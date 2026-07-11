Apple ha portato OpenAI in tribunale con un’accusa pesante: l’azienda avrebbe utilizzato informazioni riservate ottenute da alcuni ex dipendenti Apple per accelerare lo sviluppo del proprio dispositivo hardware dedicato all’intelligenza artificiale. La causa arriva dopo mesi di tensione tra le due società, che nel 2024 avevano presentato la collaborazione tra ChatGPT e Siri come uno dei pilastri della nuova Apple Intelligence.

Il conflitto, però, oggi va ben oltre l’integrazione di ChatGPT nell’iPhone. Apple e OpenAI si stanno contendendo il futuro dell’hardware AI: da una parte l’azienda che ha costruito il proprio successo sulla capacità di trasformare tecnologie complesse in prodotti di massa; dall’altra una società nata dal software che, con l’acquisizione della startup di Jony Ive, vuole entrare direttamente nella vita quotidiana degli utenti attraverso un nuovo tipo di dispositivo.

L’accusa di Apple contro OpenAI

La causa è stata depositata il 10 luglio 2026 presso il tribunale federale del Northern District of California. Apple accusa OpenAI, OpenAI Foundation, io Products e due ex dipendenti di appropriazione indebita di segreti industriali.

I due ex dipendenti citati nel procedimento sono Tang Yew Tan, oggi responsabile hardware di OpenAI, e Chang Liu, ex ingegnere elettrico di Apple. Secondo la denuncia, le informazioni contestate riguarderebbero prodotti non ancora annunciati, componenti, schede elettroniche, batterie, processi produttivi e rapporti con i fornitori.

Apple sostiene inoltre che alcuni dipendenti ancora in organico sarebbero stati incoraggiati a portare “parti reali” dei prodotti Apple durante i colloqui con OpenAI, trasformando gli incontri di selezione in sessioni di analisi tecnica. La denuncia parla anche di documenti riservati inviati a indirizzi personali e di procedure pensate per aggirare i controlli di sicurezza previsti quando un dipendente lascia Apple.

Si tratta, per ora, di accuse contenute in una denuncia. Non esiste ancora una decisione del tribunale che abbia accertato le responsabilità di OpenAI o degli ex dipendenti.

La causa riguarda anche componenti, processi produttivi e rapporti con i fornitori.

Il ruolo dei fornitori e dei processi produttivi

La parte più delicata della causa non riguarda soltanto i documenti interni o i prodotti non annunciati. Apple sostiene che OpenAI avrebbe utilizzato informazioni riservate anche nei rapporti con i fornitori.

Secondo la denuncia, una società partner sarebbe stata invitata a utilizzare per un prodotto OpenAI una specifica tecnica di finitura dei metalli associata ai processi Apple. Il fornitore sarebbe stato portato a credere che Apple avesse autorizzato l’operazione.

È un dettaglio importante perché mostra la differenza tra copiare un’idea e usare il patrimonio industriale necessario per trasformare un progetto in un prodotto vendibile. Un dispositivo può avere un design completamente diverso dall’iPhone e sfruttare comunque processi, materiali, componenti o catene produttive sviluppati da Apple nel corso degli anni.

Apple sostiene di aver investito decenni nella costruzione di una rete di fornitori e competenze produttive difficile da replicare. Per questo la società non sta difendendo soltanto la proprietà intellettuale legata ai singoli prodotti, ma anche il know-how che permette di realizzarli su larga scala.

Apple e OpenAI si preparano a contendersi il mercato dei dispositivi AI.

Jony Ive non è accusato personalmente

Il nome di Jony Ive rende la vicenda ancora più interessante, ma anche più facile da raccontare in modo impreciso.

L’ex responsabile del design Apple non è indicato come imputato personale nella causa. Apple non sostiene che Ive abbia rubato segreti industriali e non accusa direttamente Sam Altman di aver partecipato alla sottrazione delle informazioni.

Il collegamento nasce da io Products, la startup hardware fondata da Ive e acquisita da OpenAI nel 2025 con un’operazione valutata circa 6,5 miliardi di dollari, secondo quanto riportato da Reuters. La società rappresenta il cuore del progetto hardware di OpenAI e dovrebbe portare sul mercato un dispositivo pensato per offrire un nuovo modo di interagire con l’intelligenza artificiale.

Jony Ive porta a OpenAI una visione progettuale, esperienza nel design industriale e la capacità di costruire prodotti riconoscibili. Non significa però che abbia accesso alle informazioni più recenti sui processi Apple, sui fornitori o sui componenti sviluppati dopo la sua uscita dall’azienda.

La causa riguarda soprattutto il comportamento di alcuni ex dipendenti e il modo in cui, secondo Apple, OpenAI avrebbe gestito il reclutamento. La presenza di Ive spiega perché il progetto hardware sia così importante, ma non dimostra un suo coinvolgimento nelle condotte contestate.

