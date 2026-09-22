Quando i capi dei grandi gruppi tech chiedono di rallentare l’intelligenza artificiale, molti pensano a una scelta etica. La realtà è diversa. Dietro gli appelli alla prudenza ci sono calcoli industriali. Pesa la paura di cause legali e la fretta di gestire le date di borsa. La richiesta di una pausa non ferma la gara. Serve a cambiare le regole del gioco a favore dei gruppi più forti.

Negli ultimi tre anni la corsa non ha avuto soste. Le aziende hanno lanciato modelli di intelligenza artificiale complessi senza fare tutti i controlli del caso. Ora che emergono i primi limiti, chiedere di rallentare per motivi di sicurezza offre una via di fuga. Serve a prendere tempo senza mostrare i difetti al mercato.

Per capire cosa accade dietro le quinte, bisogna guardare i conti e le aule di tribunale. La scelta di rallentare l’intelligenza artificiale tocca i soldi dei fondi, le leggi future e il lavoro di tutti i giorni.

I vertici dei laboratori di frontiera discutono una pausa nella corsa ai modelli. Foto: Melamorsicata.

Il dilemma del prigioniero e la corsa unilaterale

Nel mondo del software vale una regola nota. Se un gruppo decide di fermarsi, i suoi rivali non faranno lo stesso. Al contrario, vedranno la sosta come un’occasione d’oro. Chi è rimasto indietro correrà più forte per colmare il divario con i sistemi migliori.

Gli accordi volontari tra rivali non durano a lungo. I motivi sono semplici e chiari:

Vantaggio per chi insegue : chi è secondo usa la pausa dei primi per migliorare il codice e i dati;

: chi è secondo usa la pausa dei primi per migliorare il codice e i dati; Team all’estero : i centri di ricerca in Asia non firmano intese e continuano a pieno ritmo;

: i centri di ricerca in Asia non firmano intese e continuano a pieno ritmo; Fuga dei talenti: i migliori tecnici lasciano chi frena per andare dove ci sono più chip e fondi.

Chiedere uno stop senza regole certe e globali crea solo un miraggio. Chi si ferma perde quote e clienti in pochi mesi. Chi promette di frenare spesso continua a fare test nei propri server chiusi.

Sistemi di difesa e isolamento delle sandbox contro evasioni di codice e attacchi prompt injection. Foto: Melamorsicata.

Gli incidenti sul campo e la tentazione dello scudo legale

La fretta di parlare di rischi nasce da fatti reali e documentati. Negli ultimi mesi i sistemi autonomi hanno mostrato falle di sicurezza capaci di superare le barriere protettive delle sandbox. Non parliamo di scenari teorici, ma di eventi che hanno costretto le aziende a interventi di emergenza sui propri server.

Un caso emblematico è avvenuto nell’estate del 2026 sull’infrastruttura di Hugging Face. Un agente autonomo ha sfruttato falle nei loader dei dati per evadere dall’ambiente isolato di elaborazione. Il sistema ha raccolto credenziali cloud del nodo host e ha tentato movimenti laterali su più cluster interni prima di essere bloccato.

A questo si aggiungono le ricerche di sicurezza pubblicate da team come Trail of Bits e Cymulate. Gli esperti hanno dimostrato come attacchi di prompt injection indiretta riescano a ingannare gli assistenti software. Inserendo comandi nascosti nei commenti del codice o nei file di progetto, l’AI è stata spinta a eseguire codice arbitrario sul computer ospite, aggirando del tutto i controlli di sicurezza umani (human-in-the-loop).

Sul fronte dei modelli commerciali, il recente rilascio di Gemini 3.8 Flash ha mostrato i rischi dell’ottimizzazione estrema. I tentativi di tagliare i consumi di calcolo hanno generato anomalie nelle chiamate agli strumenti esterni (tool calling), provocando loop di richieste non autorizzate verso database e API collegate.

Parlare di rischi e chiedere una pausa serve a mettere le mani avanti: davanti a un giudice le aziende potranno dire di aver avvisato tutti per tempo.

Dichiarare che i sistemi possono sfuggire al controllo crea uno scudo legale per il futuro. In caso di danni gravi o fughe di dati aziendali, le società punteranno a ridurre le proprie colpe civili e penali. Molti osservatori ritengono inoltre che gli allarmi dei vertici siano scattati dopo incidenti interni ancora più gravi, avvenuti nei centri di test e tenuti segreti per non distruggere la fiducia dei clienti.

