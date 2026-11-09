L’emergenza ha una caratteristica precisa: toglie il tempo di pensare. Nel panico si dimenticano i passaggi più semplici, si cerca un numero che non si ricorda, si perde la lucidità proprio mentre serve. iPhone e Apple Watch portano addosso un sistema completo di richiesta di aiuto — SOS emergenze, rilevamento degli incidenti e delle cadute, cartella clinica, perfino un collegamento satellitare — ma nessuna di queste funzioni si improvvisa: ciascuna funziona davvero solo se è stata preparata prima, con calma, in una giornata qualsiasi.

La preparazione richiede circa mezz’ora e si fa una volta sola: compilare la cartella clinica, scegliere i contatti di emergenza, verificare le impostazioni di SOS emergenze su iPhone e Apple Watch, provare la demo della connessione satellitare. Fatto questo, nel momento critico restano da compiere due gesti fisici — tenere premuti due tasti, oppure premere cinque volte un tasto — oppure non resta da fare nulla, perché incidenti e cadute gravi vengono rilevati in automatico e la chiamata parte da sola verso il 112.

La guida raccoglie l’intero percorso seguendo le procedure ufficiali Apple: la preparazione, i gesti da compiere quando serve aiuto e cosa accade concretamente in Italia dopo l’attivazione, dalla chiamata al Numero Unico di Emergenza ai messaggi che ricevono i contatti di emergenza.

💡 Approfondimento Da sapere subito – In Italia SOS emergenze chiama il 112, il Numero Unico di Emergenza europeo – I due gesti rapidi: pressione prolungata di tasto laterale e volume, oppure 5 pressioni del tasto laterale – SOS emergenze via satellite è attivo anche in Italia su iPhone 14 e successivi, incluso gratis per due anni – La cartella clinica si compila in anticipo nell’app Salute e si legge dalla schermata di blocco

Le impostazioni di SOS emergenze su iPhone e l’accesso alla cartella clinica. Foto: Apple.

Prima che serva: la preparazione

Le funzioni di soccorso di iPhone e Apple Watch condividono un limite: danno il meglio quando trovano il terreno già pronto. Cartella clinica vuota, contatti mai impostati e interruttori mai verificati riducono di molto la loro utilità. La preparazione si articola in pochi passaggi, da completare su iPhone e, se presente, su Apple Watch.

Cartella clinica e contatti di emergenza

La cartella clinica è la scheda che i soccorritori possono leggere dal telefono della persona assistita senza conoscere il codice di sblocco: patologie, allergie, farmaci assunti, gruppo sanguigno e le persone da avvisare. La compilazione avviene nell’app Salute:

Aprire l’app Salute e toccare l’immagine del profilo in alto. Toccare sul proprio avatar in alto a destra e poi Cartella clinica, quindi Inizia oppure Modifica. Inserire le informazioni sanitarie essenziali: condizioni mediche, allergie e reazioni, farmaci, gruppo sanguigno. Nella sezione Contatti di emergenza, toccare Aggiungi contatto di emergenza e scegliere le persone dalla rubrica, indicando la relazione. Attivare Mostra quando bloccato: senza questa opzione, la scheda resta invisibile a telefono bloccato. Toccare Fine.

I contatti di emergenza non compaiono soltanto nella scheda. Sono le persone che iPhone avvisa in automatico al termine di una chiamata SOS emergenze, con un messaggio che contiene la posizione: la scelta merita quindi un minimo di criterio, privilegiando persone raggiungibili e informate del ruolo assegnato. Va considerato anche il compromesso opposto: con Mostra quando bloccato attivo, chiunque abbia in mano l’iPhone può leggere la scheda, e il contenuto va limitato a ciò che serve ai soccorsi.

