L’evento Apple 9 settembre 2026, alle 19:00 ora italiana, torna sul palco dello Steve Jobs Theater di Apple Park per il keynote autunnale dell’azienda. L’invito ufficiale, arrivato oggi con la tagline “Surprise and shine”, promette un keynote con due protagonisti attesi da anni: la nuova generazione di iPhone 18 Pro e il primo iPhone pieghevole della storia dell’azienda. Non finisce qui: sarà anche il primo evento di John Ternus da CEO, dopo il passaggio di consegne da Tim Cook annunciato per il 1° settembre.

L’evento del 9 settembre sarà trasmesso in diretta su apple.com, su YouTube e nell’app Apple TV, con i giornalisti invitati fisicamente al Steve Jobs Theater di Cupertino. L’invito, con il logo Apple luminoso che emerge da un cielo blu e la scritta “Surprise and shine”, non è solo una grafica curata: è il primo indizio ufficiale di una strategia che punta a sorprendere, dopo mesi di indiscrezioni su un’autentica svolta nel catalogo iPhone, con iPhone 18 Pro e il pieghevole iPhone Ultra al centro della scena.

L’invito ufficiale dell’evento Apple del 9 settembre 2026: ‘Surprise and shine’

L’annuncio e l’invito

La conferma ufficiale è arrivata nella giornata di oggi, 26 agosto, con l’invio degli inviti alla stampa, riportato tra gli altri da 9to5Mac. La data, il 9 settembre alle 10:00 ora del Pacifico (le 19:00 in Italia), era stata anticipata nei giorni scorsi da Mark Gurman di Bloomberg, e ora è ufficiale: la conferenza si terrà come da tradizione nello Steve Jobs Theater di Apple Park.

Il claim scelto da Apple, “Surprise and shine”, è stato notato da tutti gli osservatori perché rompe con i toni usati negli anni passati. Nel 2025 l’evento di settembre era “Awe dropping”; nel 2024 “It’s Glowtime”. Questa volta le parole puntano su due concetti: la sorpresa (il primo pieghevole) e la luce (il logo luminoso che emerge dal blu, con effetti prismatici sui bordi). Un’immagine che per molti commentatori richiama il debutto di Apple Intelligence, l’apertura focale manuale delle nuove fotocamere degli iPhone e il nuovo corso dell’azienda sotto John Ternus.

La pagina ufficiale Apple Events con l’evento del 9 settembre

Cosa ci si aspetta: iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max

Sul palco di Cupertino dovrebbero salire due nuovi modelli di punta: iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Secondo le indiscrezioni raccolte da MacRumors e 9to5Mac, i due smartphone manterranno il design generale dei predecessori, ma concentreranno gli aggiornamenti su tre fronti:

Fotocamera principale a apertura variabile : un sistema che regola la quantità di luce in base alla scena, per foto migliori in condizioni difficili.

: un sistema che regola la quantità di luce in base alla scena, per foto migliori in condizioni difficili. Dynamic Island più piccola : il ritaglio a forma di pillola in alto sullo schermo dovrebbe ridursi ulteriormente.

: il ritaglio a forma di pillola in alto sullo schermo dovrebbe ridursi ulteriormente. Modem cellulare C2: il secondo modem Apple progettato internamente, dopo il debutto del C1, con benefici su efficienza energetica e connettività.

I rumor indicano anche quattro nuove colorazioni per i modelli Pro: dark cherry, nero, argento e azzurro chiaro. A spingere i chip ci penserà il nuovo processore A20 Pro, che secondo le stime dovrebbe garantire un salto prestazionale significativo rispetto all’A19 Pro degli iPhone 17.

Una differenza importante rispetto al passato: quest’anno non è atteso un modello base iPhone 18. Secondo i report, Apple ha deciso di spezzare il lancio annuale, concentrando l’evento di settembre sui modelli Pro e sul pieghevole, e rimandando iPhone 18, iPhone 18e e iPhone Air 2 alla primavera 2027.

