Un capanno in giardino, tre barattoli di vetro e una domanda che non trova risposta da sette anni. Small Prophets comincia così, in un cul-de-sac della Greater Manchester, e costruisce sei episodi intorno all’immagine più piccola possibile: un uomo che coltiva creature minuscole nella speranza che gli dicano la verità. La serie di Mackenzie Crook è la sorpresa più delicata del catalogo Apple TV di quest’anno: una commedia dolente in cui l’assurdo non è mai fine a se stesso, ma il modo più onesto per parlare di un lutto che non si chiude.

Small Prophets non nasce come produzione originale della piattaforma. È una serie BBC, scritta, diretta e in parte interpretata da Mackenzie Crook, già trasmessa nel Regno Unito a febbraio 2026 con ascolti da record per la commedia britannica. Apple ne ha acquistato i diritti per il resto del mondo e l’ha portata su Apple TV a ottobre, quando la stagione era già un piccolo caso critico: 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e un punteggio di 87 su Metacritic.

Il punto di forza di Small Prophets sta nella misura: episodi da mezz’ora, battute sussurrate, nessuna rincorsa al colpo di scena. Il suo limite è lo stesso, ribaltato: un ritmo così trattenuto chiede allo spettatore una pazienza che i palinsesti di oggi non sempre premiano. Nel mezzo resta una domanda semplice e crudele — che cosa si è disposti a credere, pur di non lasciare andare una persona scomparsa — e tre creature fatte a mano che la rendono indimenticabile.

💡 Approfondimento Small Prophets in sintesi – Voto: 3.8/5 – Il meglio: la scrittura di Mackenzie Crook e gli omuncoli costruiti a mano da Mackinnon & Saunders – Il punto debole: un ritmo lentissimo, che rinuncia quasi sempre alla svolta narrativa – Da vedere per: una commedia assurda e malinconica, diversa da ogni altro titolo del catalogo

La key art ufficiale di Small Prophets. Foto: Apple TV Press.

La trama

Michael Sleep, il protagonista di Small Prophets interpretato da Pearce Quigley , lavora come commesso in un grande negozio di bricolage e vive una vita sospesa. Sette anni prima, alla vigilia di Natale, la compagna Clea è scomparsa senza lasciare tracce: da allora Michael occupa le giornate tra il lavoro, le visite al padre Brian e la speranza, mai dichiarata ad alta voce, che un giorno Clea torni a casa.

Brian (Michael Palin ) vive in una casa di riposo e custodisce un sapere improbabile: un’antica ricetta alchemica per creare gli omuncoli, spiriti minuscoli capaci di predire il futuro. Gli ingredienti dichiarati dalla sinossi ufficiale sono acqua piovana, letame di cavallo e più di un po’ di alchimia. La ricetta finisce nelle mani di Michael, che la prende come l’ultima occasione per ottenere una risposta.

L’esperimento si svolge nel capanno in giardino, tra vasi sigillati e attese notturne. A dare una mano al protagonista è Kacey (Lauren Patel ), giovane collega del negozio, mentre il manager Gordon (Mackenzie Crook ) resta il piccolo tiranno quotidiano da schivare. Davanti al cancello, i vicini Bev (Sophie Willan) e Clive (Jon Pointing) osservano il viavai di letame e barattoli con una curiosità che cresce episodio dopo episodio.

Gli omuncoli, una volta pronti, hanno una caratteristica decisiva: per un breve periodo possono rispondere a qualsiasi domanda, e non possono mentire. Michael ne ha una sola, la stessa da sette anni: rivedrò mai Clea? La domanda resta sullo sfondo di ogni episodio e la serie non la trasforma mai in un giallo da risolvere a ogni costo.

Il poster ufficiale del primo episodio. Foto: Apple TV Press.