Le impostazioni di SOS emergenze su iPhone

Il pannello di controllo della funzione si trova in Impostazioni > SOS emergenze. Le voci principali sono quattro:

Chiama tenendo premuto e rilasciando : tenendo premuti il tasto laterale e uno dei tasti volume e rilasciandoli, parte un conto alla rovescia con suono di avviso; al termine, la chiamata ai servizi di emergenza parte in automatico.

: tenendo premuti il tasto laterale e uno dei tasti volume e rilasciandoli, parte un conto alla rovescia con suono di avviso; al termine, la chiamata ai servizi di emergenza parte in automatico. Chiama premendo 5 volte : cinque pressioni rapide del tasto laterale avviano lo stesso conto alla rovescia. È il gesto più rapido, ma anche quello che genera più attivazioni accidentali.

: cinque pressioni rapide del tasto laterale avviano lo stesso conto alla rovescia. È il gesto più rapido, ma anche quello che genera più attivazioni accidentali. Chiama in modo silenzioso : con questa opzione attiva, l’avvio tramite pressione prolungata o 5 pressioni avviene senza suoni di avviso e senza lampeggi, per le situazioni in cui attirare l’attenzione sarebbe un rischio.

: con questa opzione attiva, l’avvio tramite pressione prolungata o 5 pressioni avviene senza suoni di avviso e senza lampeggi, per le situazioni in cui attirare l’attenzione sarebbe un rischio. Chiama dopo un incidente grave: è l’interruttore del rilevamento incidenti, attivo di fabbrica sui modelli compatibili.

Dallo stesso pannello si raggiungono i contatti di emergenza, con rimando all’app Salute. Un controllo ulteriore riguarda la posizione: in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Localizzazione > Servizi di sistema, la voce Emergenze e SOS deve risultare attiva, perché da quella impostazione dipende la condivisione corretta della posizione durante le chiamate di emergenza.

Apple Watch: cadute, polso e impostazioni

Su Apple Watch la preparazione passa dall’app Watch su iPhone: scheda Apple Watch, voce SOS emergenze. Da quella schermata si attiva il rilevamento cadute — disponibile su Apple Watch SE, su Series 4 e modelli successivi e sugli Ultra, per le persone maggiorenni — scegliendo tra Sempre attivo e Attivo solo durante gli allenamenti. Per chi ha più di 55 anni e ha registrato l’età nell’app Salute, la funzione risulta attiva in automatico.

Due verifiche completano la preparazione dell’orologio. La prima è il rilevamento al polso: in Impostazioni > Codice, su Apple Watch, l’opzione deve essere attiva, perché in caso contrario l’orologio non effettua la chiamata automatica dopo una caduta. La seconda riguarda i contatti: Apple Watch utilizza gli stessi contatti di emergenza della cartella clinica di iPhone, quindi la compilazione fatta su iPhone copre entrambi i dispositivi.

“Fammi sapere quando arrivi” e posizione condivisa

La preparazione include anche due funzioni pensate per la tranquillità quotidiana. Fammi sapere quando arrivi, dentro l’app Messaggi, avvisa in automatico una persona fidata quando iPhone raggiunge una destinazione, oppure allo scadere di un timer impostato. Se l’arrivo non si completa e agli avvisi non arriva risposta, la persona designata riceve i dati scelti al momento dell’invio: con l’opzione Limitata, posizione attuale, livello della batteria e segnale di rete; con l’opzione Completa, anche il percorso fatto e il luogo dell’ultimo sblocco di iPhone. La funzione richiede iOS 17 o successivo su entrambi gli iPhone e passa da iMessage.

La seconda funzione è la condivisione della posizione in Dov’è: con un iPhone 14 o successivo, la posizione può essere condivisa con i contatti anche tramite satellite, quando mancano copertura cellulare e Wi-Fi, perché le persone fidate sappiano dove cercare.

