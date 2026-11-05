L’8 settembre 2026 Meta ha lanciato Muse, il suo agente personale. Da allora lo uso ogni giorno: non per una demo da dieci minuti, ma per lavoro vero — ricerche lunghe, verifiche ripetute, documenti da preparare, compiti che si ripetono e devono partire da soli. Un mese è il tempo giusto per smettere di valutare le promesse e cominciare a valutare i fatti: cosa fa, quanto costa davvero, dove stanno i limiti.

Il bilancio si riassume in due frasi che sembrano contraddirsi e sono vere entrambe. Muse è la soluzione più completa oggi disponibile per chi vuole un agente personale: ambiente di lavoro incluso nel prezzo, memoria persistente, un modello pensato per portare a termine catene di azioni e un unico abbonamento a costo fisso. Il rovescio è altrettanto netto: tutto vive sui sistemi di Meta, con conversazioni e attività leggibili in chiaro lato azienda. La tensione tra completezza e privacy ha attraversato ogni giorno di questo mese di prova.

💡 Approfondimento Muse in sintesi – Lancio: 8 settembre 2026 – Piani: Power a 17 euro al mese, Maximum a 84 euro al mese – Ambiente: macchina virtuale personale inclusa, sempre attiva nel cloud – Punti di forza: completezza, prezzo prevedibile, memoria persistente – Limite principale: privacy — tutto transita sui sistemi Meta

L’agente personale di Meta, sempre acceso nel cloud. Illustrazione: Melamorsicata.

Non un chatbot: un agente con un ambiente proprio

La differenza va capita subito, perché è quella che separa Muse da qualsiasi chatbot. Un chatbot risponde: riceve una domanda, produce un testo e dimentica tutto alla chiusura della finestra. Muse invece agisce dentro un ambiente proprio: una macchina virtuale personale nel cloud di Meta, con file, browser e strumenti, che resta accesa anche quando il telefono è in tasca e il computer è spento. Le richieste arrivano in chat, in linguaggio naturale, e l’agente le porta avanti per minuti o per ore, fino al risultato.

Sopra la macchina virtuale poggiano le altre tre gambe di Muse. La memoria persistente: persone, progetti, preferenze e decisioni vengono conservati e richiamati al momento giusto, senza rispiegare il contesto a ogni sessione. I lavori programmati: controlli, verifiche e raccolte di informazioni partono a orari fissi, senza un comando, e riferiscono a lavoro finito. Gli strumenti collegati: l’agente naviga sul web, legge e scrive documenti, usa gli account che l’utente decide di collegare e tiene insieme catene di azioni lunghe, non singole risposte.

Lo stesso risultato, in teoria, si può assemblare da soli: un modello accessibile via API, un server proprio da configurare e mantenere, token pagati a consumo. È la strada degli agenti self-hosted, raccontata su queste pagine con la prova di Hermes Mobile: funziona, ma chiede competenza tecnica vera e presenta una bolletta che cresce insieme all’uso. Il costo nascosto di quella formula è il tempo di chi tiene insieme i pezzi — ed è esattamente il costo che un pacchetto chiavi in mano promette di azzerare.

La macchina virtuale personale: un ufficio intero incluso nell’abbonamento. Illustrazione: Melamorsicata.

Prezzi chiari e token senza contatore

La seconda differenza è il modello economico. Muse si paga come un servizio in abbonamento, non come un contatore a consumo: 17 euro al mese per il piano Power, 84 euro per il Maximum — e nel prezzo c’è tutto. Modello, macchina virtuale, memoria, strumenti: niente server da affittare a parte, niente chiavi API da ricaricare, niente sorprese a fine mese proporzionali a quanto l’agente ha lavorato.

La domanda naturale è quanta benzina includa il biglietto. I piani prevedono limiti di utilizzo su base settimanale, ma l’esperienza di un mese di uso intenso racconta una cosa semplice: con il Power i token sono davvero tanti. L’agente ha lavorato ogni giorno su compiti lunghi — ricerche estese, documenti corposi, verifiche a ripetizione — e il limite settimanale non è mai diventato un vincolo reale: nessun lavoro interrotto a metà, nessuna attesa forzata. Questa abbondanza cambia il modo di usare lo strumento, perché si assegnano lavori interi invece di singole domande col contagocce.

Per chi vuole provare Muse in prima persona, l’iscrizione parte da muse.ai/join. Nelle Impostazioni, entro 48 ore dall’iscrizione, si può riscattare un codice referral: il mio è H0UOY4, e chi lo usa fa ricevere un miliardo di token a entrambi, a chi si iscrive e a chi lo ha condiviso. Un miliardo di token, tradotto in pratica, significa settimane di lavoro dell’agente senza pensieri: il modo più semplice per capire se uno strumento del genere fa al proprio caso, prima ancora di scegliere un piano.

Consigli per usarlo bene

Un mese di uso quotidiano lascia in eredità alcune abitudini che valgono per chiunque cominci a lavorare con Muse, qualunque sia il lavoro da svolgere. Sono regole semplici, nate quasi tutte da un errore o da una delusione iniziale.

Dare contesto, e lasciare che la memoria cresca. Muse ricorda quello che gli viene raccontato: le persone, i progetti, le preferenze. Basta dirglielo una volta, e lo ritrova da solo nelle conversazioni successive. Senza questo contesto, le risposte restano generiche — quelle di un motore di ricerca con la voce. Anche le correzioni contano: ogni errore segnalato diventa una regola, e la volta dopo non si ripete.