La recensione

Una scrittura che non alza mai la voce

Mackenzie Crook aveva già dimostrato con Detectorists di saper raccontare le vite minime senza renderle piccole. In Small Prophets la scrittura resta sottrattiva: le battute nascono dai silenzi, le scene si chiudono un istante prima del prevedibile, e il soprannaturale entra nella periferia di Manchester come un fatto di manutenzione domestica, tra una consegna di letame e un turno al negozio. Il risultato è una comicità che non cerca la risata piena, ma un sorriso trattenuto, spesso attraversato da una malinconia precisa.

Il merito è anche degli interpreti. Pearce Quigley regge la serie con una recitazione quasi immobile: Michael è un uomo che ha smesso di aspettarsi cose dal mondo, e ogni variazione passa dagli occhi e dai tempi morti. Michael Palin, tornato alla commedia televisiva a 82 anni, dà a Brian il calore e l’ironia di chi conosce la ricetta e anche il suo prezzo. Lauren Patel porta l’energia che al protagonista manca, e la coppia che forma con Quigley diventa, episodio dopo episodio, il centro emotivo più solido della storia.

Creature fatte a mano

Gli omuncoli sono il cuore visivo di Small Prophets e la scelta produttiva più coraggiosa: niente creature digitali, ma pupazzi veri. Le tre creature — un Re, una Regina e un Serafino — nascono dai disegni di Crook, sono state sviluppate da Glen Southern e costruite da Mackinnon & Saunders, lo studio di Manchester dietro La sposa cadavere e il Pinocchio di Guillermo del Toro. Otto pupazzi in silicone traslucido, animati con una tecnica ibrida: stop motion di Ainslie Henderson per i corpi, animazione digitale di Will Anderson per mantelli e tentacoli. La materia si vede e si sente: le creature sono viscide, imperfette, credibili proprio perché occupano lo spazio reale del capanno.

Dove la serie chiede pazienza

Il rovescio della misura è un andamento che a tratti rasenta l’evanescenza. Alcune linee secondarie — i vicini in agguato, le dinamiche del negozio — restano a lungo allo stato di macchietta prima di trovare una funzione, e la posta emotiva centrale viene ribadita con una costanza che non tutti gli spettatori premieranno. Small Prophets non ha alcuna intenzione di accelerare: chi cerca la svolta a fine episodio deve saperlo prima, perché la lentezza, per la serie, è una forma di rispetto verso il protagonista e non un difetto da correggere.

L’accoglienza della critica

Nel Regno Unito Small Prophets è stata il più grande lancio scripted della BBC nel 2026: il primo episodio ha raccolto 4,43 milioni di spettatori e a 28 giorni il totale ha raggiunto 7,7 milioni, in gran parte da BBC iPlayer. La critica internazionale ha risposto con una rarità statistica: 100% di valutazioni positive su Rotten Tomatoes e un punteggio di 87 su Metacritic, con l’etichetta Universal Acclaim. The Guardian l’ha salutata con cinque stelle e The Times con il massimo dei voti.

«Potrebbe essere la serie più bella arrivata su Apple quest’anno». (traduzione redazionale) — Daniel Fienberg, The Hollywood Reporter

A completare il percorso, i premi del festival Series Mania 2026, dove Small Prophets ha vinto come miglior serie nella sezione International Panorama e Lauren Patel è stata premiata come miglior attrice. Un tragitto insolito per una commedia da mezz’ora ambientata tra un negozio di bricolage e un capanno: il passaparola critico ha fatto in pochi mesi quello che di solito richiede campagne molto più rumorose.

La storia vera degli omuncoli

L’Omuncolo nella fiala, incisione di Franz Xaver Simm per il Faust II di Goethe: nell’Ottocento l’omuncolo è già la creatura che vive in un recipiente di vetro. Immagine: pubblico dominio, Wikimedia Commons.

La parte più sorprendente della serie è che gli omuncoli non sono un’invenzione di sceneggiatura. Dietro i barattoli di Michael esistono due strati di storia documentata: una ricetta cinquecentesca attribuita a Paracelso e una leggenda settecentesca di spiriti indovini chiusi in barattoli di vetro. La finzione di Crook li fonde entrambi, con una fedeltà ai dettagli che diventa evidente appena si risale alle fonti.

