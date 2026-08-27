Il prossimo video virale che scorre nel feed potrebbe non averlo fatto nessuno. Scene spettacolari, voci perfette, storie avvincenti: sempre più spesso sono il prodotto di un modello che genera, non di una persona che crea. Il pubblico non lo nota più, e questo è il primo sintomo. Il secondo è economico e molto meno raccontato: l’AI produce contenuti gratis, e quando il contenuto è gratis, chi lo crea diventa di troppo.

Per capire cosa succede bisogna guardare i social come un mercato, non come una vetrina. Le piattaforme non producono contenuti: li comprano. YouTube, TikTok, Instagram e Meta non hanno mai scritto un post, girato un video o scattato una foto. Offrono l’infrastruttura — algoritmo, distribuzione, pubblicità — e pagano chi riempie quella infrastruttura con l’unica materia prima che attira l’attenzione: i contenuti umani.

Il prezzo di questa materia prima ha un nome: revenue share. YouTube paga ai creator il 55% dei ricavi pubblicitari, e lo fa da quasi vent’anni; TikTok arriva al 50% con i creator sopra i 100mila follower; Meta ha toccato il 55% sugli annunci in-stream (ripartizione dei ricavi per piattaforma). Sono numeri stabili, quasi sacri, e c’è un motivo: finché l’unico modo per avere contenuti era comprarli dagli umani, il prezzo lo decideva la scarsità.

Il contenuto generato riempie i feed: il costo per produrlo sta crollando

Il prezzo del contenuto sta crollando

Questa equazione si è rotta in tre anni. Nel marzo 2023 GPT-4 costava 30 dollari per milione di token. Oggi modelli con prestazioni paragonabili costano meno di mezzo dollaro: un calo del 99% in tre anni (il crollo dei prezzi dei token). Il costo per generare testo e immagini di qualità accettabile è ormai trascurabile; il video generativo costa ancora di più, ma segue la stessa curva. Produrre contenuti gratis non è più un’eccezione: è il default.

E qui sta il punto che quasi nessuno dice: non serve che l’AI sia migliore degli umani. Basta che sia abbastanza buona e infinitamente più economica. In economia, quando il rapporto qualità-prezzo di un fornitore crolla, il contratto di fornitura si ridiscute. I contenuti AI sono già ovunque: i virali che stupiscono e vengono smascherati — lo stesso fenomeno raccontato in TikTok AI e video finti: fine dello stupore — i canali che pubblicano decine di video al giorno, le pagine che riempiono i motori di ricerca. La qualità media sale, il costo marginale scende a zero, e la scarsità che teneva alto il prezzo del lavoro umano è evaporata.

Il primo segnale è già arrivato. Il 15 luglio 2025 YouTube ha aggiornato le regole del Partner Program per demonetizzare i contenuti mass-produced e ripetitivi: i canali automatici che sfornano video in serie con voci sintetiche rischiano di perdere i ricavi pubblicitari. Non è una crociata contro l’AI: è una piattaforma che decide cosa merita ancora pagamento. Il che, tradotto, è esattamente il punto di questo articolo.

Lo studio è pronto: resta da capire chi lo riempirà

Non muore il creator. Muore il fornitore di contenuti

La conseguenza è spietata ma precisa: le piattaforme non devono sostituire i creator con l’AI — devono solo smettere di pagarli come se fossero insostituibili. Il creator che produce contenuto — video, foto, articoli, intrattenimento — produce oggi una commodity. E chi produce commodity, in un mercato dove il costo di produzione crolla, viene rimpiazzato dal fornitore più economico. Non per cattiveria: per aritmetica.

Questo non significa che sparisce chiunque faccia contenuti. L’AI replica il prodotto, non la relazione. Restano umani:

la voce riconoscibile di chi produce;

di chi produce; la storia vera che nessun modello può inventarsi;

che nessun modello può inventarsi; la comunità che si fida e torna;

che si fida e torna; il gusto che decide cosa vale la pena guardare.

Chi vende attenzione resterà. Chi vende solo riempitivo — il creator industriale che pubblica per algoritmo — sta già facendo i conti con un futuro in cui la piattaforma può produrre da sola lo stesso identico riempitivo, senza dividere i ricavi con nessuno. I timori sulla creatività umana messa in discussione dall’AI si sono rivelati solo un lato della medaglia: il lato che non si vede è la fattura.

L’errore è pensare alla sostituzione in termini artistici: l’AI non sarà mai creativa come un umano. Vero, ma irrilevante. La sostituzione è industriale, non artistica.

I virali generati dall’AI sono già ovunque nei feed

Il segnale da guardare

La creator economy non finirà con un annuncio. Finirà quando una grande piattaforma toccherà la revenue share — la prima a dire ai creator che il 55% non è più sostenibile, o la prima a popolare i feed con contenuti proprietari generati dai suoi modelli. La prima mossa è già alle spalle: YouTube ha già deciso cosa merita pagamento, e non sono i contenuti in serie. E se le piattaforme decidessero di crearsi da sole i contenuti con l’AI, i creator che fine farebbero? La risposta la stanno già dando le policy di pagamento, una riga alla volta.