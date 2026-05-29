Capita spesso di aprire la libreria di Foto e trovare decine di scatti quasi identici. Magari durante una vacanza si sono fatte raffiche di foto per beccare l’attimo perfetto, oppure screenshot sovrapposti che si accumulano in silenzio. Il risultato è sempre lo stesso: lo spazio sull’iPhone si riduce senza che l’utente se ne accorga. Secondo stime recenti, una libreria fotografica media può contenere una percentuale significativa di immagini duplicate o molto simili, che occupano preziosi GB senza aggiungere valore.

Eliminare queste foto doppie non è solo una questione di ordine: è il modo più rapido per recuperare spazio senza dover cancellare ricordi importanti o pagare per abbonamenti cloud. In questa guida vediamo come fare, partendo dai metodi manuali fino ad arrivare a soluzioni intelligenti come Clever Cleaner, un’app che sfrutta l’intelligenza artificiale per individuare e rimuovere automaticamente i duplicati, il tutto in totale privacy.

Il tempo passa e la memoria dell’iPhone si riempie. Le foto doppie o simili sono tra le principali cause di spazio sprecato: ogni volta che si scatta una raffica, si salva uno screenshot o si riceve un’immagine via WhatsApp, aumentano le probabilità di avere copie identiche o quasi.

L’impatto sullo spazio disponibile

Una foto scattata con un iPhone recente può pesare dai 2 ai 5 MB, mentre un video in 4K arriva anche a 400 MB al minuto. Se si hanno 100 foto doppie, si parla di circa 300-500 MB di spazio occupato inutilmente. Moltiplicato per mesi di utilizzo, il totale diventa significativo: spesso si parla di spazio che si potrebbe recuperare con una semplice pulizia.

Oltre lo spazio: ordine e performance

Una libreria fotografica piena di duplicati non è solo un problema di storage. Quando si cerca una foto specifica, si scorrono immagini identiche che confondono e rallentano la ricerca. Inoltre, avere meno file sul dispositivo può migliorare leggermente la velocità con cui l’app Foto carica le anteprime e gestisce le sincronizzazioni con iCloud.

⚠️ Attenzione

Attenzione: prima di iniziare qualsiasi pulizia, è consigliato fare un backup della propria libreria. Un errore di cancellazione può essere doloroso. L’ideale è usare iCloud o un computer per avere una copia di sicurezza.

Come eliminare manualmente le foto doppie su iPhone

Se si ha tempo e pazienza, è possibile rimuovere le foto duplicate a mano. Ecco due metodi efficaci.

Metodo 1: usare l’app Foto di iOS

Aprire l’app Foto e andare alla scheda Album. Scorrere verso il basso fino a trovare la sezione Altro e toccare Duplicati. iOS 16 e versioni successive offrono questa funzione nativa che identifica automaticamente le foto identiche. È possibile selezionare e unire quelle che si vogliono eliminare.

Il limite di questo metodo è che Apple rileva solo i duplicati esatti, non le foto simili (ad esempio due scatti della stessa scena con luce diversa). Inoltre, se si hanno molte foto, l’operazione di verifica manuale può richiedere ore.

Metodo 2: controllo manuale album per album

Se si preferisce un approccio manuale più accurato, è possibile scorrere i propri album uno per uno, confrontare le immagini e cancellare quelle che si ritengono superflue. Per farlo in modo efficiente:

Creare un album temporaneo chiamato “Da eliminare”.

Scorrere la libreria e, per ogni gruppo di foto simili, spostare quelle superflue nell’album temporaneo.

Una volta finito, andare nell’album “Da eliminare”, selezionare tutto e cancellare.

Ricordare di svuotare l’album “Eliminati” per liberare davvero lo spazio.

Questo metodo è gratuito e sicuro ma è anche lentissimo. Se si hanno migliaia di foto, potrebbe non essere realistico.

Limitazioni dei metodi manuali:

Riconoscono solo duplicati identici, non simili.

