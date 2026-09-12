L’annuncio sul caso Navier-Stokes OpenAI ha scosso la comunità scientifica prima ancora dell’uscita di un paper accademico: la società sostiene di aver trovato la soluzione al problema dell’esistenza e regolarità delle equazioni dei fluidi, uno dei sette Millennium Prize Problems individuati nel 2000 dal Clay Mathematics Institute. Per raggiungere il traguardo la società guidata da Sam Altman non ha impiegato un singolo ricercatore, ma uno sciame di diecimila agenti AI coordinati attorno a un’architettura interna di nuova generazione, lasciata a macinare calcoli per ottantotto ore prima di convertire la dimostrazione in diciassette ore di codice formale nel linguaggio Lean.

Dietro i toni trionfali e le anticipazioni concesse alle interviste di Nature e Quanta Magazine, come evidenziato anche dalla ricostruzione pubblicata da Open, la realtà scientifica è molto più complessa. Il Clay Institute non assegna premi sulla scia di un post sul blog e la formulazione matematica presentata da OpenAI si scontra con vincoli teorici stringenti: la dimostrazione riguarda una versione forzata delle equazioni e si inserisce in una feroce controversia sulla paternità dell’approccio con ricercatori di Harvard, NYU e Anthropic. Una vicenda che mostra dove si trovi oggi l’avanguardia del calcolo simbolico e dove l’intelligenza artificiale inizi invece a fare propaganda aziendale.

La visualizzazione 3D della singolarità calcolata da OpenAI: il vortice elicoidale che accelera verso velocità infinita (Fonte: OpenAI / Quanta Magazine)

Cosa sono le equazioni di Navier-Stokes e il nodo del blow-up

Formulate a metà dell’Ottocento combinando il lavoro teorico di Claude-Louis Navier e George Gabriel Stokes sulle intuizioni settecentesche di Eulero, le equazioni di Navier-Stokes sono le fondamenta della fisica classica dei fluidi. Governano l’aerodinamica di un aereo di linea, le previsioni meteorologiche sui grandi fronti atmosferici, la circolazione sanguigna nelle arterie umane e i moti turbolenti delle correnti marine.

Nonostante vengano risolte quotidianamente per via numerica e approssimata da supercomputer industriali, dal punto di vista matematico fondamentale nascondono un enigma insoluto da quasi un secolo, noto come la versione tridimensionale del problema. Partendo da un fluido liscio, regolare e con energia cinetica finita, le equazioni continuano a produrre soluzioni stabili e continue per l’eternità, oppure a un certo punto la velocità o la densità dei vortici possono schizzare all’infinito in un tempo finito? In fisica matematica questo collasso della regolarità prende il nome di blow-up o singolarità. Se esiste una singolarità, significa che le equazioni descrivono la realtà fisica solo fino a quel momento critico, oltre il quale la matematica smette di funzionare.

Dettagli tecnici e considerazioni operative

Dimostrare se questo blow-up esista o se le soluzioni rimangano sempre regolari costituisce la sfida da un milione di dollari del Clay Institute. Secondo quanto dichiarato da Ven Chandrasekaran, ricercatore di OpenAI, il loro sistema ha individuato un vortice che si stringe e si allunga su se stesso come uno spaghetto, raggiungendo una velocità infinita in tempo finito a partire da condizioni iniziali ordinate.

La verifica formale: il linguaggio Lean garantisce l’assenza di errori logici e allucinazioni

Lo sciame di diecimila agenti e la formalizzazione in Lean

Il dato tecnico più significativo dell’esperimento risiede nella metodologia impiegata. Gli esperimenti preliminari condotti con un migliaio di agenti hanno fallito sulle versioni semplificate del problema; per superare il punto di stallo OpenAI ha scalato l’infrastruttura fino a diecimila agenti cooperativi, pilotati da un modello di frontiera specializzato e non ancora distribuito al pubblico.

Il processo ha richiesto un impegno computazionale quantificato in diversi milioni di dollari: ottantotto ore di esplorazione euristica dello spazio delle soluzioni, seguite da diciassette ore di trascrizione assistita in Lean. Questo linguaggio di programmazione e assistente di prova formale, ormai standard d’elezione per i matematici moderni, verifica meccanicamente ogni singolo passaggio logico, garantendo che non vi siano allucinazioni formali o lacune deduttive nel corpo della dimostrazione.

