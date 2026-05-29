Capita spesso di aprire la libreria di Foto e trovare decine di scatti quasi identici. Magari durante una vacanza si sono fatte raffiche di foto per beccare l’attimo perfetto, oppure screenshot sovrapposti che si accumulano in silenzio. Il risultato è sempre lo stesso: lo spazio sull’iPhone si riduce senza che l’utente se ne accorga. Secondo stime recenti, una libreria fotografica media può contenere una percentuale significativa di immagini duplicate o molto simili, che occupano preziosi GB senza aggiungere valore.
Eliminare queste foto doppie non è solo una questione di ordine: è il modo più rapido per recuperare spazio senza dover cancellare ricordi importanti o pagare per abbonamenti cloud. In questa guida vediamo come fare, partendo dai metodi manuali fino ad arrivare a soluzioni intelligenti come Clever Cleaner, un’app che sfrutta l’intelligenza artificiale per individuare e rimuovere automaticamente i duplicati, il tutto in totale privacy.
Il tempo passa e la memoria dell’iPhone si riempie. Le foto doppie o simili sono tra le principali cause di spazio sprecato: ogni volta che si scatta una raffica, si salva uno screenshot o si riceve un’immagine via WhatsApp, aumentano le probabilità di avere copie identiche o quasi.
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L’impatto sullo spazio disponibile
Una foto scattata con un iPhone recente può pesare dai 2 ai 5 MB, mentre un video in 4K arriva anche a 400 MB al minuto. Se si hanno 100 foto doppie, si parla di circa 300-500 MB di spazio occupato inutilmente. Moltiplicato per mesi di utilizzo, il totale diventa significativo: spesso si parla di spazio che si potrebbe recuperare con una semplice pulizia.
Oltre lo spazio: ordine e performance
Una libreria fotografica piena di duplicati non è solo un problema di storage. Quando si cerca una foto specifica, si scorrono immagini identiche che confondono e rallentano la ricerca. Inoltre, avere meno file sul dispositivo può migliorare leggermente la velocità con cui l’app Foto carica le anteprime e gestisce le sincronizzazioni con iCloud.
⚠️ Attenzione
Attenzione: prima di iniziare qualsiasi pulizia, è consigliato fare un backup della propria libreria. Un errore di cancellazione può essere doloroso. L’ideale è usare iCloud o un computer per avere una copia di sicurezza.
Come eliminare manualmente le foto doppie su iPhone
Se si ha tempo e pazienza, è possibile rimuovere le foto duplicate a mano. Ecco due metodi efficaci.
Metodo 1: usare l’app Foto di iOS
Aprire l’app Foto e andare alla scheda Album. Scorrere verso il basso fino a trovare la sezione Altro e toccare Duplicati. iOS 16 e versioni successive offrono questa funzione nativa che identifica automaticamente le foto identiche. È possibile selezionare e unire quelle che si vogliono eliminare.
Il limite di questo metodo è che Apple rileva solo i duplicati esatti, non le foto simili (ad esempio due scatti della stessa scena con luce diversa). Inoltre, se si hanno molte foto, l’operazione di verifica manuale può richiedere ore.
Metodo 2: controllo manuale album per album
Se si preferisce un approccio manuale più accurato, è possibile scorrere i propri album uno per uno, confrontare le immagini e cancellare quelle che si ritengono superflue. Per farlo in modo efficiente:
- Creare un album temporaneo chiamato “Da eliminare”.
- Scorrere la libreria e, per ogni gruppo di foto simili, spostare quelle superflue nell’album temporaneo.
- Una volta finito, andare nell’album “Da eliminare”, selezionare tutto e cancellare.
- Ricordare di svuotare l’album “Eliminati” per liberare davvero lo spazio.
Questo metodo è gratuito e sicuro ma è anche lentissimo. Se si hanno migliaia di foto, potrebbe non essere realistico.
Limitazioni dei metodi manuali:
- Riconoscono solo duplicati identici, non simili.
- Richiedono molto tempo (anche ore).
- È facile commettere errori e cancellare foto importanti.
- Non individuano screenshot inutili o Live Photos pesanti.
Usare Clever Cleaner per eliminare le foto doppie su iPhone
Per chi vuole una soluzione rapida, semplice e più completa, esiste Clever Cleaner. Questa app è progettata specificamente per la pulizia della libreria fotografica dell’iPhone e sfrutta un avanzato algoritmo di intelligenza artificiale per trovare non solo i duplicati esatti, ma anche le foto molto simili.
Come funziona Clever Cleaner
Dopo aver scaricato l’app dall’App Store o aver visitato il sito ufficiale, il processo è immediato:
- Scansiona: Clever Cleaner analizza la libreria fotografica usando l’AI. Identifica foto duplicate, immagini simili (es. raffiche), screenshot inutili e Live Photos pesanti. L’app è completamente gratuita, senza pubblicità, senza abbonamenti e senza limitazioni nascoste: tutte le funzionalità sono disponibili senza pagare nulla.
- Rivedi: L’app mostra un’anteprima delle foto trovate, raggruppate per somiglianza. È possibile scorrere e verificare cosa verrà cancellato.
- Pulisci: Con un solo tocco si elimina tutto il gruppo, oppure si seleziona manualmente cosa tenere.
I vantaggi di Clever Cleaner
L’algoritmo di Clever Cleaner funziona interamente sull’iPhone. I dati non vengono mai caricati su server esterni: la scansione avviene in locale. Questo significa che la privacy è al sicuro, un aspetto non scontato per molte app di pulizia che vendono dati o richiedono abbonamenti.
Oltre alle foto duplicate, l’app è in grado di:
- Rimuovere screenshot inutili: spesso si fanno screenshot che dopo non servono più. Clever Cleaner li individua e chiede se si vogliono eliminare.
- Comprimere Live Photos: le Live Photos sono divertenti ma pesano molto. L’app può comprimerle senza perderne l’effetto.
- Trovare file pesanti: download, video vecchi o altri file che occupano spazio senza che l’utente se ne accorga.
In sintesi
Eliminare le foto doppie dall’iPhone è un’operazione che tutti dovrebbero fare periodicamente. Lo spazio recuperato può essere usato per nuovi scatti, app o semplicemente per avere un telefono più svelto.
Si può procedere manualmente se si ha tempo e pochi file, ma per la maggior parte delle persone Clever Cleaner è la scelta migliore: veloce, sicuro, gratuito e rispettoso della privacy.
FAQ
Come eliminare foto duplicate su iPhone gratis?
Clever Cleaner è completamente gratuita e senza pubblicità. Basta scaricarla dall’App Store e avviare la scansione per individuare e rimuovere tutte le foto duplicate senza alcun costo.
Qual è la migliore app gratuita per eliminare foto doppie su iPhone?
Clever Cleaner è considerata tra le migliori app gratuite per eliminare foto doppie su iPhone grazie all’AI avanzata, all’elaborazione in locale (privacy) e all’assenza di pubblicità o abbonamenti.
Come vedere quante foto ho su iPhone?
Vai in Impostazioni > Generali > Info iPhone > Foto per vedere il conteggio totale. In alternativa, apri l’app Foto e scorri verso il basso nella scheda Libreria.