Il 23 settembre 2026, a Meta Connect, Mark Zuckerberg ha chiuso il keynote con un oggetto che sta in una mano. Si chiama Muse Charm. Nel post ufficiale Meta lo descrive come un dispositivo per parlare e interagire con Muse, l’agente personale uscito all’inizio del mese, con un modello vocale in tempo reale e un formato da tasca. Dicembre, i pochi esemplari e il pezzo non chiuso stanno solo nelle cronache del palco.

Manca il prezzo. Manca il modo in cui il Charm raggiunge i server di Meta. La pagina italiana di Meta lo indica come non ancora disponibile nella propria area geografica. Quello che Zuckerberg ha mostrato è un gesto: un tocco sul sensore di impronta, in un angolo, e si inizia a parlare senza sbloccare il telefono e senza aprire un’app. Se gli occhiali non sono addosso, ha detto, questa è la via più rapida per parlare con Muse e fargli vedere cosa c’è intorno.

Il conflitto è già nel formato. Un oggetto da tasca o da portachiavi serve se si porta sempre. Un prototipo con la data di dicembre attaccata sopra, e con i materiali ancora aperti secondo The Verge, non è ancora quell’oggetto. Meta sta chiedendo l’abitudine prima di avere il prodotto.

Muse Charm nel video della pagina prodotto: dispositivo in mano, avatar e cordino. Foto: Meta.

Cosa ha detto Meta, e cosa ha detto solo sul palco

Il testo ufficiale, nel riepilogo di Connect, è corto. Muse Charm è un dispositivo per parlare e interagire con Muse. Porta la potenza di Muse, con un modello vocale in tempo reale che Meta chiama allo stato dell’arte, in un oggetto da tasca. Poi si ferma: ne parleranno più avanti quest’anno. Niente prezzo, niente sensori, niente dicembre. La fonte è il post di Meta del 23 settembre. Le frasi del palco citate sotto sono traduzioni dei resoconti in inglese, non un testo italiano di Meta.

Dicembre arriva dai resoconti del keynote, non da quella pagina. TechCrunch scrive che Zuckerberg ha detto di dover «chiudere la disposizione dei componenti» e ha promesso i dispositivi «pronti per la spedizione in tempo per le feste di dicembre». CNBC registra la stessa frase sui componenti e una formula più stretta sulla data: Meta «conta di averlo pronto per la spedizione» entro quelle feste. Non ha detto il prezzo.

The Verge aggiunge due limiti detti da Zuckerberg e assenti dal blog: ne hanno costruiti solo pochi, finora, e va ancora definito il materiale di finitura. Durante il keynote ha accennato a un esterno traslucido, per lasciare vedere l’interno, e l’ha chiamato elevated hacker aesthetic, un’estetica hacker di livello più alto. Altri dettagli, ha detto, arriveranno presto.

Sul palco la descrizione dell’uso è più larga del blog. TechCrunch riporta questa frase, qui in traduzione:

«Abbiamo messo tutta l’esperienza Muse, voce in tempo reale e avatar compresi, in qualcosa che sta su un portachiavi e a cui si può parlare in qualsiasi momento.» — Mark Zuckerberg, traduzione della citazione riportata da TechCrunch

Poi il gesto: si tocca il sensore di impronta nell’angolo e si parla, senza sbloccare il telefono e senza aprire un’app. Axios, TechCrunch e CNBC concordano sul seguito, con piccole differenze di verbo: se non si portano gli occhiali, il Charm sarebbe di gran lunga il modo più rapido per parlare con Muse e mostrargli cosa succede intorno. Axios scrive che sarà disponibile all’acquisto entro dicembre. È una lettura di Axios, più netta del «conta di averlo pronto per la spedizione» riportato da CNBC. Non è una pagina prodotto.

Il dispositivo nello still accreditato a Meta, avatar sullo schermo. Foto: Meta.

Cosa hanno visto, e cosa non è una scheda

Nessun giornalista in sala ha pubblicato una scheda. Hanno descritto un esemplare mostrato per poco, a fine keynote.

The Verge lo descrive quasi come uno smartwatch tozzo senza cinturino: schermo grande, più un laccetto per portarlo. Il sensore di impronta sta in alto a destra. Sembra esserci una fotocamera piccola, e sul fronte sembrano esserci almeno tre fori da microfono. Il condizionale è di The Verge, non di Meta. Lo stesso pezzo nota il buco vero: Zuckerberg non ha spiegato come il Charm si collega ai server. Il titolo di The Verge dice che non serve un telefono. Il corpo dell’articolo non lo dimostra. Non dover sbloccare il telefono, frase del palco, e funzionare senza telefono, frase del titolo, non sono la stessa cosa.

Engadget, nella cronaca della demo, conferma il tocco sul sensore e un avatar animato sullo schermo, come figura di Muse. Nel riepilogo di Connect aggiunge, come descrizione del pezzo visto, schermo piccolo, altoparlanti, microfoni e sensore di impronta. Altoparlanti e microfoni, in quella forma secca, stanno solo lì. The Verge parla di fori, non di una specifica audio. La cronaca dedicata di Engadget, il 24 settembre, era ancora incompleta.

