiva.

Le spese in ricerca e sviluppo sono salite a 11,4 miliardi di dollari, a testimonianza dell’impegno di Apple nel potenziare il proprio portafoglio tecnologico e nel preparare nuove linee di prodotto. La liquidità disponibile è aumentata a 45,6 miliardi di dollari in contanti e equivalenti, mentre il debito a lungo termine è stato ridotto a 74,4 miliardi di dollari, confermando una solida posizione finanziaria.

trimestre fiscale apple Q2 2026 — impact

Ritorno per gli investitori

Apple ha continuato a restituire valore agli azionisti tramite dividendi e buyback. Nel semestre fiscale conclusosi il 28 marzo 2026, il programma di riacquisto di azioni ha visto un utilizzo significativo di risorse, con circa 37 miliardi di dollari destinati al buyback. Questo approccio riflette la fiducia della società nella propria capacità di generare flussi di cassa e di sostenere una politica di remunerazione equilibrata.

Cosa significano questi numeri

I risultati del trimestre fiscale apple Q2 2026 evidenziano una crescita solida e bilanciata, con un contributo rilevante sia dal segmento hardware sia dai servizi digitali. L’espansione in mercati chiave come Greater China e il rafforzamento delle categorie di prodotti riflettono la capacità di Apple di adattarsi alle dinamiche globali e di innovare nel proprio ecosistema.

Il focus sui servizi, che rappresentano ormai una quota significativa del fatturato, conferma la strategia di diversificazione delle fonti di reddito, mentre gli investimenti in ricerca e sviluppo preparano il terreno per future novità tecnologiche, come l’espansione di Apple Intelligence e l’evoluzione di prodotti come Vision Pro.

Guardando ai prossimi trimestri, il mercato attende con interesse l’impatto delle nuove linee di prodotto e l’ulteriore sviluppo dei servizi, elementi chiave per sostenere la crescita e mantenere la leadership in un settore altamente competitivo.

FAQ

Qual è stato il fatturato totale di Apple nel trimestre fiscale Q2 2026? Il fatturato totale di Apple nel trimestre fiscale Q2 2026 è stato di 111,2 miliardi di dollari, con una crescita del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Quanto è cresciuto il fatturato dell’iPhone nel Q2 2026? Il fatturato dell’iPhone è cresciuto del 21,7% raggiungendo 56,994 miliardi di dollari nel trimestre fiscale Q2 2026. Qual è stata la performance di Apple in Greater China nel Q2 2026? Greater China ha registrato una crescita del 28,1% con un fatturato di 20,497 miliardi di dollari, la crescita più alta tra le aree geografiche di Apple. Quanto ha speso Apple in ricerca e sviluppo nel Q2 2026? Apple ha investito 11,4 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo nel trimestre fiscale Q2 2026, un aumento rispetto all’anno precedente. Qual è stato l’utile diluito per azione di Apple nel Q2 2026? L’utile diluito per azione è stato di 2,01 dollari, con un incremento del 22% rispetto al trimestre precedente.