Spostare l’intero sistema di calcolo dal viso a un modulo esterno è la scelta chiave delle Meta VR Glasses. Il dispositivo pesa circa 100 grammi e arriva sul mercato nella primavera 2027 al prezzo di 1.299,99 dollari. Per contenere il peso frontale, il chip principale, la batteria e la memoria stanno in un modulo separato, il puck. Il collegamento con gli occhiali avviene tramite un cavo ottico ad alta velocità. L’impostazione riduce la pressione sul collo rispetto ai visori tradizionali monoblocco, posizionando l’hardware computazionale nella tasca o nella borsa dell’utente.

Nel settore della tecnologia spaziale, il peso sul viso costituisce il vincolo ingegneristico più complesso. Dispositivi come Apple Vision Pro hanno separato la batteria esterna da 353 grammi. Il chip e la dissipazione restano però sul viso, portando il peso totale a 750-800 grammi nel modello M5. L’scelta di spostare all’esterno i componenti di calcolo consente alle Meta VR Glasses di adottare un telaio leggero simile a occhiali da sole, delegando al modulo esterno la gestione dell’alimentazione e dello smaltimento termico.

L’architettura a doppio modulo ridefinisce l’esperienza d’uso senza eliminare le sfide fisiche legate alla dissipazione e all’ampiezza dell’ottica. Durante le prime sessioni di prova svolte a margine dell’evento del 23 settembre 2026, la sensazione di leggerezza sul viso ha trovato conferma immediata, mostrando al contempo i margini di miglioramento nella gestione del calore e nel campo visivo periferico.

Meta VR Glasses e il puck collegato dal cavo. Foto: Meta.

L’architettura a due moduli: la fisica del puck

Il principio costruttivo delle Meta VR Glasses separa nettamente l’interfaccia visiva dall’unità computazionale. La montatura frontale, realizzata in lega di magnesio per garantire rigidità strutturale e favorire lo scambio termico con l’ambiente, integra unicamente i sensori di tracciamento e i pannelli ottici. I moduli che consumano più energia stanno nel puck. Qui trovano posto il chip Snapdragon Reality Elite di Qualcomm, 12 GB di RAM, 128 GB di memoria e la batteria.

Il modulo tascabile presenta una massa di circa 300 grammi e si connette agli occhiali mediante un cavo ottico proprietario inamovibile. L’alimentazione integrata garantisce fino a tre ore di riproduzione video ad alta risoluzione, supportando la ricarica rapida a 45 watt che consente di mantenere attivo il dispositivo anche durante il collegamento alla rete elettrica.

Spostare l’elaborazione al di fuori del visore azzera l’irraggiamento termico sulla fronte, pur concentrando la produzione di calore sul modulo esterno. Nelle prove di testate come Engadget, il modulo esterno tende a scaldare durante l’uso prolungato. Conviene quindi agganciarlo alla cintura con la clip integrata, invece di metterlo in tasca. Rispetto ai 515 grammi di Meta Quest 3, il peso di circa 100 grammi sostenuto dal viso registra un abbattimento dell’80% della massa frontale.

Micro-OLED e risoluzione ottica: il pannello 5K Infinite Display

La riproduzione visiva si affida a due pannelli micro-OLED da 2.412 × 2.288 pixel per occhio, capaci di operare con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Denominata 5K Infinite Display, la resa visiva offre 37 pixel per grado (PPD). Questa densità rende nitida la lettura del testo e la visione delle finestre virtuali.

La misura ridotta della montatura non permette di indossare il visore sopra occhiali da vista tradizionali. Per chi porta gli occhiali sono previsti inserti graduati magnetici da ordinare su misura. Le montature arrivano in due taglie, piccola e grande, allo stesso prezzo.

Il fattore di forma e il campo visivo a settanta gradi

Il taglio delle dimensioni delle lenti incide direttamente sull’estensione della visione periferica. Le rilevazioni effettuate durante le sessioni di test indicano un campo visivo orizzontale di 70 gradi per occhio, un valore più contenuto rispetto ai circa 100 gradi offerti dai visori di stazza superiore. Nella fruizione di workstation aperte con tre schermi affiancati, questa ampiezza richiede una rotazione della testa più accentuata per inquadrare i pannelli laterali.