TechCrunch lo chiama un totem da palmo, da tasca o da portachiavi, e lo accosta a un Tamagotchi. È un giudizio di redazione, non una categoria di Meta. Lo stesso articolo scrive che l’agente, «presumibilmente», può poi svolgere compiti per chi lo usa. Quel presumibilmente va tenuto: sul Charm non c’è stata una demo di acquisti, email o prenotazioni. Nel pezzo sul Charm, TechCrunch scrive che l’avatar è noto in azienda come Jolly. In un secondo articolo dello stesso giorno attribuisce il nome a Zuckerberg. Non compare nel post ufficiale. Resta un dettaglio di palco, non una scheda.

Cosa Stato Dove sta Oggetto da tasca per parlare con Muse, modello vocale in tempo reale Detto da Meta, per iscritto Post Connect, 23 settembre Tocco sul sensore di impronta Detto sul palco e visto in demo TechCrunch, Engadget Si parla senza sbloccare il telefono né aprire un’app Detto sul palco TechCrunch, Engadget, CNBC Portachiavi, voce in tempo reale e avatar, sempre a disposizione per parlare Detto sul palco TechCrunch, Engadget Obiettivo di spedizione per le feste di dicembre Detto sul palco, non nel post TechCrunch, CNBC, The Verge Pochi esemplari; materiale di finitura non chiuso Detto sul palco, riportato da The Verge The Verge Disposizione dei componenti da chiudere Detto sul palco TechCrunch, CNBC Smartwatch senza cinturino, laccetto, possibile fotocamera, fori microfono Osservazione visiva The Verge Avatar animato sullo schermo Visto in demo Engadget Fotocamera Elencata nella pagina ufficiale Meta Iscrizione a Muse Necessaria Meta Prezzo, batteria, peso, come si collega Non comunicati Nessuna fonte

Muse fa i compiti. Il Charm, per ora, fa parlare

Muse è l’agente. Il Charm è un modo per parlargli, non un secondo prodotto con una scheda propria. Meta lo ha presentato l’8 settembre 2026, poche settimane prima di Connect, come un agente personale che agisce su obiettivi e attività collegandosi ad app, al web e ai servizi che la persona sceglie di agganciare. TechCrunch, nel pezzo di lancio, elenca ciò che l’azienda dice di saper fare: inviare email, prenotare viaggi, compilare moduli, trasformare il video di una ricetta in una lista della spesa, fare acquisti. Si parte dal web, da muse.ai, dalle app iOS e Android e da WhatsApp. All’inizio, per gli utenti negli Stati Uniti. Si sceglie un servizio alla volta. Se manca un collegamento già pronto ma c’è un’API pubblica, cioè un ingresso ufficiale che il servizio lascia aperto ai programmi esterni, Muse può agganciarsi con le credenziali della persona. Se non c’è nemmeno quell’ingresso, passa dal browser.

Nello stesso lancio Meta ha messo due piani a pagamento dell’agente, Power a 20 dollari al mese e Maximum a 100 dollari al mese. Sono prezzi di Muse, non del Charm. Confonderli sarebbe inventare un listino che Zuckerberg non ha letto.

A Connect l’agente ha ricevuto altro, e questo sta nel post ufficiale, separato dalla scheda del Charm: una conversazione vocale lunga, in cui Muse continua a lavorare mentre si parla; un modello per avatar in tempo reale; un indirizzo email dell’agente; uso del computer su Mac, con permesso; nuovi collegamenti a negozi e pagamenti. Sugli occhiali Muse arriva nei prossimi mesi, si attiva dicendo il nome e può agire su ciò che si ha davanti senza doverselo far descrivere.

Niente di questa lista è stato mostrato come funzione già chiusa del Charm. Il blog lega il dispositivo al modello vocale e al parlare con Muse. Il palco dice di averci messo «tutta l’esperienza», avatar compreso. Tra le due frasi c’è lo spazio in cui, a dicembre, può esserci un oggetto che parla oppure un oggetto che fa anche il resto. Oggi non si sa quale dei due stia costruendo Meta.

Due strade per la stessa abitudine, una sola data

Zuckerberg ha messo il Charm in competizione con gli occhiali della stessa azienda. Se non li si porta, il Charm sarebbe la via più rapida. Gli occhiali, però, sono il posto in cui Meta sta già portando Muse, con una parola di attivazione e le mani libere. Il Charm chiede il gesto opposto: tirarlo fuori, toccarlo, parlargli.

È qui che l’abitudine conta più dell’oggetto. Un agente che prenota, scrive e compra vale se sta nel punto in cui la giornata si inceppa, non se sta in un’app che si apre apposta. Muse è già su telefono, WhatsApp e Mac. Sugli occhiali deve ancora arrivare. Il Charm aggiunge un posto fisico sempre addosso, tasca o portachiavi, con un avatar sullo schermo. Nei resoconti quel disegno è il punto: un avatar animato fa sembrare l’agente una presenza, non una casella di testo. TechCrunch lo accosta ai Tamagotchi e ricorda che gli amuleti con un’intelligenza artificiale dentro, come Friend, sono già un cliché di settore. The Verge indica il precedente più vicino nel Rabbit R1, un oggetto di dimensioni simili, grazioso, che non era abbastanza capace da valere lo spazio in tasca. Sono letture della stampa, non test del Charm. Servono perché il rischio è già nominato: un gadget che si guarda e non si usa.