Richiedono molto tempo (anche ore).

È facile commettere errori e cancellare foto importanti.

Non individuano screenshot inutili o Live Photos pesanti.

Usare Clever Cleaner per eliminare le foto doppie su iPhone

Per chi vuole una soluzione rapida, semplice e più completa, esiste Clever Cleaner. Questa app è progettata specificamente per la pulizia della libreria fotografica dell’iPhone e sfrutta un avanzato algoritmo di intelligenza artificiale per trovare non solo i duplicati esatti, ma anche le foto molto simili.

Come funziona Clever Cleaner

Dopo aver scaricato l’app dall’App Store o aver visitato il sito ufficiale, il processo è immediato:

Scansiona : Clever Cleaner analizza la libreria fotografica usando l’AI. Identifica foto duplicate, immagini simili (es. raffiche), screenshot inutili e Live Photos pesanti. L’app è completamente gratuita , senza pubblicità, senza abbonamenti e senza limitazioni nascoste: tutte le funzionalità sono disponibili senza pagare nulla.

: Clever Cleaner analizza la libreria fotografica usando l’AI. Identifica foto duplicate, immagini simili (es. raffiche), screenshot inutili e Live Photos pesanti. L’app è , senza pubblicità, senza abbonamenti e senza limitazioni nascoste: tutte le funzionalità sono disponibili senza pagare nulla. Rivedi : L’app mostra un’anteprima delle foto trovate, raggruppate per somiglianza. È possibile scorrere e verificare cosa verrà cancellato.

: L’app mostra un’anteprima delle foto trovate, raggruppate per somiglianza. È possibile scorrere e verificare cosa verrà cancellato. Pulisci: Con un solo tocco si elimina tutto il gruppo, oppure si seleziona manualmente cosa tenere.

I vantaggi di Clever Cleaner

L’algoritmo di Clever Cleaner funziona interamente sull’iPhone. I dati non vengono mai caricati su server esterni: la scansione avviene in locale. Questo significa che la privacy è al sicuro, un aspetto non scontato per molte app di pulizia che vendono dati o richiedono abbonamenti.

Oltre alle foto duplicate, l’app è in grado di:

Rimuovere screenshot inutili : spesso si fanno screenshot che dopo non servono più. Clever Cleaner li individua e chiede se si vogliono eliminare.

: spesso si fanno screenshot che dopo non servono più. Clever Cleaner li individua e chiede se si vogliono eliminare. Comprimere Live Photos : le Live Photos sono divertenti ma pesano molto. L’app può comprimerle senza perderne l’effetto.

: le Live Photos sono divertenti ma pesano molto. L’app può comprimerle senza perderne l’effetto. Trovare file pesanti: download, video vecchi o altri file che occupano spazio senza che l’utente se ne accorga.

In sintesi

Eliminare le foto doppie dall’iPhone è un’operazione che tutti dovrebbero fare periodicamente. Lo spazio recuperato può essere usato per nuovi scatti, app o semplicemente per avere un telefono più svelto.

Si può procedere manualmente se si ha tempo e pochi file, ma per la maggior parte delle persone Clever Cleaner è la scelta migliore: veloce, sicuro, gratuito e rispettoso della privacy.

FAQ

Come eliminare foto duplicate su iPhone gratis? Clever Cleaner è completamente gratuita e senza pubblicità. Basta scaricarla dall’App Store e avviare la scansione per individuare e rimuovere tutte le foto duplicate senza alcun costo. Qual è la migliore app gratuita per eliminare foto doppie su iPhone? Clever Cleaner è considerata tra le migliori app gratuite per eliminare foto doppie su iPhone grazie all’AI avanzata, all’elaborazione in locale (privacy) e all’assenza di pubblicità o abbonamenti. Come vedere quante foto ho su iPhone? Vai in Impostazioni > Generali > Info iPhone > Foto per vedere il conteggio totale. In alternativa, apri l’app Foto e scorri verso il basso nella scheda Libreria.