Come analizzato nel primo sguardo a Vision Pro, il bilanciamento tra ampiezza visiva e peso frontale rappresenta la linea di demarcazione della tecnologia indossabile. L’assottigliamento dell’hardware impone un compromesso geometrico tra l’ampiezza della scena e il comfort prolungato.

Gli inserti per le lenti graduate. Foto: Meta.

Produttività e intrattenimento: dal desktop virtuale ai 75 titoli al lancio

L’interazione con il sistema operativo della piattaforma Meta sfrutta il tracciamento delle mani e la selezione degli elementi mediante il gesto di contatto tra pollice e indice. Per l’immissione di testo è presente la funzionalità di tastiera virtuale su superficie, che permette di digitare poggiando i palmi su un piano fisico reale. Pur idonea per la stesura di messaggi brevi, la digitazione priva di risposta tattile richiede l’impiego di periferiche fisiche per le sessioni di lavoro ad alta intensità.

L’offerta di contenuti al lancio includerà un catalogo di oltre 75 giochi fruibili interamente senza controller, mantenendo la compatibilità con i dispositivi Touch Plus e la libreria software preesistente. Tra le funzionalità multimediali spicca la certificazione IMAX Enhanced, intesa ad abilitare la fruizione di pellicole cinematografiche nel formato nativo IMAX, integrata dalla copertura di oltre 100 eventi sportivi in diretta streaming.

«A sensazione si tratta di un Vision Pro leggero, e forse di un’esecuzione migliore di parte di ciò che Apple intendeva realizzare con quel dispositivo.» — Jay Peters, The Verge

Il riscontro raccolto dalle prime prove descrive una soluzione orientata a semplificare l’accesso all’ambiente virtuale, rendendo l’esperienza meno vincolante sul piano fisico rispetto all’impiego di caschi tradizionali.

Il team di progettazione e l’eredità del design

L’scelta di stile e la cura dell’interfaccia vedono il coinvolgimento di Alan Dye, in precedenza alla guida del team di Human Interface Design di Apple e passato a guidare la divisione design di Meta come Chief Design Officer dal 31 dicembre 2025, secondo quanto ricostruito da Reuters. La direzione del team grafico e industriale punta a integrare i canoni dell’elettronica da consumo con le esigenze di vestibilità tipiche dell’ottica da vista.

La scelta di modellare il dispositivo sulle forme di un paio di occhiali tradizionali evidenzia il passaggio della tecnologia spaziale da strumento da lavoro a accessorio quotidiano, in cui la percezione estetica affianca le specifiche di potenza.

Meta VR Glasses indossate. Foto: Meta.

Bilancio della proposta e disponibilità sul mercato

La distribuzione delle Meta VR Glasses è prevista per la primavera 2027 al prezzo di listino per il mercato statunitense pari a 1.299,99 dollari, in attesa della comunicazione dei listini ufficiali per il territorio europeo. Il posizionamento commerciale colloca la proposta in una fascia intermedia tra i dispositivi da gioco accessibili e le stazioni spaziali ad alto costo.

I punti chiave del sistema includono:

Massa sul viso : circa 100 grammi complessivi rispetto ai 750-800 grammi dei visori con hardware integrato.

: circa 100 grammi complessivi rispetto ai 750-800 grammi dei visori con hardware integrato. Modulo compute puck : peso di 300 grammi contenente chip Snapdragon Reality Elite, 12 GB RAM e 128 GB storage.

: peso di 300 grammi contenente chip Snapdragon Reality Elite, 12 GB RAM e 128 GB storage. Pannelli Micro-OLED : risoluzione 2.412 × 2.288 pixel per occhio e frequenza a 120 Hz.

: risoluzione 2.412 × 2.288 pixel per occhio e frequenza a 120 Hz. Autonomia operativa : fino a 3 ore di riproduzione video con supporto alla ricarica rapida a 45 W.

: fino a 3 ore di riproduzione video con supporto alla ricarica rapida a 45 W. Modalità d’interazione: tracciamento gestuale delle mani, tastiera virtuale e supporto opzionale ai controller Touch Plus.

Il trasferimento dell’elaborazione nel puck esterno rappresenta un passo concreto nel superamento dei limiti di peso dei visori immersivi. L’affermazione del formato dipenderà dalla capacità dell’ecosistema software di valorizzare le tre ore di autonomia e dalla naturalezza con cui gli utenti accetteranno la presenza del cavo di collegamento nell’utilizzo quotidiano.