C’è un secondo buco, e non è di design. Dire che il Charm mostra a Muse cosa succede intorno implica un ingresso visivo. La pagina ufficiale del prodotto elenca una fotocamera, mentre il post di Connect non ne chiarisce il ruolo. The Verge ha visto un dispositivo che sembra avere una fotocamera piccola e fori per i microfoni. Meta non ha detto se il Charm riconosca le persone. Il precedente, sugli occhiali, è già scritto: i Ray-Ban Meta Display e, prima, il progetto I-XRAY con i Ray-Ban Meta, in cui una fotocamera discreta bastava a riconoscere sconosciuti. Quel caso non si trasferisce automaticamente al Charm.

Il 1.299,99 dollari letti nei titoli su Connect non c’entrano. Sono i Meta VR Glasses, un altro dispositivo, occhiali da realtà virtuale in arrivo nella primavera 2027. Il post ufficiale li separa dal Charm. Chi mette quella cifra sul Charm sta mescolando due annunci.

Il visual del lancio di Muse, l’agente, non il Charm. Foto: Meta.

Cosa manca prima di trattarlo come un prodotto

Prezzo. Non detto. I 20 e i 100 dollari al mese sono i piani di Muse, non l’hardware.

Non detto. I 20 e i 100 dollari al mese sono i piani di Muse, non l’hardware. Scheda. Niente batteria, peso, memoria o connessione. La pagina commerciale elenca la fotocamera, mentre il post di Connect non dettaglia microfoni e altoparlanti. Per usare Muse Charm è necessaria l’iscrizione a Muse.

Niente batteria, peso, memoria o connessione. La pagina commerciale elenca la fotocamera, mentre il post di Connect non dettaglia microfoni e altoparlanti. Per usare Muse Charm è necessaria l’iscrizione a Muse. Geografia. Muse è partito negli Stati Uniti. La pagina italiana del Charm dice che il dispositivo non è ancora disponibile nella propria area geografica.

Muse è partito negli Stati Uniti. La pagina italiana del Charm dice che il dispositivo non è ancora disponibile nella propria area geografica. Quantità. Pochi esemplari e materiale di finitura aperti, secondo The Verge. Disposizione dei componenti da chiudere, secondo TechCrunch e CNBC. Dicembre, in tutti e tre i resoconti, resta l’obiettivo di spedizione.

Pochi esemplari e materiale di finitura aperti, secondo The Verge. Disposizione dei componenti da chiudere, secondo TechCrunch e CNBC. Dicembre, in tutti e tre i resoconti, resta l’obiettivo di spedizione. Compiti. Email, acquisti e prenotazioni sono capacità dichiarate di Muse. Sul Charm non sono state dimostrate.

Meta ha il gesto, il nome e una data. Non ha ancora l’oggetto che quella data promette. Finché prezzo, materiali e collegamento ai server restano fuori dal comunicato, Muse Charm è un modo per mettere Muse in tasca tutti i giorni, annunciato prima che il pezzo sia pronto per starci.

Le domande più comuni

Muse Charm è già in vendita?

No. Meta non ha aperto un acquisto e non ha dato un prezzo. La pagina italiana lo indica come non ancora disponibile nella propria area geografica. Dicembre, nei resoconti del palco, è un obiettivo di spedizione. I pochi esemplari sono una frase di Zuckerberg riportata da The Verge, non un conteggio indipendente.

Funziona senza smartphone?

Zuckerberg ha detto che non serve sbloccare il telefono né aprire un’app per iniziare a parlare. Non ha detto come il Charm raggiunge i server. The Verge lo segnala nel testo, anche se il titolo va oltre.

La fotocamera c’è?

La pagina prodotto ufficiale di Meta elenca una fotocamera, ma il post di Connect non entra nel dettaglio dei sensori. The Verge osserva che il dispositivo sembra avere una fotocamera piccola e fori per i microfoni. La fotocamera è quindi confermata dalla pagina commerciale, mentre il ruolo preciso della camera e degli altri sensori resta da chiarire.

Cosa fa, in concreto?

Il Charm serve a parlare con Muse, con un modello vocale in tempo reale, da un oggetto da tasca. Questo è il testo di Meta. Avatar, impronta e portachiavi vengono dal palco e dalle cronache. I compiti su app, web e servizi collegati sono di Muse, l’agente. Non sono una demo del Charm.

I 1.299 dollari sono il suo prezzo?

No. Quella cifra, 1.299,99 dollari nel post di Meta, è il prezzo dei Meta VR Glasses, in arrivo nella primavera 2027. Sul Charm il prezzo non è stato comunicato.