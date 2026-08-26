Lucky, la serie Apple TV tratta dal romanzo di Marissa Stapley, funziona: è un thriller solido, ben ritmato e interpretato da un cast eccellente, che gioca le sue carte migliori sui tempi dei colpi di scena e sulla coppia Anya Taylor-Joy–Annette Bening. Questa recensione Lucky arriva dopo la visione completa delle sette puntate, uscite tra luglio e agosto 2026, e il verdetto è netto: una visione che scorre via senza mai perdere la presa.

Non è la serie che cambierà il genere, e non lo pretende. È un adattamento consapevole del bestseller del New York Times scelto dal Reese’s Book Club. Una donna in fuga, un passato criminale che non passa, e la sensazione costante che il conto con la propria storia vada pagato prima o poi. Chi ha letto il romanzo riconoscerà l’impianto; chi arriva fresco troverà una macchina narrativa ben oliata.

Lucky: la key art ufficiale della serie Apple TV con Anya Taylor-Joy

La trama

Luciana “Lucky” Armstrong (Anya Taylor-Joy) è una truffatrice cresciuta nel crimine che aveva lasciato quella vita alle spalle. Quando una rapina da milioni di dollari va storta, si ritrova in fuga con due inseguitori alle calcagna: l’FBI e un boss spietato senza scrupoli. Per salvarsi deve abbracciare un’ultima volta il suo lato più oscuro, quello che aveva giurato di seppellire.

Attorno a lei ruota un cast d’eccezione: Annette Bening nei panni di Priscilla, Timothy Olyphant nei panni di John, il padre di Lucky, truffatore come la figlia ma dietro le sbarre.

Completano il quadro Drew Starkey nei panni di Cary, il marito di Lucky scomparso insieme al denaro, Aunjanue Ellis-Taylor come l’agente FBI Billie Rand che dà la caccia alla protagonista, e Annette Bening in un ruolo che meglio non svelare. La struttura in sette episodi — i primi due in apertura il 15 luglio, poi un episodio a settimana fino al finale del 19 agosto — regge bene. Ogni puntata chiude su un gancio che spinge alla successiva.

Il meccanismo narrativo è quello classico della caccia all’uomo, ma montato con intelligenza. Ogni episodio sposta l’inseguimento su un piano diverso: dal nascondiglio improvvisato con una famiglia ignara al recupero del denaro sparito, fino ai conti in sospeso con il passato. L’FBI indaga con metodo, il boss agisce per istinto, e la protagonista resta intrappolata tra due pressioni che si spingono a vicenda. È una geometria semplice, tenuta insieme da una scrittura che evita i cortocircuiti più abusati del genere.

Anya Taylor-Joy è Lucky Armstrong nella serie Apple TV

La recensione

Ritmo e regia

Il punto di forza della serie è il tempismo. I colpi di scena arrivano nei momenti giusti, non per accumulo ma per costruzione. La scrittura di Jonathan Tropper (See, Your Friends & Neighbors) e Cassie Pappas (Silo) sa quando rallentare per far respirare i personaggi e quando stringere la molla. La regia di Jonathan van Tulleken e Greg Yaitanes alterna ampi deserti californiani e interni claustrofobici, con una fotografia calda che trasforma la fuga in un paesaggio emotivo.

Anya Taylor-Joy conferma di essere una delle interpreti più magnetiche della sua generazione. La sua Lucky parla poco, osserva molto, e porta in volto ciò che la sceneggiatura le affida in silenzio. È anche produttrice esecutiva della serie, e si sente. Non è un caso: dietro c’è Hello Sunshine, la casa di produzione fondata da Reese Witherspoon per mettere le donne al centro delle storie — il romanzo di Marissa Stapley era stato una delle scelte del suo book club nel 2021. Il personaggio è scritto su misura, mai ridotto a vittima o a superdonna.

Le interpretazioni

Ma l’apprezzamento più grande va ad Annette Bening. La sua Priscilla è un personaggio che in mani meno esperte sarebbe rimasto un ruolo di contorno, e invece diventa una delle figure più memorabili della stagione. Chi l’ha apprezzata in Dutton Ranch la ritroverà qui ancora più affilata: ogni battuta pesa esattamente quanto deve, niente di più. Il duello sottile tra Lucky e Priscilla è il vero motore emotivo delle ultime puntate.

Annette Bening è Priscilla: ogni battuta pesa quanto deve

La colonna sonora sostiene senza invadere, e il finale — senza spoiler — chiude l’arco narrativo in modo coerente con la natura di miniserie: nessuna scatola aperta inutilmente, nessun ribaltamento gratuito.

C’è anche il coraggio delle scelte di tono: Lucky alterna momenti di violenza secca a scene quasi quiete, dove la tensione nasce da uno sguardo o da una pausa invece che dall’inseguimento. Le sette puntate non si sentono mai riempitive. In un panorama streaming che dilata spesso dieci episodi con metà del materiale, è un merito della produzione quanto della scrittura.