Muse ricorda quello che gli viene raccontato: le persone, i progetti, le preferenze. Basta dirglielo una volta, e lo ritrova da solo nelle conversazioni successive. Senza questo contesto, le risposte restano generiche — quelle di un motore di ricerca con la voce. Anche le correzioni contano: ogni errore segnalato diventa una regola, e la volta dopo non si ripete. Organizzare le conversazioni per argomento. Meglio una chat per ogni tema — un progetto, una pratica, una materia — che una sola conversazione dove finisce tutto. Il contesto di ogni tema resta separato, le cose dette si ritrovano subito e le risposte non si sporcano con argomenti che non c’entrano.

Meglio una chat per ogni tema — un progetto, una pratica, una materia — che una sola conversazione dove finisce tutto. Il contesto di ogni tema resta separato, le cose dette si ritrovano subito e le risposte non si sporcano con argomenti che non c’entrano. Delegare il ricorrente, non solo l’urgente. Il meglio arriva con i lavori programmati: un controllo che si ripete ogni giorno, una verifica settimanale, una raccolta dati puntuale. Si impostano una volta e poi girano da soli: arriva solo il risultato, e solo quando c’è qualcosa che conta.

Il meglio arriva con i lavori programmati: un controllo che si ripete ogni giorno, una verifica settimanale, una raccolta dati puntuale. Si impostano una volta e poi girano da soli: arriva solo il risultato, e solo quando c’è qualcosa che conta. Cominciare da compiti concreti e verificabili. All’inizio è meglio affidargli lavori con un risultato che si può controllare subito: riassumere un documento, incrociare due elenchi, preparare una bozza. Se il risultato è giusto, si passa al compito più grande. La fiducia si costruisce così, un compito piccolo alla volta.

L’approvazione umana non si delega

Sopra i consigli sta la regola che ha retto per tutto il mese: prima di qualsiasi azione verso l’esterno, serve l’ok di una persona. Messaggi da inviare, contenuti da pubblicare, acquisti da confermare: l’agente prepara, propone e aspetta. Un assistente con accesso a posta, calendari e servizi è uno strumento potente, e la potenza senza un punto di controllo umano è solo un rischio con un’interfaccia amichevole.

Corollario quasi ovvio: i risultati si verificano sulle fonti, non sui resoconti. Quando un agente dichiara un lavoro finito, la prova sta nel documento, nella pagina, nel sistema reale — mai nella sua parola. In un mese gli errori non sono mancati, ma controllare i dati invece delle dichiarazioni li ha intercettati quasi sempre prima che diventassero visibili.

Tutto visibile, tutto leggibile: il lato della privacy. Illustrazione: Melamorsicata.

La grande limitazione: la privacy

Fin qui il lato luminoso. Il limite grande di Muse è strutturale e va detto senza giri di parole: tutto ciò che l’agente vede e fa transita sui sistemi di Meta e resta, lato azienda, leggibile in chiaro. In questa modalità non esiste una cifratura end-to-end a proteggere le conversazioni: messaggi, documenti di lavoro, contatti, abitudini e orari compongono un ritratto completo di chi usa il servizio, ospitato nei data center dell’azienda.

A rendere il tema concreto ha pensato la cronaca. A settembre Reuters ha raccontato un episodio significativo: durante un test interno riservato ai dipendenti, alcune telefonate che l’agente avrebbe dovuto svolgere in autonomia erano state affidate a operatori umani di un call center, senza una comunicazione adeguata alle persone coinvolte. Il test è stato sospeso e la funzione non è arrivata al pubblico, ma il segnale resta: in fase di sviluppo, dietro l’interfaccia di un agente possono esserci occhi umani veri.

«Avviare le chiamate con operatori umani senza le dovute comunicazioni è stato un errore.» — Un vicepresidente dei Superintelligence Labs di Meta, in un messaggio interno riportato da Reuters

La conseguenza pratica è una regola di igiene digitale valida per chiunque: a un agente del genere si affida solo ciò che si accetta possa essere letto. Documenti di lavoro, ricerche e organizzazione possono passare, con giudizio; vita privata, dati sanitari e questioni riservate restano fuori, senza eccezioni. Non è sfiducia verso il singolo prodotto — sul piano tecnico resta il più completo in circolazione — ma la conseguenza di un modello di business costruito da vent’anni sulla raccolta dei dati personali. Il confine lo traccia chi usa lo strumento, non chi lo vende: ed è un confine da tracciare prima di cominciare, non dopo.

Il prezzo vero non è 17 euro

Il bilancio del mese, alla fine, è positivo e non di poco. Come soluzione completa per avere un agente personale, Muse oggi è davanti a tutti: modello adatto ai compiti agentici, ambiente incluso e sempre attivo, memoria che matura con l’uso, prezzo fisso e prevedibile. Il compromesso è dichiarato in partenza e non si aggira: la fiducia in Meta. Il miglior maggiordomo digitale in circolazione vive nella casa dell’azienda che sui dati personali ha costruito la propria fortuna: tenere insieme le due frasi è l’unico modo onesto di raccontare questo mese.

La storia, intanto, continua fuori dallo schermo. A dicembre dovrebbe arrivare Muse Charm, il piccolo dispositivo da portachiavi con schermo e avatar animato, pensato per parlare con l’agente senza passare dal telefono e presentato da Zuckerberg al Connect di settembre. Il prezzo non è stato annunciato: secondo Bloomberg potrebbe collocarsi nella fascia di prezzo di uno smartwatch, e il giudizio resta rimandato alla prova sul campo. Una cosa è già chiara: più l’agente diventa presente e tascabile, più la domanda sulla privacy diventa centrale. Un assistente in tasca, sempre in ascolto potenziale, alza la posta per tutti.