Il progetto hardware di OpenAI nasce dalla collaborazione con io Products, la società fondata da Jony Ive.

La causa arriva dopo il caso Siri

La denuncia di Apple arriva in un momento in cui i rapporti tra le due aziende erano già molto tesi.

A maggio era emerso, secondo una ricostruzione di TechCrunch, che OpenAI stava valutando un’azione legale contro Apple per la gestione della partnership ChatGPT–Siri. Secondo le ricostruzioni pubblicate da Bloomberg e riportate da TechCrunch, OpenAI avrebbe ritenuto deludente l’integrazione nei sistemi operativi Apple, con meno abbonamenti, visibilità e accesso agli utenti rispetto alle aspettative iniziali.

L’azienda avrebbe immaginato un’opportunità paragonabile, almeno per valore strategico, all’accordo tra Apple e Google per il motore di ricerca predefinito in Safari. L’integrazione di ChatGPT in Siri, invece, non avrebbe generato i risultati economici attesi.

Il contesto è rilevante perché dimostra che Apple e OpenAI non sono più semplicemente partner. Apple utilizza la tecnologia di OpenAI quando può essere utile ai propri utenti, ma nel frattempo sviluppa una strategia autonoma sull’intelligenza artificiale, come mostra anche il ricorso ai modelli Gemini per alcune funzioni di Apple Intelligence.

OpenAI, dal canto suo, non vuole rimanere confinata nel ruolo di fornitore di modelli. Il progetto hardware serve a controllare anche il modo in cui le persone entrano in contatto con l’intelligenza artificiale.

Un’accusa indipendente o un contrattacco?

È possibile leggere la causa di Apple come una risposta indiretta alla pressione legale esercitata da OpenAI, ma non esistono prove che il procedimento sia stato depositato esclusivamente come ritorsione.

Apple sostiene di aver iniziato a indagare sui possibili furti di informazioni già a febbraio, prima che emergessero pubblicamente le indiscrezioni sulle iniziative legali di OpenAI legate a Siri. La società presenta quindi la causa come il risultato di un’indagine interna, non come una reazione alla crisi commerciale tra le due aziende.

Sul piano strategico, però, il procedimento arriva nel momento più utile per Apple. Un’accusa di appropriazione di segreti industriali può rallentare il progetto hardware di OpenAI, aumentare i costi legali, complicare i rapporti con i fornitori e rendere più difficile il reclutamento di altri dipendenti Apple.

OpenAI ha dichiarato di non avere interesse nei segreti industriali di altre aziende. Sarà il tribunale a stabilire se le informazioni contestate siano state effettivamente sottratte e utilizzate per il dispositivo hardware.

Cosa cambia per gli utenti

Per gli utenti, la causa potrebbe avere conseguenze soprattutto sul calendario del dispositivo OpenAI. Se Apple ottenesse un’ingiunzione preliminare, OpenAI potrebbe essere costretta a interrompere l’utilizzo di alcune informazioni, restituire documenti e materiali oppure dimostrare che il progetto è stato sviluppato con processi indipendenti.

Un eventuale ritardo sarebbe significativo. OpenAI ha bisogno di presentare un prodotto capace di distinguersi da smartphone, assistenti vocali e dispositivi come Rabbit R1 e Humane AI Pin. Il vantaggio non sarà soltanto nel modello linguistico, ma nell’integrazione tra hardware, software, interfaccia e produzione industriale.

La causa mostra anche quanto sia difficile per una società software entrare nel mercato dei dispositivi fisici. Il design di Jony Ive può definire la forma e l’esperienza del prodotto, ma non elimina la necessità di costruire una catena industriale, verificare ogni componente e proteggere ogni passaggio produttivo.

Apple e OpenAI continuano formalmente a collaborare su ChatGPT e Apple Intelligence. La fiducia tra le due aziende, però, sembra ormai compromessa. La disputa su Siri aveva aperto una frattura commerciale; la causa sui segreti industriali porta quella frattura direttamente nel cuore della guerra per il prossimo dispositivo AI.

Aggiornamento — 11 luglio 2026. Dopo la causa, OpenAI ha risposto attraverso il portavoce Drew Pusateri. La dichiarazione, riportata da MacRumors e pubblicata su X, è netta: l’azienda afferma di non avere alcun interesse nei segreti industriali di altre società e aggiunge di voler continuare a sviluppare tecnologie utili alle persone. La risposta non entra nel merito dei singoli episodi descritti nella denuncia di Apple, quindi non modifica il quadro legale della vicenda: per ora resta una presa di posizione generale, in attesa degli sviluppi del procedimento.

Fonti: la causa Apple Inc. v. Liu su CourtListener, CNBC, MacRumors, Reuters, TechCrunch sulla partnership ChatGPT–Siri.