Questo approccio rappresenta una svolta operativa concreta per l’automazione della ricerca scientifica: non più una singola finestra di contesto interrogata da un utente, ma una fabbrica autonoma di congetture, confutazioni e verifica simbolica che opera in parallelo giorno e notte.

La disputa sui modelli: la convergenza tra ricerca accademica e grandi laboratori industriali di AI

I limiti tecnici e perché il Millennium Prize non verrà assegnato

Nonostante l’enfasi mediatica, OpenAI non intascherà il milione di dollari, e non soltanto perché ha dichiarato di voler rinunciare formalmente alla somma in favore della ricerca. I motivi ostativi sono due e ben definiti:

I vincoli regolamentari del Clay Mathematics Institute: per essere eleggibile, una soluzione deve essere pubblicata per intero su una prestigiosa rivista peer-reviewed e superare almeno due anni di scrutinio rigoroso da parte dell’intera comunità accademica internazionale. Nessun annuncio aziendale o repository privato può abbreviare questo percorso.

per essere eleggibile, una soluzione deve essere pubblicata per intero su una prestigiosa rivista peer-reviewed e superare almeno due anni di scrutinio rigoroso da parte dell’intera comunità accademica internazionale. Nessun annuncio aziendale o repository privato può abbreviare questo percorso. Il nodo matematico delle equazioni forzate: la dimostrazione prodotta da OpenAI riguarda una variante forzata delle equazioni, ovvero un sistema in cui una forza esterna controllata viene iniettata nel fluido per pilotare la dinamica. Il bando originale del Millennium Prize Problem richiede esplicitamente la soluzione per le equazioni di Navier-Stokes non forzate, dove il fluido evolve unicamente sotto l’effetto della propria viscosità e pressione iniziale. Aver trovato un blow-up forzato è un traguardo teorico di rilievo, ma matematicamente non risponde al quesito canonico posto nel 2000.

La disputa con Harvard, NYU e il ruolo di Anthropic

A complicare il quadro si è aggiunta una pesante diatriba etica e accademica. Negli ultimi dodici mesi i matematici Tristan Buckmaster della New York University e Levent Alpöge dell’Università di Harvard stavano lavorando proprio a un blow-up forzato per le equazioni di Eulero, cugine dirette di Navier-Stokes ma prive di viscosità. Per portare avanti la formalizzazione i due accademici avevano fatto ampio ricorso a strumenti digitali, combinando Claude di Anthropic e Codex di OpenAI, certificando il loro risultato a metà agosto 2026.

In una nota resa pubblica, Buckmaster ha sollevato dubbi sulla coincidenza temporale: l’approccio metodologico della loro ricerca sarebbe filtrato verso OpenAI poco prima della pubblicazione, spingendo la società di San Francisco a mobilitare un cluster imponente per anticiparli sul traguardo formale di Navier-Stokes. A rendere la tensione ancora più accesa è il fatto che Alpöge è al contempo ricercatore presso Anthropic, la principale rivale commerciale di OpenAI, e che da parte di quest’ultima vi sarebbero state pressioni per escludere riferimenti incrociati nel paper.

La vicenda apre un precedente inedito nel mondo accademico: la corsa alla scoperta scientifica non è più soltanto una sfida tra menti umane nei dipartimenti universitari, ma una competizione industriale ad altissimo capitale dove modelli linguistici rivali vengono usati per verificare le intuizioni dei matematici prima che la concorrenza possa formalizzarle.

Il vero valore: l’AI entra nella dimostrazione pura

Al di là delle polemiche su priorità e premi monetari, l’esperimento di OpenAI conferma una traiettoria ormai irreversibile. L’intelligenza artificiale non serve più solo a riassumere articoli o scrivere codice applicativo; integrata con ambienti di verifica formale come Lean, è diventata uno strumento capace di esplorare spazi astratti che richiederebbero anni di calcolo manuale ai migliori matematici viventi.

La strada per comprendere fino in fondo i segreti della turbolenza e delle equazioni differenziali resta ancora lunga, ma il precedente è stabilito. Il milione di dollari del Clay Institute resterà probabilmente in cassaforte ancora per diverso tempo, ma il modo in cui l’uomo fa matematica teorica ha imboccato una strada nuova.