Provare prima: aggiornamenti e demo satellitare

L’ultimo passaggio è la prova generale. Con iOS aggiornato all’ultima versione disponibile, iPhone include una demo guidata della connessione satellitare: si apre dal Centro di Controllo — pulsante Cellulare, poi Satellite, poi Prova la demo — oppure dalla sezione satellitare di Impostazioni > SOS emergenze. La demo mostra come puntare iPhone verso il satellite e come funziona il questionario di emergenza, senza contattare alcun servizio di soccorso. Farla una volta, con calma, trasforma una schermata mai vista in un gesto già familiare: è la differenza tra imparare e ricordare.

Quando serve: le procedure

Quando l’emergenza è in corso, le procedure di SOS emergenze sono poche e fisiche. Non richiedono di cercare applicazioni, ricordare numeri o sbloccare lo schermo: partono dai tasti dei dispositivi, e nei casi più gravi partono da sole.

Su iPhone: pressione prolungata o 5 pressioni

Su iPhone con Face ID — e su iPhone SE di seconda generazione e iPhone 8 — le strade per avviare SOS emergenze sono due:

Pressione prolungata: tenere premuti contemporaneamente il tasto laterale e uno dei tasti volume. Compaiono i cursori; trascinando il cursore SOS emergenze, la chiamata parte subito. Continuando a tenere premuto, iPhone emette un suono di avviso e avvia un conto alla rovescia: al termine, rilasciando i tasti, la chiamata al numero di emergenza locale parte in automatico. 5 pressioni: premere rapidamente il tasto laterale per cinque volte, con l’opzione Chiama premendo 5 volte attiva nelle impostazioni. Parte lo stesso conto alla rovescia con avviso sonoro, seguito dalla chiamata.

Per annullare prima che la chiamata parta, basta rilasciare i tasti e interrompere il conto alla rovescia con il pulsante Stop mostrato sullo schermo. Sui modelli più vecchi, iPhone 7 e precedenti, la sequenza prevede cinque pressioni rapide del tasto laterale o superiore e il trascinamento del cursore. Esiste anche la strada classica: dalla schermata del codice, toccare Emergenza e comporre il 112 a mano, senza sbloccare iPhone — la stessa schermata da cui i soccorritori possono aprire la cartella clinica.

Se la chiamata di emergenza è partita per errore, la regola è una sola: non riattaccare. L’indicazione del Supporto Apple è attendere la risposta dell’operatore e spiegare che non serve aiuto. Una chiamata interrotta o muta viene trattata dai soccorsi come una richiesta vera, con il rischio di mobilitare mezzi inutilmente.

Su Apple Watch: il tasto laterale

Su Apple Watch la procedura di SOS emergenze specchia quella di iPhone: tenere premuto il tasto laterale, sotto la Digital Crown, finché compare il cursore della chiamata di emergenza. Trascinandolo, la chiamata parte subito; continuando a tenere premuto, dopo un conto alla rovescia l’orologio chiama i servizi di emergenza in automatico. Per annullare un avvio accidentale basta rilasciare il tasto. Sui modelli Ultra, anche la pressione prolungata del tasto Azione mostra i cursori di sicurezza.

L’orologio effettua la chiamata tramite la propria connessione cellulare, nei modelli Cellular, oppure tramite iPhone nelle vicinanze o una rete Wi-Fi con le chiamate Wi-Fi attive. Al termine della chiamata, i contatti di emergenza ricevono un messaggio con la posizione e, per un periodo successivo, continuano a ricevere aggiornamenti se la posizione cambia: Apple Watch ricorda ogni quattro ore che la condivisione della posizione è attiva.

La sirena degli Apple Watch Ultra

I modelli Ultra aggiungono uno strumento diverso: la sirena da 86 decibel, udibile fino a 180 metri di distanza, pensata per richiamare l’attenzione di chi si trova nelle vicinanze in caso di smarrimento o infortunio. Si attiva tenendo premuto il tasto Azione, oppure trascinando il cursore Sirena dopo la pressione prolungata del tasto laterale: due toni acuti si alternano — uno dei due riproduce il segnale SOS — e proseguono finché la sirena non viene fermata o la batteria si esaurisce. La sirena non contatta i soccorsi: serve a farsi trovare.

