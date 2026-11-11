Il kit emergenza 72 ore è l’oggetto che le protezioni civili di mezza Europa stanno chiedendo di tenere in casa, e non è un estintore. Nel marzo 2025 la Commissione europea ha adottato la Preparedness Union Strategy e ha messo per iscritto un numero preciso: ogni nucleo familiare dovrebbe essere in grado di cavarsela da solo per almeno 72 ore, tre giorni senza rete elettrica, senza rete mobile, senza supermercati aperti e senza i soccorsi, che nelle prime ore di un’emergenza sono saturi e vanno lasciati a chi sta peggio.

Il numero non nasce a Bruxelles. Arriva dalla Finlandia, dove il concetto delle 72 tuntia è raccomandazione ufficiale da anni, e nel giro di una stagione lo hanno fatto proprio quasi tutti: la Francia ha pubblicato nel novembre 2025 la guida Tous responsables con il suo kit d’urgence da 72 ore; i Paesi Bassi hanno recapitato l’opuscolo Denk vooruit a oltre otto milioni e mezzo di famiglie; la Svezia, con l’opuscolo spedito in ogni casa, chiede addirittura una settimana di autonomia; la Germania punta a dieci giorni, con i tre giorni come primo passo minimo.

Bere, mangiare, stare al caldo, curarsi: è l’ordine dei bisogni che la guida francese assegna alle prime 72 ore di un’emergenza.

E l’Italia? Le carte ci sono, ma in ordine sparso. Il Dipartimento della Protezione Civile ha il vademecum «Protezione Civile in famiglia», la campagna «Io non rischio» e i piani di emergenza familiari diffusi dai Comuni, con la scorta domestica di almeno tre giorni e il kit di evacuazione a portata di mano. Quello che manca è la checklist unica, semplice, uguale per tutti. A guardarle una accanto all’altra, però, le liste europee si somigliano moltissimo, e il kit emergenza 72 ore che ne esce è più concreto di quanto sembri.

Il kit da 72 ore in una sola immagine: acqua, cibo, radio, luce, energia e primo soccorso — la stessa lista che esce dalle guide ufficiali europee. Illustrazione: Melamorsicata.

Il nucleo comune: cosa chiedono davvero le liste ufficiali

Acqua, cibo non deperibile, radio, torcia, medicinali, contanti, energia per il telefono, documenti. Con qualche oscillazione sulle quantità, è lo stesso elenco da Helsinki a Parigi. I Paesi Bassi e la Svezia indicano 3 litri d’acqua a persona al giorno, la Francia ne prescrive 6 a persona per l’intero periodo di 72 ore, il piano familiare italiano arriva a 4 litri contando anche gli usi essenziali. Sul cibo la convergenza è totale: scorte che non richiedono cottura o la richiedono minima.

I contanti meritano una riga a parte, perché nel kit emergenza 72 ore solo una lista ha avuto il coraggio della cifra: quella olandese. 70 euro per adulto e 30 per bambino, in banconote piccole e monete, perché in un blackout i pagamenti elettronici sono i primi a sparire. Nella stessa checklist olandese compare anche l’oggetto più umile del kit, il fischietto di emergenza: costa quasi niente, non si scarica mai e serve a farsi sentire sotto le macerie o al buio meglio di qualsiasi voce.

Francia e Paesi Bassi chiudono le loro guide con la stessa istruzione: il kit emergenza 72 ore si controlla due volte l’anno, perché cibo e acqua scadono e le batterie si scaricano da sole. Un kit dimenticato in cantina nel 2026 e mai più toccato, nel 2029 è archeologia.

20.000 mAh valgono quattro o cinque ricariche complete di un iPhone.

Energia: il punto in cui le case moderne sono più fragili

La parte del kit che le istituzioni descrivono in una riga — «power bank carico» — è quella che nella pratica decide tutto il resto. Uno smartphone spento non è solo un telefono in meno: è la mappa che non si apre, il numero di emergenza che non si ritrova, la carta che non paga, la torcia che non si accende, la radio che non parte. Le liste ufficiali lo sanno e per questo mettono l’energia per il telefono accanto all’acqua.

Il powerbank di casa

Nel kit emergenza 72 ore il dimensionamento ragionevole per una famiglia parte da un powerbank grande da tenere in casa. Anker Zolo da 20.000 mAh (30,99 €) porta due cavi USB-C integrati, ricarica rapida da 45 W e una capacità che vale circa quattro o cinque ricariche complete di un iPhone: abbastanza per due telefoni per un paio di giorni, se usati con la parsimonia che le emergenze impongono. Chi vuole più margine trova nella stessa fascia la versione da 87 W (35,99 €), mentre il modello da 25.000 mAh e 165 W (74,99 €) ha senso dove deve tenere in vita anche un portatile.

Quello da portare via

Accanto al powerbank di casa ne serve uno piccolo, da zaino o da auto, perché il kit di evacuazione e la scorta domestica nelle liste ufficiali sono due cose diverse. Per chi ha un iPhone il formato naturale è magnetico: Anker MagSafe da 10.000 mAh (25,99 €) si attacca al retro del telefono e lo raddoppia, senza cavi da cercare al buio.

