Perdere dati su Mac è un’esperienza che prima o poi capita a tutti: un file cancellato per sbaglio, una scheda SD formattata accidentalmente, un disco che smette di funzionare senza preavviso. Quando succede, la prima reazione è cercare un software di recupero dati che funzioni — meglio se senza spendere subito.

La buona notizia è che esistono soluzioni gratuite in grado di riportare alla luce file cancellati, foto perse e documenti danneggiati. La cattiva è che non tutte funzionano allo stesso modo: alcune sono limitate nella quantità di dati recuperabili, altre richiedono competenze tecniche, altre ancora includono pubblicità invasive.

Abbiamo selezionato i 5 migliori software gratuiti di recupero dati per Mac, testandoli per efficacia, facilità d’uso e sicurezza.

Stellar Data Recovery Free per Mac

Stellar Data Recovery Free per Mac è la scelta migliore per chi cerca un software di recupero dati completo e intuitivo. Questo software gratuito di recupero dati ti permette di recuperare fino a 1 GB di dati, coprendo un’ampia gamma di formati: documenti, foto, video, email e archivi. Supporta dischi interni (inclusi gli SSD con APFS), dischi esterni, schede SD e unità USB.

Il software si distingue per la velocità di scansione e la pulizia dell’interfaccia. Non ci sono pubblicità invasive o tentativi di installare software indesiderato. La scansione è guidata passo dopo passo, e l’anteprima dei file recuperabili permette di selezionare solo ciò che serve prima del salvataggio. Supporta FileVault e volumi crittografati, e funziona su macOS Tahoe e versioni precedenti.

EaseUS Data Recovery Wizard per Mac (Free)

EaseUS Data Recovery Wizard è uno dei nomi più noti nel settore del recupero dati. La versione gratuita per Mac consente di recuperare fino a 2 GB di dati, una soglia leggermente più alta rispetto ad altri competitor. Il software supporta centinaia di formati di file e funziona con dischi interni, esterni, schede SD e dispositivi mobili.

La procedura è semplice: si seleziona il disco o la partizione da scansionare, si avvia la scansione rapida o approfondita, e si visualizzano i risultati filtrandoli per tipo di file. L’anteprima è disponibile per foto e documenti di testo. La limitazione principale è che per recuperare più di 2 GB di dati è necessaria la licenza a pagamento, ma per perdite circoscritte la versione gratuita è più che sufficiente.

PhotoRec

PhotoRec è un software open source che ha costruito la sua reputazione sull’efficacia più che sull’estetica. Funziona da terminale (niente interfaccia grafica) e supporta centinaia di formati di file, dai più comuni come JPEG e MP3 ai formati RAW delle fotocamere professionali.

La potenza di PhotoRec sta nella sua capacità di recuperare file anche da dischi gravemente danneggiati o formattati più volte. Non si basa sul file system (che può essere corrotto) ma cerca le firme dei file direttamente nei settori del disco, il che lo rende incredibilmente efficace in scenari difficili. Il rovescio della medaglia: richiede familiarità con la riga di comando, e l’output può essere confuso per chi non ha esperienza. I file recuperati non mantengono i nomi originali.

TestDisk

TestDisk è il compagno perfetto di PhotoRec. Anche open source e da terminale, TestDisk non recupera file direttamente, ma ripara le tabelle delle partizioni e ripristina settori di boot danneggiati. È lo strumento giusto quando un’intera partizione non viene più riconosciuta dal sistema, quando un disco esterno non monta o quando si è cancellata accidentalmente una partizione.

In molti scenari di perdita dati, TestDisk è il primo passo: ripristina l’accesso al disco, e solo dopo si usa PhotoRec o un altro software per recuperare i file. È utilizzato da professionisti del recupero dati e amministratori di sistema, ma la curva di apprendimento è ripida.

DMDE Free Edition

DMDE (DM Disk Editor and Data Recovery Software) offre una edizione gratuita che permette di recuperare fino a 4.000 file da una singola sessione, con supporto per partizioni cancellate o danneggiate. È meno conosciuto del trio Stellar-EaseUS-PhotoRec, ma è estremamente potente per chi ha un minimo di dimestichezza tecnica.

L’interfaccia è datata ma funzionale. DMDE supporta tutti i file system principali (APFS, HFS+, NTFS, FAT, exFAT) e funziona sia su Mac che su Windows. L’edizione gratuita ha il limite di 4.000 file per sessione e non permette di recuperarli in blocco con una sola operazione, ma resta una validissima alternativa per perdite dati di media entità.

Software a pagamento vs gratuito: quando conviene passare al premium

La versione gratuita di questi software è spesso sufficiente per recuperi occasionali o perdite di dati di piccola entità. Quando però si parla di dischi rigidi di grandi dimensioni, server aziendali o recuperi complessi dopo formattazioni multiple, i limiti della versione free diventano stringenti.

Il passaggio alla versione premium conviene quando:

Il volume di dati da recuperare supera i limiti della versione gratuita

Si ha bisogno di recuperare file dopo formattazioni profonde

Il disco ha danni fisici e serve un software con algoritmi più sofisticati

Si opera in un contesto professionale e servono SLA e supporto tecnico

Cosa cambia per l’utente

Avere un software di recupero dati installato sul Mac prima che si verifichi un problema è la differenza tra perdere tutto e recuperare tutto. I tool gratuiti elencati in questa guida coprono la stragrande maggioranza degli scenari di perdita dati: dalla cancellazione accidentale alla formattazione della scheda SD della fotocamera.

La regola pratica: per un recupero rapido e senza stress, Stellar Data Recovery Free è la scelta più bilanciata tra potenza e semplicità. Se si ha dimestichezza con il terminale, PhotoRec e TestDisk offrono potenza illimitata senza spendere un centesimo. Per chi cerca il giusto compromesso tra limite di recupero e facilità d’uso, EaseUS resta un punto di riferimento.

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