La ricetta attribuita a Paracelso

La ricetta più celebre sta nel De natura rerum, opera pubblicata a Basilea nel 1572 sotto il nome di Paracelso. Le istruzioni, nella traduzione classica del passo, sono di un concreto agghiacciante: il seme di un uomo va sigillato in un vaso di vetro e lasciato a putrefare per quaranta giorni nel venter equinus, il «ventre del cavallo», vale a dire un cumulo di letame in fermentazione usato come incubatrice a calore costante.

Dopo quaranta giorni la forma che emerge dal vaso è umana, ma trasparente e senza corpo. A quel punto va nutrita ogni giorno con l’arcanum del sangue umano e mantenuta allo stesso calore per quaranta settimane, finché non diventa un bambino vero e vivo, solo molto più piccolo: l’homunculus, l’omino. Il testo aggiunge un dettaglio decisivo: la creatura va allevata ed educata con cura, finché non cresce e comincia a mostrare intelligenza.

Nel testo attribuito a Paracelso, insomma, l’omuncolo non predice il futuro e non risponde a domande: è un essere umano artificiale da crescere. E anche la firma va presa con cautela: gli studi più recenti, a cominciare da un numero speciale della rivista Ambix del 2020, considerano il De natura rerum un’opera di almeno tre mani diverse, e il libro che contiene la ricetta figura tra i passi più probabilmente spuri. La formula corretta, per gli storici, è «ricetta attribuita a Paracelso».

Paracelso nel ritratto di Augustin Hirschvogel (1540). Al De natura rerum, pubblicato a suo nome nel 1572, si deve la più celebre ricetta per fabbricare un omuncolo. Immagine: pubblico dominio, Wikimedia Commons.

Gli spiriti in barattolo del conte Kuefstein

La funzione oracolare arriva due secoli dopo, con la storia del conte Johann Ferdinand II von Kuefstein, nobile austriaco e massone. Secondo il racconto del suo servitore e assistente di laboratorio Josef Kammerer, durante un viaggio in Italia nel 1775 il conte lavorò con un religioso italiano, l’abate Geloni, alla creazione di dieci spiriti sigillati in barattoli di vetro pieni di un liquido chiaro.

Otto spiriti erano corporei e avevano ciascuno un’identità: un Re, una Regina, un Cavaliere, un Monaco, una Suora, un Serafino, un Minatore e un Architetto, con vestitini cuciti su misura. Nutriti con pastiglie rosa ogni tre o quattro giorni e tenuti anche sotto cumuli di letame, sarebbero cresciuti fino a circa trenta centimetri. A Vienna diventarono l’attrazione delle sessioni notturne della loggia massonica del conte, dove rispondevano alle domande dei presenti, anche sul futuro. Il racconto tramanda pure gli incidenti: il barattolo del Monaco cadde e si ruppe, e lo spirito «morì»; un altro fuggì dal recipiente e dovette essere rincorso per la stanza.

La storia va letta per quella che è: una leggenda senza prove. Il diario di Kammerer sopravvisse solo in frammenti e fu pubblicato un secolo dopo i fatti, nel 1873, dall’avvocato e massone Emil Besetzny nella rivista massonica Die Sphinx; Franz Hartmann la rilanciò poi nella biografia di Paracelso del 1887. Il discendente Karl Graf Kuefstein cercò negli archivi di famiglia e non trovò, parole sue, «la minima traccia» di attività alchemiche o massoniche dell’antenato.

Dalla leggenda al capanno di Michael

Messi in fila, gli ingredienti della serie tornano tutti. Le tre creature di Michael si chiamano Re, Regina e Serafino: tre nomi presi in prestito dalla lista degli spiriti di Kuefstein. Il letame di cavallo della ricetta televisiva è il venter equinus del testo cinquecentesco. Nella serie, Brian racconta di aver appreso la ricetta da un alchimista italiano incontrato in Egitto: la geografia cambia, ma il mediatore italiano resta quello della leggenda, l’abate Geloni.