Chiude il capitolo energia del kit emergenza 72 ore il caricatore unico: quando la corrente torna, anche solo per un’ora, deve poter ricaricare tutto insieme. Un GaN da 65 W con tre porte come l’Anker 735 (20,99 €) alimenta telefono, tablet e portatile da una sola presa e nel kit occupa lo spazio di un accendino.

Informazioni senza rete: la radio che le istituzioni continuano a prescrivere

In tutte le liste nazionali, dalla Finlandia alla Francia, compare lo stesso strumento apparentemente anacronistico: la radio a batteria, meglio se a manovella o solare. Il motivo è strutturale: quando le reti cadono, le comunicazioni ufficiali — frequenze radio, stazioni di emergenza regionali — viaggiano ancora lì. La radio è l’unico canale di massa che non dipende né dalla rete elettrica né da quella mobile.

In un kit emergenza 72 ore la scelta coerente con le prescrizioni è una radio di emergenza di marca storica come la Midland ER100 (69,00 €), costruita esattamente per questo scenario. Sul mercato esistono anche radio a manovella con powerbank e torcia integrati intorno ai 50 €: sono la fascia economica della stessa idea, tre strumenti in uno, con il limite che in caso di guasto se ne perdono tre insieme.

Luce: poco da dire, una cosa da evitare

Sulla torcia le liste sono unanimi e sintetiche: nel kit emergenza 72 ore entra una torcia con batterie di scorta, punto. La traduzione moderna è una frontale ricaricabile via USB-C, che lascia le mani libere e si ricarica dallo stesso powerbank del telefono. La cosa da evitare è l’esatto contrario: la torcia a pile stilo comprata anni prima e mai provata, che il giorno del bisogno risulta scarica o corrosa. Anche qui vale la regola semestrale delle guide francese e olandese: si prova, si ricarica, si ripone.

La radio a batteria o manovella è prescritta da tutte le liste ufficiali europee.

Il livello superiore: la power station

Il kit emergenza 72 ore minimo si ferma ai telefoni. Per chi vuole coprire anche un pezzo di casa — router, una lampada, il frigorifero aperto il meno possibile ma tenuto in temperatura tra una ricarica e l’altra — il gradino successivo è la power station. EcoFlow RIVER 3 Plus (369,93 €) dichiara 572 Wh: tradotti, sono decine di ricariche complete per gli smartphone di una famiglia, più le ore di router e luce che trasformano tre giorni di blackout da emergenza a disagio gestibile. Sulla stessa fascia si colloca l’Anker SOLIX C300X DC con pannello solare da 60 W (359,99 €), che aggiunge la ricarica dal sole quando il blackout si allunga. Non è la dotazione minima delle liste ufficiali: è l’assicurazione in più, e come tale va valutata.

Il resto del kit non si compra con un link

Completano il quadro le voci che le istituzioni elencano e che nessun carrello risolve da solo, ma senza le quali un kit emergenza 72 ore resta monco: i farmaci personali, con la Svezia che per le terapie continuative chiede un mese di scorta; il kit di primo soccorso; le copie dei documenti e, dettaglio tedesco e olandese insieme, l’elenco dei numeri importanti su carta, perché i numeri salvati in un telefono spento non esistono; le chiavi di riserva di casa e auto; coperte e indumenti caldi, che Francia e Svezia mettono tra i bisogni primari, subito dopo bere e mangiare.

Il powerbank tascabile del kit di evacuazione: si attacca all’iPhone, senza cavi.

La checklist, in breve

Il kit emergenza 72 ore secondo le liste ufficiali, in una pagina:

Acqua: 3 litri a persona al giorno, in bottiglia

Cibo non deperibile che non richiede cottura, e un apriscatole

Radio a batteria, manovella o solare, sulle frequenze di emergenza

Torcia frontale ricaricabile, provata e ricaricata due volte l’anno

Powerbank grande da casa e uno tascabile, più un caricatore multiplo

Farmaci personali e kit di primo soccorso

Contanti in tagli piccoli: 70 euro per adulto, 30 per bambino (prescrizione olandese)

Copie dei documenti, numeri importanti su carta, chiavi di riserva

Fischietto di emergenza, coperte e indumenti caldi

Cibo per gli animali e dotazioni per i bisogni specifici della famiglia

Un solo caricatore da 65 W per ricaricare tutto quando la corrente torna.

La metà del kit che sta già in tasca

C’è infine la parte del kit emergenza 72 ore che questo blog ha già raccontato: SOS emergenze su iPhone e Apple Watch, tra SOS via satellite, ID medico e chiamate automatiche. Il kit fisico e quelle funzioni sono le due metà dello stesso discorso: il software di emergenza serve a poco con la batteria a zero, e un powerbank carico serve a molto di più quando il telefono che alimenta sa chiamare aiuto anche senza campo. Un kit emergenza 72 ore, alla fine, si regge su oggetti semplici e un po’ di manutenzione due volte l’anno. Meno di quanto sembri, prima di averne bisogno.