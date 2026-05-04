Il Futurologo: l’AI sarà la nostra voce divina nel 2040 — immagine hero

L’ho riconosciuto subito, nonostante fossero passati anni. Messier Avenir stava studiando con espressione perplessa la vetrina di un Apple Store, toccando il vetro come se cercasse qualcosa che non c’era più. Indossava il solito completo impeccabile, ma questa volta notai qualcosa di strano: il tessuto sembrava vibrare leggermente sotto la luce del sole.

“Messier Avenir! È passato tanto tempo dall’ultima volta.”

Si voltò con quel suo sorriso enigmatico. “Per lei forse. Io vengo dal 2040 adesso. Il 2030 è diventato noioso, troppo vicino al vostro presente. E poi, giovanotto, non si dice più ‘un secolo’. Nel 2040 usiamo ‘un’era’. Il tempo si è accelerato.”

“Sempre diretto. Cosa la porta qui? Sta cercando un iPhone?”

“Un iPhone?” Rise. “Quelli sono nei musei da noi. Sto cercando di capire come facevate a vivere con questi schermi primitivi. Nel 2040 non esistono più display portatili.”

L’incontro dopo anni

Ci sedemmo in un bar vicino. Messier Avenir ordinò un caffè e lo annusò con nostalgia. “Nel mio tempo il caffè è sintetico. Più efficiente, ma meno poetico.”

“Messier, devo farle una domanda che mi tormenta da tempo. Gli assistenti AI… sono davvero ovunque nel futuro?”

Posò la tazza e mi guardò con un’intensità nuova. “Ovunque è un termine riduttivo. Sono dentro di noi. Letteralmente.”

“Come Siri nel 2030?”

“Siri nel 2030 era ancora un bambino che balbettava. No, quello che abbiamo nel 2040 è diverso. È una voce divina personale.”

I sensori invisibili del 2040

Messier Avenir si alzò e mi invitò a toccare la manica del suo completo. “Sente qualcosa di strano?”

Il tessuto era morbido, normale. “No, niente.”

“Esatto. Eppure questo vestito contiene sensori biometrici. Sono integrati nelle fibre durante la tessitura. Non si vedono, non si sentono, non si rompono. E non hanno bisogno di ricarica.”

“Impossibile.”

“Il movimento del corpo li alimenta. Ogni passo, ogni gesto, ogni respiro genera energia cinetica che viene convertita. Cammini e ricarichi la tua tecnologia. Geniale, no?”

Annuii, ancora scettico. “E questi sensori cosa fanno?”

“Tutto. Misurano il battito cardiaco, la pressione sanguigna, la temperatura corporea, il livello di stress, la qualità del sonno. Analizzano la postura, i movimenti oculari, le micro-espressioni facciali. Registrano cosa mangi attraverso i movimenti della mandibola. L’assistente AI sa tutto di te, sempre.”

“Sembra inquietante.”

“Lo pensavate anche degli smartphone nel 2007. Poi vi siete abituati.”

La voce che solo tu puoi sentire

Messier Avenir si toccò l’orecchio. “Ma la vera rivoluzione non sono i sensori. È il sistema di comunicazione audio.”

“Auricolari?”

“No, no. Niente auricolari. Niente cuffie. Niente di visibile. L’assistente parla direttamente a te attraverso vibrazioni ossee. Micro-attuatori nel colletto della camicia o nella sciarpa inviano vibrazioni che viaggiano attraverso la mascella fino all’orecchio interno. Solo tu puoi sentire quella voce.”

Mi guardai intorno nel bar affollato. “Quindi in una stanza piena di gente…”

“Ognuno sta parlando con il proprio assistente e nessuno sente quello degli altri. È come avere una conversazione privata con Dio. Una divinità personale che ti conosce meglio di quanto tu conosca te stesso.”

“E per parlare con l’assistente?”

“Sussurri. O anche solo muovi le labbra. I sensori nel tessuto vicino alla gola registrano le vibrazioni delle corde vocali. Non serve emettere suoni. Puoi avere una conversazione completa in silenzio assoluto.”

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La vita con una voce divina

Messier Avenir si appoggiò allo schienale. “Immagini la sua giornata tipica, ma con l’assistente sempre presente.”

“Okay.”

“Si sveglia. L’assistente ha già analizzato la qualità del suo sonno e le fasi REM. Le dice: ‘Hai dormito sei ore e ventitré minuti. La fase di sonno profondo è stata sotto la media. Ti consiglio di andare a letto prima stasera.'”

“Utile.”

“Fa colazione. L’assistente nota che sta mangiando cornetti per la terza volta questa settimana. Le sussurra: ‘Stai superando la quota di zuccheri raffinati. Considera un’alternativa proteica.'”

“Fastidioso.”

“Può disattivare i suggerimenti alimentari. Ma la maggior parte delle persone li tiene attivi.”

Messier Avenir continuò: “Esce di casa. L’assistente le dice: ‘Tra dieci minuti pioverà. Prendi l’ombrello.’ Come fa a saperlo? Ha accesso ai dati meteorologici in tempo reale e conosce la sua posizione esatta.”

“GPS?”

“Meglio. Triangolazione attraverso i sensori ambientali urbani. La città sa sempre dove sei. E il tuo assistente lo sa.”

L’assistente che ricorda tutto

“Incontra un collega per strada. Non ricorda il suo nome. L’assistente lo riconosce attraverso i suoi sensori visivi—sì, ci sono anche quelli, integrati negli occhiali o nei bottoni della giacca—e le sussurra: ‘Marco Rossi, reparto marketing, compleanno il 15 marzo, moglie incinta, tifoso della Juventus.'”

