Apple ha chiuso il terzo trimestre fiscale 2026 con un fatturato di 109,4 miliardi di dollari, in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che segna il miglior trimestre di giugno nella storia dell’azienda, trainato dalla domanda robusta di iPhone e Mac e dalla crescita costante dei servizi.

Il margine lordo si è attestato al 50,1%, includendo un impatto favorevole di circa 2 punti percentuali derivante da rimborsi tariffari. L’utile per azione diluito è stato di 2,02 dollari, in aumento del 29% su base annua, anche in questo caso un record per il trimestre di giugno.

Apple Q3 2026: fatturato per segmento. Fonte: Apple Inc.

iPhone guida la crescita

Il segmento iPhone ha generato 54,3 miliardi di dollari, con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente. È il miglior risultato di sempre per un trimestre di giugno, segnale che la domanda per gli ultimi modelli continua a rimanere alta ben oltre il ciclo di lancio iniziale. L’andamento positivo è stato registrato in tutte le aree geografiche, con una menzione particolare per la Cina continentale, dove le vendite di iPhone hanno contribuito in modo significativo alla crescita complessiva del 22% registrata nella regione.

Mac in forte accelerazione

Il Mac ha registrato un trimestre da 10,4 miliardi di dollari, in crescita del 29% anno su anno, il miglior giugno di sempre per la linea di computer Apple. L’adozione dei chip Apple Silicon di ultima generazione continua a sostenere il ciclo di aggiornamento, con particolare trazione nei segmenti professionale e creativo. Il dato conferma che la strategia di differenziazione basata su performance ed efficienza energetica resta un vantaggio competitivo solido.

Servizi in crescita a doppia cifra

I servizi hanno raggiunto 30,7 miliardi di dollari, in aumento del 12%, un nuovo record per il trimestre di giugno. La base installata di dispositivi attivi ha raggiunto un nuovo massimo storico in tutte le categorie di prodotto e in tutti i segmenti geografici. La crescita dei servizi, pur non accelerando rispetto ai trimestri precedenti, dimostra la capacità di Apple di monetizzare un ecosistema sempre più ampio, con Apple TV, Apple Music, iCloud e il segmento pubblicitario come motori principali.

Apple Q3 2026: fatturato per area geografica. Fonte: Apple Inc.

iPad in controtendenza

L’unico segmento in calo è stato iPad, con 6,2 miliardi di dollari e una contrazione del 6% anno su anno. Il dato era atteso, considerando che il ciclo di aggiornamento dei tablet Apple si trova in una fase di maturità e che non sono stati introdotti nuovi modelli nel periodo. L’arrivo di nuovi iPad nella seconda metà dell’anno potrebbe invertire la tendenza.

Performance per area geografica

Tutte le regioni hanno registrato crescita a doppia cifra. Le Americhe hanno contribuito con 45,8 miliardi (+11%), l’Europa con 29,4 miliardi (+22%), la Grande Cina con 18,8 miliardi (+22%), il Giappone con 6,6 miliardi (+13%) e il resto dell’Asia Pacifico con 8,9 miliardi (+16%).

Flusso di cassa e remunerazione degli azionisti

Il cash flow operativo ha raggiunto un record per il trimestre di giugno. Come già visto nel trimestre fiscale Q2 2026, Apple ha restituito agli azionisti oltre 62 miliardi di dollari in buyback e 11,8 miliardi in dividendi nei primi nove mesi dell’anno fiscale. La liquidità totale ammonta a 39,5 miliardi di dollari, con un patrimonio netto di 107,5 miliardi. La società ha dichiarato un dividendo di 0,27 dollari per azione, pagabile dal 13 agosto 2026.

I conti in dettaglio: margini, investimenti e solidità finanziaria

Margini di contribuzione

La differenza tra i margini dei prodotti e quelli dei servizi è il dato strutturale più interessante del trimestre. I prodotti generano un margine lordo del 40,1%, con 78,7 miliardi di ricavi e 47,2 miliardi di costo del venduto. I servizi, con 30,7 miliardi di ricavi e appena 7,5 miliardi di costo, registrano un margine del 75,6%, quasi il doppio. Il margine totale del 50,1% beneficia di circa 2 punti percentuali di rimborsi tariffari, ma la fotografia resta chiara: i servizi sono il motore della redditività Apple, con margini che pochi competitor nell’industria tech riescono a eguagliare.

Investimenti in ricerca e sviluppo

La spesa in R&D ha raggiunto 11,7 miliardi di dollari nel trimestre, in aumento del 32% rispetto agli 8,9 miliardi dello stesso periodo del 2025. Nei primi nove mesi dell’anno fiscale, Apple ha speso 34 miliardi in ricerca e sviluppo, con un incremento del 33% anno su anno. È il segno più tangibile dell’impegno di Cupertino nel campo dell’intelligenza artificiale: lo sviluppo del nuovo Siri AI, dei modelli Apple Foundation e delle tecnologie di elaborazione on-device richiede investimenti massicci che si riflettono direttamente nel conto economico.

Solidità patrimoniale

Sul fronte patrimoniale, Apple mantiene una posizione finanziaria estremamente solida. La liquidità immediata ammonta a 39,5 miliardi di dollari, cui si aggiungono 22,9 miliardi di titoli negoziabili a breve e 84,1 miliardi a lungo termine, per un totale di 146,5 miliardi di attività liquide e investimenti.

Sul lato del debito, la società ha 2 miliardi di commercial paper, 11 miliardi di debito a lungo termine in scadenza e 71,3 miliardi di debito oltre l’anno, per un totale di 84,3 miliardi. Il risultato è una posizione finanziaria netta positiva per 62,2 miliardi di dollari: Apple ha più liquidità che debiti, come emerso anche durante la recente assemblea degli azionisti, un lusso che poche aziende al mondo possono permettersi e che garantisce margine per acquisizioni, buyback e investimenti futuri.

Prospettive

Con un trimestre di giugno da record e una guidance che gli analisti si aspettano positiva per il trimestre di settembre, Apple si presenta solida verso la seconda metà dell’anno fiscale. L’introduzione del nuovo Siri AI e le innovazioni presentate alla WWDC26 potrebbero alimentare un ulteriore ciclo di crescita, sia per l’hardware che per i servizi. L’andamento dei conti conferma che la strategia di integrazione verticale tra hardware, software e servizi continua a produrre risultati superiori alla media del settore.