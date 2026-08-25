Apple ha messo in preordine il Mac Studio M5 Ultra, il desktop più potente della gamma, e il Mac Studio con M5 Max. In Italia il Max parte da 3.049 euro, l’Ultra da 6.699 euro. Preordini aperti dal 25 agosto, disponibilità dal 22 settembre; la configurazione da 512 GB di memoria unificata slitta a fine ottobre.

«Con M5 Max e le capacità di M5 Ultra, Mac Studio apre una nuova era del desktop, con guadagni enormi per i flussi pro e per l’inferenza AI con modelli frontier», ha detto Johny Srouji, chief hardware officer di Apple. (traduzione redazionale)

Il Mac Studio M5 Ultra non è un refresh di porte. Il comunicato parla di fino a 4,3 volte le prestazioni AI, storage 2 volte più veloce, grafica fino a 1,8 volte e CPU fino a 1,3 volte. Srouji lo chiama «il Mac più potente di sempre»: il punto è far girare modelli frontier in locale, non solo montare timeline 8K.

Chi viene dal Mac Studio 2025 trova due chip della stessa famiglia M5, non un salto di design. Cambia la matematica: acceleratori neurali in ogni core GPU, banda della memoria unificata più alta, e per la prima volta Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 sul Studio.

Il nuovo Mac Studio, in preordine da 3.049 euro (M5 Max) e 6.699 euro (M5 Ultra) in Italia.

Mac Studio M5 Max: la fascia da cui si parte

M5 Max porta CPU 18 core (6 super + 12 performance) e GPU fino a 40 core con Neural Accelerator in ciascun core. Memoria unificata fino a 128 GB, banda fino a 614 GB/s. Apple dichiara grafica fino al 50% più veloce della generazione precedente.

Il Media Engine accelera H.264, HEVC, ProRes e decode AV1. Ray tracing di terza generazione e shader aggiornati servono a viewport 3D e render offline. I numeri dichiarati, confrontati con M1 Max e M4 Max:

prompt LLM in LM Studio: fino a 10,7 volte M1 Max e 3,9 volte M4 Max

fino a 10,7 volte M1 Max e 3,9 volte M4 Max text-to-image: fino a 7,4 volte M1 Max e 3,5 volte M4 Max

fino a 7,4 volte M1 Max e 3,5 volte M4 Max Magic Mask in DaVinci Resolve Studio: fino a 5,3 volte M1 Max e 3 volte M4 Max

fino a 5,3 volte M1 Max e 3 volte M4 Max basecalling DNA in Oxford Nanopore MinKNOW: fino a 3,5 volte M1 Max e 1,9 volte M4 Max

È la macchina per chi già vive su Resolve, Redshift, Xcode e modelli locali, senza arrivare al tetto da 6.699 euro.

M5 Max e M5 Ultra: lo Studio passa alla stessa famiglia di chip, con banda e Neural Accelerator nuovi.

Mac Studio M5 Ultra: quattro die, 512 GB, 1,2 TB/s

M5 Ultra è il primo SoC M-series a architettura quad-die: UltraFusion unisce due M5 Max dual-die. La banda tra i die supera 4,4 TB/s, la densità di connessione cresce di oltre 6 volte. CPU fino a 36 core (12 super + 24 performance), GPU fino a 80 core con Neural Accelerator — prima volta su un Ultra.

Memoria unificata fino a 512 GB, banda 1,2 TB/s: il 50% in più di M3 Ultra. Neural Engine da 32 core. Il Media Engine ha il doppio dei blocchi encode/decode rispetto a M5 Max: Apple parla di fino a 33 stream 8K ProRes 422 a 30 fps in contemporanea.

Numeri dichiarati sul Mac Studio M5 Ultra:

CopyCat ML in Foundry Nuke: fino a 15,4 volte M1 Ultra e 3,3 volte M3 Ultra

fino a 15,4 volte M1 Ultra e 3,3 volte M3 Ultra prompt LLM in LM Studio: fino a 9,8 volte M1 Ultra e 4 volte M3 Ultra

fino a 9,8 volte M1 Ultra e 4 volte M3 Ultra text-to-image: fino a 8,2 volte M1 Ultra e 4,3 volte M3 Ultra

fino a 8,2 volte M1 Ultra e 4,3 volte M3 Ultra scene in Maxon Redshift: fino a 4,7 volte M1 Ultra e 1,7 volte M3 Ultra

Il chip M5 Ultra è lo stesso descritto nel comunicato silicon: GPU con Dynamic Caching di seconda generazione, mesh shading hardware e ray tracing di terza generazione, grafica fino al 40% più veloce di M3 Ultra.