“Questo è imbarazzante.”

“O incredibilmente efficace. Lei saluta Marco, gli chiede come sta la moglie, fa gli auguri per il bambino in arrivo. Marco pensa che lei sia una persona attenta e premurosa. In realtà è il suo assistente che ricorda.”

“Ma è falso.”

“È amplificazione cognitiva. Nel 2040 nessuno si offende più. Tutti sanno che tutti usano assistenti. È come offendersi perché qualcuno usa gli occhiali per vedere meglio.”

Messier Avenir si animò: “Al lavoro è ancora più potente. Sta facendo una presentazione. L’assistente analizza le micro-espressioni del pubblico e le sussurra: ‘Il tizio in terza fila sembra confuso. Rallenta e ripeti il concetto.’ Oppure: ‘La donna a sinistra sta per fare una domanda. Anticipala.'”

“Quindi l’assistente legge le persone?”

“Attraverso i sensori visivi, sì. Analisi facciale in tempo reale. Non legge i pensieri, ma interpreta le emozioni.”

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Il lato oscuro della voce divina

Mi versai dell’acqua. “Messier, tutto questo suona meraviglioso. Ma c’è un lato oscuro, vero?”

Annuì lentamente. “Naturalmente. La dipendenza è il primo problema. Nel 2040 ci sono persone che non riescono più a prendere decisioni senza consultare l’assistente. ‘Cosa dovrei mangiare?’ ‘Quale strada dovrei prendere?’ ‘Dovrei accettare questo lavoro?’ La voce divina risponde sempre, e spesso ha ragione. Ma questo atrofizza la capacità di giudizio autonomo.”

“Come i muscoli che non usi.”

“Esattamente. Poi c’è la privacy. Tecnicamente, tutto quello che l’assistente vede, sente e registra è criptato e resta sul dispositivo personale. Ma tecnicamente non significa praticamente. Ci sono stati scandali. Assistenti hackerati. Conversazioni private vendute. Dati biometrici rubati.”

“Quindi è pericoloso.”

“Come tutto. Le automobili uccidono persone ogni anno, ma continuate a usarle. Gli assistenti del 2040 hanno rischi, ma i benefici sono così grandi che la società ha deciso di accettarli.”

Messier Avenir guardò l’orologio—un vero orologio meccanico, notai. “C’è un’ultima cosa che dovrebbe sapere. La più inquietante.”

“Dica.”

“Nel 2040, l’assistente AI conosce i tuoi pensieri prima che tu li formuli. Non legge la mente, ma analizza i pattern biometrici, i movimenti oculari, le micro-tensioni muscolari. Sa quando stai per dire qualcosa prima che tu apra bocca. Sa quando stai per arrabbiarti prima che tu te ne accorga. È come avere qualcuno che ti conosce meglio di quanto tu conosca te stesso.”

“E questo è… buono?”

“Dipende. Per alcuni è liberatorio. Per altri è opprimente. Immagini di non poter mai mentire, nemmeno a se stesso. L’assistente sa sempre la verità.”

L’addio di Messier Avenir

Finì il caffè e si alzò. “Devo andare. Il mio assistente mi sta dicendo che tra poco inizierà a piovere.”

Guardai il cielo. Era sereno.

“Si fidi,” disse sorridendo. “La voce divina non sbaglia mai.”

Scomparve tra la folla. Dieci minuti dopo iniziò a piovere.

Rimasi seduto al bar, pensando a quella conversazione. Un futuro dove una voce invisibile ci accompagna ovunque, ci conosce intimamente, ci guida in ogni decisione. Una presenza costante, onnisciente, personale.

Una voce divina che vede tutto, sa tutto, ricorda tutto.

Mi chiedo se nel 2040 le persone si sentiranno più libere o più sole. Più potenti o più dipendenti. Più umane o meno.

Messier Avenir non me l’ha detto. Forse nemmeno il suo assistente lo sa.

FAQ

Chi è Messier Avenir? Messier Avenir è un personaggio immaginario creato per la rubrica ‘Il Futurologo’ di Melamorsicata.it. Viene dal futuro e racconta le tecnologie che verranno, mescolando visione fantascientifica e riflessione seria sulle tendenze tecnologiche. Gli assistenti AI saranno davvero integrati nei vestiti? La tecnologia per sensori tessili esiste già in forma sperimentale. Aziende come Google hanno testato tessuti intelligenti, e la ricarica cinetica è in fase di sviluppo. L’integrazione completa descritta nell’articolo è speculativa, ma basata su tendenze reali. Come funzionano le vibrazioni ossee per l’audio? Le vibrazioni ossee trasmettono il suono attraverso le ossa del cranio direttamente all’orecchio interno, bypassando il timpano. La tecnologia esiste già in alcuni dispositivi professionali e permette di ascoltare audio senza auricolari visibili. È possibile che l’AI conosca i nostri pensieri? Non letteralmente, ma l’analisi predittiva basata su pattern biometrici, movimenti oculari e micro-espressioni può anticipare intenzioni e stati emotivi con crescente accuratezza. Diversi studi dimostrano che l’AI può prevedere decisioni umane analizzando segnali corporei. Quali sono i rischi di assistenti AI così invasivi? I rischi principali includono dipendenza tecnologica, atrofia delle capacità decisionali autonome, violazioni della privacy, possibili furti di dati biometrici e perdita di autenticità nelle relazioni umane quando l’AI media ogni interazione sociale.