Rilevamento incidenti: quando iPhone chiama da solo

Il rilevamento incidenti è disponibile su iPhone 14 e modelli successivi e su Apple Watch Series 8 e successivi, SE di seconda generazione e Ultra, ed è attivo di fabbrica. Accelerometro, giroscopio, barometro, GPS e microfono lavorano insieme per riconoscere gli incidenti stradali gravi — impatti frontali, laterali e posteriori, ribaltamenti — a bordo di automobili e veicoli passeggeri comuni. La sequenza è progettata per chi non è in grado di agire:

Al rilevamento, il dispositivo mostra un avviso e suona un allarme per circa 10 secondi: chi è cosciente può trascinare il cursore per chiamare subito i soccorsi, oppure ignorare l’avviso. Senza risposta, parte un secondo conto alla rovescia di 30 secondi, con vibrazioni, suoni e lampeggi più intensi. Al termine, il dispositivo chiama i servizi di emergenza e riproduce in ripetizione un messaggio audio che segnala un grave incidente stradale, indica che la persona non risponde e comunica le coordinate della posizione.

Quando iPhone e Apple Watch sono presenti entrambi, l’avviso compare sull’orologio e la chiamata passa da Apple Watch, mentre iPhone può leggere l’avviso ad alta voce. Se l’incidente avviene fuori copertura, un iPhone 14 o successivo — o un Apple Watch Ultra 3, con connessione satellitare integrata — può inoltrare la notifica ai soccorsi tramite SOS emergenze via satellite.

Rilevamento cadute su Apple Watch

Il rilevamento cadute sorveglia uno scenario diverso: una brutta caduta di chi indossa un Apple Watch compatibile. Al rilevamento, l’orologio vibra al polso, suona un allarme e mostra un avviso sullo schermo: chi sta bene tocca Sto bene; chi ha bisogno di aiuto trascina il cursore di chiamata di emergenza.

Se il dispositivo rileva immobilità per circa un minuto, la procedura continua da sola: un conto alla rovescia di 30 secondi con tocchi al polso e allarme crescente, annullabile toccando Annulla; al termine, la chiamata automatica ai servizi di emergenza, durante la quale un messaggio audio segnala la caduta rilevata e comunica le coordinate della posizione. Terminata la chiamata, i contatti di emergenza ricevono un messaggio con la posizione e l’informazione che l’orologio ha rilevato una caduta e contattato i soccorsi. Le cadute rilevate restano registrate nell’app Salute, nella sezione dedicata al numero di cadute.

Senza copertura, iPhone propone il messaggio di emergenza via satellite. Foto: Apple.

SOS emergenze via satellite: quando non c’è campo

L’ultimo livello riguarda lo scenario peggiore: nessun segnale cellulare, nessun Wi-Fi. SOS emergenze via satellite — disponibile anche in Italia su iPhone 14 e modelli successivi, con iOS 16.4 o successivo — collega iPhone a un satellite della rete Globalstar e trasforma la richiesta di aiuto in una conversazione di testo con i servizi di soccorso. Il funzionamento della richiesta di aiuto SOS via satellite è stato raccontato su queste pagine al debutto della funzione; la procedura attuale, descritta nella pagina ufficiale del Supporto Apple, è la seguente:

Provare prima la chiamata normale: anche senza la rete del proprio operatore, la chiamata al 112 può passare dalle altre reti disponibili. Solo se la connessione non si stabilisce, iPhone propone il messaggio di emergenza via satellite. Toccare Messaggio di emergenza tramite satellite, quindi Segnala un’emergenza. Rispondere al questionario di emergenza con tocchi semplici — tipo di emergenza, persone coinvolte, condizioni — perché le risposte compongono il primo messaggio per i soccorsi. Seguire le istruzioni sullo schermo per puntare iPhone verso il satellite e mantenere la connessione, restando all’aria aperta con una visione libera del cielo e dell’orizzonte. Scegliere se avvisare i contatti di emergenza, che possono ricevere posizione, natura dell’emergenza e — con iMessage su iOS aggiornato — la trascrizione in tempo reale della conversazione con i soccorsi.