Apple mostra il Mac Studio su flussi di sviluppo in Xcode.

Cluster Thunderbolt 5 e framework AI

Più Studio si possono mettere in cluster via Thunderbolt 5 con RDMA. Apple dichiara fino a 3 volte l’inferenza AI di un sistema singolo su un cluster di quattro macchine, con un pool di memoria condiviso per i modelli open-weight più grandi.

Sul software arriva Core AI, framework nuovo per costruire, far girare e distribuire modelli su Apple silicon. Resta MLX per training e fine-tune. Xcode, Metal e Core ML continuano a spartire il lavoro su CPU, GPU e Neural Engine. È la stessa direzione già vista sui MacBook Pro M5, portata a memoria e banda da workstation.

Lo storage interno usa SSD su PCIe Gen 6, fino a 2 volte le velocità della generazione precedente. Thunderbolt 5 arriva a 120 Gb/s. Il chip N1 porta Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 per la prima volta sul Mac Studio. Genlock via USB-C sincronizza display e camera. Supporto fino a otto display, oppure fino a quattro Studio Display XDR a 5K e 120 Hz.

Configurazione CPU / GPU Memoria Banda Prezzo Italia Mac Studio M5 Max 18 / fino a 40 fino a 128 GB 614 GB/s da 3.049 euro Mac Studio M5 Ultra fino a 36 / 80 fino a 512 GB 1,2 TB/s da 6.699 euro

Fino a sei Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 per la prima volta sul Mac Studio.

Listini italiani letti oggi dallo store Apple:

Mac Studio M5 Max: da 3.049 euro

da Mac Studio M5 Ultra: da 6.699 euro

Preordini dal 25 agosto. Arrivo dal 22 settembre. La variante da 512 GB di memoria unificata è attesa fine ottobre. Sullo store italiano il finanziamento sul Max parte da 99,82 euro al mese per 36 mesi, TAN fisso 10,99%.

macOS 27 Golden Gate porta Siri AI in beta (prima in inglese) e Apple Intelligence nelle app di sistema. Safari, Comandi Rapidi e Foto guadagnano automazioni descritte a voce. Liquid Glass aggiorna toolbar, sidebar e icone della barra dei menu.

Il Mac Studio è dichiarato con il 35% di materiale riciclato, alluminio della scocca al 100% riciclato e terre rare dei magneti al 100% riciclate. Il 40% dell’energia di produzione nella filiera è da fonti rinnovabili.

Il tetto da 6.699 euro ha senso solo se i 512 GB e i 1,2 TB/s servono davvero: modelli da centinaia di miliardi di parametri, 8K uncompressed, cluster in ufficio. Per il resto della fascia pro, il Max a 3.049 euro è la macchina che Apple vuole vendere. La domanda che resta è se, con questi prezzi, lo Studio sostituisce per davvero il Mac Pro — o se Apple ha semplicemente smesso di fingere che il Pro serva ancora.

Le domande più comuni

Quanto costa il Mac Studio M5 Ultra in Italia?

Il Mac Studio M5 Ultra parte da 6.699 euro sullo store Apple italiano. Il Mac Studio M5 Max parte da 3.049 euro.

Quando si può ordinare e quando arriva?

Preordini dal 25 agosto 2026. Consegne dal 22 settembre. La configurazione da 512 GB di memoria unificata è prevista fine ottobre.

Che differenza c’è tra M5 Max e M5 Ultra?

Max: 18 core CPU, fino a 40 GPU, 128 GB, 614 GB/s. Ultra: fino a 36 CPU e 80 GPU, 512 GB, 1,2 TB/s, Media Engine doppio e cluster Thunderbolt 5/RDMA. L’Ultra è per modelli frontier e 8K pesante; il Max copre la fascia pro quotidiana.

Si possono unire più Mac Studio?

Sì. Thunderbolt 5 con RDMA permette il cluster. Apple dichiara fino a 3 volte l’inferenza AI di un singolo sistema su quattro macchine.