Persino lo spunto letterario è documentato: Crook ha raccontato che l’idea gli venne da un breve passaggio di Clea, il quarto romanzo del Quartetto di Alessandria di Lawrence Durrell, dove le creature vengono menzionate. E nel capanno-laboratorio dello stesso Crook campeggiava un omuncolo di cartapesta fatto a mano, mostrato un giorno all’animatore Ainslie Henderson: da quella conversazione nacque il progetto. La serie non usa la leggenda come decorazione: ne eredita ricetta, funzione e perfino i nomi.

Curiosità e retroscena

Small Prophets rappresenta un caso raro nel catalogo di Apple TV: non un originale commissionato e sviluppato in casa, ma una serie già completa e già trasmessa, acquisita per la distribuzione internazionale tramite Sphere Abacus dopo il successo britannico. Nel Regno Unito, il territorio d’origine, la serie arriverà sulla piattaforma solo nel 2027.

Le riprese di Small Prophets si sono svolte dove la storia è ambientata, nella Greater Manchester, tra le strade residenziali di Urmston e i dintorni di Stockport. Crook, che firma creazione, sceneggiatura e regia di tutti e sei gli episodi, realizza personalmente molti degli oggetti di scena; nella serie interpreta anche Gordon, il manager del negozio, piccolo antagonista quotidiano del protagonista.

Il futuro della serie è già segnato, almeno in patria: la BBC ha rinnovato Small Prophets per una seconda stagione l’8 settembre 2026, con il passaggio da BBC Two a BBC One e un’uscita attesa nel 2027. Resta da capire se e quando Apple distribuirà i nuovi episodi fuori dal Regno Unito. Nel frattempo, la prima stagione ha già trovato posto nella classifica delle migliori serie su Apple TV aggiornata dal sito.

Michael Sleep (Pearce Quigley) e gli omuncoli nella key art della serie. Foto: Apple TV Press.

Vale la pena guardarla?

Il mio voto è 3.8, e sta tutto nella distanza tra l’intenzione e il passo. Small Prophets è una serie scritta e recitata con una cura rara, capace di rendere credibile un uomo che parla con tre creature in barattolo senza chiedere allo spettatore alcuno sforzo di sospensione dell’incredulità: il dolore di Michael è vero, quindi lo sono anche gli omuncoli. A tenerla sotto la soglia dell’eccellenza piena è la sua stessa coerenza: la lentezza è una scelta, ma in almeno un paio di episodi centrali la storia gira intorno al proprio centro emotivo invece di avanzare.

Resta una visione consigliata a chi cerca, nel catalogo Apple TV, qualcosa di diverso dalle serie-evento: mezz’ora a episodio, un umorismo che non alza la voce e una stagione che ripaga la pazienza di chi la concede. Chi ha apprezzato il tono sommesso e dolente di Margo ha problemi di soldi troverà qui la stessa idea di televisione: personaggi prima degli intrecci, verità emotiva prima delle svolte.

Come guardarla

Small Prophets è disponibile su Apple TV con la stagione completa: sei episodi pubblicati a cadenza settimanale dal 7 ottobre al 4 novembre 2026 e ora visibili in blocco, con audio anche in italiano. La scheda ufficiale è sulla pagina Apple TV della serie; i dati di produzione e di cast sono raccolti da Apple TV Press, mentre punteggi e recensioni della critica sono consultabili su Metacritic e sul sito del festival Series Mania. Nel Regno Unito la serie resta su BBC Two e BBC iPlayer, in attesa dell’arrivo sulla piattaforma nel 2027.

In breve:

Piattaforma: Apple TV

Episodi: 6, da circa 30 minuti ciascuno

Audio: italiano e inglese

Extra: per la storia dei pupazzi, l’approfondimento di Animation Magazine; per la leggenda di Kuefstein, la ricostruzione di Crazy Alchemist

Trailer ufficiale:

Small Prophets Regista: Mackenzie Crook Data di creazione: 2026-02-09 00:00 Valutazione dell'editor

3.8