L’invio del messaggio ai soccorsi via satellite, con le istruzioni per mantenere la connessione. Foto: Apple.

La conversazione prosegue per messaggi: il sistema condivide in automatico la cartella clinica, se configurata, le risposte al questionario, la posizione con l’altitudine e la carica residua della batteria. I tempi sono quelli di un collegamento satellitare: con cielo libero l’invio può richiedere meno di un minuto, ma fogliame fitto, pioggia fitta o ostacoli possono allungare i tempi in modo sensibile, e sotto un tetto o in una galleria la connessione non si stabilisce affatto. Oltre il 62° parallelo, la funzione può non essere disponibile. Se una sessione satellitare parte per errore, non va chiusa: si attende la risposta del personale e si spiega che non serve aiuto. La guida alla connessione satellitare del Supporto Apple raccoglie anche le altre funzioni collegate, dai messaggi via satellite alla condivisione della posizione in Dov’è.

Cosa succede in Italia

In Italia, tutte le strade descritte portano allo stesso numero: il 112, Numero Unico di Emergenza europeo. SOS emergenze compone il numero di emergenza locale in base alla posizione, e nel territorio italiano quel numero è il 112, che smista la richiesta alla Centrale Unica di Risposta della zona. I vecchi numeri nazionali — 113, 115, 118 — restano attivi e vengono comunque instradati verso le centrali del Numero Unico. La chiamata di emergenza gode inoltre di un privilegio importante: può essere instradata anche sulle reti di operatori diversi dal proprio, quindi l’assenza del segnale abituale non equivale all’impossibilità di chiamare.

Terminata la chiamata, iPhone invia ai contatti di emergenza un messaggio con la posizione e, per un certo periodo, continua ad aggiornarli se la posizione cambia; l’invio del messaggio si può annullare quando iPhone lo propone. Un dettaglio poco noto riguarda la richiamata: dopo una chiamata di emergenza, funzioni come Non disturbare, Silenzia numeri sconosciuti e Tempo di utilizzo vengono disattivate temporaneamente, in modo che i soccorsi possano ricontattare il telefono senza filtri.

Dal lato di chi soccorre, lo strumento principale resta la schermata di blocco. Dalla schermata del codice, toccando Emergenza e poi Cartella clinica, un soccorritore legge patologie, allergie, farmaci e contatti della persona assistita, a condizione che la cartella sia stata compilata e l’opzione Mostra quando bloccato attivata. Va detto con chiarezza un limite che riguarda l’Italia: l’invio automatico della cartella clinica ai servizi di emergenza durante la chiamata è attivo negli Stati Uniti e in Canada, non in Italia. Sul territorio italiano la cartella clinica si legge sul posto, sullo schermo del telefono: un motivo in più per compilarla bene e aggiornarla.

Per la via satellitare, la conversazione con i soccorsi è testuale e transita da un centro di smistamento che inoltra i messaggi ai servizi di emergenza competenti per territorio; il personale del centro lavora anche in italiano, e i numeri italiani raggiungibili via satellite sono 112, 113, 115, 118 e 1530. I contatti di emergenza privi di un iPhone aggiornato ricevono gli avvisi via SMS da un mittente riconoscibile, SOS112. Per chi non può parlare durante un’emergenza con copertura disponibile, esiste infine l’applicazione ufficiale del Numero Unico, Where Are U, che offre chiamata silenziosa e chat con la centrale operativa: un complemento utile, da installare e configurare nella stessa mezz’ora di preparazione.

