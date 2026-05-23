Quando si parla di giochi stealth, pochi titoli riescono a eguagliare la tensione e la profondità strategica della serie Hitman. L’Agente 47, l’assassino calvo dal codice a barre sulla nuca, è un’icona del gaming da oltre vent’anni. Ora, grazie al lavoro di Feral Interactive, uno dei capitoli più discussi della saga – Hitman: Absolution – arriva su iOS e iPadOS, portando con sé tutta la complessità e il fascino dell’originale.

La domanda che molti appassionati si pongono è se un gioco così articolato, pensato per mouse e tastiera o per un controller console, possa funzionare su uno schermo touch. La risposta, dopo averlo testato a fondo, è un sorprendente sì. Feral Interactive ha dimostrato ancora una volta di essere maestra nell’arte del porting mobile, confezionando un’esperienza che non solo rispetta il materiale originale, ma lo rende accessibile in modi nuovi e interessanti.

Hitman Absolution iOS: Un Porting Fedele e Sorprendente

Hitman: Absolution segna un punto di svolta nella storia dell’Agente 47. A differenza dei capitoli precedenti, più aperti e sandbox, questo episodio adotta una struttura più lineare e cinematografica, pur mantenendo la libertà di approccio all’interno di ogni missione. La trama segue l’Agente 47 mentre tradisce la sua agenzia per proteggere una giovane ragazza di nome Victoria, diventando lui stesso il bersaglio. È una storia di redenzione e tradimento, raccontata con sequenze mozzafiato e un comparto tecnico che, anche su mobile, colpisce per la sua qualità.

La narrazione di Absolution è più intima e personale rispetto agli altri capitoli. L’Agente 47 non è più solo un’arma silenziosa al servizio di un’organizzazione, ma un uomo che fa una scelta difficile, mettendo in gioco la sua stessa esistenza. Su iOS, questa storia viene raccontata con la stessa potenza visiva dell’originale. I modelli dei personaggi, le texture degli ambienti e gli effetti di luce sono stati ottimizzati per i dispositivi Apple, e il risultato è sorprendente. Certo, non aspettatevi la risoluzione di un PC da gaming, ma su un iPhone 15 Pro o un iPad Pro, il gioco gira fluido e dettagliato, regalando momenti di puro spettacolo.

Uno degli aspetti più interessanti di questa versione mobile è l’inclusione della modalità Contratti, che è stata aggiornata il 14 maggio. Questa modalità permette di creare e condividere le proprie missioni personalizzate. Scegliete un livello, selezionate i bersagli, definite le regole di eliminazione (solo arma da fuoco, solo stealth, nessun travestimento) e sfidate i vostri amici o la community globale. È un’aggiunta che moltiplica esponenzialmente la longevità del gioco, trasformando ogni livello in un potenziale scenario di gioco infinito. La community è attiva e crea costantemente nuove sfide, rendendo ogni partita diversa dalla precedente.

Giocabilità e Controlli su iOS

Il vero banco di prova per un porting mobile è sempre la giocabilità. Hitman: Absolution richiede precisione nei movimenti, gestione dell’inventario e tempismo perfetto. Feral Interactive ha affrontato la sfida con una doppia strategia: offrire controlli touch ottimizzati e supporto completo per controller esterni. Il risultato è che il gioco si adatta al vostro stile di gioco, che siate in metropolitana o comodamente sul divano.

I controlli touch sono stati progettati con cura. L’interfaccia è pulita e reattiva: si tocca per muoversi, si striscia per guardarsi intorno, e i pulsanti virtuali per azioni come nascondersi, usare oggetti o cambiare arma sono posizionati in modo intuitivo. La mira assistita aiuta nei momenti di maggiore tensione, ma i giocatori più esperti possono disattivarla per una sfida maggiore. Tuttavia, per un’esperienza davvero immersiva, il controller è la scelta migliore. La differenza si sente soprattutto nelle fasi stealth più concitate, dove un movimento preciso può fare la differenza tra un’eliminazione silenziosa e un allarme generale.

Se volete portare l’esperienza di Hitman: Absolution a un livello superiore, il Backbone One è l’accessorio perfetto. Questo controller trasforma il vostro iPhone in una vera e propria console portatile, con una presa comoda, tasti fisici reattivi e una latenza praticamente nulla. Collegarlo è semplicissimo: basta infilare il telefono e il gioco lo riconosce automaticamente, mappando tutti i comandi in modo nativo. La sensazione è quella di giocare a un titolo console in miniatura, con la libertà di portarlo ovunque. Il feedback dei grilletti e la precisione degli stick analogici rendono ogni mossa dell’Agente 47 più naturale e soddisfacente.

Hitman Absolution iOS: Recensione e Guida — immagine contextual

Come Scaricare Hitman Absolution iOS e Quanto Costa

Il gioco è disponibile sull’App Store a un prezzo di 11,49 euro. Considerando la mole di contenuti, la qualità del porting e l’inclusione della modalità Contratti, il rapporto qualità-prezzo è eccellente. Non ci sono microtransazioni o acquisti in-app: pagate una volta e avete tutto il gioco, esattamente come la versione PC.

Hitman: Absolution è un gioco tecnicamente impegnativo. Funziona bene su dispositivi recenti, ma mette a dura prova i modelli più vecchi. Per un’esperienza ottimale, si consiglia un iPhone con chip A12 Bionic o superiore (iPhone XS e successivi) o un iPad con chip A10X Fusion o superiore. Il gioco occupa circa 8-10 GB di spazio, quindi assicuratevi di avere memoria sufficiente prima del download. La versione attuale è la 1.2.3, che include tutte le ottimizzazioni e le correzioni di bug.

Consigli Finali per gli Aspiranti Assassini

Hitman: Absolution su iOS è un porting esemplare. Feral Interactive ha dimostrato che un gioco complesso e profondo può vivere e prosperare su mobile, senza sacrificare la sostanza. La storia è avvincente, la modalità Contratti aggiunge una longevità enorme, e la possibilità di giocare con un controller come il Backbone One lo rende un’esperienza quasi indistinguibile da quella console.

Se amate lo stealth, la pianificazione e le storie ben raccontate, questo gioco merita un posto nella vostra libreria. Non lasciatevi ingannare dallo schermo piccolo: l’Agente 47 è più letale che mai, anche in tasca.

FAQ

Hitman Absolution iOS è uguale alla versione PC? Sì, il porting di Feral Interactive è fedele all’originale, con la stessa storia, gli stessi livelli e la stessa modalità Contratti. I controlli sono ottimizzati per touch e controller, e la grafica è stata adattata per i dispositivi iOS senza sacrificare la qualità visiva. Quali dispositivi supportano Hitman Absolution iOS? Il gioco funziona su iPhone con chip A12 Bionic o superiore (iPhone XS e successivi) e su iPad con chip A10X Fusion o superiore. Per un’esperienza fluida, si consiglia un dispositivo recente. Occupa circa 8-10 GB di spazio. Quanto costa Hitman Absolution su iOS? Il prezzo è di 11,49 €. Non ci sono microtransazioni o acquisti in-app: si paga una volta e si ha accesso a tutto il contenuto del gioco. La modalità Contratti è disponibile su iOS? Sì, la modalità Contratti è inclusa e permette di creare e condividere missioni personalizzate. È stata aggiornata il 14 maggio con nuovi strumenti per definire regole e obiettivi specifici, aumentando la rigiocabilità del gioco.