L’accoglienza della critica

Su Rotten Tomatoes la stagione si ferma al 79% della critica su 66 recensioni, mentre il pubblico (Popcornmeter) è leggermente più tiepido al 69%. Un divario piccolo, che dice molto: Lucky piace a tutti, entusiasma pochi. C’è chi la promuove senza riserve e chi storce il naso sulle convenzioni del genere: ecco come la critica l’ha raccontata.

È un giudizio condivisibile, e in parte è anche la forza della serie: chi cerca l’ennesima opera “elevata” resterà a metà strada, chi vuole un thriller ben fatto sarà soddisfatto. Il 79% conferma un prodotto sopra la media della piattaforma, senza la pressione del capolavoro atteso: Lucky può permettersi di restare quello che è.

Sette puntate, un cast d’eccezione e nessuna pretesa di reinventare il genere: Lucky vince proprio perché non prova a essere più di un thriller ben fatto.

«Di rado quantità fa rima con qualità nella TV episodica: Lucky, va a suo merito, evita l’epidemia di gonfiore che affligge tanta parte della TV attuale. Ed è anche per questo che è un dannato gran divertimento.» (traduzione redazionale) Boston Globe — Chris Vognar

«È un giro sulle montagne russe, aggressivamente divertente quanto la sua sigla.» (traduzione redazionale) NPR — David Bianculli

«L’azione funziona. Il cast funziona. La stessa Lucky, spesso, funziona. Il problema è che l’intera premessa della serie poggia su una decisione che non funziona.» (traduzione redazionale) LatinaMedia.Co — Denise Zubizarreta

«Nessuno è brutto in Lucky: Taylor-Joy si perde un po’ in un personaggio costretto più a reagire che ad agire… Francamente, è semplicemente troppo noiosa, soprattutto quando arriva a un finale fin troppo prevedibile.» (traduzione redazionale) RogerEbert.com — Brian Tallerico

Curiosità e retroscena

Anya Taylor-Joy è Lucky nella serie Apple TV

Il romanzo di Marissa Stapley era uscito nel 2021 ed era diventato un fenomeno grazie al Reese’s Book Club, la club letteraria di Reese Witherspoon. Che qui è produttrice esecutiva insieme a Hello Sunshine. Non è un caso: Hello Sunshine ha costruito il proprio modello proprio sull’adattamento di romanzi femminili di successo. Stapley ha già annunciato un sequel letterario, No Such Thing As Lucky: se la serie avrà seguito, il materiale per una seconda stagione esiste già.

Dietro la macchina c’è anche un pedigree tecnico di peso. Jonathan Tropper firma la serie insieme a Cassie Pappas: lui viene da See e Your Friends & Neighbors, lei da Silo. Entrambi conoscono bene le dinamiche di personaggi sotto pressione. La produzione è di Apple Studios, con Tropper Ink e la banner Ladykiller di Taylor-Joy stessa: un progetto in cui l’attrice ha messo il nome prima ancora del volto.

Curioso il destino incrociato delle due protagoniste femminili: Bening è approdata a Lucky dopo aver firmato per il western Dutton Ranch. A Hollywood le attrici over 60 diventano finalmente protagoniste di franchise televisivi, non solo comparse prestigiose.

Vale la pena guardarla?

Sì, senza dubbi per chi ama il thriller di inseguimento ben costruito. Il quadro riassuntivo:

Da vedere se: si cerca un thriller serrato da finire in un weekend, con interpretazioni di primo livello

si cerca un thriller serrato da finire in un weekend, con interpretazioni di primo livello Da evitare se: si pretendono stravolgimenti del genere o trame corali alla Succession

si pretendono stravolgimenti del genere o trame corali alla Succession Il punto forte: il duello silenzioso tra Anya Taylor-Joy e Annette Bening

il duello silenzioso tra Anya Taylor-Joy e Annette Bening Il limite: qualche convenzione del genere resta intoccata, dal personaggio dell’agente ostinato al boss minaccioso

Sette puntate si lasciano divorare in pochi giorni, il cast giustifica da solo la visione, e il rapporto qualità-tempo è tra i migliori del catalogo Apple TV di quest’estate. Rispetto ad altri titoli recenti della piattaforma — il thriller psicologico Cape Fear o l’inclassificabile Widow’s Bay — Lucky è la più lineare delle tre: meno ambizioni, più esecuzione. E a volte l’esecuzione, quando è così pulita, basta.

Come guardarla

Lucky è disponibile in esclusiva su Apple TV (il servizio, dal rebranding 2025, non si chiama più Apple TV+): tutti e 7 gli episodi sono già online, quindi si può guardarsela in un weekend senza aspettare rilasci settimanali. Serve un abbonamento Apple TV; la serie è classificata 15+ per violenza e temi maturi. Qui sotto il trailer ufficiale per farsi un’idea prima di premiare play.

Lucky Regista: Jonathan Tropper Data di creazione: 2026-07-15 00:00 Valutazione dell'editor

4 Pro Cast d'eccezione: Anya Taylor-Joy e Annette Bening su tutti

Colpi di scena piazzati nei momenti giusti

Thriller solido e ben ritmato, sette puntate che scorrono Contro Convenzioni del genere attraversate senza stravolgimenti

Finale prevedibile per chi conosce il thriller

Piace a tutti, entusiasma pochi: 79% critica, 69% pubblico