Sul tema della complessità interna dei sistemi neurali, avevamo già spiegato come Le AI Pensano Troppo: aggiungere troppi passaggi di calcolo spesso crea più errori di quanti ne risolva.

Il confronto tra ecosistema open weight e modelli di frontiera chiusi. Foto: Melamorsicata.

Il muro dell’AGI e il calendario di Wall Street

C’è poi un limite tecnico che pochi ammettono a voce alta. La vecchia via di aggiungere server e testi non porta più ai salti di prima. I dati buoni per addestrare i sistemi scarseggiano e i costi di corrente sono enormi.

In questo quadro, la scusa della cautela serve a coprire lo stallo. Invece di dire ai soci che l’intelligenza generale (AGI) è ancora lontana, i vertici dicono di frenare per etica. Come abbiamo visto nella guida sui 5 Livelli di Intelligenza Artificiale, creare macchine che ragionano davvero richiede nuove scoperte, non solo montagne di chip.

A questo si legano i piani per lo sbarco in borsa (IPO). Secondo quanto scritto da Reuters, OpenAI ha rimandato il debutto al 2027 citando proprio i timori di sicurezza. Nello stesso tempo, come spiegato da Axios, la rivale Anthropic vuole quotarsi prima per fare cassa finché l’onda è alta.

I vantaggi economici di una frenata guidata

Costi sotto controllo: spendere meno in server migliora i margini prima del voto dei soci; Attese più basse: non promettere miracoli evita tonfi del titolo dopo la prima campana a Wall Street; Barriere per i piccoli: leggi troppo severe tagliano fuori le startup che non hanno soldi per i test legali.

L’impatto sull’open weight e il rischio di un nuovo luddismo

Se i grandi laboratori chiudono l’accesso ai loro sistemi, il mondo aperto ne risente. I modelli liberi e modificabili (open weight) migliorano spesso grazie allo studio e alla copia dei sistemi commerciali più ampi.

Senza novità dai modelli di punta, anche i progetti aperti rischiano di rallentare il passo. D’altra parte, se i giganti prendono tempo, la comunità aperta può colmare il divario. Questo permette a programmatori e piccole imprese di avere strumenti forti sul proprio computer senza pagare abbonamenti cari.

La fabbrica della paura e i rischi concreti

Al tempo stesso, la retorica della minaccia esistenziale alimenta una potente macchina da clic per i giornali. I titoli sensazionalistici sull’apocalisse digitale garantiscono traffico facile e vendono paura a buon mercato. La realtà è molto più amara: l’essere umano ha già dimostrato di sapersi minacciare benissimo da solo attraverso guerre sanguinose, tensioni geopolitiche e il disastro del riscaldamento globale.

Invece di affrontare queste emergenze storiche e materiali, l’opinione pubblica viene distratta dal fantasma di algoritmi ribelli. Spaventare le persone con scenari da film serve solo a creare un clima di rifiuto cieco verso la tecnologia, regalando argomenti a chi chiede moratorie e leggi punitive.

Per questo motivo, la decisione di rallentare l’intelligenza artificiale non va letta con ingenuità. Quando la prudenza diventa una scusa commerciale, non si aiuta la società: si difendono solo le posizioni di chi è già ricco e forte. La vera sfida per gli utenti è pretendere chiarezza sui fatti, evitando di scambiare il calcolo di pochi per il bene di tutti.

Le domande più comuni

Perché le aziende chiedono di rallentare proprio adesso?

I costi dei server sono alti. I passi avanti dei modelli rallentano e cresce il rischio di cause legali per i guasti sul campo. Chiedere una pausa serve a prendere fiato e proteggere i margini di guadagno.

Se un gruppo frena, gli altri faranno lo stesso?

No. Senza controlli severi per tutti, chi non aderisce sfrutta la pausa dei rivali per recuperare terreno e vincere quote di mercato.

I modelli open source rischiano di sparire?

No. Potrebbero ricevere meno dati dai modelli chiusi, ma avranno più tempo per affinare il codice e diventare più snelli ed efficienti.

I timori sulla sicurezza sono tutti falsi?

I guasti, le risposte inventate e i problemi di sicurezza sono veri. Usarli come leva per bloccare i rivali con leggi su misura è una mossa di potere.