Errori da evitare e falsi allarmi

Le funzioni di emergenza hanno un nemico dichiarato: gli allarmi involontari, che erodono la fiducia di chi le usa e occupano le centrali operative. Gli errori ricorrenti sono pochi e quasi tutti evitabili in fase di preparazione.

Riattaccare dopo una chiamata partita per errore. È l’errore più grave: una chiamata muta o interrotta viene trattata come un’emergenza vera. La procedura corretta è attendere l’operatore e dichiarare che non serve aiuto.

È l’errore più grave: una chiamata muta o interrotta viene trattata come un’emergenza vera. La procedura corretta è attendere l’operatore e dichiarare che non serve aiuto. Le 5 pressioni in tasca o nel supporto per auto. In presenza di attivazioni accidentali frequenti, l’opzione Chiama premendo 5 volte si può disattivare conservando la pressione prolungata, meno esposta agli avvii involontari.

In presenza di attivazioni accidentali frequenti, l’opzione Chiama premendo 5 volte si può disattivare conservando la pressione prolungata, meno esposta agli avvii involontari. Ignorare l’avviso di rilevamento incidenti. Montagne russe, cadute del telefono e attività molto intense possono simulare un impatto: l’avviso resta annullabile per circa 10 secondi e il conto alla rovescia per altri 30, e rispondere in tempo ferma l’intera procedura.

Montagne russe, cadute del telefono e attività molto intense possono simulare un impatto: l’avviso resta annullabile per circa 10 secondi e il conto alla rovescia per altri 30, e rispondere in tempo ferma l’intera procedura. Aspettarsi una copertura totale. Apple dichiara che il rilevamento incidenti non riconosce tutti gli incidenti e che Apple Watch non rileva tutte le cadute : sono reti di sicurezza aggiuntive, non garanzie assolute.

Apple dichiara che il rilevamento incidenti e che Apple Watch : sono reti di sicurezza aggiuntive, non garanzie assolute. Partire per zone isolate senza verifiche. Demo satellitare mai aperta, iOS non aggiornato e batteria scarica trasformano l’ultima risorsa in un’incognita: i controlli si fanno prima di partire, non sul posto.

Demo satellitare mai aperta, iOS non aggiornato e batteria scarica trasformano l’ultima risorsa in un’incognita: i controlli si fanno prima di partire, non sul posto. Cartella clinica compilata una volta e dimenticata. Farmaci e condizioni di salute cambiano: una scheda non aggiornata rischia di fuorviare proprio chi sta soccorrendo.

Preparare tutta la famiglia

La preparazione fatta su un solo telefono lascia scoperto il resto della famiglia. Per i genitori anziani, il dispositivo decisivo è Apple Watch: rilevamento cadute sempre attivo, cartella clinica compilata, contatti di emergenza impostati e il gesto del tasto laterale mostrato di persona, con una prova del solo avvio dei cursori. La differenza tra sapere che una funzione esiste e averla vista funzionare è esattamente la differenza che il panico cancella.

Per i figli, il lavoro è doppio: impostare cartella clinica e contatti di emergenza sui loro iPhone — i modelli recenti di Apple Watch e iPhone includono già tutte le funzioni descritte — e prendere l’abitudine di Fammi sapere quando arrivi per i rientri serali, con la condivisione della posizione in Dov’è valutata insieme in famiglia. Anche per i figli, le due mosse fisiche di SOS emergenze si insegnano con il telefono in mano, non a parole: una prova guidata, cursori alla mano, senza completare alcuna chiamata.

Mezz’ora di impostazioni, una demo provata una volta e i due gesti di SOS emergenze imparati a memoria: è tutto ciò che separa un telefono in tasca da un sistema di soccorso personale. Le emergenze non danno appuntamenti e non concedono il tempo di leggere le istruzioni; la preparazione è l’unica parte della procedura che si può svolgere in anticipo, ed è anche quella che decide se il resto funzionerà.