Il primo iPhone pieghevole, atteso come iPhone Ultra, in un render concettuale

Il primo iPhone pieghevole: iPhone Ultra

La vera sorpresa dell’evento dovrebbe essere il primo iPhone pieghevole, indicato dai rumor come iPhone Ultra (anche se in alcuni articoli compare il nome iPhone Fold). Dopo anni di indiscrezioni, Apple sarebbe pronta a entrare nel mercato dei foldable con un design a libro (book-style).

Le specifiche più accreditate, raccolte dalle guide di MacRumors, disegnano un dispositivo compatto da chiuso e sorprendente da aperto:

Design e display

Display esterno tra 5,3 e 5,5 pollici

tra 5,3 e 5,5 pollici Display interno tra 7,6 e 7,8 pollici, con piega quasi invisibile

tra 7,6 e 7,8 pollici, con piega quasi invisibile Telaio in titanio e design sottile

e design sottile Touch ID integrato nel tasto laterale al posto del Face ID (manca lo spazio per il sistema TrueDepth)

al posto del Face ID (manca lo spazio per il sistema TrueDepth) Doppia fotocamera posteriore e due fotocamere frontali

“Il primo iPhone pieghevole è atteso come il prodotto più ambizioso di Apple degli ultimi anni: un design a libro, un prezzo da fascia alta e la sfida di entrare in un mercato che l’azienda ha osservato per un decennio.” — sintesi delle indiscrezioni raccolte da MacRumors e Bloomberg

Il prezzo, secondo la maggior parte delle stime, partirà intorno ai 1.999 dollari, con configurazioni che potrebbero superare i 2.500 dollari. Sarebbe così l’iPhone più costoso mai prodotto da Apple, un posizionamento da “prodotto di lusso tecnologico” che deve giustificare anni di attesa.

Le prime impressioni riportate da Gurman parlano di un dispositivo che ha convinto i tester interni, con l’unica riserva sulla fotocamera, considerata non all’altezza dei modelli Pro. La disponibilità iniziale potrebbe essere limitata, con il lancio commerciale leggermente posticipato rispetto ai modelli Pro.

Una nuova era: John Ternus

Il 9 settembre sarà anche la prima volta, da oltre un decennio, che un nuovo CEO apre un evento Apple. John Ternus, fino a oggi Senior Vice President dell’Hardware Engineering, assumerà il ruolo di CEO il 1° settembre 2026, con Tim Cook che diventa Executive Chairman del consiglio di amministrazione.

Ternus è considerato l’architetto del passaggio di Apple ai chip proprietari e ha guidato lo sviluppo di molti prodotti chiave dell’era recente. Il suo primo keynote è visto come un banco di prova: chi lo segue da anni ricorda quanto l’evento di settembre sia il momento in cui Apple racconta sé stessa al mondo, e il nuovo CEO dovrà dimostrare di saper reggere quel palco.

Per chi volesse approfondire il contesto, la WWDC 2026 ha già mostrato la direzione software dell’anno, con iOS 27 e la nuova Siri AI, mentre il tema del rapporto tra Apple e l’Unione Europea su Siri AI resta uno dei più delicati per l’azienda. E la strategia AI, con i nuovi Apple Foundation Model, sarà quasi certamente protagonista anche di questo keynote.

Come seguire l’evento

L’evento inizierà mercoledì 9 settembre alle 10:00 ora del Pacifico, le 19:00 in Italia. La diretta sarà disponibile su:

apple.com/apple-events

YouTube (canale ufficiale Apple)

(canale ufficiale Apple) App Apple TV (su iPhone, iPad, Mac e Apple TV)

La presentazione, come negli ultimi anni, sarà probabilmente preregistrata, con una parte della stampa presente fisicamente ad Apple Park. Chi segue gli eventi Apple sa che il keynote di settembre è il più importante dell’anno: quest’anno, con un nuovo CEO, un pieghevole e una linea Pro rinnovata, l’attesa è ancora più alta.

Il giorno dopo, su melamorsicata.it arriverà l’analisi completa di tutto ciò che verrà annunciato, con le novità di hardware, software e servizi. Nel frattempo, l’invito è arrivato: la sorpresa promessa da Apple è dietro l’angolo.